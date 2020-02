Der MSV Duisburg übernimmt von Anfang an das Zepter und versucht schnell nach vorne zu spielen. Dabei lassen die Gäste lange Ballstationen im Mittelfeld aus und suchen sofort das Tempo in der Offensive.

Duisburg ist sofort wach und prüft das erste Mal Johannes Brinkies im FSV-Tor! Budimbu tankt sich auf halbrechts im Alleingang durch und zieht in den Sechzehner. Dort zieht er dann ab und der Schuss geht halbhoch nach links, wo dann der FSV-Schlussmann aber die Pille wegfausten kann.

Der Ball rollt in Zwickau.

Trotzdem die "Zebras" heute auf Kapitän und Topscorer Stoppelkamp verzichten müssen, gilt es für das Team aus NRW von den Ausrutschern der Konkurrenz zu profitieren: Die beiden Direktkonkurrenten Ingolstadt und Unterhaching ließen bereits beide an diesem Spieltag einen Dreier liegen. Ingolstadt verlor gegen Uerdingen und Unterhaching kam nicht über ein Remis gegen Viktoria Köln hinaus.

Vor allem die Niederlage am letzten Spieltag gegen Jena war sehr schmerzhaft für Zwickau. Denn beim Tabellenletzten ließ man durch die 1:2-Niederlage enorm wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg liegen.

Zwickau-Trainer Joe Enochs tauscht für das heutige Spiel in der GZZ-Arena ebenfalls und nimmt zwei Änderungen in seiner Elf vor. Für Coskun und Viteritti dürfen Miatke und Reinhardt ihr können von Beginn an unter Beweis stellen.