42 Da ist plötzlich die Riesenchance für den FCM! Eine Flanke von Marcel Costly wirkt eigentlich harmlos. Da sich Lukas Scepanik allerdings im Tiefschlaf befindet, kommt Dominik Ernst vollkommen frei an den Ball. Der aufgerückte Verteidiger kann die Kugel aber nicht kontrollieren und stolpert es aus kurzer Distanz Leo Weinkauf in die Arme.

41 Claus-Dieter Wollitz schickt bereits zwei Spieler zum Aufwärmen. Wahrscheinlich wird er mit personellen Änderungen aber noch bis zum Pausentee warten.

40 Die Zebras haben weiterhin mehr vom Spiel. Viel Schwung hat der Führungstreffer allerdings nicht gebracht, nach vorne geht auf beiden Seiten noch immer sehr wenig.

38 Auch der MSV darf zum Freistoß antreten. Die Stoppelkamp-Hereingabe von halblinks stellt Morten Behrens aber überhaupt nicht vor Probleme.

37 Die Gangart wird härter. Florian Badstübner kommt aber noch ohne Karten aus, indem er die Akteure mit Worten zur Ruhe mahnt.

36 Nun dürfen sich die Gäste an einem Freistoß probieren. Sören Bertram bringt die Hereingabe aus rechter Position, Leo Weinkauf ist aber vor dem zudem im Abseits stehenden Christian Beck am Ball.

33 Wo kommt der Stoppelkamp denn jetzt her? Der Routinier taucht nach einem hohen Ball frei im gegnerischen Sechzehner auf, umkurvt den Keeper und schiebt die Kugel Richtung Kasten. Ein Verteidiger kann gerade noch verhindern, dass der zu lasche Ball die Linie überquert!

31 Moritz Stoppelkamp zieht von links in die Mitte und versucht, mit einem Steilpass Ahmet Engin in Szene zu setzen. Das Zuspiel gerät etwas zu lang und die Gefahr ist dahin, die Zebras bleiben aber in Ballbesitz.

30 Der MSV agiert nun entschlossener. Eine Hereingabe von links verpasst Vincent Vermeij nur knapp.

27 Und auch die Geste beim Torjubel ist schön: Der Franzose hält ein Trikot von Cem Sabanci hoch, der sich im Alter von 19 Jahren zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen hat.

26 Tooor für MSV Duisburg, 1:0 durch Yassin Ben Balla

Yassin Ben Balla ballert den MSV überraschend in Führung! Der 23-Jährige setzt an der Mittellinie zum schnellen Antritt an, findet keine Anspielstation, wird allerdings auch nicht richtig angegriffen und jagt das Leder von der Strafraumkante in das rechte obere Eck! Eine tolle Einzelaktion!

25 Plötzlich geht es bei den Hausherren mal schnell! Lukas Daschner steckt zu Vincent Vermeij, der sich über halbrechts auf den Weg in den Sechzehner macht. Dominik Ernst grätscht dem Niederländer gerade noch den Ball ab!

23 Sören Bertram versucht es mal aus der zweiten Reihe, bleibt aber umgehend an der dicht gestaffelten MSV-Abwehr hängen.

22 Ansonsten passiert in der Schauinsland-Reisen-Arena weiterhin nicht viel. Beide Mannschaften scheinen nicht gerade vor Selbstvertrauen zu strotzen.

20 Um ein Haar ermöglicht Marvin Compper den Elbstädtern eine vielversprechende Kontergelegenheit. Am Boden liegend spitzelt der erfahrene Innenverteidiger die Kugel aber gerade noch weg.

18 Der FCM findet immer besser in die Partie. Eine eigentlich harmlos wirkende Flanke kann Marcel Costly noch per Kopf verlängern, setzt das Leder aber deutlich am rechten Eck vorbei.

16 Den von Sören Bertram getretenen Standard kann Leo Weinkauf allerdings problemlos aus der Luft pflücken.

15 Endlich ein Hauch von Torgefahr! Von rechts bringt Dominik Ernst die erste vielversprechende Hereingabe in die Mitte. Den scharfen Ball kann Marvin Compper nur zur ersten Ecke der Partie klären.

12 Auf der anderen Seite ist es Léon Bell Bell, der mit einer Flanke am aufmerksamen Marvin Compper hängenbleibt.

10 Torgefahr ist noch Mangelware. Eine verunglückte Jansen-Flanke von links kann Morten Behrens sicher aufnehmen.

9 Die Partie befindet sich weiterhin in der Abtastphase. Gerade sind es die Magdeburger, die sich immer weiter vor das Duisburger Gehäuse tasten.

7 Endlich schaffen es die Gäste mal geschlossen in die gegnerische Hälfte. Zwei Steckpassversuche werden allerdings problemlos abgefangen.

5 Nun sorgt ein hoher Ball in die Spitze für Gefahr. Der neu in die Startelf gerückte Marvin Compper schlägt die Kugel aus der eigenen Hälfte in den gegnerischen Sechzehner. Morten Behrens ist gefordert und kann die Kugel gerade noch vor dem lauernden Angreifer aufnehmen.

4 Ahmet Engin hat auf der rechten Seite viel Platz, findet mit seiner flachen Hereingabe in den Rückraum aber keinen Abnehmer.

3 Die Zebras halten das Leder in den Anfangsminuten in den eigenen Reihen und lassen sich auch vom frühen Druck der Gäste nicht aus der Fassung bringen.

1 Vor hervorragender Kulisse pfeift der Unparteiische an, Duisburg hat Anstoß!

1 Spielbeginn

Die heutige Partie wird Florian Badstübner leiten. Der 29-Jährige aus Windsbach in Mittelfranken verfügt auch über Zweitligaerfahrung und bekommt an den Seitenlinien Unterstützung von Julius Marenstein und Christopher Schwarzmann.

Das Hinspiel im September vergangenen Jahres endete 1:1-Unentschieden. Leroy-Jacques Mickels brachte die Zebras im ersten Durchgang in Führung, Tobias Müller glich in der dritten Minute der Nachspielzeit für die Hausherren aus. Von insgesamt fünf direkten Duellen konnte der FCM kein einziges gewinnen.

Bei den Hausherren gibt es zwei personelle Änderungen zu vermelden. Tim Albutat fehlt ebenfalls gelbgesperrt und wird durch Lukas Daschner ersetzt, zudem ist Marvin Compper für den jungen Vincent Gembalies dabei.

Heute muss "Pele" Wollitz aufgrund einer Gelbsperre auf Abwehrchef Jürgen Gjasula verzichten, für ihn rückt Tobias Müller in die Dreierkette. Außerdem dürfen Charles-Elie Laprévotte und Dominik Ernst für Rico Preißinger und Timo Perthel ran.

"Da ist schon Ballast weggefallen", zeigte sich Claus-Dieter Wollitz im Anschluss an den Kantersieg gegen die Thüringer erleichtert. Mittelfeldmann Marcel Costly ergänzte: "Der Sieg hat gute Laune gebracht. Als Team funktionieren wir gut, wir können das Freitagabendspiel mit Selbstvertrauen bestreiten und haben Bock darauf."

Der FC Magdeburg konnte seine Sieglos-Serie von acht Partien in Folge bereits beenden. Vergangenen Samstag schossen die Elbstädter Schlusslicht Carl Zeiss Jena mit 6:2 aus dem Stadion. Die Abstiegszone ist allerdings weiterhin nur zwei Punkte entfernt.

Allerdings ist die Situation für die Zebras keine Unbekannte: Schon in der Hinrunde verlor der MSV drei Pflichtspiele im Stück (inklusive Aus im Niederrheinpokal), gewann daraufhin jedoch fünf Ligapartien in Folge. Heute soll "mit Gier, Leidenschaft und einer hohen Laufbereitschaft" (Lieberknecht) der Befreiungsschlag gelingen.

Der MSV Duisburg grüßt weiterhin von der Tabellenspitze. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Seit vier Partien warten die Zebras auf einen Dreier, zuletzt setzte es in Zwickau (0:1), zuhause gegen Mannheim (2:3) und in Meppen (0:1) gar drei Niederlagen in Folge. Einzig der schwächelnden Konkurrenz hat es die Lieberknecht-Elf zu verdanken, dass sie den ersten Tabellenplatz noch nicht los ist.