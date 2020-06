20 Da war mehr drin! Nach starkem Antritt von Joy-Lance Mickels läuft die Kugel über Jannis Kübler in den Lauf von Anton Donkor, der auf links frei auf den Kasten der Gäste zugehen kann. Noch vor dem Eintritt in den Strafraum legt sich der Angreifer die Pille aber deutlich zu weit vor, sodass ihm René Vollath zuvor kommt.

17 Die Elf von René Klingbeil sieht sich inzwischen zunehmend unter Druck und zieht sich geschlossen in die eigene Hälfte zurück. Entsprechend ist die Offensive der Thüringer weiterhin komplett auf eis gelegt, weil sich das Geschehen komplett auf der einen Seite abspielt.

14 Und plötzlich brennt es vor dem Kasten der Gastgeber! Mit einem Tempovorstoß schiebt sich Franck Evina auf der linken Seite bis an die Grundlinie durch und spitzelt das Leder in den Fünfer des FCC. Hier lauert Adriano Grimaldi schon auf den Führungstreffer, doch Jo Coppens ist rechtzeitig dazwischen.

12 Zum ersten Mal kommt so etwas wie Tempo bei den Rheinländern auf. Christian Kinsombi schnappt sich das Spielgerät auf der rechten Außenbahn, sieht sich aber noch an der Sechzehnerkante zwei Gegenspielern gegenüber und schenkt den Ball schnell wieder her.

10 Von dem mutigen Auftritt, den Jena trotz der schwierigen Situation am vergangenen Mittwoch in Würzburg abgeliefert hat, ist zu Beginn dieses Heimspiels noch nicht allzu viel zu erkennen. Der KFC macht es aber auch nicht viel besser, weshalb die Partie auch nach fast zehn Minuten noch auf die erste echte Strafraumszene wartet.

7 Sportlich beginnen beide Seiten eher gemächlich. Während der FCC in diesen Anfangsminuten noch gar nicht richtig rein findet, probieren es die in dunkle Jersey gekleideten Gäste mit langen Schlägen in den Strafraum der Hausherren. Wirklich nennenswertes war aber auch hier noch nicht dabei.

4 Weil die heimischen Anhänger nicht physisch anwesend sein können, sorgen zwei große Zaunbanner für Statements seitens der Fans. "Neustart = Mehrjahresplan! Pro Nachwuchs & Identifikation! Contra Söldner" sowie "Kein Jahr beim Club, kein Herzblut = Keine Zukunft beim FCC! Verträge auflösen" ist dort zu lesen.

1 Auf geht's! Nach mehr als drei Monaten Abstinenz, rollt auch im Ernst-Abbe-Sportfeld wieder das Leder.

1 Spielbeginn

Auch die Thüringer haben ihr Aufgebot im Vergleich zum Spiel in Würzburg nochmal umgekrempelt und kommen in der Folge des personellen Umbruchs mit leicht verjüngtem Aufgebot daher. Nach erfolgreich absolvierten Corona-Tests ist beim heutigen Heimspiel erstmals auch U21-Talent Vasilios Dedidis mit dabei, wird zunächst aber nur auf der Bank Platz nehmen. Von Beginn an eingreifen dürfen derweil Marius Grösch und Justin Schau, die René Eckardt und Maximilian Rohr in der Startelf ersetzen.

Für das heutige Spiel hat KFC-Trainer Stefan Krämer deshalb drei Veränderungen zum zurückliegenden Heimspiel im Gepäck. Während Christian Kinsombi und Alexander Bittroff Boubacar Barry und Patrick Pflücke in der Startelf ersetzen, darf Franck Evina für den verletzten Osayamen Osawe ran.

Auf der personellen Ebene ist die Lage beim KFC allerdings weniger entspannt, denn nach ihren Verletzungen im Spiel gegen München fallen die beiden Offensiven Tom Boere und Osayamen Osawe mit Muskelverletzungen länger aus. Auch Kevin Großkreutz und Roberto Rodriguez werden den Krefeldern weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Kapitän Jan Kirchhoff, Manuel Konrad und Lukas Königshofer befinden sich nach ihren Verletzungen hingegen bereits im Aufbautraining.

Auch wenn die 3. Liga oft genug gezeigt hat, dass alles möglich ist, dürfte sich die Uerdinger nach dem 1:3 gegen die Münchner Löwen endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet haben. Startete der KFC nach der Corona-Pause noch mit einem starken 2:1 gegen Aufstiegsaspirant Waldhof Mannheim, konnten die Krefelder in den folgenden drei Spielen nur noch zwei Punkte auf der Habenseite verbuchen. Da man sich auch der Abstiegssorgen schon vor einiger Zeit entledigt hat, können die Uerdinger die Saison nun ganz entspannt zu Ende spielen.

Jena wird sich aus der 3. Liga verabschieden. Auch wenn rein rechnerisch der Klassenerhalt noch möglich ist, kann nur noch ein Wunder den Tabellenletzten retten. Trotz guter Auftritte nach der Corona-Pause stand die Mannschaft von René Klingbeil am Ende zu oft mit leeren Händen da. Und trotz der Gewissheit, nächste Saison wieder in der Regionalliga zu spielen, wird Jena auch gegen Uerdingen das Spiel unter dem Motto "Raus mit Applaus" angehen.