Einen Freistoß aus dem Halbfeld köpfen die Preußen nur schwach in die Mitte. Odabas versucht es aus dem Rückraum, sein Schuss geht aber einen guten Meter über das Tor.

Die Preußen halten die Kugel größtenteils in den eigenen Reihen und versuchen das Spiel sauber aufzubauen. Den Adlerträgern fehlt allerdings die Durchschlagskraft.

Als hätte Zwickau den Hinweis gehört, geht es für die Sachsen nun mal über die Außen. Wegmann steht am langen Pfosten auch einköpfbereit, Schauerte klärt allerdings im letzten Moment.

Gut zwanzig Minuten sind gespielt und wir warten weiter auf die erste echte Torchance in diesem Abstiegskrimi. Insgesamt agieren beide Teams vielleicht etwas zu wenig über die Außen.

Preußen ist in dieser Phase das etwas aktivere Teams und hat auch schon ein paar Standards aus guten Positionen zu verzeichnen, die allerdings wenig einbringen.

Einen langen Ball kann Steurer nicht gut klären. Schröter nimmt den Ball auf und schließt aus der Drehung ab. Schulze Niehues muss nicht eingreifen, der Ball streicht am Kasten vorbei.

Beide Teams gehen hochmotiviert und lautstark ins Spiel. Man merkt, um was es hier heute geht. Noch ist hier allerdings wenig passiert.

Auf geht's! Zwickau stößt an und das ganz in Rot gekleidet. Die Hausherren agieren wie gewohnt in grün-schwarzen Jerseys.