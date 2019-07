45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Gelbe Karte für Stefan Aigner (KFC Uerdingen 05)

Es wird ruppiger auf dem Rasen und die Konfrontationen häufen sich. Stefan Aigner geht gegen Timo Kern von der Seite überhart zu Werke und legt sich anschließen noch mit Kwasi Wriedt an. Der Unparteiische zückt folgerichtig die gelbe Pappe.

42 Tooor für KFC Uerdingen 05, 1:1 durch Franck Evina

Vollkommen überraschend fällt der Ausgleichstreffer! Rodríguez legt einen Freistoß rechts von der Box zu Großkreutz, der in die Gefahrenzone flankt. Dort schraubt sich ausgerechnet Bayern-Leihgabe Evina hoch und nickt das Gerät aus wenigen Metern über die Linie. Starke Antwort von den Gästen nach dem Platzverweis!

39 Gelb-Rote Karte für Dennis Daube (KFC Uerdingen 05)

Es wird nicht besser für den KFC: Der vorbestrafte Dennis Daube geht im Spielaufbau der Bayern völlig überhastet mit den Stollen voran in einen Zweikampf und trifft nur den Fuß seines Gegenspielers. Der Schiri zieht die logische Konsequenz und schickt den Übeltäter mit der Gelb-Roten Karte unter die Dusche.

36 Uerdingen verteidigt katastrophal, die Münchner können sich den Ball im Strafraum hin und her schieben! Königshofer zeigt seine Klasse beim Schuss von Kern und ist anschließend stinksauer auf seine Vorderleute.

34 Gute Idee von Torschütze Wriedt, der Batista-Meier hinter die Viererkette schicken will. Dieses Mal kommt der Ball nicht an, weil Maxsø die Gräten dazwischen bringt.

33 Wo sind Aigner und Co.? Die Angreifer des KFC stehen allein auf weiter Flur und werden aus dem Mittelfeld zu wenig mit Zuspielen versorgt. In den ersten zehn Minuten hatte die Vogel-Elf gute Momente, doch seitdem tut sich in der Offensive zu wenig.

30 Über Großkreutz und Rühle rollt der Angriff nach vorne, bis sich der Rechtsaußen für die Flanke von der Strafraumkante entscheidet. Das Ding segelt im hohen Bogen hinter das Tor.

28 Nach einer kurzen Trinkpause wird wieder Fußball gespielt. Die Elf von Heiko Vogel ist jetzt gefordert und muss sich steigern. Die erste halbe Stunde des Spiels geht klar an das Heimteam.

24 Tooor für Bayern München II, 1:0 durch Kwasi Wriedt

Die Münchner überrumpelt die Gäste! Während fast alle Akteure noch verträumt in die Gegend schauen, spielt Welzmüller einen Freistoß von der halblinken Position schnell zu Mitspieler Wriedt, der genau im richtigen Moment in die Box gestartet war. Aus acht Metern vollstreckt der Knipser eiskalt und lässt Königshofer keine Chance. Da hat der KFC einfach gepennt.

21 Nächste Großchance für die Bayern! Ein Steckpass schickt Wriedt frei in Richtung Tor. Königshofer eilt ihm entgegen und wehrt den Heber des Goalgetters mit der Schläfe ab. Stark mitgespielt von Uerdingens Schlussmann!

19 Uerdingen kann sich nicht so richtig frei spielen und so schieben die Roten weiter nach vorne. Joshua Zirkzee probiert es optimistisch aus der zweiten Reihe, hat aber kein Glück.

17 Gelbe Karte für Dennis Daube (KFC Uerdingen 05)

Taktisches Foul von Daube im Gegenangriff der Hausherren, das dem KFCler die Gelbe Karte beschert. Die Entscheidung ist richtig vom Unparteiischen.

17 Kwasi Wriedt setzt sich körperlich stark durch gegen Assani Lukimya, verpasst es dann aber, seinen Schuss aus halblinker Position auf das Tor zu bringen. Gästekeeper Lukas Königshofer hat noch nichts zu halten gehabt, doch die Münchner treten in dieser Phase auf das Gaspedal.

13 Bayern wird besser, angetrieben von Oliver Batista-Meier. Sobald die U23 des Rekordmeisters freie Räume vor sich hat, geht es ganz zügig über die pfeilschnellen Offensivspieler. Tatsächlich zeigt sich der Gast davon beeindruckt und stellt das eigene Offensivspiel zunächst ein.

10 Rumms, der Pfosten rappelt beim KFC! Oliver Batista-Meier dribbelt sich mit feinem Füßchen einfach mal durch die komplette Krefelder Hintermannschaft und schließt aus spitzem Winkel ab. Beim Abschluss hat der 18-Jährige Pech, das Spielgerät knallt nur an die Torstange.

7 Die Bayern verzeichnen ihren ersten Abschluss, dieser bleibt aber harmlos. Nach einer Ecke fällt die Kirsche zu Debütant Flavius Daniliuc, der sie aus dem Rückraum weit über den Kasten drischt.

5 Das war knapp! Von links arbeitet sich Roberto Rodríguez bis an die Grundlinie und zieht den Ball scharf vor den Kasten. Freund und Feind kommen nicht ran und so landet das Ding bei Stefan Aigner am langen Pfosten. Der Stürmer ist überrascht von diesem Zuspiel und stochert die Murmel unkontrolliert am Ziel vorbei.

5 Großkreutz schickt den Ball nach vorne in den freien Raum, wo Aigner eingelaufen war. Vor dem KFC-Angreifer schaltet sich Daniliuc ein und schnappt sich die Murmel.

3 Uerdingen lässt den Ball in aller Ruhe kreisen, ständig auf der Suche nach dem öffnenden Pass. Auf der rechten Seite dringt Aigner nach vorne und wird zu Fall gebracht. Rodríguez hebelt den ruhenden Ball in Zentrum, wo Lukimya knapp verpasst.

1 Spielbeginn

Eine kleine Randnotiz: Heute stehen sich alterstechnisch die jüngste und die älteste Mannschaft der Liga gegenüber. Behauptet sich die Uerdinger Erfahrung oder überraschen die jungen Wilden bei ihrer Heimpremiere? Gleich geht's los!

Timo Gerach und seine Assistenten Jonas Weickenmeier und Timo Klein werden das Geschehen mit wachsamen Augen begleiten. Der 32-jährige Offizielle pfeift bereits seit der Saison 2011/2012 in der 3. Liga.

Uerdingen wechselt im Vergleich zur Vorwoche auf einer Position und bringt Dennis Daube für Jan Kirchhoff. Bei den "kleinen Bayern" steht Flavius Daniliuc statt Kilian Senkbeil und Joshua Zirkzee anstelle von Meritan Shabani auf dem Rasen.

Exakt zwei Monate nach dem Aufstiegsrückspiel gegen die Reserve des VfL Wolfsburg kickt Bayern II wieder im Stadion an der Grünwalder Straße um Drittliga-Punkte. Für den Gästecoach könnte es ein ganz besonderer Abend werden, knapp zwölf Jahre lange coachte Vogel nämlich den Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters. "Die Partie in München ist wie eine Heimkehr für mich" , freute sich der 43-Jährige.

"Ich habe wohlwollend gesehen, dass meine Mannschaft mit großem Willen und viel Einsatz agiert hat. Auch wenn der HFC einige Chancen hatte, haben wir sie geschickt verteidigt. Im Spiel nach vorne haben wir unsere individuelle Klasse unter Beweis gestellt. Insgesamt können wir aber in der Offensive noch bestimmender auftreten", bewertete KFC-Trainer Heiko Vogel den Auftritt seiner Truppe.

Der nächste Prüfstein kommt heute in Form des KFC Uerdingen, seines Zeichens Tabellenelfter der vorangegangenen Spielzeit in Liga drei. Gegen Halle sicherten sich die Krefelder zum Auftakt die volle Punktausbeute, zeigten auf dem Weg dahin allerdings eine Leistung aus Licht und Schatten. Der Hallesche FC diktierte das Spiel und erspielte sich die besseren Chancen, scheiterte aber immer wieder am gut aufgelegten Schlussmann Lukas Königshofer und seinen Vorderleuten.

Trainer Sebastian Hoeneß haderte im Anschluss mit seinem Team, das nach seinem Empfinden "nicht abgezockt genug" aufgetreten war. Einer ängstlichen ersten Halbzeit folgte zunächst eine Leistungssteigerung im zweiten Durchgang, in dem die Bayern sogar den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer erzielten. In den letzten zehn Minuten stachen dann aber Würzburgs Fabio Kaufmann und Dave Gnaase doppelt zu und vermiesten den Punktgewinn für die Münchner.

Der Einstand in die 3. Liga ist missglückt bei den Bayern! Den Start in die neue Saison hatte sich die U23 des deutschen Rekordmeisters sicherlich anders vorgestellt. Am vergangenen Wochenende gastierte der Neuling bei den Würzburger Kickers und unterlag mit 1:3.