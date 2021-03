80 Einwechslung bei SC Verl: Matthias Haeder

80 Auswechslung bei SC Verl: Aygün Yildirim

79 Immerhin mal wieder ein Abschluss für die Spielvereinigung, doch der Distanzschuss aus etwa 23 Metern von Robert Müller geht einige Meter über den Querbalken.

76 Dem Team von Arie van Lent läuft so langsam die Zeit davon. Erst einen Schuss brachte seine Elf im zweiten Durchgang auf das Tor von Robin Brüseke.

74 Jo Coppens lässt sich etwas zu viel Zeit und wird von Justin Eilers unter Druck gesetzt. Kurz bevor der Verler ihm die Pille vom Fuß nehmen kann, schlägt er das Leder aus dem Strafraum. Dabei trifft nach dem Ball auch Justin Eilers, der zunächst am Boden liegen bleibt, aber nach kurzer Verschnaufpause weitermachen kann.

72 Nach einem Einwurf von der linken Seite kommt Robert Müller aus 14 Metern in halblinker Position zum Schuss. Robin Brüseke ist aber auf dem Posten und packt sicher zu.

69 Einwechslung bei SC Verl: Kasim Rabihic

69 Auswechslung bei SC Verl: Zlatko Janjić

68 Die Begegnung ist kurzeitig unterbrochen. Aygün Yildirim braucht nach einem Zweikampf einen Moment, bis er wieder auf den Beinen ist.

67 Einwechslung bei SpVgg Unterhaching: Julien Richter

67 Auswechslung bei SpVgg Unterhaching: Niclas Anspach

67 Einwechslung bei SpVgg Unterhaching: Stephan Hain

67 Auswechslung bei SpVgg Unterhaching: Luca Marseiler

65 Aus dem rechten Halbfeld bringt Mael Corboz einen kurz ausgeführten Freistoß in den Strafraum. Die Verteidigung der Spielvereinigung ist einen Schritt schneller als ihre Gegenspieler und bringen den Ball aus der Gefahrenzone.

61 Einwechslung bei SC Verl: Lars Ritzka

61 Auswechslung bei SC Verl: Sascha Korb

61 Einwechslung bei SC Verl: Justin Eilers

61 Auswechslung bei SC Verl: Leandro Putaro

59 An der Strafraumgrenze bekommt Dominik Stroh-Engel überraschend den Ball vor die Flinte. Er hat Probleme die Pille zu verarbeiten und so kommt gerade noch rechtzeitig ein Gegenspieler dazwischen.

56 Die Spielvereinigung ist noch nicht richtig im zweiten Durchgang angekommen. Die Hausherren haben mehr Ballbesitz und attackieren die Gäste im Mittelfeld früh, sodass diese nur selten in die Verler Hälfte vordringen können.

52 Mael Corboz schickt Leandro Putaro mit einem steilen Pass in die Spitze, aber Jo Coppens geht volles Risiko und ist weit vor dem Tor einen Moment vor dem ehemaligen Braunschweiger am Ball.

49 Gelbe Karte für Julian Schwermann (SC Verl)

Julian Schwermann tritt Moritz Heinrich ordentlich auf den Fuß und wird verwarnt.

46 Weiter geht's! Wie reagieren die Hachinger auf den Doppelschlag des Sportclubs kurz vor der Pause?

46 Einwechslung bei SC Verl: Mael Corboz

46 Auswechslung bei SC Verl: Sven Köhler

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Nach einer unterhaltsamen ersten Hälfte steht es zwischen dem SC Verl und der SpVgg Unterhaching 2:1. Die Gäste hatten in den ersten Minuten mehr Zug zum Tor und gingen in der 15. Minute durch einem verwandelten Foulelfmeter von Dominik Stroh-Engel nicht unverdient in Führung. Schließlich entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Ebenfalls durch einen Foulelfmeter fiel der Ausgleich durch Zlatko Janjić in der 39. Minute. Nur eine Minute später war das Spiel gedreht: Zlatko Janjić steckte in die Spitze auf Aygün Yildirim durch, der zum 2:1 einnetzte.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Sven Köhler probierts noch einmal aus der Distanz, aber sein Schuss aus 25 Metern geht ein gutes Stück über den Querbalken.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42 Gelbe Karte für Niclas Anspach (SpVgg Unterhaching)

Niclas Anspach foult Sven Köhler und sieht den gelben Karton.

41 Erneut ist der Ball im Tor - dieses Mal bei Verl. Die Elf von Guerino Capretti hat aber Glück, dass Alexander Fuchs im Abseits stand.

40 Tooor für SC Verl, 2:1 durch Aygün Yildirim

Was ist hier den los? Verl dreht das Spiel! Im Mittelfeld verliert Luca Marseiler das Leder und mit einem überragenden Steilpass schickt Zlatko Janjić in der Spitze Aygün Yildirim auf die Reise. Der zieht in Richtung Tor und netzt mit einem gezielten Flachschuss ein.

39 Tooor für SC Verl, 1:1 durch Zlatko Janjić

Der Ausgleich! Jo Coppens hat die richtige Ecke, doch der Schuss von Zlatko Janjić geht passgenau in die linke Torecke. Alles ist wieder offen!

38 Gelbe Karte für Christoph Greger (SpVgg Unterhaching)

Schiedsrichter Martin Speckner zeigt dem Übeltäter noch die Gelbe Karte.

38 Elfmeter für Verl! Christoph Greger kommt an der rechten Strafraumgrenze einen Schritt zu spät und tritt Philipp Sander auf den Fuß. Jetzt haben die Hausherren die Chancen zum Ausgleich!

35 Sascha Korb bringt die Pille in den Strafraum, doch Julian Stöckner Kopfball wird geblockt und von Jo Coppens pariert.

34 Dominik Stroh-Engel holt Sascha Korb auf dem rechten Flügel von den Beinen. Eine gute Freistoßposition zum Flanken.

33 Ein Flugball aus dem Mittelkreis landet bei Aygün Yildirim auf der rechten Außenbahn. Seine Flanke blockt Christoph Greger aber zur Ecke ab.

28 Eine Hereingabe von der linken Seite erreicht Leandro Putaro am Fünfmeterraum auf Höhe des ersten Pfosten. Bevor der Linksaußen jedoch zum Schuss kommt, nimmt ihm Felix Göttlicher mit einer brillanten Grätsche den Ball vom Fuß und klärt zur Ecke.

26 Nach einer Ecke landet die Kugel an der Strafraumgrenze bei Robert Müller, doch dessen direkter Abschluss wird zum Querschläger und geht weit am Tor vorbei.

23 Von der rechten Seite flankt Markus Schwabl scharf in die Verler Box, aber Luca Marseiler kann seinen Kopfball aus fünf Metern vom ersten Pfosten nicht auf den Kasten bringen.

19 Da hat Markus Schwabl Glück, dass er nach einem ruppigen Foulspiel gegen Leandro Putaro nicht den gelben Karton sieht. Der Referee belässt es bei einer Ermahnung.

17 Eine Flanke von Julian Schwermann von der rechten Seite verlängert Zlatko Janjić aus der Strafraummitte zu Leandro Putaro. Putaro lässt aus zwölf Metern den ersten Torschuss der Verler ab, der aber direkt in die Arme von Jo Coppens geht.

13 Wie reagieren die Hausherren auf den Rückstand? Bisher war es eine ausgeglichene Partie, wobei die Gäste mehr Zug zum Tor entwickelten.

12 Tooor für SpVgg Unterhaching, 0:1 durch Dominik Stroh-Engel

Eiskalt! Dominik Stroh-Engel lässt sich die Gelegenheit nicht nehmen und schiebt die Pille in die rechte Torecke, während Robin Brüseke sich auf den Weg in die linke Torecke macht.

11 Elfmeter für Unterhaching! Luca Marseiler zieht von der linken Seite in den Strafraum ein und geht im Zweikampf mit Sascha Korb zu Boden. Schiedsrichter Martin Speckner zeigt direkt auf den Punkt!

8 Riesige Chance für die Gäste! Dominik Stroh-Engel steckt von der rechten Grundlinie stark in den Fünfmeterraum auf Alexander Fuchs durch. Der scheitert aus kürzester Distanz an Robin Brüseke, der die kurze Ecke dicht macht und hervorragend pariert.

5 Ein Stürmerfoul von Zlatko Janjić im Fünfmeterraum verhindert die Torchance nach einer Hereingabe von der linken Seite.

3 Christopher Lannert marschiert über die linke Seite und schlägt das Leder erstmals in Richtung Strafraum. Im "Gestocher" um den Ball haben die Hachinger Innenverteidiger aber die längeren Beine und klären die Situation.

1 Der Ball rollt in der SPORTCLUB Arena in Verl! Welches Team erwischt den besseren Start?

1 Spielbeginn

Im Januar trafen die beiden Mannschaften erstmals in ihrer Vereinsgeschichte aufeinander. Die Partie, die eigentlich am 9. Spieltag stattfinden sollte, wurde nachgeholt und es ging hoch her. Zunächst ging die Spielvereinigung im eigenen Stadion mit 3:1 in Führung, verlor schließlich aber noch durch drei Verler Treffer in den letzten fünf Minuten des Spiels mit 3:4.

Unterhaching beendete am vergangenen Wochenende eine weitaus längere Serie ohne Sieg. Der 3:0-Erfolg gegen den Hallescher FC war der erste Sieg seit zwölf Spielen. Nun soll der nächste Dreier folgen. Dafür setzt Trainer Arie van Lent bis auf einer Position auf die Elf aus der Vorwoche. Lediglich Felix Schröter muss für Moritz Heinrich weichen, der gegen Halle nach seiner Einwechslung das 3:0 erzielte.

Nach zwei Niederlagen gegen den 1. FC Saarbrücken und den FSV Zwickau setzte der Sportclub der Negativserie unter der Woche ein Ende und gewann sein Nachholspiel bei den Amateuren des FC Bayern München nach Rückstand mit 2:1. Verletzungsbedingt wird Trainer Guerino Capretti zu Veränderungen gezwungen: für Daniel Mikic, Mehmet Kurt und Patrick Schikowski (alle nicht im Kader) spielen Lasse Jürgensen, Julian Schwermann und Aygün Yildirim.

Der Aufsteiger aus Verl spielt eine gute Saison wird mit dem Abstieg voraussichtlich nichts mehr zutun haben. 14 Punkte Abstand hat die Elf von Guerino Capretti auf die Abstiegsränge. Die Spielvereinigung hingegen steckt mitten drin im Kampf um den Klassenerhalt. Punktgleich mit Schlusslicht VfB Lübeck sind sie vier Punkte vom rettenden Ufer entfernt, da der direkte Konkurrent aus Magdeburg gestern drei Zähler einheimste.