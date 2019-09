England - Kosovo

26 Nach einem Foul von Amir Rrahmani an Ross Barkley bekommen die Engländer einen Freistoß zugesprochen. Der Gefoulte führt selbst aus, tritt das Kunstleder hoch in den Strafraum. Dort misslingt die Weiterverarbeitung.

Frankreich - Andorra

28 Elfmeter verschossen von Antoine Griezmann, Frankreich



27 Elfmeter für Frankreich!

Litauen - Portugal

28 Tor für Litauen, 1:1 durch Vytautas Andriuškevičius

Frankreich - Andorra

26 Nach einem Durcheinander im andorranischen Strafraum kommt Giroud halblinks im Strafraum zum Abschluss - Gómes taucht ins bedrohte rechte Toreck ab und pariert.

24 Nach einem weiteren Eckball springt Gäste-Routinier Lima die Kugel an den Arm. Die Andorraner haben großes Glück, dass der ukrainische Schiedsrichter hier nicht auf Elfmeter entscheidet. Den VAR gibt es in der EM-Qualifikation nicht.

England - Kosovo

24 Zumindest lassen sich die Gäste immer mal wieder in der gegnerischen Hälfte sehen. Jetzt tritt Mergim Vojvoda eine Flanke von der rechten Seite. Die Kugel landet auf direktem Wege in den fangbereiten Armen von Jordan Pickford.

Frankreich - Andorra

21 Dubois schaltet sich erneut offensiv ein, wird rechts bedient und versucht wenig später, von der Grundlinie Griezmann mit einem Rückpass halbrechts im Strafraum in Szene zu setzen. Der Pass kommt nicht an. Der anschließende Eckball bringt für Les Bleus nichts ein.

England - Kosovo

23 Ross Barkley gelangt rechts in den Sechzehner und sucht den Abschluss. Der Rechtsschuss fliegt links am Kasten von Aro Murić vorbei.

21 Somit hat die Begegnung die erwartete Richtung eingeschlagen. So wie es aktuell ausschaut, geht es ab sofort nur noch um die Höhe des englischen Sieges. Auf der anderen Seite wirkt Kosovo zu wenig durchschlagskräftig.

Frankreich - Andorra

20 Bitter für die Gäste, dass die Gastgeber mit ihrer ersten wirklichen Torchance in Führung gehen. Beim Gegentreffer ließ Andorra jedoch auch die Kompaktheit vermissen.

England - Kosovo

19 Tooor für England, 2:1 durch Harry Kane

Raheem Sterling dreht im Mittelkreis eine Pirouette, lässt damit den überhastet agierenden Amir Rrahmani stehen. Dann geht es ganz schnell, Sterling marschiert und bedient halblinks in der Box Harry Kane. Der Skipper lässt sich von Mergim Vojvoda nicht stören und schießt den Ball mit dem linken Fuß durch die Beine von Keeper Aro Murić. Kane trifft bereits zum sechsten Mal in dieser EM-Qualifikation.

18 Abgesehen vom Gegentreffer, zeigt sich Kosovos Abwehr sehr aufmerksam. Da werden viele Pässe antizipiert und abgefangen. Entsprechend kommen die Engländer nicht zum Abschluss.

16 Ross Barkley tritt im Zentrum an, bringt damit mal wieder etwas Schwung rein. Das kurze Abspiel findet zu Raheem Sterling, der sich in der kosovarischen Abwehr fest läuft.

Frankreich - Andorra

18 Tooor für Frankreich, 1:0 durch Kingsley Coman

Die Gastgeber gehen in Führung! Nach einem Ballverlust der Gäste in Frankreichs Spielhälfte schaltet die Deschamps-Elf schnell um. Ikoné macht mit Ball am Fuß Meter und spielt einen tollen Steckpass auf Coman, der auch durchstarten kann, weil die Gäste in dieser Situation nicht konsequent auf Abseits spielen. Der Bayern-Spieler bringt sich mit der Kugel in gute Abschlussposition und setzt das Leder dann aus 14 Metern von halbrechts im Strafraum hoch in die Maschen.

15 Die Gäste fahren einen durchaus ordentlich vorgetragenen Angriff über die rechte Seite. Auch wenn dieser am Ende wirkungslos verpufft - beachtlich, wie mutig Andorra bislang auftritt!

England - Kosovo

14 Jetzt bemühen sich die Kosovaren, etwas aktiver am Spiel teilzunehmen. Viel Tempo legen die Gäste nicht an den Tag, sind eher versucht, den Ball in den eigenen Reihen zu halten.

12 Darüber hinaus gibt England weiter den Ton an. Ihren zweiten Eckstoß - diesmal von der linken Seite - wissen die Männer von Gareth Southgate nicht zu nutzen.

Frankreich - Andorra

12 In der Anfangsphase schlägt sich der Underdog wacker. Bislang besaß Frankreich noch keine wirkliche Torchance.

England - Kosovo

10 Das größte Unheil ist damit aus britischer Sicht erst einmal abgewendet. Nach dem Tor wagen die Gäste mal wieder einen Ausflug nach vorn, der aber keinen Abschluss nach sich zieht.

Frankreich - Andorra

9 Léo Dubois fährt einen aussichtsreichen Vorstoß über die rechte Seite, kann seinen Pass von nahe der Grundlinie im Strafraum aber nicht zu einem Mitspieler bringen. Andorra klärt auf Kosten eines Eckballs, aus dem Frankreich kein Kapital schlägt.

8 Doch wenn die Gäste mal etwas aufgerückt sind, versuchen sie sich nach einem Ballverlust anschließend auch im hohen Pressing. Erst wenn dieses nicht zu einem schnellen Ballgewinn führt, wird in mannschaftlicher Geschlossenheit der Rückzug angetreten.

England - Kosovo

8 Tooor für England, 1:1 durch Raheem Sterling

Dann segelt die Ecke von Barkley hoch in die Mitte. Michael Keane, einer der mit aufgerückten groß gewachsenen Abwehrhünen, schraubt sich nach oben und köpft die Kugel direkt in den Torraum. Drei Meter vor dem Kasten ist Raheem Sterling zur Stelle und nickt ein. Für den Angreifer ist das bereits der sechste Treffer im laufenden Wettbewerb.

7 Immerhin einen Eckstoß erarbeiten sich die Engländer jetzt. Ross Barkley eilt auf die rechte Seite hinaus. Die Ausführung verzögert sich aber einen Moment.

Frankreich - Andorra

7 Andorra hat sich mittlerweile weit zurückgezogen und setzt auf Kompaktheit.

England - Kosovo

4 Längst haben die Hausherren das Kommando übernommen, führen fast ausnahmslos den Ball. Noch findet sich kein Weg in den gegnerischen Sechzehner.

Litauen - Portugal

7 Tor für Portugal, 0:1 durch Cristiano Ronaldo

England - Kosovo

2 Böser Fehlstart der Engländer! Jetzt könnte es schwierig werden, diese Kosovaren zu knacken. Für die Three Lions spricht, dass noch ganz lange zu spielen ist.

Frankreich - Andorra

3 Auf der Gegenseite müssen die Gäste wenig später die erste brenzlige Situation überstehen. Der Eckball bringt für Les Bleus dann allerdings nichts ein.

1 Andorra hat Anstoß und presst nach circa 50 gespielten Sekunden extrem hoch, selbst Keeper Lloris wird unter Druck gesetzt. Die Franzosen können sich jedoch aus der Umklammerung befreien.

England - Kosovo

1 Tooor für Kosovo, 0:1 durch Valon Berisha

Nicht zu glauben, welch katastrophaler Fehlpass von Michael Keane - in die Füße von Vedat Muriqi! Der kosovarische Stürmer schaltet sofort, bedient Valon Berisha. Und der 26-Jährige fackelt nicht lange, schießt den Ball nach nicht einmal 40 Sekunden freistehend mit dem rechten Fuß links an Jordan Pickford vorbei ins Tor. Für Berisha ist es der erste Treffer in der EM-Qualifikation.

1 In Southampton herrschen gut Bedingungen. Bei weitgehend wolkenlosen Himmel wird nicht mit Niederschlägen gerechnet. Die Temperaturen bewegen sich bei 17 Grad. Der Rasen lässt keine Wünsche offen, präsentiert sich glänzend bespielbar. Und auf den Rängen des Saint Mary's haben sich etwa 25.000 Zuschauer eingefunden.

1 Spielbeginn

Frankreich - Andorra

1 Das Spiel im Stade de France läuft.

Albanien - Island

1 Spielbeginn

Luxemburg - Serbien

1 Spielbeginn

Montenegro - Tschechien

1 Spielbeginn

Moldau - Türkei

1 Spielbeginn

Litauen - Portugal

1 Spielbeginn

Frankreich - Andorra

1 Spielbeginn

England - Kosovo

Nachdem die Melodien verklungen und die Mannschaftsfotos geschossen sind, treten sich die beiden Spielführer Harry Kane und Amir Rrahmani zur Platzwahl gegenüber. Die Münze fällt zugunsten von Letzterem, der sich für Anstoß entscheidet.

Unterdessen versammeln sich unsere Hauptdarsteller auf dem Rasen und nehmen diszipliniert Aufstellung für den offiziellen Teil der Veranstaltung. Die Nationalhymnen ertönen.

Frankreich - Andorra

Ein ukrainisches Schiedsrichtergespann leitet die Partie. Der Referee an der Pfeife heißt Oleksandr Balakin.

Andorras Nationaltrainer Koldo nimmt nach der denkbar knappen 0:1-Niederlage seiner Mannschaft in der Türkei, das Gegentor fiel erst in der 89. Spielminute, lediglich einen Tausch vor: Txus Rubio ersetzt Víctor Rodríguez in der ersten Elf.

England - Kosovo

Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Die vier Herren kommen aus Deutschland. Felix Zwayer steht an der Spitze des Quartetts, pfeift sein 15. A-Länderspiel. Unterstützung erhält der 38-jährige FIFA-Referee von seinen Assistenten Thorsten Schiffner und Marco Achmüller sowie dem Vierten Offiziellen Christian Dingert.

Frankreich - Andorra

Im Vergleich zum 4:1-Heimsieg gegen Albanien nimmt Frankreichs Nationaltrainer Deschamps vier Wechsel an seiner Startformation vor: Dubois, Digne, Sissoko und Ikoné beginnen anstelle der Bayern-Akteure Pavard und Hernández, sowie Matuidi und Lemar (alle Bank).

England - Kosovo

Miteinander hatten es beide Teams noch nicht zu tun. Allerdings ist der kosovarische Fußballverband gerade seit 2016 FIFA- und UEFA-Mitglied und darf auch erst seither offizielle Länderspiele bestreiten. Entsprechend ist die Mannschaft jetzt erstmals überhaupt bei einer EM-Qualifikation dabei.

Frankreich - Andorra

Das Spiel am Samstag wird vermutlich aber weniger unter sportlichen Gesichtspunkten, sondern vielmehr aufgrund eines Fauxpas bei der Zeremonie vor dem Spiel in Erinnerung bleiben: Die Verantwortlichen der Gastgeber im Stade de France ließen anstatt der albanischen Nationalhymne die Hymne des heutigen Gegners, Andorra, abspielen, was die Spieler Albaniens erzürnte. Nachdem schließlich die richtige Hymne erklang, konnte die Partie dann mit Verspätung beginnen.

England - Kosovo

England ließ in der EM-Quali bisher gar eine Zweifel aufkommen. Die Three Lions bügelten weg, was ihnen vorgesetzt wurde. Klare Siege wurden gegen Tschechien (5:0), in Montenegro (5:1) und vor drei Tagen zu Hause gegen Bulgarien (4:0) eingefahren. Zwischendrin betätigten sich die Männer von Gareth Southgate noch in der Nations League, verloren im Halbfinale gegen die Niederlande nach Verlängerung und holten gegen die Schweiz im Elfmeterschießen letztlich den 3. Platz.

Mit einem 1:1 zu Hause gegen Bulgarien waren die Kosovaren im Frühjahr in den Wettbewerb gestartet. Exakt dieses Resultat verhalf auch in Montenegro zu Punkten. Dann folgten zwei starke Auftritte mit Siegen in Bulgarien (3:2) sowie am Samstag im Heimspiel gegen Tschechien (2:1). Seit fast zwei Jahren ist die Mannschaft ohne jegliche Niederlage. Die letzte Pleite stammt vom Oktober 2017, als in der WM-Qualifikation 0:2 gegen Island verloren wurde.

Frankreich - Andorra

Im letzten Qualifikationsspiel der Franzosen am Samstag, das ebenfalls vor der heimischen Kulisse in St. Denis stattfand, verbuchte Les Bleus einen 4:1-Erfolg gegen Albanien. Ein Doppelpack von Bayerns Coman (8., 68.) und je ein Treffer von Giroud (27.) und Ikoné (85.) brachte Frankreich klar auf die Siegerstraße. Çikalleshi (90.) konnte in der Schlussphase nur noch Ergebniskosmetik für die Albaner betreiben.

England - Kosovo

In Southampton erwartet die Zuschauer das Spitzenspiel der beiden noch ungeschlagenen Mannschaften der Gruppe A. Während die Tabellenführung der Engländer nicht überrascht, durfte im Vorfeld nicht unbedingt erwartet werden, dass Kosovo mit nur einem Zähler weniger aktuell Zweiter ist.

Frankreich - Andorra

Auch mit Blick auf die Tabellenkonstellation an der Spitze der Gruppe H sollte sich der amtierende Weltmeister nicht zurücklehnen: Frankreich führt das Tableau mit 12 Zählern auf der Habenseite zwar an, die Türkei und Island haben als Zweit- bzw. Drittplatzierter allerdings exakt gleichviele Punkte gesammelt. Den vier Siegen der Équipe Tricolore steht eine Niederlage gegenüber – der 0:2-Pleite Frankreichs am dritten Gruppenspieltag im Juni in der Türkei.

Auf die leichte Schulter sollte Frankreich seinen heutigen Gegner jedoch trotzdem nicht nehmen. Die Andorraner warten zwar noch auf ihr erstes Tor in der derzeitigen EM-Qualifikation, defensiv gelang des dem 136. der Weltrangliste jedoch bis dato, nicht übermäßigen Schaden zu nehmen: Elf Gegentreffer hat La Tricolor bisher hinnehmen müssen, die höchste der fünf Niederlagen kassierte Andorra im Heimspiel gegen Frankreich im Juni beim 0:4. Vor drei Tagen verlor Andorra auswärts in der Türkei knapp mit 0:1.

England - Kosovo

Bei den Gästen nimmt Trainer Bernard Challandes zwei Umstellungen vor. Edon Zhegrova und Elbasan Rashani sitzen zunächst draußen. Dafür rücken Florent Muslija und Valon Berisha in die kosovarische Anfangsformation.

Frankreich - Andorra

Der heutige sechste Gruppenspieltag der Gruppe H hält für Frankreich mit dem Heimspiel gegen Andorra eine absolute Pflichtaufgabe bereit. Für Les Bleus zählen im Duell gegen das Nachbarland, das Gruppenletzter ist und in jedem der bisherigen fünf Qualifikationsspiele ohne Torerfolg blieb, nur drei Punkte.

England - Kosovo

Auf Seiten der Hausherren gibt es im Vergleich zum Samstag drei Veränderungen. Anstelle von Danny Rose, Kieran Trippier und Marcus Rashford, die heute alle auf der Bank Platz nehmen, rücken Ben Chilwell, Trent Alexander-Arnold und Jadon Sancho in die englische Startelf.

Frankreich - Andorra

Guten Abend und herzlich willkommen zum sechsten Spieltag der EM-Qualifikationsgruppe H. Frankreich empfängt vor den Toren von Paris in St. Denis Andorra. Anpfiff im Stade de France ist um 20:45 Uhr.

England - Kosovo