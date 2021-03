Auch für Viktoria Köln scheint sich der Trainerwechsel ausgezahlt zu haben. Mit Olaf Janßen als Cheftrainer gelangen zuletzt zwei Siege in Folge. Durch das 2:1 in Lübeck und den 1:0-Heimsieg gegen Meppen konnten die Rechtsrheiner zwei direkte Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg distanzieren.

Unter der Leitung lief des gebürtigen Bulgaren läuft es in Meiderich mittlerweile wie geschmiert. Zuletzt gelang dem MSV gegen Aufstiegsaspirant 1860 München ein 1:0-Heimsieg. Mit der Bilanz von vier Siegen aus fünf Spielen würde man selbst oben mitspielen, wäre die erste Saisonhälfte nicht so desaströs ausgefallen.

Im Fokus steht heute natürlich Pavel Dotchev, der mit den Zebras erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Mit Viktoria Köln schnupperte der Drittliga-Rekordtrainer in der Vorsaison zeitweise sogar an der Aufstiegsregion, im Januar wurde er allerdings nach nur einem Sieg in elf Ligaspielen entlassen. Am ersten Februartag stellte ihn der MSV als Nachfolger von Gino Lettieri vor.