57 Die Gäste scheinen neuen Mut gefasst zu haben und dringen über links vor. Wieder taucht Kwasi Wriedt am kurzen Eck auf, lässt sich diesmal aber ins Toraus abdrängen.

55 Tooor für Bayern München II, 2:1 durch Kwasi Wriedt

Der frühere Osnabrücker verwandelt souverän flach in die linke Ecke! Leo Weinkauf war schon auf dem Weg in die andere Richtung.

54 Es gibt Elfmeter für Bayern II! Sarpreet Singh dringt in den Sechzehner ein und geht im Zweikampf mit Joshua Bitter zu Fall. Auch diese Entscheidung ist strittig, Singh hebt schon vor dem Kontakt ab.

53 Der MSV kontert. Nun ist es Leroy-Jacques Mickels, der völlig allein auf den Kasten zuläuft. Wieder geht die Fahne hoch, diesmal ist die Entscheidung jedoch strittig.

52 Maximilian Welzmüller kann die Zebras mal mit einem blitzschnell ausgeführten Freistoß überraschen. Kwasi Wriedt taucht frei am linken Pfosten auf, kommt aus spitzem Winkel aber nicht an Leo Weinkauf vorbei!

51 Das ist nun der Fall von Tim Albutat. Der Torschütze von 1:0 steht allerdings deutlich im Abseits.

50 Der MSV nimmt wieder Tempo auf. Ein Steilpass in die Spitze wird gerade noch vor dem lauernden Moritz Stoppelkamp abgefangen, der Routinier wäre sonst frei vor dem Kasten aufgetaucht.

47 Jetzt holen die Gäste auf der rechten Außenbahn einen vielversprechenden Freistoß heraus. Sarpreet Singh drischt die Kugel aus spitzem Winkel aber direkt zu Leo Weinkauf.

46 Joshua Zirkzee führt den Anstoß in die zweite Hälfte aus, die Bayern spielen erst einmal hinten herum.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der MSV Duisburg führt zur Pause völlig verdient mit 2:0 gegen harmlose Bayern. Die Zebras ließen sich von den überraschend tief stehenden Gästen nicht aus der Ruhe bringen und spielten aus einer soliden Abwehr heraus kontrolliert nach vorne. Nach einer halben Stunde leisteten sich die Jungbayern den entscheidenden Fehler: Lars Lukas Mai verlor das Leder im eigenen Strafraum an Vincent Vermeij, der den Treffer von Tim Albutat vorbereitete. Kurz darauf wirkte die Gästeabwehr wieder alles andere als souverän und Vermeij legte selbst nach. In der Schlussphase kam Bayern II sporadisch nach vorne, blieb aber zu harmlos.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Es läuft bereits die Nachspielzeit. Der MSV dringt nochmal geschlossen in die gegnerische Hälfte vor und hofft auf die Vorentscheidung. Ein strammer Albutat-Schuss aus der zweiten Reihe landet aber in den Armen von Christian Früchtl.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Die Zebras haben derzeit alles im Griff und bestreiten die Partie im Stile eines Tabellenführers. Dass die Abwehrreihe heute verletzungsbedingt komplett neu formiert werden musste, ist kaum zu sehen.

41 Gelbe Karte für Lars Lukas Mai (Bayern München II)

Für ein hartes Einsteigen holt sich auch der bislang sehr unglücklich wirkende Verteidiger den gelben Karton ab.

40 Nach einer abgefälschten Dajaku-Hereingabe von rechts legt Jannik Rochelt am langen Pfosten auf den neben ihm postierten Joshua Zirkzee ab. Sein Kopfball segelt jedoch quer durch den Fünfmeterraum.

38 Gelbe Karte für Maximilian Welzmüller (Bayern München II)

Derrick Köhn dringt über links in den Sechzehner ein und geht zu Fall. Maximilian Welzmüller fordert wohl zu Unrecht den Elfmeter und fasst den Unparteiischen dabei an - Asmir Osmanagic zeigt sich konsequent und gibt Gelb!

36 Tooor für MSV Duisburg, 2:0 durch Vincent Vermeij

Na ist denn schon Weihnachten? Anders sind die Geschenke der Bayern nicht zu erklären. Leroy Michels lässt Chris Richards aussteigen und dringt mit viel Platz über die linke Seite vor. Sein Abschluss wird von Nicolas Feldhahn genau vor die Füße von Vincent Vermeij geblockt, der im Sechzehner abzieht und Glück hat, dass die Kugel von Richards unhaltbar für Christian Früchtl in den eigenen Kasten gelenkt wird und auch Feldhahn nicht mehr hinterherkommt.

34 Der MSV agiert nun wieder souveräner als in den Minuten vor dem Führungstreffer. Bayern wirkt leicht entmutigt.

31 Tooor für MSV Duisburg, 1:0 durch Tim Albutat

Kaum geht es weiter, erzielen die Zebras den ersten Treffer! Wieder verliert Lars Lukas Mai die Kugel viel zu leichtfertig an Vincent Vermeij, diesmal sogar im eigenen Strafraum. Der Niederländer legt von rechts in die Mitte, wo Tim Albutat aus fünf Metern nur noch den Fuß hinhalten muss und in das lange Eck einnetzt!

30 Rote Karte für Sven Beuckert (MSV Duisburg)

...dafür aber für Torwarttrainer Sven Beuckert, der wohl aufgrund seiner lautstarken Proteste auf die Tribüne geschickt wird.

29 Jetzt wird es hitzig. Leroy-Jacques Mickels fliegt nach einem Schubser von Chris Richards Richtung Duisburger Trainerbank. Für den Bayern-Verteidiger hat das überharte Einsteigen keine Folgen...

27 Erneut dauert es bei der Ausführung sehr lange. Die Hereingabe von Sarpreet Singh wirkt harmlos, gleitet Leo Weinkauf aber aus den Händen. Seine Vorderleute müssen klären.

25 Mittlerweile hat die Hoeneß-Elf allerdings deutlich besser in die Partie gefunden. Leon Dajaku kann gleich zweimal von rechts flanken und holt mit dem zweiten Versuch einen Eckball heraus.

23 Jetzt leisten sich auch die Gäste einen groben Abwehrpatzer. Lars Lukas Mai verliert völlig leichtfertig den Ball und leitet eine schnelle Kombination über Moritz Stoppelkamp und Vincent Vermeij ein. Der Niederländer setzt von der Strafraumkante aber deutlich zu hoch an.

21 Da ist die Riesenchance für Bayern II! Aus ähnlicher Position wie zuvor Scepanik bringt Derrick Köhn die Kugel scharf vor den Kasten. Arne Sicker steht am besten, tritt jedoch am Ball vorbei. Kwasi Wriedt lauert genau dahinter und ist vom groben Aussetzer wohl zu überrascht, er bringt aus kurzer Distanz nur ein Schüsschen in die Arme von Leo Weinkauf.

20 Nun kontert der MSV. Lukas Scepanik bringt von links eine scharfe Hereingabe vor den Kasten, Christian Früchtl ist aber zur Stelle.

18 Erstmals können sich die Gäste am gegnerischen Sechzehner festsetzen. Joshua Zirkzee legt rüber zum zentral postierten Leon Dajaku, der gerade noch am Abschluss gehindert wird!

16 Bei eigenen Abstößen und Einwürfen lassen sich die Gäste bisweilen auffällig viel Zeit. Eigentlich hätte man die Bayern nach ihren Siegen gegen andere Spitzenmannschaften mit mehr Selbstbewusstsein erwartet.

14 Es spielen weiterhin nur die Zebras. Gerade steht Bayern II in der Abwehr allerdings sehr dicht gestaffelt.

11 Lukas Scepanik läuft von links die Strafraumgrenze entlang in die Mitte und zieht ab. Lars Lukas Mai wirft sich gerade noch mit dem Schädel dazwischen.

10 Zehn Minuten sind um. Vom gewohnt sicheren Passspiel der Bayern ist bislang überhaupt noch nichts zu sehen, die Gäste aus der bayrischen Landeshauptstadt agieren bislang vor allem mit langen Bällen.

9 Nach einer Kombination über links kommt Stoppelkamp im Rückraum zum Abschluss. Sein Schlenzer aus 20 Metern segelt jedoch recht deutlich über das lange Winkeleck.

8 Erneut dringt Stoppelkamp über rechts vor. Diesmal versucht er es per Flanke, schlägt die Hereingabe aber direkt ins Toraus.

7 Die Lieberknecht-Elf bleibt im Vorwärtsgang. Einen Stoppelkamp-Schlenzer aus halbrechter Position kann Christian Früchtl aber sicher aufnehmen.

5 Da ist die erste Chance für den MSV! Nach einer Hereingabe von rechts streiten sich Lukas Daschner und Chris Richards im Sechzehner um den Ball. Der Bayern-Verteidiger kann klären, schießt dabei aber Vincent Vermeij an, von dem das Leder auf das Tornetz prallt!

4 Die Zebras sind um kontrollierten Spielaufbau bemüht und verschieben das Geschehen Stück für Stück in die gegnerische Hälfte. Leroy-Jacques Mickels probiert es mal aus der zweiten Reihe, bleibt aber an einem Abwehrbein hängen.

3 Der kurzfristig in die Startelf gerückte Arnold Budimbu übernimmt die Position des Rechtsverteidigers, während Joshua Bitter in der Abwehrzentrale agiert.

1 Asmir Osmanagic pfeift die Partie an und Moritz Stoppelkamp führt den Anstoß aus. Der MSV befindet sich zuerst in Ballbesitz!

1 Spielbeginn

Breaking News: Vincent Gembalies hat sich beim Aufwärmen verletzt und muss kurzfristig ersetzt werden. Nicht Marvin Compper, sondern Arnold Budimbu ersetzt den Innenverteidiger in der Startelf. Mal sehen, wie sich das gleich auf dem Feld gestaltet.

Am 21. Juni 1987 trafen beide Teams letztmals aufeinander. Durch ein 4:1 vor rund 10.000 Zuschauern in Duisburg krönte sich der MSV gegen die Bayern Amateure zum deutschen Amateurmeister. Michael Tönnies und Uwe Kober erzielten jeweils einen Doppelpack, Josef Summerer gelang nur der zwischenzeitliche Anschluss für den FCB. Thomas Strunz spielte damals noch für die Zebras und wechselte zwei Jahren später zu den Bayern.

MSV-Coach Torsten Lieberknecht pocht darauf, nach der 0:1-Niederlage in Halle wieder die Tormaschine anzuschmeißen: "Das, was wir in Halle liegengelassen haben, wollen wir uns im nächsten Spiel zurückholen."

Beim FCB II ist in dieser Saison ein seltsames Phänomen zu beobachten: Gegen Teams aus dem Tabellenkeller tun sich die Jungbayern oft schwer, während gegen Spitzenteams wie Braunschweig (2:0), Ingolstadt und Halle (2:1) Dreier zu Buche stehen. Sebastian Hoeneß begründete die schwankenden Leistungen dadurch, dass sein Team "in den Zweikampfsituationen noch immer nicht über 90 Minuten konstant" sei.

Mickaël Cuisance und Derrick Köhn erzielten gegen die Thüringer die letztlich nicht ausreichenden Tore. Der frühere Gladbacher ist heute nicht dabei, Timo Kern und Paul Will sitzen nur auf der Bank. Dafür dürfen Maximilian Welzmüller, Jannik Rochelt und Joshua Zirkzee heute von Beginn an ran.

Auch Bayern II ging am vergangenen Wochenende als Verlierer vom Platz. Im Grünwalder Stadion unterlag die Mannschaft von Sebastian Hoeneß Schlusslicht Jena mit 2:3. Durch die Niederlage beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge nur noch fünf Punkte.

Im Vergleich zur Partie in der Saalestadt nimmt Lieberknecht nur eine personelle Veränderung vor: Lukas Daschner darf für Ahmet Engin von Beginn an ran. Lukas Boeder fehlt weiterhin krank, immerhin rückt Marvin Compper wieder in den Kader.

Der MSV Duisburg musste zuletzt nach fünf Siegen in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen. In Halle unterlag die Elf von Torsten Lieberknecht durch ein Traumtor von Terrence Boyd unglücklich mit 0:1. Die Tabellenführung haben die Zebras aber immer noch inne.