46 Es geht weiter an der Gellertstraße!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Eine chancenarme erste Hälfte zwischen Chemnitz und 1860 München geht zu Ende. Die Mannschaften agieren mittlerweile auf ähnlichem Niveau. Zwar hatten die Löwen den besseren Start mit mehr Ballbesitz, allerdings zogen sie kein Kapital daraus. Chemnitz steht sehr tef in der Defensive und will so Pässe in die Tiefe und Münchener Tempo verhindern. Ein bisschen mehr Durchschlagskraft und Kreativität könnte nicht schaden.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Viel nachzuspielen gibt es nicht, lediglich die Verletzungspause von Berzel hat etwas Zeit gekostet.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42 Willsch setzt im eigenen Sechzehner eine starke Grätsche und verhindert so, dass Milde flanken kann. Chemnitz bekommt eine Ecke, aus der sie keine Torchance entwickeln können.

40 Gleich geht es in die Pause. Kann eine der beiden Mannschaften vorher noch den offensiven Durchbruch schaffen und den ersten Treffer erzielen?

37 Jakubov und Mölders prallen im Sechzehner zusammen. Der Keeper muss in eine Flanke aus dem Halbfeld und kommt mit der Faust hin. Dabei räumt er den Stürmer um, es geht aber für beide weiter.

35 Wieder Freistoß für Löwen, jetzt jedoch von viel weiter hinten. Aus 40 Metern fliegt der Ball über alle hinweg und geht direkt ins Toraus.

33 Bekiroglu zwingt Jakubov mit seinem Freistoß zu einer fliegenden Parade. Der Schuss kommt aus 20 Metern in die linke Torhälfte. Zwar ist der Ball schnell unterwegs, aber der Chemnitzer Keeper reagiert gut und faustet zur Seite.

30 Eine halbe Stunde ist rum, die Partie ist eher mittelmäßig. Beide Teams sind bemüht auf dem Weg nach vorne, es fehlt ihnen aber der letzte Schliff, um ernsthaft Gefahr auszustrahlen.

27 Nach einer sehr guten Seitenverlagerung hat Paul Milde auf links sehr viel Platz. Er zieht bis zur Grundlinie und legt dann flach vorher. Im Rückraum findet er Bonga, der am Schuss aber gehindert wird. Wahrscheinlich wäre Garcia die bessere Option gewesen, der etwas näher zum Tor stand.

24 Mal wieder ein Abschluss der Löwen: Fabian Greilinger zieht von der rechten Seite zur Mitte und schießt aus 16 Metern. Sein Schuss ist zwar gut in die Ecke platziert, aber dann doch zu harmlos. Jakubov hat ihn sicher.

22 Gelbe Karte für Daniel Bohl (Chemnitzer FC)

Bohl hält seine Sohle in der Luft über den Fuß von Berzel und holt sich die erste Karte für Chemnitz ab.

19 Den daraus resultierenden Freistoß aus 20 Metern tritt Bozic über das Tor.

17 Gelbe Karte für Phillipp Steinhart (TSV 1860 München)

München wird ausgekontert und Bonga ist eigentlich frei durch vor dem Tor. Kurz vor dem Sechzehner bekommt er aber den Kontakt von Steinhart in die Hacken und geht zu Boden. Schiedsrichter Bokop wertet die Aktion nicht als Notbremse, weil noch zwei weitere Löwen in mehr oder wenige unmittelbarer Nähe hinterherlaufen.

15 Chemnitz ist nach der anfänglichen Zurückhaltung aktiver geworden und wagt sich nach vorne. Das bringt ihnen einen Einwurf von der linken Seite, den Milde weit vors Tor bringt. Dort kommt dann aber kein Mitspieler ran.

13 Gelbe Karte für Aaron Berzel (TSV 1860 München)

Trotz der Verletzung kommt Berzel nicht um eine Karte herum. Es war ein taktisches Foul an Bonga, so sieht es der Schiedsrichter.

12 Berzel humpelte nach draußen, kann aber weitermachen. Er ist zurück auf dem Rasen und reiht sich wieder in die Viererkette ein.

10 An der Mittellinie treffen Bonga und Berzel aufeinander. Sie knallen mit ihren Knien zusammen und gehen zu Boden. Bonga kann schnell wieder aufstehen, aber Berzel muss zunächst auf dem Rasen behandelt werden.

7 In den Anfangsminuten hat München das Heft in der Hand. Sie verteilen den Ball in den eigenen Reihen und können relativ weit in Chemnitz' Hälfte vorrücken. Die Himmelblauen greifen erst gut 35 Meter vor dem Tor an.

4 Erster Abschluss: Mölders schießt aus 16 Metern, aber zu zentral. Jakub Jakubov im Tor der Chemnitzer hat keine Probleme.

3 Dejan Bozic nimmt auf der rechten Seite Tempo auf und macht ein paar Meter nach vorne. Dennis Dressel nimmt das Laufduell an und gewinnt es nach einer guten Grätsche für sich.

1 Der Ball rollt!

1 Spielbeginn

Schiedsrichter Franz Bokop aus Vechta führt die beiden Mannschaften aufs Feld. Es ist der Saisoneinsatz des Unparteiischen. Chemnitz spielt heute im bekannten Hellblau, die Münchener weichen auf ein schwarzes Leibchen aus.

Normalerweise finden die Freitagspartien der 3.Liga erst um 19 Uhr statt, heute wurde aber eine Ausnahme gemacht. Vom DFB heißt es, dass das Spiel auf Wunsch der Behörden "aufgrund paralleler Begegnungen und insbesondere mehrerer politischer Veranstaltungen" eigentlich komplett an einen anderen Spieltag gelegt werden sollte. In Abstimmung mit den zuständigen Organen sei es nun eine Stunde früher angesetzt worden.

Die Ultras des Chemnitzer FC haben im Vorfeld dieses Spiels zum Boykott aufgerufen. Sie reagieren damit auf ein von Geschäftsführer Thomas Sobotzik erteiltes Verbot für die Spielern, die nach dem 2:2 gegen Bayern München nicht in die Kurve zu den mitgereisten Fans durften. Daraufhin sollen rassistische und antisemitische Äußerungen gegen Verantwortliche und Spieler des Vereins gefallen sein. In der Nacht zu Freitag wurden zudem Mauern am Chemnitzer Stadion beschmiert mit der Forderung nach Rauswürfen in der Führungsetage des Vereins. Kurzum: Das Verhältnis zwischen Ultras und Verein ist enorm angespannt.

Für die Löwen war am letzten Wochenende der bisherige Tiefpunkt erreicht. Beim Gastspiel in Magdeburg ging 1860 komplett unter, zeigte keine gute Leistung und verlor deutlich mit 5:1. Das 4:0 in Mannheim war eigentlich schon ein Indiz für die schlechte Form der Mannschaft, die seit drei Spielen ohne Sieg ist und auch neun Gegentore in diesem Zeitraum kassiert hat.

Chemnitz hat sich nach drei Niederlagen in Folge wieder etwas gefangen und zuletzt zwei Unentschieden erzielt. Gegen den Absteiger Magdeburg kam man zu einem 0:0 und gegen die Reserve des FC Bayern am letzten Wochenende hieß es 2:2. Heute geht die "Münchener Woche" dann weiter für den CFC, wenn die Löwen von der Grünwalder Straße kommen.

Es ist das Duell zweier Mannschaften, die - nennen wir es mal durchwachsen - in die Saison gestartet sind. Die Münchener Löwen sind nach sechs Spielen nur 18. und damit deutlich hinter den Erwartungen und auch den eigenen Ansprüchen. Erst ein Saisonsieg haben sie eingefahren. Direkt drunter liegen die Chemnitzer auf Rang 19 mit drei Punkten. Sie warten noch auf den ersten Sieg.