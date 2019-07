48 Die Gastgeber spielen seit Minute 38 in Unterzahl, die erste gefährliche Situation im zweiten Durchgang gehört aber ihnen: Ein Rodríguez-Freistoß von der rechten Seite ist scharf in die Mitte getreten, fliegt aber an Freund und Feind vorbei.

47 Die erste Halbzeit bot höchsten Unterhaltungswert. Was hat der zweite Abschnitt auf Lager?

46 Beide Mannschaften tauschen zum Wiederanpfiff: Bei Uerdingen ersetzt Konrad den gelbverwarnten Pflücke, Konrad nimmt den Platz von Lukimya in der Innenverteidigung ein. Die Gäste bringen Hufnagel für Winkler, der ebenfalls schon die Gelbe Karte sah.

46 Einwechslung bei SpVgg Unterhaching -> Lucas Hufnagel

46 Auswechslung bei SpVgg Unterhaching -> Alexander Winkler

46 Einwechslung bei KFC Uerdingen 05 -> Manuel Konrad

46 Auswechslung bei KFC Uerdingen 05 -> Patrick Pflücke

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Nach einer äußerst abwechslungsreichen ersten Halbzeit steht es zwischen dem KFC Uerdingen und der SpVgg Unterhaching 2:2-Unentschieden. Bereits nach drei Minuten wäre der Ball beinahe das erste Mal im Tor gewesen, doch der Kopfball des Uerdingers Rodríguez traf nur die Latte. Zwei Minuten später klingelte es dann tatsächlich, jedoch auf er anderen Seite: Marseiler brachte die Hachinger mit 1:0 in Führung (5.). Die Gäste erhöhten in der 14. Spielminute auf 2:0, Heinrich erzielte den Treffer nach schwachem Abwehrverhalten der Gastgeber. Die berappelten sich jedoch, Mitte der Halbzeit schaffte der KFC in Person von Rodríguez den Anschlusstreffer (29.). Kurze Zeit später stand es dann sogar 2:2, nachdem Evina per Kopf nach einem schnell ausgeführten Eckball traf (31.). Uerdingen war also voll zurück im Geschäft, dezimierte sich dann aber - der Ex-Bremer Lukimya flog nach einer Notbremse zu Recht mit Rot vom Platz. Zur Pause steht es 2:2, die Hachinger dürfen sich dank der numerischen Überzahl für die zweite Halbzeit mehr ausrechnen als die Hausherren.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Eine überaus turbulente erste Halbzeit ist nun bald Geschichte. Oder passiert vor dem Halbzeitpfiff doch noch etwas?

41 Gelbe Karte für Alexander Winkler (SpVgg Unterhaching)

Für ein Einsteigen im Mittelfeld sieht der Abwehrmann der Gäste Gelb.

40 Den fälligen Freistoß setzt Schimmer in die Abwehrmauer der Uerdinger.

38 Rote Karte für Assani Lukimya (KFC Uerdingen 05)

Der Abwehrmann leistet sich nach dem Fehler vor dem Gegentreffer zum 0:2 seinen nächsten Blackout und muss nun verfrüht zum Duschen gehen! Nach einer eigentlich harmlosen Situation, einem Querpass von Teamkollege Maxsø, vertändelt Lukimya das Leder gegen Marseiler und bringt diesen dann als letzter Mann knapp vor dem Strafraum zur Fall. Die Rote Karte ist korrekt.

37 Nachdem sich die Hachinger am Wochenende bei ihrem Heimspiel gegen die Würzburger Kickers schon ein Wahnsinnsduell lieferten, das sie am Ende mit 5:4 gewannen, sieht es auch in dieser Partie so aus, als würde sie sehr spektakulär werden.

34 Evina verzeichnet einen weiteren Abschluss für sich, diesmal aus halblinker Position im Hachinger Strafraum aus 14 Metern Torentfernung. Der Schuss wird abgefälscht und fliegt so mittig auf das Tor der Gäste - Mantl hat mit dem Abschluss keine Probleme.

33 Gelbe Karte für Jean-Manuel Mbom (KFC Uerdingen 05)

Mbom ist unweit der Mittellinie gegen Marseiler im Ballbesitz, trifft den Hachinger aber mit seinem Arm. Dafür sieht Mbom Gelb.

31 Tooor für KFC Uerdingen 05, 2:2 durch Franck Evina

Unfassbar! Dem KFC gelingt innerhalb kürzester Zeit der zweite Treffer, Evina gleicht aus! Die Gastgeber führen eine Ecke schnell aus, Evina wird auf Höhe des ersten Torpfostens mit einer Flanke gefunden und der Offensivmann köpft aus fünf Metern zum 2:2-Ausgleich ein!

29 Tooor für KFC Uerdingen 05, 1:2 durch Roberto Rodríguez

Den Gastgebern gelingt der Anschlusstreffer! Lukimya bedient mit einem weiten Ball rechts am Strafraum Gündüz, der wenig später mit einem Querpass in den Strafraum Rodríguez findet. Der Angreifer zieht aus halbrechter Position aus elf Metern ab, abgefälscht schlägt das Leder im Hachinger Tor ein!

26 Gelbe Karte für Patrick Pflücke (KFC Uerdingen 05)

Mit Pflücke sieht nun auch der erste KFC-Akteur Gelb. Er hatte Marseiler in der Hachinger Hälfte unweit der Außenlinie taktisch zur Fall gebracht.

26 Die Gäste leisten sich im Mittelfeld einen leichtfertigen Ballverlust und die Gastgeber besitzen in der Folge etwas Platz und fahren einen Angriff über rechts. Die Hereingabe in die Mitte aus dem Halbfeld sorgt dann jedoch für keine Gefahr im Hachinger Strafraum.

24 Bei einem Eckball der Uerdinger von der linken Seite wird im Zentrum auf Stürmerfoul entschieden.

21 Der KFC muss sich defensiv nun dringend stabilisieren, will er in dieser Partie noch die Chance auf eine Aufholjagd wahren.

18 Die Gäste verzeichnen ihren nächsten Abschluss: Marseiler bedient von rechts am Strafraum mit einem Querpass Heinrich, der nicht lange fackelt und aus neun Metern aus spitzem Winkel auf das kurze Eck abzieht - Königshofer pariert zur Ecke. Diese bringt für die Spielvereinigung nichts ein.

16 Gelbe Karte für Markus Schwabl (SpVgg Unterhaching)

Für ein Foul an Evina sieht Schwabl die erste Gelbe Karte der Partie.

14 Tooor für SpVgg Unterhaching, 0:2 durch Moritz Heinrich

Die Gäste erhöhen auf 2:0! Die Defensive von Uerdingen macht bei diesem Treffer einen ganz schwachen Job. Erst verliert Lukimya 30 Meter vor dem Kasten die Kugel, sodass Heinrich wenig später mit Ball im Strafraum der Hausherren auftauchen kann. Dieser spielt Maxsø aus, der bei dieser Situation ein schwaches Zweikampfverhalten aufweist. Im Anschluss versenkt Heinrich die Kugel aus 13 Metern mit links rechts unten im KFC-Tor.

14 Ein gut getimetes Zuspiel in die Spitze erreicht Heinrich im KFC-Strafraum. Dessen anschließender Rückpass landet allerdings bei einem Akteur der Hausherren.

11 Nicht ungefährlich! Ein weiter Freistoß aus dem halbrechten Korridor erreicht beinahe am langen Pfosten Winkler. So hat aber Königshofer den Ball sicher.

7 Das Spiel bietet in der Anfangsphase einen extrem hohen Unterhaltungswert! Nun liefert sich SpVgg-Keeper Mantl mit Ball am Fuß ein Tänzchen gegen Evina und hat Glück, dass er den Ball dabei nicht verliert!

5 Tooor für SpVgg Unterhaching, 0:1 durch Luca Marseiler

Aber in Führung gehen die Hachinger! Marseiler behauptet die Kugel wenige Meter vor dem KFC-Strafraum in halbrechter Position im Dribbling gegen mehrere Akteure der Hausherren und zieht dann ab - abgefälscht von einem Uerdinger Abwehrbein schlägt das Leder im KFC-Gehäuse ein.

3 Latte! Den Gastgebern gelingt beinahe der frühe Führungstreffer! Großkreutz bringt von der rechten Seite eine punktgenaue Hereingabe auf den Kopf von Rodríguez, der das Spielgerät ans Gebälk nickt!

2 Haching erhält unweit der linken Außenlinie früh einen ersten Freistoß. Marseiler schlägt die Kugel in die Mitte - der Ex-Hachinger Königshofer im Tor des KFC ist auf dem Posten und klärt die Situation.

1 Das Spiel in Düsseldorf läuft!

1 Spielbeginn

Der Schiedsrichter der Partie ist Johann Pfeifer aus Rodgau. Der 35-Jährige geht heute in seine fünfte Drittliga-Spielzeit. Seit der Saison 2017/2018 leitet er auch Partien der zweiten Fußball-Bundesliga.

Unterhaching tauscht personell ebenso dreimal nach dem spektakulären 5:4-Sieg gegen Würzburg: Bandowski, Stierlin und Müller beginnen anstelle von Hufnagel (Bank), Dombrowka und Schröter.

KFC-Coach Heiko Vogel nimmt nach der 1:2-Pleite bei der Reserve von Bayern München drei Wechsel in seiner Startelf vor: Pflücke, Barry und Gündüz ersetzen den gesperrten Daube, Rühle (Bank) und Aigner.

In dem Duell, das Anfang der zweiten Halbzeit für eine knappe Viertelstunde aufgrund eines Unwetters unterbrochen wurde, lagen die Unterfranken bis zur 88. Spielminute mit 4:2 vorne. Dann verkürzte Ehlich für die Vorstädter zum 3:4, ein Freistoßtreffer von Winkler ließ die Hachinger in der Nachspielzeit ausgleichen. Den Wahnsinn perfekt machte dann Heinrich, der für die Spielvereinigung in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 5:4 traf, die so die Partie binnen sieben Minuten komplett auf den Kopf stellte und zu ihren Gunsten drehte.

Die Hachinger starteten mit einem 1:1-Unentschieden bei ihrem Auftakt in die Spielzeit auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern solide. Im Anschluss empfing die Spielvereinigung am vergangenen Wochenende die Würzburger Kickers – es war die Partie des zweiten Spieltags!

In der 24. Spielminute gerieten die Uerdinger durch einen Treffer von FCB-Angreifer Wriedt auf fremden Platz mit 0:1 ins Hintertreffen. 15 Minuten später holte sich Daube dann auch noch seine zweite Gelbe Karte des Tages ab und flog vom Platz (39.). Doch kurz nach diesem zweiten Nackenschlag kam der KFC durch den Treffer von Evina zum 1:1-Ausgleich (42.). In der 57. Spielminute brachte Batista-Meier die Münchner durch sein Tor zum 2:1 erneut in Front, dieses Ergebnis sollte auch beim Schlusspfiff Bestand haben.

Uerdingen startete mit einem 1:0-Heimsieg gegen den Halleschen FC an Spieltag eins erfolgreich in die Drittliga-Saison, auch wenn die drei Punkte für den KFC durchaus glücklich zustande kamen. Am zweiten Spieltag ging es für die Krefelder dann nach München, wo sie am vergangenen Freitag auf die Zweitvertretung des FC Bayern München trafen. Auch im zweiten Ligaspiel wusste die mit vielen bekannten Namen gespickte Elf von Trainer Heiko Vogel spielerisch nicht zu überzeugen und unterlag den FCB-Youngstern mit 1:2.

Während der Start der ersten Bundesliga zeitlich noch ein gutes Stück entfernt liegt und die Zweite Liga gerade ihre erste Runde hinter sich gebracht hat, wird in der Dritten Liga nach zwei absolvierten Spieltagen nun die Schlagzahl erhöht: Die erste englische Woche bringt Partien heute und morgen Abend mit sich.