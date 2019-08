Erster Freistoß für die Gastgeber auf der rechten Seite, von dort bringt in Standardspezialist Beister mit links herein, doch die Kickers können sicher klären.

Los geht's im Audi Sportpark! Der FCI in Rot, Würzburg in neongelben Jerseys,

Die Teams stehen im Tunnel, gleich kann es losgehen im bayerischen Derby am Freitagabend!

"Die Kickers haben viel mehr Qualität als sie gegen Großaspach gezeigt haben", stellt allerdings auch FCI-Coach Jeff Saibene heraus. Ein leichtes Spiel wird es demnach auch für die Schanzer nicht, obwohl sie als Tabellenzweiten zu Hause klar favorisiert in die Begegnung gehen. "Wir werden Würzburg auf keinen Fall unterschätzen." Dennoch wollen die Schwarz-Roten vor heimischen Publikum nach vorne spielen und mit breiter Brust auftreten, so wie sie auch schon Aufstiegs-Mitfavorit Duisburg an der Donau geschlagen hatten.