80 Einwechslung bei KFC Uerdingen 05: Muhammed Kiprit

80 Auswechslung bei KFC Uerdingen 05: Peter van Ooijen

76 Gelbe Karte für Dustin Willms (FSV Zwickau)

Nach einem Ballverlust muss Willms mit dem Taktischen Foul aushelfen. Klarer Fall, das gibt Gelb!

74 Feigenspan hat die Kugel auf dem rechten Flügel und flankt von dort flach in die Mitte. Kinsombi ist am kurzen Pfosten zur Stelle und zieht ab. Brinkies im Kasten der Gäste ist blitzschnell unten und verhindert mit einer tollen Parade den Rückstand.

70 In Sachen Offensive scheinen sich die Teams aber noch etwas Luft für die Schlussphase zu lassen. Aktuell spielt sich sehr viel zwischen den beiden Strafräumen ab.

66 Knappe 25 Minuten sind noch zu gehen und in der aktuellen Phase kann man eigentlich keine Prognose treffen, in welche Richtung das Ganze hier gehen könnte. Der zweite Durchgang läuft auf Augenhöhe ab, es scheint alles passieren zu können.

62 Gelbe Karte für Davy Frick (FSV Zwickau)

Der Mittelfeldmotor kommt im Zentrum einen Schritt zu spät und fährt seinem Gegner in die Parade. Gelb geht da absolut in Ordnung.

60 Einwechslung bei FSV Zwickau: Dustin Willms

60 Auswechslung bei FSV Zwickau: Lars Lokotsch

59 Gnaase hat die Kugel nun am Fuß und um sich herum etwas Platz. Aus halblinker Position versucht er es mit einem Schlenzer auf die lange Ecke. Der Ball senkt sich gefährlich, landet aber oben auf dem Tornetz.

56 Schon den gesamten Nachmittag ist das Wetter nicht optimal, mittlerweile aber macht es auch das Fussballspielen schwerer. Der Wind peitscht ordentlich über den Rasen und bringt zudem eine Menge Regen mit.

53 Kinsombi setzt sich auf der halblinken Seite durch und zieht einfach mal ab. Auf dem schlechten Rasen tickt die Kugel unangenehm auf, Brinkies hat den Ball aber im Nachfassen.

50 Einen solchen Start wie zu Beginn der Partie konnten die Teams nicht liefern. Zwar scheinen beide Mannschaften motiviert aus Kabine zu kommen, wir warten jedoch auf die erste Torraumszene.

46 Weiter geht's! Während Uerdingen nach einer guten Schlussphase vor dem Wechsel ohne Veränderungen aus der Pause kommt, bringt Zwickau frischen Wind auf den Flügeln. Drinkuth ersetzt Miatke!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei FSV Zwickau: Felix Drinkuth

46 Auswechslung bei FSV Zwickau: Nils Miatke

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es im Nachholspiel zwischen dem KFC Uerdingen und dem FSV Zwickau 1:1-Unentschieden. Die Gäste erwischten dabei einen absoluten Blitzstart. Nach nicht einmal 20 Sekunden traf König hier bereits zum 1:0. In der Folge spielte vorerst nur Zwickau, die in der Anfangsviertelstunde einen überragenden Eindruck machten. Langsam, aber sicher fand dann aber auch der KFC in diese Partie und auch, wenn nach vorne wenig ging, gestaltete man das Match auf Augenhöhe. Dementsprechend ist auch das 1:1 von Grimaldi, das für den Halbzeitstand sorgte, nicht gänzlich unverdient.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Gelbe Karte für Patrick Göbel (KFC Uerdingen 05)

Miatke lässt auf der linken Seite gleich zwei Leute stehen. Einer von beiden ist Göbel, der zum Taktischen Foul greift und dafür natürlich Gelb sieht.

42 Gelbe Karte für Ronny König (FSV Zwickau)

Im Luftkampf geht König etwas zu rabiat mit dem Ellbogen nach oben und trifft Dorda am Kopf. Gelb geht da wohl in Ordnung.

39 Langsam, aber sicher geht es aber auch in den Zweikämpfen ordentlich zur Sache. Davon, dass die Partie hier der Halbzeit entgegen plätschert, ist hier nichts zu sehen.

35 Zehn Minuten sind noch zur gehen bis zur Pause und weil auch von Zwickau nach vorne mittlerweile nicht mehr viel kommt, hat sich der KFC den Ausgleich langsam aber sicher auch verdient.

31 So richtig abgezeichnet hatte sich der Ausgleich zwar nicht, weil Uerdingen bisher vorne wenig in Erscheinung getreten war. Allerdings konnten die Hausherren das Spiel nach der Anfangsviertelstunde durchaus auf Augenhöhe gestalten.

27 Tooor für KFC Uerdingen 05, 1:1 durch Adriano Grimaldi

Da ist der Ausgleich! Gnaase hat die Kugel im Zentrum und spielt nach vorne auf Kinsombi. Dieser legt den Ball herrlich mit der Hacke in den Lauf von Grimaldi, der frei vor dem Kasten auftaucht und mit viel Glück und auch Geschick den Ball am Torwart vorbei in die Maschen spitzelt.

25 Wieder Mal erreicht ein langer Ball König, der sich abermals stark durchsetzt und die Kugel per Kopf zu Miatke weiterspielt. Dieser zieht mit dem linken Fuß einfach mal ab, sein Schuss geht jedoch deutlich über den Kasten.

24 Gelbe Karte für Hans Anapak (KFC Uerdingen 05)



22 Schröter setzt sich ganz stark auf der rechten Seite durch und schafft es bis auf die Grundlinie. Im Zentrum tummeln sich gleich drei Mitspieler, doch Schröter bekommt den Ball nicht gut in den Rückraum. Da war mehr drin!

19 Uerdingen wird stabiler und beginnt, die Partie offener zu gestalten. Die Folge ist, dass sich in dieser Phase ein Großteil des Spiels im Mittelfeld abspielt.

15 Coskun hat auf der Gegenseite etwas Raum im Zentrum und marschiert auf den Sechzehner zu. Aus 20 Metern zieht er einfach mal, doch sein Schuss geht gut einen Meter am Kasten vorbei.

13 Van Ooijen lässt sich mal auf die linke Seite fallen und flankt in die Mitte. Grimaldi scheint dort gut zum Kopfball kommen zu können, wird aber im letzten Moment geblockt.

10 Ob über die Außen oder mit langen Bällen auf König. In dieser Phase gelingt es dem FSV über beide Varianten gefährlich zu werden. Auf der Gegenseite kamen die Gastgeber bisher kaum in die Hälfte der Zwickauer.

7 Der FSV überrennt die Gastgeber in dieser Phase! Nach einer Flanke von der linken Seite kommt Schröter am langen Pfosten zum Kopfball. Der Versuch des Offensivemannes klatscht jedoch an den Querbalken!

4 Viel besser hätten die Gäste, die hier in den weißen Jerseys agieren natürlich nicht starten können. Der KFC in Blau und Rot muss sich nun erstmal schütteln.

1 Tooor für FSV Zwickau, 0:1 durch Ronny König

Unglaublich! 18 Sekunden nach dem Anstoß steht es hier 1:0! Direkt nach dem Beginn spielen die Gäste einen langen Ball in die Spitze. Nach einer Kopfballverlängerung kommt auch König per Kopf an die Kugel und spielt sich das Leder selber in den Lauf. Mit einem satten Linksschuss versenkt der Angreifer das Spielgerät unten rechts in der Ecke.

1 Spielbeginn

Beide Mannschaften ändern ihre Aufstellungen im Vergleich zur Vorwoche. Während es beim KFC verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle von Fechner und Lukimya zu ersetzen gilt, rotiert Zwickau gleich auf vier Positionen gegenüber dem 2:1 gegen Wehen-Wiesbaden.

Von möglichen Abstiegssorgen scheinen die Gäste aus Zwickau erstmal befreit zu sein. Die Sachsen gewannen die drei letzten Spiele und besiegten auch die Spitzenteams aus Saarbrücken und Wiesbaden. Zudem hat der FSV noch zwei Spiele nachzuholen, eines davon am heutigen Tage.

Die letzten Wochen liefen für die Gastgeber sehr gut. Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen konnte man sich aus den Abstiegsrängen zunächst verabschieden. Der Vorsprung beträgt allerdings nur einen Zähler. Aus diesem am heutigen Tage dessen vier zu machen ist natürlich das ausgemachte Ziel der Uerdinger.