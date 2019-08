16 Da ist mal eine gute Kombination der Hanseaten! Über Butzen und Opoku geht es über die rechte Seite nach vorne. Der Flügelmann steckt weiter auf Verhoek der in halbrechter Position in höchster Not noch entscheidend am Abschluss gehindert wird.

15 Nach der ersten gespielten Viertelstunde geht die Führung der Hausherren absolut in Ordnung. Von Beginn an war die Saibene-Elf die tonangebende Mannschaft mit guten Offensivaktionen.

11 Rostock bemüht sich um eine Antwort, hat aber Probleme damit, das Spielgerät unter Kontrolle zu bringen. Das Zusammenspiel zwischen den beiden Angreifern Opoku und Verhoek klappt nichts ganz und die Schanzer können klären.

8 Tooor für FC Ingolstadt 04, 1:0 durch Stefan Kutschke

Stefan Kutschke tritt gegen Markus Kolke an und verwandelt aus seiner Sicht sicher halbhoch in die linke Seite. Der Keeper war in die andere Ecke unterwegs und kann nichts machen. Ingolstadt legt vor und bereitet den Gästen früh Kopfschmerzen!

8 Elfmeter für Ingolstadt! Am rechten Sechzehnereck zündet Agyemang Diawusie den Turbo und wird genau auf der Linie von einem Rostock den Beinen geholt. Schiri Osmanagic kommuniziert kurz mit seinem Assistenten und zeigt dann auf den Punkt.

5 Gleich zu Beginn deuten die Donaustädter an, wie gefährlich sie offensiv sein können. Mit vier Offensivmännern in Form von Kaya, Kutschke, Elva und Diawusie haben sie heute reichlich Feuerkraft auf dem Rasen stehen.

3 Missverständnis in der Rostocker Abwehr! Fatih Kaya fällt die Kugel auf den Fuß und der Schanzer zieht aus zwölf Metern ab. Auf Höhe des Fünfers streckt Sven Sonnenberg das lange Bein aus und verhindert den nächsten Fehlstart der Weiß-blauen.

2 Krauße links den freien Raum, der sich vor Elva öffnet. An das Zuspiel des Mittelfeldmanns kommt die 14 aber nicht ran und die Pille trudelt ins Toraus.

1 Spielbeginn

Auch in Oberbayern meldet sich der Sommer nochmal in seiner ganzen Pracht zurück hat fantastische Fußballbedingungen im Gepäck. Einige der 15.800 Plätze im Audi Sportpark sind noch frei, die Anwesenden sorgen trotzdem für gute Stimmung. Gleich geht's los!

Ein wachsames Auge auf das Geschehen im Audi Sportpark hat das Gespann um Asmir Osmanagic. Der 27-jährige Unparteiische hat 27 Spiele Drittliga-Erfahrung im Gepäck, in dieser Spielzeit ist es sein erster Einsatz. Gaetano Falcicchio und Lars Erbst heißen die Assistenten.

Vor wenigen Stunden verstärkten sich die Rostocker nochmals auf dem Transfermarkt. Für ein Jahr kommt Osman Atilgan auf Leihbasis von Zweitligist Dynamo Dresden. Der 20-jährige gebürtige Niedersachse mit türkischen Wurzeln ist ein Mann für die Sturmspitze, steigt jedoch erst am kommenden Montag ins Mannschaftstraining der Hanseaten ein.

Hinzu kommt, dass die Vorzeichen gut stehen: In allen sechs Begegnungen, in denen sich Schanzer und Rostocker gegenüberstanden, konnten die Ingolstädter punkten. Zuletzt war das in der Saison 2011/12 in der 2. Bundesliga der Fall. Besonders in Erinnerung dürften allen FCI-Fans aber vor allem die beiden Relegationsspiele 2010 sein, als die Donaustädter sich durch zwei Siege den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga sicherten.

In Oberbayern läuft der Saisonstart derweil nach Maß. Der Zweitliga-Absteiger entpuppte sich früh in der Saison als Aufstiegsanwärter und steht nach vier Siegen und einem Remis bei 13 Punkten und obenauf in der Tabelle. Die souveränen 3:0-Erfolge der Schanzer gegen Würzburg und den KFC markierten zuletzt zwei dicke Ausrufezeichen.

Der Ton, den Cheftrainer Jens Härtel im Hinblick auf das Spiel anstimmte, klang angesichts der Ausgangslage etwas verhalten: "Es wird schwer für uns. Aber jedes Spiel geht bei 0:0 los, wir wollen etwas mitnehmen", so der 50-Jährige. Nachdem die Rostocker alle vier Punkte in der Heimat eroberten, hatten sie im Ostseestadion zuletzt das Nachsehen gegen Großaspach (0:1). Können die Männer von der Nordküste heute dafür den ersten Punkt in der Ferne einsacken?

Mit vier Pünktchen aus fünf Spielen kann der Saisonstart von Hansa Rostock durchaus als Fehlstart bezeichnet werden. Die Hanseaten finden sich vor der heutigen Partie auf Abstiegsplatz 18 wieder und müssen liefern - heute ausgerechnet beim ungeschlagenen Spitzenreiter aus Ingolstadt.