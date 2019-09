52 Tooor für Hallescher FC, 1:1 durch Terrence Boyd



50 Tooor für FC Ingolstadt 04, 1:0 durch Maximilian Beister

Ingolstadt geht in Führung! Ausgangspunkt ist ein Einwurf von Antonitsch. Der findet im Sechzehner Eckert als Wandspieler. Eckert lässt den Ball mit dem Rücken zum Tor abtropfen. Beister steht im Rückraum und trifft.

49 Der erste Abschluss nach dem Seitenwechsel geht nach Halle: Guttau läuft in Landgrafs Flanke und köpft sie in Richtung Tor, aber zu hoch. Der Ball geht einige Meter drüber.

46 Weiter geht's!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause sind zwischen Ingolstadt und Halle noch keine Tore gefallen. Das Spiel ist von defensiver und konsequent ausgeführter Taktik geprägt, was sich aber auf die offensiven Aktionen auswirkt. Von diesen gab es nämlich kaum welche. Beide Teams sind darauf bedacht, möglichst wenige Fehler zu machen gegen den direkten Konkurrenten in der Tabelle. Die beste Chance hatte wohl Halles Sohm, als er den Ball am Tor vorbei stocherte. An der Seitenlinie sind die Trainer nicht zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaften, sie fordern etwas mehr Mut in der Offensive. Mal sehen, was die zweite Hälfte da so bringt. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

43 Der letzte Pass kommt einfach nicht an: Landgraf setzt eine hohe Hereingabe falsch an und bugsiert sie geradewegs auf die Tribüne hinter dem Ingolstädter Tor.

41 Im Sechzehner erwartet Sohm die Flanke von der linken Seite und postiert sich mit dem Rücken zum Tor. Der Ball kommt, Sohm setzt zum Fallrückzieher an, schlägt aber dann ein Luftloch. Der Angriff verpufft.

39 Vollert überquert mit dem Ball die Mittellinie, hat dann aber keine Zeit zum Abspiel. Beister nähert sich von hinten und holt sich mit einem fairen Tackling das Leder.

35 Das Spiel ist bisher viel Halbes, aber nichts Ganzes. Beide Mannschaften laufen immer wieder an, allerdings ohne wirklich Tempo drauf zu haben. In der Defensive steht man als Kollektiv mit sechs, sieben Spielern um den eigenen Strafraum. Platz zum Kombinieren bleibt da nicht.

32 Die erste Ecke der Partie: Beister bringt sie herein und sucht irgendwen im großen Haufen, der sich da vor dem Tor bildet. Halles Keeper Eisele behauptet sich in der Luft, geht mit einer Faust hin. Dann ertönt aber auch der Pfiff wegen eines Offensivfouls, das im Personenknäuel passierte.

31 Auf dem linken Seite kann Landgraf ein paar Meter machen und dann aus dem Halbfeld flanken. In der Mitte postiert sich Boyd schon für den Kopfball, aber Buntić ist eher dran und schnappt sich die Hereingabe.

28 Gelbe Karte für Terrence Boyd (Hallescher FC)

Boyd wird von Kurzweg im Zweikampf bearbeitet, was aber alles noch im Rahmen ist. Dann geht aber die Hand des Stürmers raus und greift dem Ingolstädter ins Gesicht! Am Rande zur Tätlichkeit gibt es die Verwarnung.

25 Auf der Gegenseite tauchen mal wieder die Ingolstädter auf. Eckert nimmt einen hohen Ball an, dreht sich einmal, schaufelt das Leder dann aber aus 15 Metern über die Latte.

23 Göbel legt den Ball von der rechten Seite in den Rückraum und findet dort Guttau. Der nimmt das Zuspiel an und visiert dann das kurze Eck an. Sein Schuss geht nur knapp am Pfosten vorbei.

19 Nach gut 20 Minuten hat sich der HFC als dominantere Mannschaft ausgemacht. Er hat mehr Zug nach vorne, hat mehr den Ball und kommt auch besser in die Zweikämpfe. Ingolstadt scheut die Duelle aber auch nicht, kann sich nur nicht so gut nach vorne entfalten.

16 Bahn steckt die Kugel durch die Mitte in den Lauf von Sohm, der frei vor dem Tor erscheint. Buntić kommt heraus, macht den Winkel spitzer, aber Sohm spitzelt den Ball am Keeper vorbei. Dabei hebt er ab, fordert jedoch keinen Elfmeter. Den hätte es auch nicht geben dürfen.

14 Fabijan Buntić wird von Pascal Sohm angelaufen und soll am Abschlag gehindert werden. Der Hallenser kommt noch leicht dran, aber der Ball findet sein Ziel bei einem Ingolstädter.

11 Es ist noch alles recht holprig, was hier im Stadion präsentiert wird. Lange Bälle finden ihr Ziel nicht, kurze Pässe verspringen. Beide Teams müssen wohl noch ihren Plan für das Spiel entwickeln.

8 Halle kommt ebenfalls über die linke Seite nach vorne und meldet sich vor dem Tor an. Guttau flankt und findet Boyd im Zentrum. Seinem Kopfball fehlt der Druck und die Genauigkeit.

6 Die erste gute Szene vor dem Tor! Kurzweg flankt von der linken Seite und in der Mitte steigt Kutschke im Fünfer hoch. Er springt aber unter dem Ball hindurch und kann ihn dadurch nicht auf den Kasten bringen.

4 Zu Beginn liegt der Ball mehr bei den Gästen aus Sachsen-Anhalt. Großartig geordnetes Aufbauspiel kommt aber noch nicht dabei rum.

1 Der Ball rollt! Halle, ganz in schwarz, hat den Anstoß. Der Gastgeber Ingolstadt spielt in komplett roter Montur.

1 Spielbeginn

In wenigen Minuten geht es los. Als Schiedsrichter ist heute Florian Lechner dabei. Er ist 28 Jahre alt und kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Es ist sein zweiter Einsatz in dieser Saison, letzte Spielzeit pfiff er zehn Mal in der 3.Liga. Seine Assistenten sind Pascal Wien und Christian Allwardt.

Zum allerersten Mal treffen Ingolstadt und Halle in einem Pflichtspiel aufeinander. Sie waren noch nie zusammen in einer Liga, daher heute die Premiere. Im Januar diesen Jahres traf man sich aber schon mal zu einem Freundschaftsspiel auf den Nebenplätzen des Audi Sportparks. Dort gewann der damals noch Zweitligist Ingolstadt mit 3:1.

Ingolstadt hat aus den letzten beiden Ligaspielen nur einen Punkt geholt. Gegen Hansa Rostock kam der FCI zu einem 2:2, musste sich vor zwei Wochen dann aber dem Aufsteiger Viktoria Köln mit 3:0 geschlagen geben. Auch die Schanzer waren im Landespokal aktiv, flogen dort jedoch aus dem Wettbewerb. Sie verloren mit 6:5 im Elfmeterschießen gegen Regionalligist Schweinfurt.

Die aktuelle Form ist auf Seiten des Halleschen FC deutlich besser. In den letzten drei Spielen in allen Wettbewerben hat er 14:0 Tore erzielt und dementsprechend dreimal gewonnen. In der Liga gab es an den Spieltagen 6 und 7 ein 3:0 gegen Unterhaching, bzw. ein 4:0 gegen Großaspach. Während der Länderspielpause stand dann der Landespokal an mit einem Stadtderby. Gegen den SG Buna Halle aus der Landesklasse 6 gab es ein deutliches 0:7 für den Drittligisten. Es läuft also an der Saale.

Es ist das Topspiel an diesem Drittliga-Wochenende. Nach den Ergebnissen von gestern ist Halle Dritter mit 15 Punkten. Der HFC hat schon fünf Saisonsiege eingefahren. Direkt dahinter auf Platz vier steht Ingolstadt mit nur einem Punkt weniger. Die Bayern haben vier Siege auf dem Konto und erst einmal verloren.