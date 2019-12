Wie in den letzten beiden Spielen geht die Hansa in Führung. Reicht es heute für einen Sieg?

Tooor für Hansa Rostock, 0:1 durch Lucas Scherff Patzler sieht nicht gut aus bei einem Abschlag, der tief in der eigenen Hälfte an der Seitenlinie landet. Ahlschwede nimmt die Kugel auf, zieht die rechte Linie entlang und flankt auf den zweiten Pfosten. Da verpasst erst noch ein Rostocker, aber ganz hinten steht Scherff bereit, der Patzler aus spitzem Winkel überwindet.

Die Ausrichtungen beider Mannschaften scheinen klar. Während Rostock weiterhin bis auf den Torwart presst, greift Köln nur noch ab der Mittellinie an und lauert auf Konter.

Bunjaku vergibt die Chance aufs 1:0! Die Kölner kontern und spielen rechts Kevin Holzweiler frei. Der macht einige Meter, bevor er halbhoch in die Mitte auf den Schweizer Topstürmer spielt. Doch Bunjaku trifft den schwierigen Ball nicht richtig und setzt ihn aus fünf Metern übers Gehäuse.

Geführt vom Schiedsrichtergespann begeben sie sich jetzt allerdings wieder auf den Platz. Gleich beginnt das letzte Freitagsspiel der Dritten Liga in diesem Jahrzehnt.

Beide Teams haben das Spielfeld verlassen und bekommen in den Kabinen noch einige Worte mit auf den Weg.

Schiedsrichter der heutigen Partie ist Nicolas Winter. Der 27-jährige durfte dieses Jahr schon mehrfach in der Zweiten Liga ran und pfeift nun auch sein fünftes Drittligaspiel. Bei seinen ersten beiden Einsätzen dieser Saison pfiff er ausgerechnet Spiele mit Beteiligung von Köln und Rostock. Doch keinem der beiden Teams gelang ein Sieg, als Winter auf dem Platz stand. Heute assistieren ihm Luca Schlossner und David Scheuermann.

Ebenfalls drei Wechsel nimmt Dotchevs Gegenüber Jens Härtel vor. Der gelbgesperrte Nico Neidhart wird von Maximilian Ahlschwede ersetzt. Außerdem hat es für den angeschlagenen Korbinian Vollmann sowie Rasmus Pedersen nicht für die Startelf gereicht. Sie sitzen vorerst auf der Bank, während Elsamed Ramaj und Aaron Opoku von Beginn an randürfen. Weiterhin verletzt sind Nico Rieble, Osman Atilgan, Erik Engelhardt sowie Nikolas Nartey und Kai Bülow. Außerdem muss Nik Omladič nach vielen Fragezeichen für diese Partie aussetzen. Dafür kann zumindest Pascal Breier wieder starten.

Die Tage des spektakulären Fußballs scheinen in Köln indes gezählt. Der jünsgsten Niederlage gegen Uerdingen ging jede Spielfreude ab. Im Vergleich zum Duell mit den Krefeldern wechselt Dotchev neben den verletzten Steffen Lang auch Patrick Koronkiewicz und Dario De Vita aus. Für das Trio starten Tobias Willers, Jan-Lukas Funke und Kevin Holzweiler. Nicht mit dabei sind außerdem Fabian Holthaus, Lars Dietz und Daniel Mesenhöler, die sich mit teils langwierigen Verletzungen herumschlagen.

Zwei Punkte hinter der Spitze segelte auch die Rostocker Kogge, bevor sie ebenfalls in eine Negativspirale geriet. Bei nur einem Sieg aus den letzten sechs Spielen ist das allerdings leichter gesagt als getan. Seit dem 13. Spieltag ging es kontinuierlich bergab für Hansa, sodass man inzwischen den Abstiegsrängen nähersteht als den Aufstiegsplätzen. Ein Sieg heute wäre also elementar wichtig, um vor der langen Winterpause Rückenwind für eine mögliche Aufholjagd zu gewinnen, statt sich weiter in den Strudel hinabzuspielen.