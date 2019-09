10 Tooor für Waldhof Mannheim, 0:1 durch Gianluca Korte

Mannheim legt vor!

9 Immer wieder Thiele! Der Neuner der Roten Teufel sorgt in dieser Anfangsphase für reichlich Wirbel und verzeichnet gleich die erste echte Torchance dieser Partie. Den satten Rechtsschuss aus knapp 20 Metern kann Goalie Timo Königsmann aber zur Ecke klären. Der anschließende Eckstoß bringt dann allerdings keine Gefahr.

7 Was für ein Fight! Gianluca Korte kann sich in der Zentrale behaupten, schüttelt zwei Gegenspieler ab und sucht dann den Weg auf die Außenbahn. Bei den Hausherren hat aber Timmy Thiele aufgepasst, schaltete sich hinten ein und erobert den Ball mit einem perfekte Tackling.

5 Timmy Thiele sorgt mit einer hohen Flanke von Rechtsaußen für erste Aufregung bei den Teufeln. Im Fünfer ist aber Marcel Seegert aufmerksam und köpft die Pille vorerst aus dem Gefahrenbereich heraus.

2 Und das war es auch schon wieder. Gerade als der Rauch aus dem Lautern-Block verzogen ist, legen die Gästefans los und sorgen für neue Nebelschwaden über dem Platz. Ref Hartmann muss erneut pausieren.

1 Schon der Beginn dieser Partie lässt auf einiges hoffen. Kaiserslautern verliert den Ball kurz nach dem Anstoß und muss dann aufpassen, weil Waldhof sofort in die Offensive drängt. Den schnellen Vorstoß von Valmir Sulejmani bekommen die Teufel aber noch vor dem Sechzehner gebremst.

1 Und damit hinein ins Geschehen. Das Südwest-Derby läuft!

1 Spielbeginn

Rot-Weißer Bengalo-Rauch wabert durch die Arena und verhindert den Anstoß noch um wenige Minuten. Die Choreografie der Heimfans reißt der weil nicht ab und sorgt für atemberaubende Stimmung.

Etwa 25.000 Fahnen werden in die höhe gereckt und verwandeln das Fritz-Walter-Stadion in ein rot-weißes Meer. Passend dazu hisst die Kurve der Lauterer ein Banner mit passendem Beelzebub und dem martialischen Spruch: "In den Krallen des Teufels findet ihr den Tod". Es ist angerichtet.

Der Gänsehaut-Faktor steigt, denn in diesem Moment wird die Aufstellung der Heimmannschaft verlesen. Die Fans sind heiß, die Verantwortlichen auch - Gleich geht es endlich los!

Es bleibt also zu hoffen, dass uns ein spannendes Duell erwartet, bei dem das Schiedsrichtergespann, um Robert Hartmann und seine Assistenten Rafael Foltyn und Roman Potemkin, ausschließlich das sportliche Geschehen im Blick haben muss.

Da sich einige Personen, die Hildmann mit seinen Worten sicher nicht gemeint hat, bereits im Vorfeld zu unschönen Aktionen hinreißen ließen, sahen sich beide Vereine vorab in der Pflicht ihre Fanlager nochmal mit einem offenen Brief anzusprechen: "Was für uns jedoch nicht zu einem Fußballspiel gehört, ist jegliche Form von Hass und Gewalt. Ob im Vorfeld oder am Spieltag, Gewalt hat beim Fußball wie auch sonst überall nichts zu suchen. Nicht im Vorfeld, nicht auf der Anreise, nicht im Stadion oder nach dem Spiel. Daher appellieren wir an alle Fans, diesen Spieltag zu einem stimmungstechnischen Höhepunkt zu machen."

Um dieser Gefahr gleich entgegenzuwirken, will sich FCK-Coach Sascha Hildmann auf die Stärken seiner Truppe besinnen und setzt gleichzeitig auf den Heimvorteil: "Wir wollen die gleiche Leidenschaft auf den Platz bringen wie gegen Mainz, um auch die Zuschauer wieder auf unsere Seite zu bringen. Wir haben von unseren Fans bisher in allen Spielen eine wahnsinnige Unterstützung erhalten, das wollen wir auch zurückgeben."

Die zusätzliche Angriffskraft können die Pfälzer, die zurzeit auf dem elften Tabellenplatz rangieren, heute auch gut gebrauchen. Zwar kann sich die bisherige Ausbeute von elf Treffern aus sechs Spielen durchaus sehenlassen, die Konstanz ist dabei aber noch ausbaufähig. So folgte bisher auf jeden Sieg der Lauterer stets ein Dämpfer im darauffolgenden Spiel. Nach dem 3:5-Auswärtserfolg in Jena am vergangenen Montag wäre, dieser Logik folgend, also heute wieder eine Niederlage vorprogrammiert.

Beim FCK gab es neben den Verletzungen von Andri Rúnar Bjarnason und Theo Bergmann aber auch positive Nachrichten von der Kaderplanung. Mit Lucas Röser haben die Roten Teufel nämlich einen neuen Mann für die Offensive verpflichtet. Der 25-jährige Ludwigshafener kommt vom Zweitligisten Dynamo Dresden, wird im heutigen Spiel aber voraussichtlich zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Abseits des Jubels über die Siegesserie gab es für die Mannheimer aber jüngst auch eine Hiobsbotschaft zu verdauen: Während des Duells mit dem MSV blieb Stammkeeper Markus Scholz unglücklich im Rasen hängen, zog sich dabei einen Kreuzbandabriss zu und steht dem Team dementsprechend nicht zur Verfügung. Des Weiteren müssen die Gäste auf die verletzten Mounir Bouziane, Mohamed Gouaida, Jan Just, Raffael Korte, Markus Scholz und Jesse Weißenfels verzichten.

Die Vergangenheit des Drittligaaufsteigers ist aber dennoch kein Grund, hier vorzeitig die Rollen zu verteilen, schließlich legten die Buwe bisher einen nahezu tadellose Saisonstart hin und stehen auch am siebten Spieltag noch ohne eine einzige Niederlage da. Nach drei Punkteteilungen zu Beginn, schaltete der Neuling in den vergangenen Wochen sogar nochmal einen Gang hoch und sicherte sich Siege gegen München, Jena und Duisburg. Sogar im Pokalduell mit dem Europa-League-Aspiranten Eintracht Frankfurt überzeigten die Kurpfälzer mit einem engen Spiel.

18 lange Jahre mussten sich die Anhänger beider Seiten gedulden, doch in diesem Jahr ist es endlich wieder soweit und Mannheim und Kaiserslautern stehen sich in der 3. Liga gegenüber. Seit dem letzten Treffen im November 2001 hätten die Wege der beiden Kontrahenten jedoch kaum unterschiedlicher verlaufen können, denn während die Roten Teufel zwischen Liga Eins und Drei unterwegs waren, verschlug es den Waldhof zweitweise sogar bis hinunter in die Oberliga.