57 Oliver Steurer klärt mit dem Kopf zur nächsten Ecke. Immer wieder kommt Linksverteidiger Arne Sicker über die linke Seite und macht Alarm.

56 Duisburg verpasst das 3:0! Nach einem Riesenbock von Jan Kirchhoff hat Moritz Stoppelkamp freie Bahn. Statt glanzlos einzunetzen, versucht es Stoppelkamp mit dem Außenrist und schießt Lukas Königshofer aus nächster Nähe an.

55 Immerhin! Osayamen Osawe rutscht das Ding an der Strafraumkante zwar über den Schlappen. Dennoch kommen die Uerdinger so mal wieder zu einem Abschluss.

54 Doppelwechsel beim Auswärtsteam. Franck Evina und Osayamen Osawe ersetzen Christian Kinsombi und Jean-Manuel Mbom.

53 Einwechslung bei KFC Uerdingen 05: Osayamen Osawe

53 Auswechslung bei KFC Uerdingen 05: Jean-Manuel Mbom

53 Einwechslung bei KFC Uerdingen 05: Franck Evina

53 Auswechslung bei KFC Uerdingen 05: Christian Kinsombi

52 Was kann der Gast machen? Gegen die gute Defensive der Zebras sind die Uerdinger bislang immer in Unterzahl. Am Effektivsten wäre es wohl, wenn der KFC mehr Personal in die Gefahrenzone bekäme. Eventuell muss Daniel Steuernagel zwei neue Offensivkräfte bringen, um das Ruder noch rumzureißen.

50 Vincent Vermeij köpft den Ball nach einer guten Flanke von Arne Sicker aus siebeneinhalb Metern deutlich am rechten Eck vorbei.

50 Arne Sicker sprintet den linken Flügel runter, kann die Flanke aber nicht an den Mann bringen.

48 Beide Coaches setzen weiterhin auf ihre erste Elf. Währenddessen wird das Feld in Nebel gehüllt. Im Gäste-Block ist viel gezündelt worden.

46 Nach nur 50 Sekunden haben die Zebras die nächste Möglichkeit. Leroy-Jacques Mickels schließt aus linken sechs Metern und vor allem vollem Tempo ab. Lukas Königshofer pariert zur Ecke, die Uerdingen prompt Richtung Mittelkreis ballert.

46 Uerdingen hat kurzzeitig gepennt und das 0:1 kassiert. Danach sind die Gastgeber zwischenzeitlich kaum zu bremsen gewesen und haben zwei dicke Chancen verbucht. Mit dem 0:2 können die Gäste tatsächlich noch zufrieden sein.

46 Weiter geht es in Duisburg.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt der MSV Duisburg verdient it 2:0 gegen den KFC Uerdingen 05. Zunächst haben die Gäste etwas offensivfreudiger begonnen, sind jedoch nicht entscheidend durchgekommen. Spätestens nach dem - eher überraschenden - 1:0 haben die Hausherren das Zepter übernommen. Anschließend haben die Zebras einige hochkarätige Chancen kreiert. Sekunden vor dem Pausenpfiff jagt Mickels das Ding kunstvoll in den Giebel, womit der Zwischenstand der Leistung in Durchgang eins gerecht wird.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für MSV Duisburg, 2:0 durch Leroy-Jacques Mickels

Absolutes Traumtor - womöglich schon jetzt das Tor des Monats! Zum wiederholten Male kann Moritz Stoppelkamp nicht vom Spielgerät getrennt werden und hält den Angriff am Leben. Leroy-Jacques Mickels verschärft nach Sicker-Zuspiel das Tempo, setzt sich links souverän gegen seinen Gegenspieler durch, zieht in die Mitte und zirkelt das Bällchen sehenswert in den rechten Knick. Stark!

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Uerdingen wirft in den letzten Sekunden alles nach vorne und drängt die Zebras zurück. Noch kommen die Schwarzen indes nicht durch.

44 Joshua Bitter zögert zu lange und verliert deshalb die Kugel. Dabei wären im Zentrum gleich zwei Kollegen anspielbar gewesen.

42 Kurz vor der Pause nimmt der Regen zu. Somit wird der ohnehin schon tiefe Rasen noch rutschiger.

40 Mit zunehmender Spieldauer wird das Geschehen auf dem Rasen ruppiger. Spieler beide Klubs lassen sich vermehrt zu Diskussionen mit dem Unparteiischen hinreißen, der seiner Linie treu bleibt und souverän pfeift.

38 Moritz Stoppelkamp trifft den Pfosten! Die Zehn der Duisburger schlenzt einen ruhenden Ball aus halbrechten 27, 28 Metern an den linken Pfosten. Was für ein schöner Schuss!

38 Gelbe Karte für Jean-Manuel Mbom (KFC Uerdingen 05)

Wegen Meckerns bekommt er seine sechste Gelbe Karte in der laufenden Saison. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Schiedsrichter Alexander Sather alles im Griff und liegt mit seinen Entscheidungen richtig.

36 In dieser Phase beißen sich die Zebras in der gegnerischen Hälfte fest. Sukzessive erhöht die Elf von Torsten Lieberknecht den Druck und kesselt den KFC Uerdingen teilweise mächtig ein.

34 Riesenchance für den MSV! Moritz Stoppelkamp marschiert die rechten Außenbahn entlang und flankt gefühlvoll vor den Fünfmeterraum. Leroy-Jacques Mickels kommt an die Hereingabe, pfeffert sie allerdings knapp rechts vorbei.

32 Diesmal führen die Schwarzen eine Ecke kurz aus. Viel bringt diese Variante nicht ein. Leo Weinkauf pflückt die Murmel sicher aus der Luft.

30 Bis dato sehen die Zuschauer ein munteres Spielchen. Beide Vereine gehen motiviert zu Werke und inzwischen haben die Gäste den ersten Schock des 0:1 verdaut. Auf beiden Seiten werden immer wieder neue Lösungen in der Offensive gesucht, wobei jedoch die Genauigkeit fehlt.

28 Ermöglicht worden ist der Duisburger Treffer durch eine sehr nachlässige Verteidigung von Christian Kinsombi gegen Moritz Stoppelkamp. Die Zehn der Heimmannschaft hat den Ball mühelos behaupten und eben entscheidend in den gegnerischen Strafraum bugsieren können.

26 Lukas Daschners 1:0 bedeutet für den MSV Duisburg, dass im 21. Spiel in Folge immer mindestens ein Tor erzielt worden ist.

24 Gelbe Karte für Adam Matuszczyk (KFC Uerdingen 05)



22 Tooor für MSV Duisburg, 1:0 durch Lukas Daschner

Jubel in der Schauinsland-Reisen-Arena! Zunächst flankt Moritz Stoppelkamp nach einem feinen Solo an den Fünfer auf Vincent Vermeij. Die 24 der Hausherren kommt nicht an den Ball, allerdings landet die Pille über einen KFC-Akteur direkt vor den Füßen des über rechts heranrauschenden Lukas Daschner. Aus zehn Metern wuchtet der 21-Jährige sein siebtes Saisontor halbhoch rechts in die Maschen. Das ist ein technisch durchaus anspruchsvoller Abschluss gewesen.

21 Joshua Bitter bringt das Spielgerät von rechts gefährlich rein, aber Uerdingen kann zur Ecke klären. Diese verpufft wirkungslos.

20 Tom Boere fasst sich ein Herz und zieht aus recht zentralen 22 Metern ab. Das Kunstleder segelt einige Meter oben rechts am Kasten vorbei.

19 Noch einmal zur Erinnerung: Duisburg wird mit einem Sieg Tabellenführer, für Uerdingen wäre mit einem Dreier Platz sechs drin.

17 Nach etwas mehr als einer Viertelstunde ist festzuhalten, dass der KFC kompakter und offensivfreudiger agiert. Auf der anderen Seite fehlen die letzten Prozent Einsatz. In Sachen Präzision haben beide Klubs Luft nach oben. Die letzten Pässe kommen allesamt nicht an.

15 Gelbe Karte für Arne Sicker (MSV Duisburg)

Sicker verhindert per Klammern einen Angriff über Kinsombi und wird als erster Akteur in dieser Partie verwarnt. Er kassiert seine zweite Gelbe Karte der Saison.

14 Eieiei! Oliver Steurers Flanke von der linken Seite wird länger und länger. MSV-Keeper Leo Weinkauf kann den Ball letztlich locker aufnehmen und den Aufbau der Zebras einleiten.

12 Immer wieder versuchen es die Gastgeber mit langen Bällen auf Vincent Vermeij. Doch bislang ist die Defensive der Gäste hellwach. Offensiv weichen die Schwarzen häufig auf die Flügel aus, wohingegen der MSV zu viel durch das Zentrum geht.

9 Erste Gelegenheit für den KFC Uerdingen 05. Am eine eines kontrollierten Angriffs steht Roberto Rodríguez nach einer Kinsombi-Flanke viel zu frei, kann die Murmel jedoch nicht richtig verarbeiten. Duisburg kann sich befreien, muss den Gegenkonter aber noch in eigener Hälfte abbrechen.

8 Alexander Bittroff passt auf der rechten Abwehrseite auf und verhindert, dass ein Pass von Tim Albutat bei Moritz Stoppelkamp ankommt.

8 Nein. Lukas Daschner kann ein scharfes Zuspiel von Moritz Stoppelkamp nicht mehr erreichen und das Spielgerät trudelt ins Toraus.

6 Erneut bugsieren die Hausherren eine Rodríguez-Hereingabe aus der Gefahrenzone.

6 In dieser frühen Phase tasten sich beide Teams ein wenig an. Insgesamt machen die Gäste allerdings den etwas offensivfreudigeren Eindruck und holen in dieser Szene einen Freistoß im linken Halbfeld raus.

4 Christian Kinsombi hat Glück und kassiert für ein taktisches Foul an Arne Sicker keine Verwarnung.

3 ...Roberto Rodríguez bringt die Kugel an den ersten Pfosten, aber die Zebras können zu einer weiteren Ecke klären. Diese generiert keine Gefahr. Tom Boere köpft das Leder klar rechts vorbei.

2 Die Gäste holen sich den ersten Eckstoß von der rechten Seite...

2 Für das Niederrheinderby hat KFC-Coach Daniel Steuernagel im Vergleich zum 2:0 gegen Tabellenschlusslicht Jena zwei Wechsel vorgenommen: Steurer und Mbom rücken für Dorda und Evina in die Startelf.

1 Und damit rein in das Derby am Niederrhein. Uerdingen hat Anstoß und spielt in schwarzen Trikots zunächst von rechts nach links.

1 Spielbeginn

Die Teams betreten das Spielfeld. Auf der Tribüne ist die Stimmung trotz Regenwetters gut.

Gleich geht es auf dem Rasen zur Sache. Freuen wir uns auf ein intensives und spannendes Spiel!

Geleitet wird diese Begegnung von Schiedsrichter Alexander Sather. An den Seitenlinien assistieren ihm Stefan Zielsdorf sowie Nico Fuchs.

"Nachdem wir mit Lautern einen Premium-Kader zu Gast hatten, kommt nun ein Premium-On-Top-Kader", erklärte Lieberknecht. Es sei "nicht verwunderlich", dass sich der KFC mit der Qualität nach dem schwachen Saisonstart schnell gefangen habe. Vergangenen Spieltag gewann Uerdingen mit 2:0 gegen Jena und Duisburg setzte sich mit 2:0 bei den Würzburger Kickers durch.

Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel kommt die MSV-Startelf ohne Wechsel daher. Lediglich Ahmet Engin ist in den Kader zurückgekehrt. Cem Sabanci, Sebastian Neumann, Connor Krempicki, Migel Schmeling, Yassin Ben Balla und Marvin Compper fallen weiterhin aus. "Ich glaube, dass wir uns bis in die Länderspielpause retten müssen mit den Jungs, die da sind", sagte Lieberknecht.

Deutlich angespannter gestaltet sich hingegen die Situation bei den Nachbarn aus Uerdingen. Das Team um Trainer Daniel Steuernagel verbucht 19 Zähler auf dem Konto und muss sich vorerst mit Rang zwölf zufriedengeben. Aus den letzten vier Spielen holte der KFC allerdings starke zehn Punkte und möchte auch in Duisburg erfolgreich sein.

"Wir freuen uns, dass wir die Gelegenheit bekommen, die Pokal-Niederlage wettzumachen", erklärte Duisburgs Trainer Torsten Lieberknecht. Die Zebras verloren in der zweiten Runde des DFB-Pokals nur mit 0:2 gegen Hoffenheim. In der 3. Liga rangiert der MSV mit 25 Punkten aktuell auf Platz vier. Gewinnen die Hausherren diese Partie, klettern sie an die Tabellenspitze, die momentan noch Unterhaching (27 Punkte) belegt.