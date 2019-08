31 Erneut steigt Terrence Boyd überhart in den Gegenspieler ein. Diesmal erwischt er Maximilian Welzmüller, der sich auf dem Boden wälzt und behandelt werden muss. Der bereits verwarnte US-Amerikaner hat Glück, dass er vom Unparteiischen nicht frühzeitig vom Platz gestellt wird.

30 Eine sehr kurzweilige erste halbe Stunde ist um. Halle hat mehr vom Spiel und kommt immer wieder zu gefährlichen Aktionen, doch auch Bayerns Reserve hat ihre hohe Qualität in der Offensive schon bewiesen. Das Spiel ist völlig offen und hat sicherlich noch mehr Treffer parat.

28 Nahe der Außenbahn geraten Paul Will und Bentley Bahn aneinander. Patrick Schwengers kann jedoch schlichten und eine größere Rudelbildung verhindern.

27 Auf der Gegenseite hat Jonas Nietfeld auf einmal viel Platz und tänzelt sich in den Sechzehner. Im letzten Moment wird er gerade noch blitzsauber von Chris Richards abgegrätscht!

24 Plötzlich legen die Gäste wieder den Vorwärtsgang ein. Alphonso Davies flankt von links scharf auf Jann-Fiete Arp, der bei seinem Kopfballversuch aus kurzer Distanz aber etwas überrascht wirkt.

23 Tooor für Hallescher FC, 1:1 durch Terrence Boyd

Da ist der Ausgleich! Bayern II kann den Standard nicht entscheidend klären. Björn Jopek kommt aus dem linken Halbfeld zu einer scharfen Flanke, die an Freund und Feind vorbei bis auf den langen Pfosten rauscht und dort aus wenigen Metern vom lauernden Terrence Boyd verwertet werden kann!

23 Doch nun holt der in den ersten 23 Minuten sehr umtriebige Terrence Boyd auf links die erste Ecke für den HFC heraus. Bentley Bahn tritt an.

21 Die Druckphase der Hausherren ist mittlerweile wieder vorbei. Das Spiel gönnt sich zum ersten Mal eine längere Ruhepause.

19 Nach langer Zeit kann Bayern II mal kontern. Kwasi Wriedt flankt von links, am langen Pfosten setzt Jann-Fiete Arp aber den Arm ein und wird zurückgepfiffen.

17 Von der Strafraumkante kommen erst Felix Drinkuth und dann Sebastian Mai zum Abschluss, beide Male steht allerdings ein Abwehrbein im Weg.

16 Terrence Boyd vergibt den Ausgleich! Der Rechtsfuß probiert es von der rechten Strafraumseite mit dem linken Schlappen und bringt aus kurzer Distanz einen zu laschen Flachschuss auf den Kasten, den Christian Früchtl nach vorne abwehren kann. Jonas Nietfeld kommt noch zum Nachschuss, setzt aber deutlich zu hoch an.

14 Halle findet wieder etwas besser in die Partie. Jannes Vollert flankt vom rechten Flügel auf den ersten Pfosten, wo Boyd aber nur eine ungefährliche Bogenlampe in die Arme von Früchtl köpft.

13 Gelbe Karte für Terrence Boyd (Hallescher FC)

Der Ball ist nicht in Reichweite, trotzdem zieht Terrence Boyd im Laufduell mit FCB-Keeper Christian Früchtl voll durch und holt sich völlig zu Recht die erste Gelbe Karte der Partie ab.

12 Jann-Fiete Arp und Alphonso Davies sind schon in der Anfangsphase eine echte Verstärkung für die Bayern-Reserve und üben immer wieder über die Flügel Druck aus.

10 Zehn Minuten sind gespielt. Der HFC erwischte den besseren Start, wirkt nach dem Gegentreffer aber leicht verunsichert.

8 Der FCB bleibt am Drücker und holt auf dem linken Flügel einen aussichtsreichen Freistoß heraus. Die Hereingabe von Joshua Zirkzee wird aber früh abgefangen.

5 Tooor für Bayern München II, 0:1 durch Kwasi Wriedt

Bayern II holt auf rechts eine weitere Ecke heraus. Jonas Nietfeld kann nicht entscheidend klären und bringt einen Querschläger genau vor die Füße von Kwasi Wriedt, der aus kurzer Distanz flach in das rechte Eck schießt!

5 Auf der Gegenseite holt Jann-Fiete Arp den ersten Eckball der Partie heraus. Die weite Hereingabe von Sarpreet Singh kann jedoch Felix Drinkuth am langen Pfosten klären.

4 Halle setzt sich früh in der gegnerischen Hälfte fest. Terrence Boyd wird gar im Strafraum angespielt, steht aber mit dem Rücken zum Tor und kommt nicht zum Abschluss.

2 Den ersten vielversprechenden Vorstoß verbucht der HFC. Toni Lindenhahn wird auf dem linken Flügel geschickt, bleibt aber mit seiner flachen Hereingabe hängen.

1 Bei bestem Wetter gibt der Unparteiische das Spiel frei! Die Hausherren laufen komplett in Rot auf, die Gäste treten in weißen Trikots an.

1 Spielbeginn

Der heutige Schiedsrichter heißt Patrick Schwengers, ist 24 Jahre jung und kommt aus Schleswig-Holstein. In diesen Momenten begleitet er die Mannschaften schon auf das Feld, gleich geht es los!

Nicht nur für die Mai-Brüder ist es heute das erste Mal, dass sie in einem Pflichtspiel aufeinandertreffen. Es ist auch das erste Mal, dass sich der Hallesche FC und die zweite Bayern-Mannschaft begegnen. Als Bayern II zwischen 2008 bis 2011 in der 3. Liga vertreten war, befand sich Halle noch in der Regionalliga.

Mit Jann-Fiete Arp und Alphonso Davies stehen heute noch zwei weitere bundesligaerprobte Akteure in der Bayern-Startelf. Arp brachte es für den HSV gar auf 18 Einsätze und zwei Tore in der höchsten deutschen Spielklasse, während Davies immerhin schon sieben Mal für Bayerns Profimannschaft auflief und dabei einen Treffer erzielte.

Sebastian betonte im Vorfeld der Partie, "keine Rücksicht" auf seinen jüngeren Bruder nehmen zu wollen und lobte die Qualitäten des Bayern-Talents: "Luki ist im Aufbauspiel wesentlich weiter als ich in diesem Alter. Er sieht Passfenster, die viele andere nicht erkennen."

Ein besonderes Duell ist das heutige für die Mai-Brüder: Sebastian und Lars Lukas wuchsen zusammen in Dresden auf und treffen heute in unterschiedlichen Farben aufeinander. Der 25-jährige Sebastian bestreitet seine zweite Saison beim HFC, während Lars Lukas mit seinen 19 Jahren vor allem in der zweiten Bayern-Mannschaft zum Einsatz kommt, aber auch schon zwei Profieinsätze zu verzeichnen hat.

"Wir werden extrem gefordert sein und müssen dagegenhalten, vor allem in den Bereichen Mentalität und Laufbereitschaft. Darüber hinaus wollen wir unseren Stil auf den Platz bringen, den Gegner ärgern und etwas mitnehmen", gab Trainer Sebastian Hoeneß die Marschroute für die heutige Partie aus.

Auf den Platz bringen konnte die Bayern-Reserve ihre Qualität bislang aber nur bedingt. Zum Saisonstart unterlag das Team bei den Würzburger Kickers mit 1:3, der darauf folgende 2:1-Heimsieg brachte die bislang einzigen drei Punkte. Zuletzt setzte es in Rostock (1:2) und zuhause gegen Viktoria Köln (2:5) wieder Niederlagen, der FCB II belegt mit einem Spiel weniger Platz 18.

Die zwischenzeitliche Siegesserie veranlasste Torsten Ziegner zu der Aussage: "Wir sind ein Spitzenteam". Allerdings warnte der Übungsleiter vor dem heutigen Gegner: "Nach allem, was ich von ihnen gesehen habe, sind sie eine der fußballerisch besten Mannschaften der 3. Liga".

Zum Saisonauftakt kassierte der HFC noch eine 0:1-Niederlage gegen Uerdingen, seitdem lief es wie am Schnürchen: Gegen Rostock (1:0), bei Viktoria Köln (2:0) und gegen Chemnitz (2:0) fuhr die Ziegner-Elf drei Dreier in Folge ein. Am vergangenen Pokal-Wochenende unterlag man dem Erstligisten VfL Wolfsburg erst in der Verlängerung mit 3:5.