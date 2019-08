34 Tooor für MSV Duisburg, 2:2 durch Vincent Vermeij

Es geht Schlag auf Schlag, der MSV gleicht aus! Sicker wird auf der linken Seite bedient, der MSV-Akteur schlägt im Anschluss eine Hereingabe in die Mitte. Diese findet im Zentrum Vermeij, der den Ball aus sechs Metern mittiger Position in die Maschen nickt.

32 Für den Torhüter der Gastgeber geht es nach dieser Aktion nicht weiter. Königsmann steht nun für den SVW zwischen den Pfosten. Gute Besserung an Markus Scholz an dieser Stelle, der sich vermutlich ernster verletzt hat.

32 Einwechslung bei Waldhof Mannheim: Timo Königsmann

32 Auswechslung bei Waldhof Mannheim: Markus Scholz

29 Tooor für MSV Duisburg, 2:1 durch Moritz Stoppelkamp

Der Anschlusstreffer, die Gäste verkürzen auf 1:2! Ein Ball in die Spitze gerät eigentlich zu lang und unerreichbar für Stoppelkamp, SVW-Keeper Scholz will zum Ball, doch der Torhüter geht zu Boden, weil er sich scheinbar in dieser Situation verletzt. Stoppelkamp läuft am am Boden liegenden Keeper vorbei und schiebt das Spielgerät ins leere Tor zum 1:2 ein.

26 Tooor für Waldhof Mannheim, 2:0 durch Valmir Sulejmani

Der SVW baut seine Führung aus! Sulejmani erhält 25 Meter vor dem MSV-Kasten die Kugel, macht mit Ball am Fuß ein paar Schritte nach rechts und zieht dann wuchtig ab. Der Abschluss des Mannheimers schlägt platziert und hart im linken Toreck ein - ein toller Treffer von Sulejmani!

25 Nach einer kurzen Trinkpause aufgrund der hohen Temperaturen rollt nun wieder der Ball.

22 Wie gehen die Zebras mit dem Rückstand um? Der MSV zeigte bis zum 0:1 eine ordentliche Leistung, die Intensität und Aggressivität gegen den Ball stimmte. In der neunten Minute hatten die Gäste in Person von Vermeij selbst die große Chance zum Führungstor.

19 Für Krempicki geht es nicht weiter. Mickels ersetzt ihn.

19 Einwechslung bei MSV Duisburg: Leroy-Jacques Mickels

19 Auswechslung bei MSV Duisburg: Connor Krempicki

17 Tooor für Waldhof Mannheim, 1:0 durch Dorian Diring

Die Gastgeber gehen in Führung! Ein eigentlich harmloser, da unplatzierter Schuss von Marx aus 15 Metern von rechts im Strafraum kann Weinkauf nicht festhalten. Der Keeper lässt den Ball abprallen, Diring schaltet schnell und trifft aus wenigen Metern zum 1:0 für den SVW.

17 Connor Krempicki hat sich wehgetan und wird derzeit abseits des Platzes behandelt.

14 Der fällige Freistoß im rechten Halbfeld wird auf den ersten Pfosten geschlagen, wo Seegert ungestört zum Kopfball kommt. Der Abschluss des Innenverteidigers ist nicht sonderlich platziert, sodass MSV-Keeper Weinkauf den Kopfball aus sechs Metern noch parieren kann. Eine starke Reaktion des Duisburger Schlussmanns!

13 Gelbe Karte für Moritz Stoppelkamp (MSV Duisburg)

Der in dieser Saison bisher sehr treffsichere MSV-Akteur bringt Marx auf der rechten Mannheimer Offensivseite zu Fall und sieht dafür Gelb.

9 Beinahe gehen die Gäste in Führung! Ein Ballverlust im Mittelfeld seitens der Hausherren bringt die Zebras in eine aussichtsreiche Umschaltsituation, welche die Gäste sehr gut ausspielen. Am Ende bedient Daschner mit einem vertikalen Zuspiel gekonnt seinen Mitspieler Vermeij zentral nahe der Strafraumgrenze. Der Angreifer zieht mit links aus 14 Metern ab, trifft den Ball aber nicht richtig und setzt ihn so ein gutes Stück über den SVW-Kasten. Das hätte das 1:0 aus Sicht der Duisburger sein können!

7 Eine starke Aktion von Jan-Hendrik Marx! Der Mannheimer erhält die Kugel am rechten Strafraumeck und lässt im Anschluss Gegenspieler Marvin Compper mit einem Beinschuss stehen. Dann kann der SVW-Akteur allerdings auf Kosten eines Eckballs von den Zebras gestoppt werden. Der Standard bringt für die Gastgeber nichts ein.

5 Eine Hereingabe von der rechten Seite von Stoppelkamp kann SVW-Innenverteidiger Seegert ohne Probleme klären.

3 Das Carl-Benz-Stadion ist gut gefüllt, die Zuschauer zeigen sich in den ersten Minuten der Partie sehr stimmgewaltig.

1 Los geht es in Mannheim. Der Ball rollt!

1 Spielbeginn

Die Mannschaften betreten in diesen Augenblicken das Spielfeld im Carl-Benz-Stadion.

Harm Osmers ist der Schiedsrichter der Begegnung. Der 34-Jährige pfeift seit der Saison 2016/2017 Spiele der höchsten deutschen Spielklasse. In der Dritten Liga wird ihm heute zum insgesamt 73. Mal die Spielleitung einer Partie anvertraut.

Beide Trainer, SVW-Trainer Bernhard Trares und MSV-Coach Torsten Lieberknecht, schicken jeweils die gleiche Startelf wie am vergangenen Spieltag ins Rennen. Sowohl die Zebras (3:1-Heimsieg gegen Zwickau), als auch die Kurpfälzer (2:1-Auswärtserfolg in Jena) waren am vergangenen Wochenende siegreich.

Zuletzt gelangen dem MSV gegen Münster (2:0), in Braunschweig (3:0) und gegen Zwickau (3:1) drei Ligasiege in Folge. Zwischendurch gewann Duisburg obendrein im DFB-Pokal mit 2:0 gegen Zweitligist Fürth, was den Meiderichern das Weiterkommen und konkret eine Zweitrunden-Partie gegen Bundesligist Hoffenheim beschert hat.

Mit dem MSV Duisburg hat der Aufsteiger heute eine Mannschaft zu Gast, die anders als die sechstplatzierten Mannheimer in dieser Ligasaison schon verloren hat (am zweiten Spieltag mit 2:3 beim FC Ingolstadt). Allerdings gewannen die Zebras die restlichen vier Spiele allesamt und grüßen deshalb derzeit von Tabellenrang drei.

Ordnet man den Saisonstart von Waldhof sportlich ein, scheint sich das Warten der Mannheimer gelohnt zu haben. Der SVW zahlte ergebnistechnisch kein Lehrgeld, sondern steht nach fünf Spieltagen tabellarisch mehr als ordentlich dar. Die Kurpfälzer teilten in den ersten drei Saisonspielen bei Chemnitz (1:1), gegen Meppen (0:0) und in Magdeburg (1:1) jeweils die Punkte. Im Heimspiel Anfang August gegen 1860 München fuhren die Quadratestädter beim 4:0-Sieg dann ihren ersten Sieg ein. Mit dem 2:1-Erfolg am vergangenen Sonntag in Jena gelang es Waldhof nachzulegen.

Lange Jahre mussten sich die Fans des SV Waldhof gedulden, denn der Aufstieg in die Dritte Liga wollte und wollte einfach nicht gelingen. Mehrfach scheiterten die Mannheimer erst in der Aufstiegsrelegation. In der abgelaufenen Saison besaß die Regionalliga Südwest dann aber einen direkten Aufstiegsplatz. Die Kurpfälzer nutzten die Chance, schlossen die Saison als Meister ab und schafften so nach Jahren der Viertklassigkeit den Sprung in die dritthöchste deutsche Spielklasse.