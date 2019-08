28 Die Eintracht reagiert gut auf den Rückschlag, ist nun deutlich häufiger in Ballbesitz. Aus dem laufenden Spiel heraus tut sich das Flüthmann-Team jedoch schwer, Torgefahr zu erzeugen. Nur nach Standards wird's bisher brenzlig für MSV-Schlussmann Weinkauf.

25 Gelbe Karte für Benjamin Kessel (Eintracht Braunschweig)

Kessel führt im Mittelfeld zunächst eine saubere Grätsche gegen Engin aus, doch beim Versuch der Ballsicherung trifft er den Gegenspieler am Boden liegend. Referee Kampka zückt die erste Gelbe Karte.

24 Pfitzner verlängert einen Kobylański-Eckstoß von der linken Fahne am ersten Pfosten per Kopf vor die lange Ecke. Dort rettet Sicker mit der Stirn drei Meter vor der Linie und verhindert einen Abnahme aus kürzester Distanz.

22 Duisburg hat den Führungstreffer zwar nicht durch eine Druckphase erzwungen, doch nach diesem aktiven Beginn ist dieser alles andere als unverdient. Braunschweig muss das Heft des Handelns nun häufiger in die Hand nehmen und darf nicht nur auf Gegenstoßsituationen warten.

19 Tooor für MSV Duisburg, 0:1 durch Steffen Nkansah (Eigentor)

Duisburg führt beim BTSV! Gegen ungeordnete Hausherren wird Bitter von halbrechts steil in den Sechzehner geschickt. Er spielt flach an die Fünferkante, wo Beckers Klärungsversuch zu einer leichten Bogenlampe mit viel Effet wird. Nkansah will am rechten Pfosten klären, haut die Kugel dabei aber ins eigene Netz.

16 ... nach seiner etwas niedrigen Ausführung bekommt Stoppelkamp eine zweites Chance und dribbelt in den Sechzehner. Er trennt sich jedoch zu spät vom Leder und lediglich einen weiteren Eckstoß heraus. Den schnappt sich Fejzić am kurzen Pfosten.

15 Slišković holt an der linken Grundlinie einen ersten Eckball für die Blau-Weißen heraus...

14 Die Zebras sehen sich zwar dem ein oder anderen Umschaltversuch der Niedersachsen ausgesetzt, sind bisher aber stets in der Lage, schnell mit genügend Akteuren wieder hinter den Ball zu kommen. Sie präsentieren sich nach zwei Siegen in Serie als selbstbewusst.

11 Weinkauf ist erneut gefordert, diesmal wenige Meter vor seinem Hoheitsgebiet. Der Duisburger Schlussmann beweist nach einer etwas kurzen Kopfballrückgabe ein feines Füßchen, als er das Spielgerät mit rechts direkt auf Linksverteidiger Sicker weiterleitet.

8 Auf der Gegenseite ist Proschwitz Adressat einer Kobylański-Flanke vom rechten Strafraumeck, nachdem die Hausherren einen hohen Ballgewinn erzwungen haben. Der Ex-Meppener kommt zwar vor dem herauslaufenden Keeper Weinkauf an das Leder, bringt aber keinen kontrollierten Kopfstoß zustande.

6 Torsten Lieberknecht hat im Vergleich zum 2:0-Heimsieg gegen den SC Preußen Münster zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Lukas Daschner und Vincent Vermeij beginnen Ahmet Engin und Petar Slišković.

4 Stoppelkamp visiert aus zentralen 21 Metern mit dem linken Innenrist die flache linke Ecke an. Fejzić ist zwar schnell unten, lässt die Kugel aber noch vorne abklatschen. Er kann sich gerade noch vor dem attackierenden Slišković auf sie werfen.

3 Christian Flüthmann stellt nach dem 2:0-Auswärtserfolg beim FC Carl Zeiss Jena einmal um. Kapitän Bernd Nehrig kehrt nach überstandenem grippalen Infekt zurück in die Startelf und verdrängt Danilo Wiebe auf die Bank.

1 Löwen gegen Zebras – Durchgang eins im Eintracht-Stadion ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Moritz Stoppelkamp gewinnt den Münzwurf gegen seinen Kapitänskollegen Bernd Nehrig und entscheidet sich für den Anstoß.

Vor gut 20000 Zuschauern haben die Teams soeben den Rasen betreten.

In regeltechnischer Hinsicht am Duell zwischen Blau-Gelben und Blau-Weißen beteiligt ist ein Unparteiischengespann, das von Robert Kampka angeführt wird. Hauptberuflich als Truppenarzt bei der Bundeswehr tätig, pfeift der 37-Jährige für den TSV Schornbach aus dem Württembergischen Fußball-Verband und startet heute in seine zwölfte Spielzeit in der 3. Liga. Bei seinem 79. Einsatz auf diesem Level unterstützen ihn die Linienrichter Marcel Unger und Matthias Lämmchen.

Gegen die Westfalen erarbeitete sich das Lieberknecht-Team am Mittwochabend schon vor dem Seitenwechsel gute Gelegenheiten, gingen aber erst kurz nach der Pause durch Tim Albutat (49.) in Führung und entschieden den Kampf um die Punkte gegen harmlose Münsteraner durch Stoppelkamp in der 70. Minute. Auch der erfahrene gebürtige Duisburger hat schon vier Saisontreffer vorzuweisen und rangiert damit auf dem geteilten zweiten Rang der Torjägerliste der 3. Liga.

Der MSV Duisburg hat nach drei Begegnungen sechs Zähler auf dem Konto und konnte damit nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga einen sehr ordentlichen Start hinlegen. Die Zebras haben ihre Heimpartien gegen die SG Sonnenhof Großaspach (4:1) und gegen den SC Preußen Münster (2:0) gewonnen; bei Mitabsteiger FC Ingolstadt 04 verloren sie mit 2:3. Mit acht Treffern hat vor allem die Offensive einen zufriedenstellenden Start hingelegt. Reicht es heute bei den starken Löwen zum ersten Auswärtszähler?

"Ich freue mich, Torsten Lieberknecht überhaupt kennenzulernen. Ich habe großen Respekt davor, was er hier geleistet hat. In den 90 Minuten ist das aber für uns kein Thema", hofft Christian Flüthmann, dass sich alle Braunschweiger während der Partie auf das Geschehen auf dem Rasen fokussieren. "Es gibt Momente, in denen wir sie unter Druck setzen müssen", deutet der 37-Jährige eine mutige Herangehensweise an, deren Umsetzung sich durch den positiven Start natürlich leichter ist.

Infolge des 4:2-Auftaktsiegs beim Absteiger 1. FC Magdeburg hat die Eintracht den TSV 1860 München vor heimischer Kulisse nach Rückstand mit 2:1 geschlagen; unter der Woche feierte sie beim punktlosen Schlusslicht FC Carl Zeiss Jena dank der Treffer von Benjamin Kessel (29.) und Orhan Ademi (81.) einen 2:0-Auswärtssieg. Letzteres Tor bereitete Neuzugang Martin Martin Kobylański (SC Preußen Münster) vor, der selbst schon viermal genetzt und damit voll eingeschlagen hat.

Nachdem der BTSV das Abrutschen in die Viertklassigkeit in der vergangenen Saison nach einer starken Rückrunde unter André Schubert erst in dramatischer Art und Weise am letzten Spieltag verhindert hatte, verliefen die ersten 270 Minuten unter dem neuen Trainer Christian Flüthmann optimal: Als einziger Klub der 3. Liga konnten die Blau-Gelben vor dem Wochenende neun Punkte vorweisen. Heute wollen sie den FC Ingolstadt 04, der sie vorgestern durch einen 3:0-Heimsieg gegen den FC Würzburger Kickers überholt hat, wieder sich lassen.

Von 2003 bis 2007 spielte Torsten Lieberknecht für Eintracht Braunschweig und zwischen 2008 und 2018 trainierte er die Blau-Gelben; der gebürtige Bad Dürkheimer führte sie von der Regionalliga Nord in die Bundesliga, scheiterte nach dem Abstieg in der Relegation und stürzte schließlich vor seiner Entlassung in die 3. Liga ab. 15 Monate später ist der 46-Jährige erstmals seit der Trennung von der Eintracht als Trainer einer gegnerischen Mannschaft zu Gast in der alten Wirkungsstätte an der Hamburger Straße.