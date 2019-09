88 Es läuft bereits die Schlussphase, doch die Partie plätschert weiter vor sich hin. Eine letzte Offensive der ausgelaugten Ingolstädter bahnt sich nicht an.

86 Plötzlich dürfen auch die Gäste aus vielversprechender Position zum Freistoß antreten. Aus 25 Metern schlenzt Maximilian Wolfram die Kugel über die Mauer, allerdings knapp am linken Pfosten vorbei.

85 Es spielen jedoch weiterhin nur die Bayern. Gerade schlenzt Mickaël Cuisance einen Freistoß von der rechten Außenbahn in die Arme von Fabijan Buntić.

83 Nach einer kurzen Pause ist beim früheren Jenaer doch wieder alles in Ordnung. Mit Nachspielzeit bleiben den Schanzern noch rund zehn Minuten, um vielleicht doch noch zum Ausgleich zu kommen.

82 Die schlechten Nachrichten für den FCI nehmen kein Ende. Maximilian Wolfram scheint sich im Zweikampf ernsthafter verletzt zu haben.

81 Sebastian Hoeneß geht sofort auf Nummer sicher und nimmt Welzmüller vom Platz. Mit Josip Stanišić kommt ein gelernter Innenverteidiger in die Partie.

81 Einwechslung bei Bayern München II: Josip Stanišić

81 Auswechslung bei Bayern München II: Maximilian Welzmüller

79 Auch der bereits verwarnte Maximilian Welzmüller geht mit harten Bandagen in den Zweikampf und hat Glück, nicht unfreiwillig für numerische Ausgeglichenheit zu sorgen.

78 Stefan Kutschke wird von Lukas Mai abgeräumt und verzieht vor Schmerz das Gesicht. Jeff Saibene hat bereits dreimal gewechselt und würde sich über eine doppelte Unterzahl wohl überhaupt nicht freuen.

76 Das geht ja gut los für Caniggia Elva! Noch bevor er offiziell eingewechselt wird, sieht er für das zu frühe Betreten des Feldes den gelben Karton.

76 Einwechslung bei FC Ingolstadt 04: Caniggia Elva

76 Auswechslung bei FC Ingolstadt 04: Maximilian Thalhammer

76 Gelbe Karte für Caniggia Elva (FC Ingolstadt 04)



75 Einwechslung bei Bayern München II: Derrick Köhn

75 Auswechslung bei Bayern München II: Marcel Zylla

74 Doch nun geht Mickaël Cuisance zu Boden. Der Franzose war bereits gestern in der Schlussphase des 4:0-Erfolges gegen Köln in der FCB-Profimannschaft im Einsatz und zeigt klare Ermüdungserscheinungen.

71 Die Bayern lassen das Leder geduldig durch die eigenen Reihen laufen. Ingolstadt trabt nur hinterher und hat in Unterzahl kaum mal Aussicht auf den Ballgewinn.

69 Auch Alphonso Davies dreht nun wieder auf, lässt auf seinem Weg vom linken Flügel an die zentrale Strafraumkante mehrere Gegenspieler aussteigen und zieht ab. Sein Schuss landet jedoch mittig bei Fabijan Buntić.

67 Einzig Mickaël Cuisance legt keine Schaffenspause ein. Der Gladbacher wird rund 25 Meter vor dem Kasten entfernt gefoult, legt sich die Kugel selbst zum Freistoß hin und zirkelt sie haarscharf am kurzen Winkeleck vorbei!

65 Bayern II hat weiterhin alles im Griff, nimmt nun jedoch ein wenig den Fuß vom Gaspedal. Dabei wäre das Team von Sebastian Hoeneß gut beraten, gegen noch immer völlig harmlose Schanzer auf den dritten Treffer zu gehen.

62 Ingolstadt kann sich jetzt mal ein wenig aus der Bayern-Klammer lösen und bekommt 25 Meter vor dem gegnerischen Kasten einen Freistoß zugesprochen. Maximilian Wolfram gelingt kurz nach seiner Einwechslung aber keine Werbung in eigener Sache, der frühere Jenaer flankt die Kugel uninspiriert ins Toraus.

60 Der völlig abgemeldete Maximilian Beister macht nach einer knappen Stunde Platz für Maximilian Wolfram. Stefan Kutschke wird für einen Ellenbogeneinsatz gegen Maximilian Welzmüller verwarnt.

59 Gelbe Karte für Stefan Kutschke (FC Ingolstadt 04)



58 Einwechslung bei FC Ingolstadt 04: Maximilian Wolfram

58 Auswechslung bei FC Ingolstadt 04: Maximilian Beister

58 Um ein Haar erzielt Mickaël Cuisance das gleiche Tor noch einmal! Diesmal setzt der Franzose jedoch ein wenig zu hoch an und verfehlt das lange Winkeleck knapp.

57 Es geht nur in eine Richtung. Einzig auf den letzten Metern fehlt es den Roten ein wenig an Präzision, Sarpreet Singh drischt die Kugel von der Strafraumkante weit drüber.

54 Der FCB kombiniert sich munter weiter durch die gegnerische Hälfte. Diesmal gerät der letzte Pass von Leon Dajaku aber zu lang und landet direkt im Toraus.

52 Tooor für Bayern München II, 2:1 durch Mickaël Cuisance

Das Heimteam erzielt die überfällige Führung, und wie! Alphonso Davies schaltet in der Zentrale den Turbo ein und hat das Auge für den rechts mitgelaufenen Mickaël Cuisance. Aus gut zehn Metern schlenzt der Profi-Leihspieler die Kugel mit viel Gefühl in das lange Eck und lässt Fabijan Buntić nicht den Hauch einer Chance!

50 Aus der zweiten Reihe hält Maximilian Welzmüller mal drauf. Der Schuss wie ein Strahl hätte wohl knapp unter der Querlatte eingeschlagen, doch Fabijan Buntić lenkt die Kugel mit den Fingerspitzen über das Aluminium.

49 Bayern II nimmt auch zu Beginn des zweiten Durchgangs das Zepter in die Hand, findet aber noch kein Durchkommen.

46 Es geht weiter! Bei den dezimierten Schanzern ist Marcel Gaus neu dabei, der im ersten Durchgang unauffällige Patrick Sussek bleibt dafür draußen.

46 Einwechslung bei FC Ingolstadt 04: Marcel Gaus

46 Auswechslung bei FC Ingolstadt 04: Patrick Sussek

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

45 Minuten sind gespielt, das Oberbayern-Derby kann die Erwartungen bislang komplett erfüllen. Bayern II hatte den gesamten ersten Durchgang über mehr vom Spiel und ging nach einer Viertelstunde verdient durch Marcel Zylla in Führung, musste aber schon zwei Minuten später den überraschenden Ausgleich durch Dennis Eckert hinnehmen. Das hart geführte Spiel fand kurz vor der Pause einen unrühmlichen Höhepunkt, Peter Kurzweg trat fies gegen Maximilian Welzmüller nach und wurde direkt vom Platz gestellt. Für die bislang sehr harmlosen Schanzer wird es nach dem Pausentee also noch schwerer.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Rote Karte für Peter Kurzweg (FC Ingolstadt 04)

Erst schien der Unparteiische seine Karten vergessen zu haben, jetzt stellt er Peter Kurzweg mit glatt Rot vom Platz! Doch die Entscheidung geht tatsächlich in Ordnung, der frühere Würzburger tritt im Liegen gegen Maximilian Welzmüller nach und trifft den früheren Aalener in der Magengrube. Zum Abschluss zeigt er dem Linienrichter auch noch den Vogel.

43 Den anschließenden Freistoß aus rund 25 Metern führt Maximilian Beister aus, sein Versuch aus halbrechter Position bleibt aber in der Mauer hängen.

42 Gelbe Karte für Maximilian Welzmüller (Bayern München II)

Der FCB-Mittelfeldroutinier grätscht unsanft in Robin Krauße hinein und holt sich die überfällige erste Gelbe Karte der Partie ab.

40 Immerhin holt Stefan Kutschke auf dem rechten Flügel mal wieder eine Ecke heraus. Und die Hereingabe von Beister ist nicht schlecht, Kutschke begeht am zweiten Pfosten jedoch ein Stürmerfoul gegen Alphonso Davies.

38 Der FCI bekommt nach vorne weiterhin überhaupt nichts zu Stande. Vor allem Maximilian Beister enttäuscht bislang auf ganzer Linie.

35 Nun geht es bei den Bayern vermehrt über die linke Seite. Alphonso Davies kann jedoch noch nicht so viel Durchschlagskraft entwickeln wie Cuisance auf der anderen Seite.

33 Auch einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld darf der frühere Gladbacher ausführen. Das Leder kommt scharf auf das kurze Eck, doch wieder ist Buntić zur Stelle. Der Ingolstädter Torhüter hat in diesen Minuten eine Menge zu tun.

32 Mickaël Cuisance versucht zu zeigen, dass er für die Profimannschaft der Bayern verpflichtet wurde. Um ein Haar senkt sich sein Eckball direkt ins Tor, doch Buntić hat erneut aufgepasst.

31 Kwasi Wriedt zieht einfach mal aus der zweiten Reihe ab. Aus halbrechter Position zwingt er Fabijan Buntić mit seinem strammen Schuss zu einer Parade, es gibt Ecke.

30 Mit Mickaël Cuisance geht der nächste Akteur zu Boden. Robin Krauße trifft im Zweikampf sowohl Ball als auch Gegenspieler.

27 Doch jetzt leistet sich die Rekordmeister-Reserve einen verheerenden Ballverlust im Mittelfeld! Dennis Eckert ist auf rechts frei durch und bringt von der Strafraumkante eine halbhohe Hereingabe auf den langen Pfosten, wo Stefan Kutschke angerauscht kommt. Das Zuspiel gerät jedoch ein wenig zu steil und rauscht direkt ins Toraus!

26 Es ist überraschend, wie dominant die vor der Partie auf einem Abstiegsrang platzierten Bayern hier gegen den Zweitliga-Absteiger aus Ingolstadt auftreten. Nur das Ergebnis stimmt aus Sicht der Hoeneß-Elf mal wieder noch nicht.

23 Der bislang blass gebliebene Alphonso Davies nimmt auf dem linken Flügel Tempo auf und holt mit seiner scharfen Hereingabe die erste Ecke für Bayern heraus. Die Hereingabe von Singh kann Nico Antonitsch jedoch schon am ersten Pfosten klären.

21 Nun geht Singh überhart in den Zweikampf mit Stefan Kutschke, dessen Schmerzensschrei wohl bis auf die Wiesn zu hören ist. Der Unparteiische lässt den gelben Karton aber noch stecken.

20 Bayern II lässt sich von dem unerwarteten Gegentor nicht beeindrucken und spielt weiter mutig nach vorne. Von der Strafraumkante kommt Sarpreet Singh zum Abschluss, schiebt das Leder aber zentral in die Arme von Fabijan Buntić.

17 Tooor für FC Ingolstadt 04, 1:1 durch Dennis Eckert

Der FCI gleicht umgehend aus! Über rechts dringt Stefan Kutschke in den Strafraum ein und geht in das Laufduell mit Lukas Mai. Der Innenverteidiger grätscht die Kugel unglücklich quer zu Dennis Eckert, der am linken Eck nur noch den Fuß hinhalten muss! Die Bayern reklamieren Abseits, doch die Vorlage kam ja von Mai.

15 Tooor für Bayern München II, 1:0 durch Marcel Zylla

Nach einer Viertelstunde bringt Marcel Zylla die Bayern in Führung! Mickaël Cuisance leitet den Angriff mit einer Hereingabe von rechts ein. Von Kwasi Wriedt bedrängt köpft Nico Antonitsch genau vor die Füße von Marcel Zylla, der das Leder gar nicht richtig trifft, aus sieben Metern aber flach in das rechte Eck einschiebt!

14 Maximilian Beister holt gegen Nicolas Feldhahn den nächsten Eckball heraus. Doch auch diesmal wird es nicht gefährlich.

13 Nach vorne geht noch nicht viel, doch immerhin können die Schanzer das Leder nun für längere Zeit in den eigenen Reihen halten.

11 Zum ersten Mal wagen sich die Gäste ein wenig aus der Deckung. Maximilian Thalhammer holt auf der rechten Seite die erste Ecke für den FCI heraus.

9 Die Hereingabe aus dem Halbfeld kann jedoch der in den Anfangsminuten sehr umtriebige Stefan Kutschke per Kopf klären.

8 Jetzt hat es Kwasi Wriedt erwischt. Der Angreifer wird von Nico Antonitsch zu Fall gebracht, holt aber immerhin einen vielversprechenden Freistoß von der linken Seite heraus.

7 Die Partie wird wie ein Derby geführt. Immer wieder gehen Akteure zu Boden, gerade tut sich Patrick Sussek bei einem eigenen Einsteigen weh.

5 Bayern II nimmt von Beginn an das Zepter in die Hand. Mickaël Cuisance dringt über die rechte Außenbahn vor und zirkelt eine scharfe Flanke vor den Kasten. Fabijan Buntić nimmt das Leder aber souverän auf.

2 Nicht mal zwei Minuten sind gespielt, da geht Dennis Eckert im Zweikampf mit Nicolas Feldhahn zu Boden und bleibt erstmal liegen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es für den Angreifer aber weiter.

1 Die Hausherren befinden sich zuerst in Ballbesitz und wagen über Kwasi Wriedt den ersten Vorstoß. Auf dem linken Flügel steht der Angreifer jedoch im Abseits.

1 Spielbeginn

Max Burda ist aus Berlin angereist, um die Partie zu leiten, und führt die Mannschaften in diesen Momenten auf das Feld. Hoffentlich steigt knappe fünf Kilometer von der Wiesn entfernt heute ein Fußballfest!

Zwischen Bayern II und Ingolstadt I kam es in der Drittliga-Saison 2009/2010 letztmals zum Aufeinandertreffen. Beide Mannschaften konnten ihre jeweiligen Heimspiele gewinnen. Die Schanzer stiegen am Saisonende per Relegation in die 2. Bundesliga auf, während die Bayern-Reserve um David Alaba immerhin auf dem achten Platz landete.

Beide Klubs trafen in den letzten Jahren in verschiedenen Konstellationen aufeinander. Der FCI war 2016 noch bei der Profimannschaft der Bayern zu Gast. In der Allianz Arena setzte es damals eine 1:3-Niederlage. Bayern II hingegen traf in der abgelaufenen Regionalliga-Saison auf die Zweitvertretung der Schanzer und konnte beide Partien für sich entscheiden.

Bei den Bayern kommt der im Sommer von Mönchengladbach verpflichtete Michaël Cuisance zu seinem Debüt für die zweite Mannschaft. In der Bundesliga reichte es bei ihm bislang nur zu zwei Kurzeinsätzen, gestern durfte er immerhin 19 Minuten beim 4:0 gegen Köln absolvieren.

Zu allem Überfluss muss der luxemburgische Coach heute auf Abwehrspieler Bjørn Paulsen verzichten, der sich im Training an der Wade verletzte. Thomas Keller fehlt rotgesperrt. Die Innenverteidigung bilden daher der Ende August zu den Schanzern gestoßene Nico Antonitsch sowie der lange verletzte Tobias Schröck.

Besonders die plötzlich aufgetretene Defensivschwäche der Schanzer macht Sorgen: Nach nur fünf Gegentoren an den ersten sechs Spieltagen kassierte die Elf von Jeff Saibene zuletzt sechs Treffer in zwei Spielen. Bei Viktoria Köln hieß es am Ende 0:3, zuhause gegen Halle unterlag man mit 2:3.

Hoffnung dürfte dem Team von Sebastian Hoeneß machen, dass auch der heutige Gegner in den letzten Wochen alles andere als souverän aufgetreten ist. Ingolstadt erwischte einen tollen Start in die Saison, geriet zuletzt jedoch in eine Krise und kassierte am Stück die ersten beiden Niederlagen seit der Rückkehr in die 3. Liga.

Mit nur acht Punkten aus acht Spielen steht Bayern II mittlerweile auf einem Abstiegsplatz, könnte diesen aber mit einem heutigen Sieg verlassen und im besten Fall sogar bis ins Tabellenmittelfeld vordringen.

Bei beiden Teams herrschte zuletzt Frust. Bayern II wähnte sich in Aspach bereits als Sieger, kassierte aber trotz einer 2:0-Halbzeitführung noch zwei Treffer im zweiten Durchgang. Zuvor hatte die Reserve des Rekordmeisters schon 1:2 im Münchner Derby gegen Unterhaching verloren.