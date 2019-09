Österreich - Lettland

13 Tooor für Österreich, 2:0 durch Marcel Sabitzer



Deutschland - Niederlande

12 Die Führung hat dem deutschen Spiel sichtlich gut getan. Der Ball läuft jetzt flüssiger bei den Hausherren und es ergeben sich auf den Flügeln auch immer wieder Räume. Nico Schulz kann sich auf links bisher aber noch nicht entscheidend behaupten.

Österreich - Lettland

12 Und wieder kann sich der Keeper auszeichnen! Dieses Mal prüft ihn Alaba mit einem Volleyschuss, doch Steinbors bringt erneut eine Hände hinter die Kugel.

11 Auch aus dem fälligen Eckstoß wird es gefährlich! Die Flanke kommt gut in den Strafraum, wo Kapitän Baumgartlinger zum Kopfball kommt. Dieser fällt letztlich aber zu zentral aus und kann von Goalie Steinbors entschärft werden.

10 Und erneut wird es gefährlich! Laimer flankt aus dem Halbfeld Richtung Lazaro, doch ein Lette fährt gerade noch dazwischen und klärt zum Eckball.

Schottland - Russland

10 Tor für Schottland, 1:0 durch John McGinn

Deutschland - Niederlande

9 Tooor für Deutschland, 1:0 durch Serge Gnabry

Im Gegenzug geht Deutschland in Führung! Joshua Kimmich spielt aus der Zentrale einen herrlichen öffnenden Pass auf Lukas Klostermann, der die holländische Kette hinter sich lässt und alleine auf Jasper Cillessen zuläuft. De Abschluss des Leipzigers aus zehn Metern ist eher kläglich, doch vom Keeper fliegt das Leder genau in die Füße von Gnabry, der aus acht Metern mit rechts cool ins linke Eck vollstreckt.

9 Die erste richtig dicke Chance hat die Elftal! Nach einem schwachen Zuspiel von Schulz überläuft Babel Tah und bedient Depay. Der zieht von links nach innen und feuert aus 18 Metern auf den Kasten, Neuer reagiert stark und pariert.

Österreich - Lettland

8 Ein Auftakt nach Maß für die ÖFB-Auswahl! Allerdings darf den Gästen hier so ein Fehler nicht unterlaufen...

7 Tooor für Österreich, 1:0 durch Marko Arnautović

Die Letten spielen einen Abstoß kurz ab und Österreich presst sofort drauf. Laimer erobert letztlich die Kugel am gegnerischen Strafraum, der Ball kommt zu Arnautovic und der schiebt das Leder an Goalie Steinbors vorbei ins Tor.

Deutschland - Niederlande

6 Erster Vorstoß der deutschen Mannschaft! Serge Gnabry holt sich die Kugel in der Zentrale, schickt dann Matthias Ginter rechts raus und bekommt den Ball 30 Meter zentral vor dem Tor zurück. Im Duell mit Virgil van Dijk zieht der Münchner dann aber den Kürzeren.

Österreich - Lettland

5 Guter Versuch von Sabitzer! Den fälligen Freistoß trägt Sabitzer gut Richtung Kreuzeck an, doch der lettische Keeper kann sich das erste Mal auszeichnen.

Deutschland - Niederlande

4 Die ersten Minuten gehören den Gästen. Die Niederlande haben mehr Ballbesitz und erarbeiten sich den ersten Eckball, der von rechts aber deutlich zu kurz kommt.

Österreich - Lettland

4 Gelbe Karte für Armands Pētersons (Lettland)

Hinteregger schickt Ulmer, doch der wird von Petersons am Trikot zurückgehalten. Das gibt zurecht gelb.

3 ...dieser bringt aber keine GEfahr ein, da Laimer im Fünfer per Kopf klären kann.

Slowenien - Polen

4 Gelbe Karte für Aljaž Struna (Slowenien)

Österreich - Lettland

3 Eckball für Lettland...

2 Die ÖFB-Auswahl versucht über links nach vorne zu spielen, doch Sabitzer steht im Abseits und wird zurecht zurückgepfiffen.

Deutschland - Niederlande

2 Holland beginnt im Gegensatz zur deutschen Elf mit einer Viererkette mit den beiden Superstars Matthijs de Ligt und Virgil van Dijk in der Zentrale. Vorne stürmt der ehemalige Hoffenheimer Ryan Babel, der mittlerweile für Galatasaray Istanbul kickt.

Österreich - Lettland

1 Österreich tritt heute wie gewohnt in roten Leibchen und schwarzen Hosen auf. Die Gäste spielen ganz in weiß.

Deutschland - Niederlande

1 Der Ball rollt! Beide Teams sind in ihren klassischen Farben unterwegs. Deutschland spielt in schwarz und weiß, die Niederlande in orange.

Österreich - Lettland

1 Und los geht's!

1 Spielbeginn

Österreichs Kapitän Julian Baumgartlinger entscheidet die Platzwahl für sich und entscheidet sich für den Anstoß.

Slowenien - Polen

1 Spielbeginn

San Marino - Belgien

1 Spielbeginn

Slowakei - Kroatien

1 Spielbeginn

Wales - Aserbaid.

1 Spielbeginn

Schottland - Russland

1 Spielbeginn

Deutschland - Niederlande

1 Spielbeginn

Österreich - Lettland

Und nun ertönt auch die österreichische Bundeshymne.

Die Zuschauer auf den Tribünen erheben sich und die lettische Hymne ertönt.

Deutschland - Niederlande

Geleitet wird die Partie im Volksparkstadion vom portugiesischen Gespann aus Schiedsrichter Artur Soares Dias und seinen beiden Assistenten Rui Tavares und Paulo Alexandre Santos Soares. Die Unparteiischen führen die beiden Teams in diesem Moment auch bereits auf das Feld und in wenigen Augenblicken erklingen die Nationalhymnen.

Österreich - Lettland

...und kommen nun aufs Feld!

Die Spieler der beiden Teams stehen bereits im Spielertunnel bereit...

Deutschland - Niederlande

Werfen wir noch einen Blick auf die deutsche Startaufstellung. Offenbar setzt Jogi Löw vor Manuel Neuer heute zunächst wieder auf eine Dreierkette, die von Matthias Ginter, Niklas Süle und Jonathan Tah gebildet wird. Die Flügel werden von Lukas Klostermann und Nico Schulz beackert, in der Zentrale schalten Toni Kroos und Joshua Kimmich. Vorne sollen der zuletzt blendend aufgelegte Timo Werner, Serge Gnabry und Marco Reus für Tempo und Tore sorgen.

Österreich - Lettland

Für den erst 28-jährigen Iren ist die erste Partie einer österreichischen Mannschaft, die er leitet.

Geleitet wird die Partie von einem irischen Schiedsrichterteam. Referee Robert Hennessy wird an den Seitenlinien von Dermot Broughton und Allen Lynch unterstützt.

Deutschland - Niederlande

Die individuelle Qualität im niederländischen Kader ist unbestritten. Mit Europas Fußballer des Jahres Virgil van Dijk und Europas bestem Mittelfeldspieler der vergangenen Saison Frenkie de Jong stehen gleich zwei ausgezeichnete Akteure in der Startelf von Ronald Koeman. Der Bondscoach gab sich bezüglich der Ausgangslage optimistisch. "Wir haben immer Druck, sowohl bei der deutschen als auch bei der niederländischen Mannschaft, vielleicht diesmal ein bisschen mehr bei uns. Wir wissen aber auch, dass wir bei einem guten Resultat einen großen Schritt machen können", so Koeman.

Österreich - Lettland

"Wir spielen zuhause und werden das Spiel dominieren. Ich erwarte einen tiefstehenden Gegner. Wir müssen das Passtempo hoch halten und immer wieder über die Flügel kommen", so Teamchef Franco Foda im Vorfeld der Partie. Mal sehen, wie gut seine Akteure das Vorhaben umsetzen können...

Deutschland - Niederlande

Dass es für die Niederlande in dieser Partie bereits um sehr viel geht, steht dennoch außer Frage. Mit Spitzenreiter Nordirland (12 Punkte) und Deutschland (9) Punkte haben zwei Mannschaften bisher alle ihre Partien in der Gruppe C gewonnen. Oranje hat hingegen erst drei Zähler auf dem Konto, allerdings haben die deutschen Nachbarn auch erst zwei Spiele absolviert. Neben der Auftaktpleite gegen die DFB-Auswahl gab es einen lockeren 4:0-Heimerfolg über Weißrussland.

Österreich - Lettland

In einer Viertelstunde geht's in Salzburg los!

Für die Letten läuft es bisher in dieser Qualifikation überhaupt noch nicht. In vier Spielen stehen vier Niederlagen zu Buche. Zudem musste die Truppe von Slavisa Stojanovic bereits ganze 13 Gegentreffer hinnehmen und konnte selbst erst ein Tor erzielen.

Somit entschied sich Teamchef Foda für Stankovic im Tor. Nachdem der bisherige Stammgoalie, Heinz Lindner, nicht einberufen wurde, war diese Position bekanntlich ungewiss.

Um Israel zu überholen bedarf es dabei heute einen Sieg. Folgende elf Akteure sollen das richten: Stankovic - Lainer, Hinteregger, Dragovic, Ulmer - Baumgartlinger, Laimer - Lazaro, Sabitzer, Alaba - Arnautovic.

Deutschland - Niederlande

Zurück ist nach einer Schaffenspause auch Regisseur Toni Kroos. Der Mittelfeldmann von Real Madrid stellte klar, dass man auch heute wieder drei Punkte gegen den Erzrivalen einfahren will. "Natürlich ist es tabellarisch so, dass Holland mehr unter Druck steht als wir. Aber ich sehe uns durch die Erwartungshaltung immer unter Druck. Von daher ist es unser Anspruch, das Spiel zu gewinnen", so Kroos im Vorfeld der Partie.

Österreich - Lettland

Somit hält man nun nach vier Spielen bei sechs Punkten und liegt derzeit auf Rang drei.

Die bisherigen vier Spiele verliefen für den ÖFB nicht ganz nach Wunsch. Nach bitteren Niederlagen gegen Polen und Israel konnte Julian Baumgartlinger und Co. erst im dritten Qualifikationsspiel den ersten Sieg einfahren. Gegen Slowenien feierte man einen 1:0-Erfolg, ehe man sich auch gegen Nordmazedonien mit 4:1 durchsetzen konnte.

Deutschland - Niederlande

Bei der Berufung des Kaders für die zwei anstehenden Spiele gegen die Niederlande und Nordirland sorgte Löw mal wieder für eine Überraschung. Mit dem Freiburger Luca Waldschmidt, der zuvor in der U21 begeistert hatte, ist ein weiterer Debütant an Bord. Auch mit Emre Can, der bei Juventus Turin derzeit kaum noch eine Rolle spielt und wenig Einsatzzeiten bekommt, war nicht unbedingt zu rechnen. Verletzungsbedingt nicht dabei sind hingegen Leroy Sané, Julian Draxler, Leon Goretzka und Thilo Kehrer.

Österreich - Lettland

Positiv für Österreich gestaltete sich bereits das gestrige Spiel in der Gruppe. Denn da kam Israel nicht über ein Remis hinaus. Für die Truppe von Coach Andi Herzog reichte es gegen Nordmazedonien nur zu einem 1:1. Somit hat die ÖFB-Auswahl heute die Chance sich auf den zweiten Rang nach vorne zu schieben.

Auf die Truppe von Franco Foda warten in den nächsten Tagen zwei ganz wichtige Länderspiele. Heute geht es erst einmal gegen Lettland, ehe am Montag das Duell mit dem Tabellenführer Polen wartet. Sechs Punkte sind dabei im Kampf um den Gruppensieg so gut wie Pflicht.

Deutschland - Niederlande

Bisher ist diese EM-Qualifikation eine runde Sache für die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw. Nach der peinlichen Weltmeisterschaft in Russland und dem Abstieg aus der Nations Legaue Gruppe A im Vorjahr hat sich Deutschland im Jahr 2019 verbessert präsentiert. Der angekündigte personelle Umbruch blieb zwar aus, dennoch konnten in der EM-Qualifikationsgruppe C drei Siege aus drei Partien eingefahren werden. Neben zwei souveränen Pflichtsiegen gegen Weißrussland (2:0) und Estland (8:0) feierte die DFB-Elf ein starkes 3:2 im Hinspiel in den Niederlanden.

Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Spiel der deutschen Nationalmannschaft auf dem Weg zur Europameisterschaft 2020! Um 20:45 Uhr steht für die DFB-Auswahl in Hamburg das Rückspiel des Klassikers gegen die Niederlande an.

Zypern - Kasachstan

90 Auswechslung bei Zypern -> Fotis Papoulis

90 Einwechslung bei Zypern -> Ioannis Pittas

90 Gelbe Karte für Kostas Laifis (Zypern)

90 Spielende

Estland - Belarus

90 Tor für Belarus, 1:2 durch Maksim Skavysh

90 Spielende

Zypern - Kasachstan

87 Auswechslung bei Kasachstan -> Aleksey Shchetkin

87 Einwechslung bei Kasachstan -> Abat Aimbetov

Estland - Belarus

86 Auswechslung bei Estland -> Henrik Ojamaa

86 Einwechslung bei Estland -> Vlasiy Sinyavskiy

Zypern - Kasachstan

85 Gelbe Karte für Gafurzhan Suyombaev (Kasachstan)

Estland - Belarus

83 Auswechslung bei Estland -> Erik Sorga

83 Einwechslung bei Estland -> Rauno Sappinen

Zypern - Kasachstan

82 Auswechslung bei Kasachstan -> Askhat Tagybergen

82 Einwechslung bei Kasachstan -> Georgiy Zhukov

Estland - Belarus

77 Auswechslung bei Belarus -> Yuri Kovalev

77 Einwechslung bei Belarus -> Maksim Skavysh

77 Auswechslung bei Estland -> Konstantin Vassiljev

77 Einwechslung bei Estland -> Artjom Dmitrijev

Zypern - Kasachstan

73 Auswechslung bei Zypern -> Giorgos Efrem

73 Einwechslung bei Zypern -> Ioannis Kosti

Estland - Belarus

66 Gelbe Karte für Ivan Bakhar (Belarus)

Zypern - Kasachstan

65 Auswechslung bei Kasachstan -> Islambek Kuat

65 Einwechslung bei Kasachstan -> Maxim Fedin

Estland - Belarus

65 Gelbe Karte für Nikita Naumov (Belarus)

64 Auswechslung bei Belarus -> Nikolay Signevich

64 Einwechslung bei Belarus -> Ivan Bakhar

Zypern - Kasachstan

58 Auswechslung bei Zypern -> Grigoris Kastanos

58 Einwechslung bei Zypern -> Anthony Georgiou

Estland - Belarus

54 Tor für Estland, 1:1 durch Erik Sorga

Zypern - Kasachstan

51 Gelbe Karte für Sergiy Maliy (Kasachstan)

Estland - Belarus

48 Tor für Belarus, 0:1 durch Nikita Naumov

Zypern - Kasachstan

46 Anpfiff 2. Halbzeit

Estland - Belarus

46 Anpfiff 2. Halbzeit

Zypern - Kasachstan

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Ioannis Kousoulos (Zypern)

Estland - Belarus

45 Ende 1. Halbzeit

Zypern - Kasachstan

39 Tor für Zypern, 1:1 durch Pieros Sotiriou

15 Gelbe Karte für Nicholas Ioannou (Zypern)

7 Gelbe Karte für Konstantinos Mintikkis (Zypern)

2 Tor für Kasachstan, 0:1 durch Aleksey Shchetkin

1 Spielbeginn

Estland - Belarus

1 Spielbeginn

Österreich - Lettland