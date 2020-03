Da ist das dicke Ding für die Gastgeber! Plötzlich kommt ein langer Ball von links steil auf Cueto, der rennt wie wild in den Sechzehner und schließt in die kurze Ecke ab, doch vom linken Pfosten prallt das Ding zurück ins Spiel!

Das Spiel läuft, die Preußen in Grün und Schwarz, die Gäste treten mit weißem Trikot und blauen Hosen an.

Der Sieg von Viktoria Köln über Ingolstadt am Sonntag hat die Situation für die abstiegsbedrohten Westfalen weiter verschärft, aktuell sind es wieder acht Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Für Kritik sorgte zuletzt auch die sehr destruktive Münsteraner Spielweise, die allerdings auch relativ erfolgreich war. "Wir werden nicht vom Plan abweichen, der Sieg beim KFC hat unser Selbstvertrauen weiter gestärkt", so Trainer Sascha Hildmann. So kann sich Hansa auf einen harten Kampf unter Flutlicht einstellen. „Das wird ein ekeliges Spiel.“, so Mittelfeldmann Nils Butzen.

Mit Hansa Rostock kommt allerdings alles andere als ein Leichtgewicht nach Münster. Der Ex-Bundesligist ist in Topform und sackte vier Siege aus den letzten sechs Spielen ein. Vor allem das 3:0 gegen Ingolstadt am vergangenen Wochenende gab die Richtung vor für die Kogge: Es soll in der extrem engen Liga noch Kurs auf die Aufstiegsplätze genommen werden. Denn obwohl derzeit auf Platz 10 stehend, kann Hansa sich durch einen Sieg bis auf zwei Zähler auf Platz drei vorschieben, wenn sie heute in Münster drei Punkte holen sollten. Ein wichtiges Spiel also für beide Seiten!