77 Mit Nachspielzeit bleibt Mannheim noch rund eine Viertelstunde. Gerade ist der Spielfluss aber ein wenig dahin.

74 Während Hammann gepflegt wird, muss Seegert doch vom Platz. Marcel Hofrath ersetzt ihn auf der linken Abwehrseite.

74 Einwechslung bei Waldhof Mannheim: Marcel Hofrath

74 Auswechslung bei Waldhof Mannheim: Marcel Seegert

72 Im gegnerischen Strafraum nimmt Valmir Sulejmani das Bein sehr hoch und trifft Nico Hammann unglücklich. Der Jenaer Defensivmann muss behandelt werden.

70 Im zweiten Durchgang kann man dem SV Waldhof eigentlich nicht mehr viel vorwerfen. Die Blau-Schwarzen sind bei der Lösungssuche durchaus kreativ, versuchen es abwechselnd über die Außen und durch die Mitte. Doch die Gästeabwehr um Aytaç Sulu verteidigt auch einfach gut.

69 Was auf den ersten Blick nach einer Zerrung aussah, ist glücklicherweise keine. Seegert ist schon wieder am nächsten Angriff beteiligt.

68 Das sieht nicht gut aus. Ein schöner Seitenwechsel findet den auf links in den Sechzehner einlaufenden Marcel Seegert, doch der aufgerückte Außenverteidiger knickt um und verzieht vor Schmerz das Gesicht.

66 Mittlerweile agieren die Hausherren mit deutlich mehr Zug zum Tor. Allerdings macht es Jena in der Defensive weiterhin sehr geschickt.

64 Aller guten Dinge sind drei, oder doch nicht? Vom ebenfalls eingewechselten Raffael Korte wird Arianit Ferati auf links geschickt und bringt die nächste gefährliche Flanke in die Mitte. Valmir Sulejmani fehlen an der Fünfmeterraumkante nur Zentimeter!

62 Bernhard Trares nimmt einen Doppelwechsel vor und sieht sofort die Früchte: Arianit Ferati setzt sich gleich zweimal auf links durch und sorgt mit Flanken für Gefahr. Erst muss Jo Coppens zur Ecke klären, dann segelt die Hereingabe knapp vorbei.

62 Einwechslung bei Waldhof Mannheim: Arianit Ferati

62 Auswechslung bei Waldhof Mannheim: Mounir Bouziane

62 Einwechslung bei Waldhof Mannheim: Raffael Korte

62 Auswechslung bei Waldhof Mannheim: Mohamed Gouaida

60 Da ist mal eine zündende Idee! Mit einem Heber in die Spitze wird Mounir Bouziane in Szene gesetzt, im Strafraum aber gerade noch von Aytac Sulu am Schuss gehindert. Der frühere Mainzer reklamiert Elfmeter, doch Robert Hartmann lässt weiterspielen und liegt mit der Entscheidung wohl richtig.

59 Gianluca Korte hat auf links mal etwas Platz und dribbelt sich in Messi-Manier nach innen. Sein Abschluss wird jedoch abgeblockt, es gibt nur Einwurf für den Waldhof.

56 René Klingbeil nimmt bereits die zweite Veränderung vor. Anton Donkor schleicht vom Platz und wird positionsgetreu durch Dominik Bock ersetzt.

56 Einwechslung bei FC Carl Zeiss Jena: Dominik Bock

56 Auswechslung bei FC Carl Zeiss Jena: Anton Donkor

55 Nun segelt eine Flanke knapp über Sulejmani hinweg. Auf ihre erste hundertprozentige Chance müssen die Hausherren weiter warten.

54 Das ist mal ein vielversprechender Angriff der Mannheimer. Beim finalen Zuspiel auf Valmir Sulejmani ist die Fahne aber längst oben.

52 Diesmal gerät die Hereingabe von Nico Hammann aber viel zu weit und segelt ins gegenüberliegende Seitenaus.

51 Doch Carl Zeiss steht hinten sicher, setzt zum Konter an und holt mit einem abgewehrten Abschluss von Raphael Obermair selbst eine Ecke heraus.

49 Mit einem Steilpass in die Spitze sorgt Max Christiansen für den ersten Hauch von Gefahr. Anton Donkor muss zur Ecke klären.

47 Das ändert sich jetzt: Nicht mal zwei Minuten nach Wiederanpfiff kommt der gebürtige Karlsruher Jannis Kübler für Maximilian Rohr.

47 Einwechslung bei FC Carl Zeiss Jena: Jannis Kübler

47 Auswechslung bei FC Carl Zeiss Jena: Maximilian Rohr

46 Es geht weiter! Personelle Änderungen gibt es bislang nicht zu verzeichnen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause liegt Carl Zeiss Jena in Mannheim vorne. Die Führung für die Thüringer kam absolut aus dem Nichts, schließlich beschränkten sich die Thüringer in den ersten 23 Minuten ausschließlich auf Defensivarbeit und hatten bis auf eine Flanke aus dem Halbfeld keine einzige offensive Annäherung zu verbuchen. Ein von der Mauer unhaltbar in das rechte Eck abgefälschter Freistoß für Nico Hammann brachte aber den bislang einzigen Treffer. Gegen bemühte, offensiv jedoch zu harmlose Mannheimer hatte Jena in der Folge durch Konter und Standards sogar noch mehr Chancen, wodurch der Halbzeitstand mittlerweile gar nicht mal so unverdient ist. Mal sehen, ob Waldhof im zweiten Durchgang mehr Durchschlagskraft entwickelt.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Zehn Sekunden vor Ablauf der einminütigen Nachspielzeit zeigt Robert Hartmann noch einmal in Richtung Eckfahne. Und tatsächlich kommt Mohamed Gouaida im Nachgang an die Ecke noch einmal zum Abschluss, verzieht aber völlig.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Auch auf eine Marx-Flanke von rechts lauert Sulejmani. Der Angreifer köpft das Leder aber weit am ersten Pfosten vorbei.

42 Nach einem Ballverlust der Gäste kann der SVW schnell umschalten. Mounir Bouziane spielt diagonal rüber zu Valmir Sulejmani, der im Laufduell mit Jo Coppens aber das Nachsehen hat.

40 Im gegnerischen Strafraum reklamiert Ole Käuper ein Handspiel von Mohamed Gouaida. In der Wiederholung ist aber klar zu sehen, dass die Bremer Leihgabe den Mittelfeldmann im Gesicht trifft.

39 Bei Waldhof geht mit andauernder Spielzeit immer weniger zusammen, die Kurpfälzer leisten sich gerade zu viele Fehler im Aufbau.

38 Die Führung kommt den Thüringern natürlich entgegen. Gegen leicht verunsicherte Mannheimer lauert die Klingbeil-Elf aus einer stabilen Defensive heraus auf Konter.

37 Mittlerweile agieren die Gäste mit deutlich mehr Selbstvertrauen. Anton Donkor holt mit einem Sprint auf links die nächste Ecke heraus. Maximilian Rohr kommt zwar am zweiten Pfosten zum Kopfball, gerät aber in Rücklage.

36 Den anschließenden Freistoß schlenzt Mohamed Gouaida aber genau in die Arme von Jo Coppens.

35 Es wird wilder. Auf der rechten Außenbahn geht Valmir Sulejmani im Zweikampf mit Dominic Volkmer zu Fall und reißt den Foulenden gleich mit zu Boden.

33 Gelbe Karte für Ole Käuper (FC Carl Zeiss Jena)

Jetzt hält Ole Käuper allerdings gegen Valmir Sulejmani die Sohle drauf und sieht den ersten gelben Karton der Partie.

32 Bei der nächsten Ecke reklamiert Aytaç Sulu ein Handspiel. Das ist zwar nicht vorhanden, doch es ist erstaunlich, wie gefährlich die Jenaer nach Standards sind.

31 Auch der anschließende Eckball sorgt für Gefahr! Ole Käuper setzt sich an der Strafraumkante gegen Mohamed Gouaida durch und zwingt Timo Königsmann zur nächsten Parade!

30 Plötzlich haben die Gäste die Chance auf das 2:0! Julian Günther-Schmidt spielt von links die Strafraumkante entlang zu Ole Käuper, der mit einer flachen Direktabnahme das rechte Eck anvisiert. Timo Königsmann muss sich strecken und wehrt zur Seite ab!

29 Nun holt Gianluca Korte immerhin einen Eckball heraus. Die Flanke von Mohamed Gouaida pflückt Jo Coppens jedoch sicher aus der Luft.

28 Es geht genau so weiter wie vor dem überraschenden Treffer. Mannheim hat deutlich mehr Spielanteile und sucht Schritt für Schritt den Weg nach vorne.

25 Die Führung für Carl Zeiss hatte sich überhaupt nicht angedeutet, in 23 Minuten verbuchte die Klingbeil-Elf bis auf eine verunglückte Flanke von Raphael Obermair keinen einzigen offensiven Vorstoß.

23 Tooor für FC Carl Zeiss Jena, 0:1 durch Nico Hammann

Tatsächlich, das Leder zappelt im Netz! Aus 20 Metern visiert Nico Hammann das kurze Eck an. Doch der halbhohe Versuch wird von der Mauer unhaltbar in die rechte Ecke abgefälscht!

23 Möglicherweise machen es die Gäste besser. Nach einen Schubser von Jan-Hendrik Marx gegen Anton Donkor darf sich Nico Hammann das Leder aus halblinker Position zurechtlegen.

22 Das war es schon? Der Freistoß wird kurz ausgeführt und verpufft wirkungslos.

21 Vielleicht geht per Standard mal was? Maximilian Rohr trifft nahe der Seitenlinie den Ball, aber auch Valmir Sulejmani.

20 Das Tempo ist allerdings weiterhin sehr niedrig, die Teams gehen wenig Risiko. Von Jena kommt nach vorne noch gar nichts.

17 Wieder sind Marx und Korte maßgeblich am Aufbau beteiligt. Doch diesmal ist es Mohamed Gouaida, der aus dem Rückraum abzieht, das linke Winkeleck aber recht deutlich verfehlt.

15 Da ist der nächste gefährliche Angriff der Mannheimer. Jan-Hendrik Marx legt von rechts in die Mitte zu Gianluca Korte, der wiederum Valmir Sulejmani in Abschlussposition bringen will. Diesmal stimmen die Laufwege aber nicht.

12 Nach Ballverlust Jena können die Hausherren plötzlich schnell umschalten. Gianluca Korte spielt einen tollen Steilpass in den Lauf von Mounir Bouziane, der von der halbrechten Strafraumkante aber trotzdem nur einen harmlosen Flachschuss auf den Kasten bringt.

10 Nach zehn Minuten befindet sich die Partie immer noch in der berühmten Abtastphase. Das Groß der Aktionen findet im Mittelfeld statt.

7 Auf der Gegenseite verbuchen die Gäste ihre erste leichte Annäherung, die Flanke aus dem Halbfeld von Raphael Obermair segelt aber weit an Freund und Feind vorbei.

6 Mit einem tollen Heber setzt Jan-Hendrik Marx den startenden Valmir Sulejmani in Szene. Nahe der Torauslinie kann sich der Angreifer gegen zwei Mann aber nicht durchsetzen.

4 Waldhof übernimmt so langsam die Initiative. Nach einem Angriff über mehrere Stationen kommt Max Christiansen im Rückraum zum Abschluss, trifft aber nur das rechte Außennetz.

2 Nach gerade mal einer Minute muss der Ball gewechselt werden. Kevin Conrad wirft das luftleere Spielgerät auf die Tribüne.

1 Der bundesligaerfahrene Robert Hartmann pfeift an! Die weiß gekleideten Gäste haben Anstoß.

1 Spielbeginn

Durch das Carl-Benz-Stadion weht ein kräftiger Wind. Ansonsten sind die Bedingungen aber sehr gut zum Fußballspielen geeignet, bei Temperaturen um die 16 Grad Celsius scheint die Sonne.

Mannheim kann mit einem Dreier Haching vom Relegationsplatz verdrängen. Jena hat die Chance, Großaspach hinter sich zu lassen und zum ersten Mal seit dem 3. Spieltag die Rote Laterne abzugeben. Selbst im Erfolgsfall wären die Thüringer aber noch neun Punkte vom rettenden Ufer entfernt.

Der 54-jährige Bensheimer kann dabei entgegen der Erwartungen auf die Verteidiger Michael Schultz (Achillessehnenprobleme) und Marcel Seegert (Entzündung am Fuß) setzen, die unter der Woche mehr als fraglich waren.

SVW-Coach Bernhard Trares erwartet eine "Pokalspiel-Atmosphäre" und warnte vor dem heutigen Gegner: "Die kämpfen um jeden Meter. Da müssen wir dagegenhalten, aber auch unsere fußballerische Note einbringen."

Die Form der letzten zwei Wochen spricht allerdings für die Thüringer. Während Mannheim zuletzt 1:1-Unentschieden gegen Magdeburg und bei 1860 aneinanderreihte, gelang Jena nach einem 1:1 in Braunschweig zuletzt ein 2:1-Heimerfolg gegen Zwickau.

Gründe genug für FCC-Interimscoach René Klingbeil, um es sich in der Außenseiterrolle bequem zu machen: "Sie sind drei Mal in Folge in der Regionalliga Meister geworden, sind aktuell Tabellenvierter der 3. Liga mit Tuchfühlung nach ganz oben. Uns erwartet eine sehr gute Mannschaft mit starker Offensive, die gegen uns sicher mit viel Wucht zu Werke gehen wird. Wir sind der Außenseiter in diesem Spiel und sollten diese Rolle klar annehmen."

Auch das Hinspiel ging an die Kurpfälzer, durch Tore von Marcel Seegert und Valmir Sulejmani setzte sich Waldhof mit 2:1 im Paradies durch. Daniele Gabriele gelang nur der zwischenzeitliche Ausgleich für Carl Zeiss.

Auf den ersten Blick ist die Favoritenrolle klar verteilt: Waldhof hat im bisherigen Saisonverlauf mehr als doppelt so viele Punkte eingefahren wie die Thüringer und hat zudem die Historie auf seiner Seite. In sechs Zweitliga- und einer Drittligapartie konnte Jena nie gegen den SVW gewinnen.