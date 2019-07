62 Wieder brennt der Baum in KFC-Strafraum! Nietfeld schlägt die Kugel scharf flach von rechts hinein, fast kommt Mast an den Ball für den Abstauber, aber Uerdingen kann irgendwie mit Müh und Not retten.

60 Ausgerechnet der so emsige Lindenhahn muss nun herunter - eine fragwürdige Entscheidung von Trainer Ziegner.

59 Einwechslung bei Hallescher FC -> Dennis Mast

59 Auswechslung bei Hallescher FC -> Toni Lindenhahn

58 Wieder der bissige Lindenhahn! Nach einer klasse Flanke von links fliegt das Ding direkt in den hineinspringenden Mittelfeldmann hinein - er muss nur noch einschieben, trifft die Pille allerdings nicht wie gewünscht, so kann Königshofer festhalten.

56 Der erste Wechsel der Saison für die Krefelder bringt Daube für die unauffällige Werder-Leihgabe Mbom aufs Feld.

55 Einwechslung bei KFC Uerdingen 05 -> Dennis Daube

55 Auswechslung bei KFC Uerdingen 05 -> Jean-Manuel Mbom

53 Der KFC kommt zumindest über eine Ecke mal an den Fünfer der Gäste, doch Kirchhoff kannreine Präzision in seinen Kopfstoß bekommen, weit über den Kasten.

51 Doch der erste Abschluss gehört wieder den Gästen! Lindenhahn zieht einen Distanzschuss geradewegs in die linke Ecke, scheitert aber denkbar knapp um wenige Zentimeter!

49 Uerdingen versucht wie im ersten Durchgang erstmal über Ballbesitz ins Spiel zu kommen. Kann das die Wende bringen?

46 Weiter geht's in Düsseldorf - beide Mannschaften wechseln zunächst nicht.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Der KFC Uerdingen hält etwas glücklich das 0:0 gegen den Halleschen FC zur Pause. Die Gäste sind hier vom Anstoß weg die bessere und zielgerichtetere Mannschaft - diese Geradlinigkeit wurde mit zunehmender Spielzeit immer deutlicher und schlug sich in guten Möglichkeiten nieder. Krefelds neue Nummer Eins Königshofer musste bereits mehrmals für seinen neuen Arbeitgeber retten. Der KFC hinkt seinen Ansprüchen weiterhin hinterher und kommt bislang noch zu gar keinem Offensivspiel, Halle kann die hohen Bälle bisher mit Leichtigkeit verteidigen. Heiko Vogel wird gehörig auf den Tisch hauen müssen in der Kabine.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Stark durchgesetzt! Bahn spielt Nietfeld im Strafraum an, dieser a hat zwei Krefelder vor sich, dribbelt sich aber fein durch und kann flach abschließen, aber einmal mehr ist der Österreicher im Kasten zur Stelle!

44 Gelbe Karte für Andreas Maxsø (KFC Uerdingen 05)



43 Der folgende Freistoß von der linken Seite kommt direkt von Nietfeld aufs Tor gezogen, aber Keeper Königshofer ist zur Stelle und kann links am Tor vorbei lenken.

42 Gelbe Karte für Jan Kirchhoff (KFC Uerdingen 05)

Die erste Verwarnung des Spiels gibt es für den neuen Kapitän und Neuzugang des KFC.

40 Es spielen zumindest offensiv bisher nur die Gäste. Obwohl diese Flanke aus dem Halbfeld geklärt werden kann - der HFC probiert es zumindest, während Uerdingen kaum an den gegnerischen Sechzehner kommt.

37 Immerhin schließt Halle mal ab! Jopek kommt aus der zweiten Reihe mit etwas Platz, drischt seinen Distanzschuss aus gut 25 Metern aber flach und klar am Tor vorbei.

34 Uerdingen ist weiterhin ideenlos im Aufbauspiel, aber auch die schnellen Gegenstöße der Gäste werden meist gut von den Uerdingern vereitelt. So plätschert das Spiel vor sich her.

30 Erneut der HFC: Bahn hat einmal mehr viel Platz auf rechts, flankt wieder gut in die Mitte, aber diesmal scheitert Nietfeld mit einem etwas zu schwach gedrückten Kopfstoß.

28 Und wieder versackt ein Einwurf im Toraus - der KFC kommt zumindest offensiv noch kaum ins Spiel. Halle hat leichtes Spiel, muss aber selbst im Abschluss effektiver werden.

25 Von der Stimmung her machen die Gäste aus Halle bisher so gut wie geglichen Lärm des Stadions aus. Im weiten Stadion in Düsseldorf kommt von den Heimfans sehr wenig.

22 Weiterhin tut sich der Gastgeber heute schwer mit der Vorwärtsbewegung - Halle musste bisher noch kein einziges Mal eine Situation am eigenen Sechzehner entschärfen.

18 Dicke Möglichkeit für Halle! Nach einem leichten Ballverlust in der eigenen Hälfte der Gastgeber kommt der Ball blitzschnell über Lindenhahn zu Hansch, der freistehend an der Strafraumgrenze an Keeper Königshofer scheitert!

16 Die Partie wird nun etwas umkämpfter, es ist nach wie vor nicht klar auszumachen, wer hier auf den Sieg spielt. Die Trainer sind an der Seitenlinie schon gut dabei.

13 Die Hallenser wirken aktuell reifer, eine Tendenz ist dennoch noch nicht auszumachen in den ersten Minuten. Die neu zusammengestellte Elf der Krefelder wird sich im Ligabetrieb auch erstmal finden müssen.

10 Die Gäste wirken geradliniger in der Vorwärtsbewegung, Uerdingen spielt das derzeit noch etwas zu umständlich.

8 Wieder der HFC! Bahn flankt die Kugel von rechts hoch in den Sechzehner, wo Eigengewächs Guttau hochsteigt, aber das Timing ist nicht ideal, so rollt der Ball deutlich vorbei.

5 Erste Ecke der Gäste, sie kommt in den Rückraum des Strafraums geflogen, wo Mai aus dem Hinterhalt aufs Tor köpft, doch den Ball kann er nicht kontrollieren - klar drüber.

3 Die Uerdinger lassen den Ball in den ersten Minuten in ihren Reihen laufen und versuchen gleich etwas Sicherheit im neuen Heimstadion zu gewinnen. Halle wartet ab.

1 Auf geht's in Düsseldorf! Der KFC stößt in Rot und Blau an, Halle weicht auf dunkelgraue Auswärtstrikots aus.

1 Spielbeginn

Aufgrund einiger Verspätungen aus Sachsen-Anhalt verschiebt sich der Anpfiff wohl um wenige Minuten. Die Mannschaften laufen aber schon mal ein.

Das große Düsseldorfer Stadion ist natürlich nicht voll, die Zuschauer verlieren sich leicht im Rund. Es wird spannend zu sehen sein, ob trotzdem sowas wie Stimmung aufkommen wird.

Spannend wird vor allem sein, wie die Uerdinger heute in der Offensive agieren werden. Nach dem Abgang des besten Torjägers Maxi Beister nach Ingolstadt fehlen heute auch Osawe und Grimaldi - Neuzugang Evina muss es heute also in der Spitze richten, unterstützt wird er durch Aigner und Rodriguez, zwei bereits im letzten Jahr etablierten Kräften.

Mit dem Halleschen FC kommt allerdings auch nicht irgendwer heute nach Düsseldorf, ein Spaziergang wird es gegen den Vierten der vergangenen Saison heute keinesfalls. Auch der Club aus Sachsen-Anhalt strebt nach der bärenstarken letzten Spielzeit nach höherem und will selbstbewusst auf die Aufstiegsränge schielen. Die Vorbereitung war allerdings eher durchwachsen. Dementsprechend vorsichtig formuliert es Trainer Ziegner: "Es herrscht wie im Vorjahr viel Ungewissheit, aber viel Vorfreude. Ich glaube an die Mannschaft. Es wird aber von jetzt auf gleich nicht alles perfekt laufen.“

Ponomarev nahm dafür wieder eine Stange Geld in die Hand und verpflichtete ganz seiner Tradition folgend einen weiteren ehemaligen Bundesligastar: Jan Kirchhoff soll als ehemaliger Bayern-Spieler die in der letzten Saison extrem löchrige Defensive stabilisieren. Auch im Tor gibt es einen Wechsel: René Vollath ist nur noch die Nummer zwei und muss sich nun Lukas Königshofer unterordnen. Dazu gibt es auch einen Stadionwechsel: Nach den vielen Problemen mit dem Duisburger Stadion in der vergangenen Saison wechselt der KFC für diese Spielzeit nach Düsseldorf, wo der KFC heute Nachmittag gleich seine Premiere feiert.

Der Investorenclub aus Krefeld startet eine neue Offensive in Richtung Aufstieg in die 2. Bundesliga. Der russische Geldgeber Ponomarev krempelte den Verein nach der katastrophalen letzten Rückrunde (Letzter der Rückrundentabelle) gehörig um und schickte dafür auch mehrere etablierte Stammspieler weg. Mit allen Mitteln soll nun das Projekt der Blau-Roten fortgeführt werden, um die 3. Liga endlich hinter sich zu lassen und wieder für Bundesligafußball in der Stadt zu sorgen.