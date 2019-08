12 Nun erarbeiten sich die Waldhöfer den ersten Eckstoß der Partie. Dorian Diring bringt diesen von der rechten Seite gar nicht so schlecht in die Mitte. Die Münchener Defensive aber ist aufmerksam und klärt per Kopf.

11 Es geht also weiterhin munter hin und her. Die Zuschauer im Carl-Benz-Stadion dürfen sich bestens unterhalten fühlen. Und auch Freunde gepflegter Zweikämpfe kommen nicht zu kurz.

9 In halbrechter Position tritt Efkan Bekiroglu kurz an, um dann mit dem rechten Fuß abzuziehen. Der Distanzschuss setzt einmal auf und wird eine sichere Beute für Markus Scholz.

7 Dann wird es erstmals gefährlich. Waldhof verlagert das Spiel nach rechts, wo Jan-Hendrik Marx viel Platz für eine höchst präzise Flanke hat. Im Zentrum geht Maurice Deville zum Kopfball, versucht diesen als Aufsetzer im Tor unterzubringen. Mit einem Blitzreflex wischt Hendrik Bonmann die Kugel über die Querlatte.

5 Auch die Gäste verstecken sich nicht, sorgen inzwischen für ein offenes und ausgeglichenes Spiel. Auch hier ist das Bestreben zu erkennen, selbst etwas fürs Spiel tun so wollen. Da aber fehlt es noch an der Genauigkeit.

3 Mannheim scheint sich der Verantwortung bewusst, kümmert sich als Heimteam in der Anfangsphase um die Entwicklung des Spiels. Einen gezielten Weg in den gegnerischen Strafraum finden die Hausherren noch nicht.

2 Nach einem sonnigen Tag zeigt sich der Himmel über Mannheim locker bewölkt. Bei 28 Grad ist es noch immer recht warm. Mit Niederschlägen wird nicht gerechnet. Der Rasen im Carl-Benz-Stadion präsentiert sich in guter Verfassung. Auf den Rängen sorgen mehr als 8.000 Zuschauer für Stimmung.

1 Spielbeginn

Inzwischen tummeln sich unsere Hauptdarsteller auf dem Rasen. Die Mannschaftskapitäne Kevin Conrad und Felix Weber treten sich zur Platzwahl gegenüber. Die Gäste in ihren grünen Ausweichtrikots werden gleich anstoßen.

Kurz vor dem Anpfiff widmen wir uns dem Unparteiischengespann. Dieses steht unter der Leitung von Christof Günsch. Der 33-jährige Zweitligaschiedsrichter kommt zu seinem 36. Drittligaeinsatz und wird dabei unterstützt von den Assistenten Julius Martenstein und Dennis Meinhardt.

Waldhof gegen Sechzig – das klingt durchaus nach Tradition. Doch da sich die Mannheimer mehr als 15 Jahre in der Viertklassigkeit herumgetrieben haben, einmal sogar kurz in die Oberliga abrutschten, liegt das letzte Aufeinandertreffen beider Klubs anlässlich stattliche 25 Jahre zurück. Zum Ende der Saison 1993/94 trennte man sich in der Quadratestadt 1:1. Insgesamt haben die Löwen mit 20:12 Pflichtspielsiegen die Nase vorn. Für den letzten Münchener Sieg in der Kurpfalz müssen wir aber bis in die 1970er Jahre zurückblättern. Mannheims letzter Heimerfolg gegen die Sechz'ger gelang Anfang der 1980er Jahre.

1860 hatte in der noch jungen Spielzeit schon alles dabei, legte mit einem 1:1 zu Hause gegen Preußen Münster los. Danach zogen die Löwen in Braunschweig mit 1:2 den Kürzeren und ließen am vergangenen Mittwoch beim 3:0 gegen Zwickau ihren ersten Sieg folgen.

Mannheim bewies in den bisherigen Partien Kontinuität, spielte stets unentschieden. Sowohl beim Mitaufsteiger in Chemnitz als auch zuletzt beim Zweitliga-Absteiger Magdeburg ergatterten die Kurpfälzer ein 1:1. Und das Heimspiel gegen Meppen endete torlos. Nun soll alsbald der erste Dreier in der Mannheimer Drittligageschichte folgen, an der ja erst seit dieser Saison geschrieben wird.

Nach des Spielen des Wochenende finden sich beide Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte wieder. Die Löwen sind Zwölfter, die Waldhof-Buben stehen als Sechzehnter geradeso über dem Strich, was so früh in der Saison ja noch nicht viel heißen muss. Schließlich liegt auch lediglich ein Zähler zwischen beiden Klubs.

Bernhard Trares sieht keinerlei Veranlassung, an seiner Startelf vom letzten Spiel irgendetwas zu verändern. Mit Ausnahme von Gianluca Korte sind zehn Spieler der Anfangsformation ohnehin in allen Partien von Beginn an aufgelaufen. Auf Seiten der Gäste darf Daniel Bierofka wieder auf Felix Weber zurückgreifen, der seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen hat. Für den Kapitän muss in der Innenverteidigung Aaron Berzel weichen und mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen.