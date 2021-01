90 Fazit:

Und dann ist Schluss! Der MSV Duisburg erkämpft sich lebensnotwendige drei Punkte und schlägt den SV Meppen knapp mit 1:0! Während die Gastgeber in der ersten Hälfte durchaus spielerisch überzeugten, verdienten sie sich den Sieg in der zweiten Hälfte durch einen aufopferungsvollen Kampf gegen zu ungefährliche Meppener. Die Mannschaft von Thorsten Frings konnte mit der Kugel, über die sie die meiste Zeit verfügte, nicht viel anfangen und kreierte sich keine zwingenden Chancen. Über 90 Minuten gesehen, haben die Zebras den Arbeitssieg also verdient und halten die Spannung im Schneckenrennen des Tabellenkellers hoch.

90 Spielende

90 Im Leitfaden für Zeitspiel steht natürlich geschrieben, dass man Freistöße kurz ausführt und anschließend zur Eckfahne dribbelt. So macht es auch Stoppelkamp und zieht gleich den nächsten Freistoß an der Eckfahne.

90 Stoppelkamp muss auch noch behandelt werden, weshalb es erst jetzt zur Ausführung des Freistoßes kommt.

90 Gelbe Karte für Hassan Amin (SV Meppen)

Stoppelkamp macht es besser als Kollege Engin und holt einen immens wichtigen Freistoß zentral in der gegnerischen Hälfte gegen Amin heraus, der sich dabei sogar noch die Gelbe Karte abholt.

90 Engin will ein letztes Mal Entlastung schaffen und dribbelt direkt auf Schmidt zu, der den Stürmer wegblockt. Engin fordert lautstark einen Freistoß, dieser bleibt ihm aber verwehrt.

90 Das Heimteam bekommt mit fünf Minuten Nachschlag die Quittung für die kleinen Zeitspieleinlagen und die etlichen Fouls.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

90 Amin führt den Freistoß selbst kurz aus und legt in das Zentrum zu Egerer, der aus 25 Metern abzieht und dabei den Kopf von Teamkamerad Boere trifft. Von dort landet die Murmel im Toraus.

89 Gelbe Karte für Moritz Stoppelkamp (MSV Duisburg)

Stoppelkamp bringt Amin auf Linksaußen zu Fall und holt sich auch noch seinen Karton ab.

88 Die Lettieri-Elf will wirklich überhaupt keinen Fußball mehr spielen und versteift sich einzig darauf, die knappe Führung nur irgendwie über die Zeit zu bringen.

86 Für ein Schmankerl sorgt der eingewechselte Bitter, der einen Einwurf falsch ausführt und zurückgepfiffen wird - Einwurf für Meppen.

85 Eine Amin-Ecke von links wird kurz ausgeführt und die Duisburger pennen komplett! Tankulić kann die Murmel am Strafraumeck seelenruhig annehmen und anschließend vor das Tor chippen. Zum Glück ist die Hereingabe nicht vielversprechend und kann von Weinkauf aufgenommen werden. Die Hausherren sollten jetzt nicht leichtfertig mit der Führung umgehen!

83 Die Emsländer haben nun wieder vereinzelte Torannäherungen, allerdings handelt es sich dabei zumeist nur um halbgare Halbchancen. So wird das nichts mehr mit dem Ausgleich.

82 Einwechslung bei SV Meppen: Hilal El Helwe

82 Auswechslung bei SV Meppen: Markus Ballmert

82 Amin schlägt mit viel Raum auf links mal wieder eine Flanke und findet den Kopf des eingewechselten Bozic, der die Murmel aus 11 Metern rechts am Kasten vorbeiköpft.

81 Zehn Minuten plus Nachspielzeit sind noch zu spielen und es scheint so, als könnten die Zebras mit wenig Aufwand einen wichtigen Heimsieg landen.

79 Stoppelkamp stochert inmitten der eigenen Hälfte gegen Bünning nach dem Ball, trifft dabei aber seinen Gegenspieler, der den Freistoß dankend annimmt. Aber auch diese Standardsituation bringt wieder überhaupt keine Gefahr zustande.

78 Gelbe Karte für Dominik Schmidt (MSV Duisburg)

Schiri Alt wirft nun geradezu mit den Karten um sich, aber auch korrekterweise, weil in Schmidt der nächste Spieler seinen Unmut verbal ausdrückt.

78 Einwechslung bei MSV Duisburg: Joshua Bitter

78 Auswechslung bei MSV Duisburg: Maximilian Sauer

77 Der nächste MSV-Akteur, der ausgewechselt werden will. Diesmal ist es Sauer, der am Boden liegen bleibt und sich an die Hüfte fasst.

76 Es gibt mittlerweile kaum mehr spielerische Highlights, weil sich beide Teams eher auf die Nebenschauplätze, wie die zahlreichen Fouls konzentrieren. Gerade Meppen sollte sich aber wieder mehr auf das Spiel mit dem Ball fokussieren.

75 Einwechslung bei SV Meppen: Lukas Krüger

75 Auswechslung bei SV Meppen: Christoph Hemlein

74 Gelbe Karte für Tom Boere (SV Meppen)

Wie das so oft im Fußball ist: Wer Gelb fordert, bekommt selbst eine Karte! So ergeht es Boere, der Schiri Alt auf ein Zeitspiel von MSV-Keeper Weinkauf aufmerksam machen wollte.

72 Gelbe Karte für Marcus Piossek (SV Meppen)

Piossek rauscht mit offener Sohle in den eingwechselten Tomić hinein und holt sich die erste Karte für sein Team ab.

72 Die Meppener beschweren sich lautstark, nachdem ihnen ein Einwurf verwehrt bleibt. Das war aber wohl die richtige Entscheidung von Schiri Alt.

70 Eine scharfe Hereingabe von Hemlein von rechts nimmt eine eigenartige Flugkurve ein und knallt schließlich an den Außenpfosten! Das wäre ein krummes Ding als Tor geworden!

70 Die Verletzung von Vermeij nimmt Lettieri zum Anlass, defensiv zu wechseln und bringt Innenverteidiger Fleckstein, der hinten helfen soll, um die Führung zu sichern.

69 Einwechslung bei MSV Duisburg: Tobias Fleckstein

69 Auswechslung bei MSV Duisburg: Vincent Vermeij

68 Vermeij hat den Rasen inzwischen wieder verlassen, weil es mit diesen starken Schmerzen keinen Sinn macht.

67 Tankulić setzt sich elegant gegen Kamavuaka durch und legt danach 18 Meter vor dem Tor auf Piossek ab, der nicht lange fackelt und mit rechts abzieht. Sein Flachschuss ist aber zu schwach getreten und stellt überhaupt keine Gefahr für Weinkauf dar, der das Leder aufnimmt.

66 Vermeij humpelt nochmal auf das Feld zurück, dürfte aber demnächst ausgewechselt werden.

65 Bünning trifft Vermeij im Pressschlag unglücklich, woraufhin dieser behandelt werden muss und schließlich erstmal das Feld verlässt.

62 Einwechslung bei SV Meppen: Dejan Bozic

62 Auswechslung bei SV Meppen: Willi Evseev

62 Einwechslung bei MSV Duisburg: David Tomić

62 Auswechslung bei MSV Duisburg: Julian Hettwer

61 Kamavuaka setzt sich eigentlich souverän im Zentrum gegen zwei Gegenspieler durch, bekommt dann aber ein Foul gegen sich gepfiffen. Das muss man nicht so sehen...

59 Gelbe Karte für Maximilian Sauer (MSV Duisburg)

Sauer macht seinem Namen eine Ehre und macht Amin sauer, nachdem er ihm von hinten auf die Beine steigt.

58 Auf der anderen Seite hält der MSV die Meppener noch gut weg vom eigenen Tor. Den Emsländern fehlen die zündenden Ideen im Spiel nach vorne.

57 Erneut eine Offensivaktion der Zebras, die nicht ideal endet. Stoppelkamp bedient den einlaufenden Engin links im Strafraum. Dieser nimmt die Kugel aber sehr schlecht mit, wodurch diese im Toraus landet.

55 Der MSV würde gut daran tun, nicht allzu viele Kontermöglichkeiten ungenutzt zu lassen. Wenn sie die Aktionen etwas konsequenter zu Ende spielen, könnte es längst 2:0 stehen.

53 Hettwer spitzelt nach einem üblen Pass von Ossée im Aufbauspiel dazwischen und legt mit der Hacke ab auf Engin, der aus 17 Metern abzieht und am gut parierenden Domaschke scheitert!

52 Eine ähnliche Aktion passiert auch auf der Gegenseite. Ballmerst stürmt mit der Kugel in die gegnerische Hälfte und legt rechtzeitig nach Rechtsaußen zu Hemlein. Doch auch dieser lässt die nötige Präzision beim Flanken vermissen und spielt in die Hände von Weinkauf.

50 Ghindovean leitet den ersten Gegenstoß der Zebras in Hälfte zwei ein, indem er die Kugel im Sprint nach vorne trägt und dann nach Linksaußen auf Stoppelkamp gibt. Der Kapitän schlägt zwei schnelle Haken und lässt zwei Meppen-Verteidiger aussteigen. Seine Flanke veredelt das schöne Dribbling leider nicht und landet im Toraus.

49 Sicker beschwert sich zurecht bei Schiri Alt, nachdem ein minimaler Körpereinsatz von ihm gegen Hemlein zum Freistoß führt.

48 Ballmert probiert es immer mal wieder mit einem weiten Einwurf, wenn er diesen in Strafraumnähe zugesprochen bekommt. Bisher haben die Würfe aber noch nicht den großen Wurf gebracht.

47 Ähnlich wie zu Beginn des ersten Abschnittes, haben die Gäste zunächst mehr Spielanteile.

46 Schiri Alt gibt das Spiel wieder frei, auf geht's in die zweite Hälfte!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Nach 45 gespielten Minuten führt der MSV Duisburg durch Kamavuaka mit 1:0 gegen den SV Meppen. Nachdem die Zebras zunächst überhaupt nicht in die Partie gefunden haben und von den Gästen aus Meppen hinten eingeschnürt wurden, löste der Treffer nach der Stoppelkamp-Ecke den Knoten im Spiel der Duisburger. Immer wieder kamen sie durch schnelle Konter zu weiteren vielversprechenden Möglichkeiten. Die Pausenführung geht daher in Ordnung, weil auch die Meppener zu selten den Defensivriegel des MSV geknackt haben und nach dem Tor etwas von der Rolle waren. Trainer Frings muss dahingehend in der Pause die richtigen Dinge ansprechen, wenn in der zweiten Hälfte noch die Wende gelingen soll.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Und noch einen weitereren MSV-Konter, der nicht ganz so gut ausgespielt wird, gibt es auch noch. Stoppelkamp hat auf Linksaußen viel Platz, den er zum Flanken nutzt. Trotz Zeit und Raum misslingt ihm die Hereingabe und landet auf dem Kopf von Osseé, der klärt.

44 Gelbe Karte für Arne Sicker (MSV Duisburg)

Die erste Verwarnung gibt's aber noch vor dem Pausentee. Sicker kommt gegen Hemlein zu spät und tritt dem Flügelspieler ohne Aussicht auf den Ball auf den Fuß.

44 Die Teams wollen scheinbar nur noch in die Pause, weil auf dem Feld geschieht herzlich wenig.

42 Die Gäste aus dem Nordwesten haben nicht mehr den gleichen Zugriff auf die Begegnung, wie noch vor dem Gegentreffer. Der MSV agiert sehr routiniert und lässt sich durch wenig aus der Ruhe bringen.

40 Hettwer meistert seine nächste Bewährungsprobe im Laufduell gegen Oseé und holt gegen der muskelbepackten Innenverteidiger immerhin eine Ecke heraus. Diese bringt, nicht wie beim 1:0, aber keinen Ertrag.

39 Engin und Stoppelkamp spielen vor dem gegnerischen Sechzehner einen Doppelpass, den Stoppelkamp gerne in einen doppelten Doppelpass umwandeln möchte. Lediglich seine Rückgabe auf Engin stimmt dafür nicht und landet im Toraus.

37 Die nächste Amin-Ecke von rechts landet am ersten Pfosten, wo Vermeij das Leder wuchtig wegköpft. Die Meppener Standards sind noch etwas zu ungefährlich.

36 Vermeij ist heute extrem wertvoll für die Zebras, weil er durch seine Physis die Bälle gut halten kann und damit für Entlastung sorgt.

35 Seit langem mal wieder können die Meppener die Murmel am gegnerischen Sechzehner halten. Tankulić schnappt sich am Ende der Aktion einen zweiten Ball und zimmert diesen aus 17 Metern mit rechts knapp am rechten Pfosten vorbei!

33 Die Truppe von Thorsten Frings muss die Zweikämpfe gegen das Schlusslicht besser annehmen. Wenn sich die Ballverluste und verlorenen Pressschläge häufen, werden die Zebras irgendwann ihre Chance nutzen.

30 Monstermöglichkeit für den MSV! Vermeij gewinnt in der eigenen Hälfte gegen aufgerückte Meppener gleich mehrere Pressschläge, wodurch sich plötzlich eine riesige Kontermöglichkeit für den MSV ergibt. Vermeij schickt Stoppelkamp steil, der bestimmt 20 Meter samt Ball überbrückt und sich dann gegen einen Querpass auf den mitgelaufenen Hettwer entscheidet und abschließt. Ein Pass wäre wohl die bessere Option gewesen, weil Domaschke den zu unplatzierten Schuss abwehrt. Da wäre deutlich mehr drin gewesen!

29 Die Frings-Elf will wieder das Zepter übernehmen und läuft die Zebras jetzt enorm früh an. Der Gegentreffer hat die Emsländer regelrecht angestachelt.

28 Ghindovean hämmert nach einem Ballgewinn von Vermeij inmitten der gegnerischen Hälfte einfach mal drauf. Sein Strahl flattert knapp über die Torlatte von Domamschke!

26 Eine letzte Warnung an Evseev, der Stoppelkamp in der Vorwärtsbewegung taktisch foult. Schiri Alt kommt zwar bislang noch ohne Karten aus, es dürfte aber bei dem hohen Foulaufkommen eine Frage der Zeit bleiben.

25 Vorbereiter Schmidt bringt Evseev 35 Meter vor dem eigenen Tor im Zweikampf zu Fall. Amin schlägt den fälligen Freistoß an den Strafraum, wo die Kugel über Umwege zu Sicker kommt, der das Leder klärt.

24 Wie reagieren die Gäste auf diesen Schock? Eigentlich waren die Meppener das spielbestimmende Team. Der MSV hatte aber in den letzten Minuten die ersten guten Möglichkeiten und belohnt sich für die starke Phase.

21 Tooor für MSV Duisburg, 1:0 durch Wilson Kamavuaka

Die erste Ecke bringt die Hausherren in Führung! Stoppelkamp bringt diese von rechts an den Elfmeterpunkt, wo Schmidt ganz frei auftaucht und an den zweiten Pfosten zu Kamavuaka weiterleitet, der die Murmel aus einem Meter mit dem Bauch über die Linie drückt!

20 Er will mich scheinbar sofort eines Besseren belehren! Nach einem Ballverlust von Hemlein schalten die Zebras über Vermeij und Sauer schnell um. Sauer schickt anschließend den startenden Hettwer halbrechts auf die Reise und der Youngster schließt direkt aus 16 Metern mit rechts ab. Domaschke kann die Kugel aber aus der linken Ecke fischen.

18 Jungspund und Debütant Hettwer tut sich bisher noch schwer, in das Spiel zu finden. Vor allem die Körperlichkeit macht ihm zu schaffen.

17 Die Ecke von Amin landet am ersten Pfosten im Spielergemenge, aus welchen die Duisburger die Situation letzten Endes bereinigt bekommen.

16 Ähnliche Situation, nur dass es diesmal Hemlein ist, der den Ball in den Strafraum schlägt. Vor dem einschussbereiten Boere kann Schmidt die Kugel zur Ecke klären.

14 Hemlein und Piossek schieben sich die Murmel auf der rechten Seite zu, bis Piossek Platz hat und die Kugel in die Mitte gibt. Seine Hereingabe erreicht aber niemand und landet unberührt im Seitenaus.

13 Die erste Chance für die Gastgeber! Sicker erobert sich das Spielgerät in der gegnerischen Hälfte und leitet direkt weiter nach außen auf Stoppelkamp. Dieser zögert ebenfalls nicht lange und flankt weich ins Zentrum auf den Kopf von Engin, der die Murmel knapp über das Tor drückt.

11 Stoppelkamp und Sicker machen die Kugel mal auf der linken Seite fest, können sich aber nicht aus dem Druck der Gegenspieler befreien und verlieren das Leder.

10 Tankulić macht mit einem rüden Foulspiel gegen Kamavuaka vor dem MSV-Strafraum auf sich aufmerksam. Beim nächsten Vergehen dürfte wohl die Gelbe Karte folgen.

9 Auch mit einem etwas höheren Pressing bringen die Zebras die Meppener im Aufbauspiel nicht in die Bredouille. Die Emsländer kombinieren sich auf dem verhältnismäßig guten Rasen sicher nach vorne.

8 Stoppelkamp will Vermeij mit nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte schnell mit einem Steilpass bedienen. Domaschke ist aber zur Stelle und eilt in Manuel Neuer-Manier aus seinem Kasten und pfeffert die Murmel aus der Gefahrenzone.

6 Der Meidericher Sportverein bekommt noch überhaupt kein Fuß vor den Anderen und rennt nur hinterher.

4 Die Emsländer dominieren in den ersten Minuten sowohl Ball als auch Gegner. Hemlein bekommt nach einer schönen Ballstafette das Leder am rechten Strafraumeck und passt dann scharf an den Fünfmeterraum. Der eingelaufene Boere verwirrt Keeper Weinkauf, indem er den Ball durchlässt, der dadurch links in die Maschen rollt. Schiri Alt pfeift den Treffer aber zurück, da Boere im Abseits stand.

2 Die erste Torannäherung der Gäste! Tankulić setzt sich auf Linksaußen gegen zwei Gegenspieler durch und flankt anschließend an den Sechzehner, wo Boere die Kugel in der Luft mit rechts direktnimmt. Die Murmel rollt knapp rechts am Kasten von Weinkauf vorbei.

1 Das heutige Gespann um Schiedsrichter Patrick Alt pfeift die Partie in der Schauinslandreisen-Arena in Duisburg an. Meppen spielt in Gelb-Rot gekleidet, der MSV im klassischen Weiß-Blauen Heimdress. Der Ball rollt!

1 Spielbeginn

Für den MSV geht es heute um elementare Punkte im Kampf um den Klassenerhalt: "Für uns werden alle Spiele, die jetzt noch kommen, sehr wichtig werden.", betont Übungsleiter Lettieri. Insbesondere nach dem gestrigen Sieg des FC Magdeburg gegen Unterhaching steht die Lettieri-Elf unter Zugzwang, um im Keller nicht den Anschluss zu verlieren. Immerhin auf die Fans ist nach wie vor Verlass. Der MSV konnte bereits über 3000 Unterstützer-Dauerkarten an den Mann bringen, was eine hilfreiche Stütze für die Vereinskasse darstellt.

Die Gäste aus Meppen mussten am vergangenen Dienstag eine 2:0-Auswärtsniederlage gegen die kleinen Bayern einstecken. Trainer Torsten Frings vertraut aber nahezu der gleichen Elf und muss lediglich den Gelb-gesperrten Rechtsaußen René Guder ersetzen. Für ihn rutscht Christoph Hemlein in die Startformation. Auch sein Pendant auf der gegenüberliegenden Seite ist neu in der Mannschaft - Willi Evseev spielt anstelle von Valdet Rama, der heute nicht im Kader steht. Mit runderneuerter Flügelzange soll es also mit dem Auswärtsdreier klappen.

MSV-Coach Gino Lettieri tauscht im Vergleich zur 2:1-Niederlage in Ingolstadt zweimal in seiner Startelf. Auf der Sechs kehrt Wilson Kamavuaka auf das Feld zurück und verdrängt Tobias Fleckstein dafür auf die Bank. Außerdem gibt der erst 17-jährige Julian Hettwer im Sturm sein Debüt.

Zum Abschluss der Vorrunde in der Dritten Liga empfangen die Zebras aus Duisburg den SV Meppen. In bislang elf Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel ging der MSV fünfmal als Sieger vom Platz, die Emsländer aus Meppen brachten es nur auf drei Siege. Die letzte Begegnung im März des letzten Jahres konnte die Frings-Elf allerdings für sich entscheiden. Tankulić schoss sein Team damals zum 1:0-Heimsieg.