Tschechien - England

27 Trippier muss sich behandeln lassen. Berlins Mittelfeldmann Vladimir Darida räumt den Rechtsverteidiger von hinten ab und trifft den Mann von Atletico Madrid böse am Knöchel. Es scheint aber weiterzugehen.

26 England lässt den Tschechen bislang zu viel Raum zum Gestalten. Das Team von Gareth Southgate legt ein eher verhaltenes Pressing an den Tag und versucht nach Ballgewinn schnell umzuschalten.

Türkei - Albanien

26 Gelbe Karte für Kaan Ayhan (Türkei)

Island - Frankreich

25 Über 70 Prozent Ballbesitz für die Equipe Tricolore! Island steht sehr tief hinten drin und lauert auf Konter.

Tschechien - England

24 Die Hausherren können einen weiteren Abschluss verbuchen. Auf den Flügeln schieben die beiden Außenverteidiger weit mit nach vorne. Diesmal ist es Boril auf links, der sich aus 18 Metern ein Herz fasst. Letztlich ist der Flachschuss aber kein Problem für Englands Schlussmann Pickford.

Island - Frankreich

22 Coman findet die Lücke in der gegnerischen Hälfte, zieht auf rechts zum Sprint an und flankt flach in die Mitte. Der Ball wird abgefälscht und es gibt einen Eckball. Dieser wird wieder nicht gefährlich, weil Griezmann sie viel zu weit schlägt.

Tschechien - England

20 Tschechien versucht die Spielführung vorzugeben. Das Team von Trainer Jaroslav Silhavy baut an der Mittellinie konzentriert auf und sucht die Lücke für den nächsten schnellen Vorstoß.

Montenegro - Bulgarien

20 Gelbe Karte für Georgi Pashov (Bulgarien)

Island - Frankreich

19 Die Les Bleus probieren mit einem geschickten Passspiel, die gut gestaffelte Defensivreihe der Isländer zu knacken. Bisher stehen die Gastgeber jedoch sicher.

Tschechien - England

17 Und wieder wird's gefährlich! Jankto zirkelt die Pille mit viel Schnitt ins Zentrum. Dort verlängert Soucek per Kopf auf den zweiten Pfosten, wo Leipzigs Schick einen Hauch zu spät kommt. Die Leihgabe von der Roma kann die Kugel nicht mehr entscheidend drücken und leitet das Leder nur über die Torauslinie.

Island - Frankreich

16 Für Jóhann Guðmundsson kommt Stürmer Jón Böðvarsson neu auf den Platz.

Tschechien - England

16 Es gibt den nächsten Eckball für die Tschechen. Coufal scheitert mit seiner Hereingabe von der rechten Seite, holt aber einen weiteren Standard für seine Mannschaft heraus.

Island - Frankreich

16 Einwechslung bei Island: Jón Böðvarsson

16 Auswechslung bei Island: Jóhann Guðmundsson

Portugal - Luxemburg

16 Tor für Portugal, 1:0 durch Bernardo Silva

Island - Frankreich

14 Allerdings hat auch Jóhann Guðmundsson einen Tritt abbekommen und muss nun schon früh enttäuscht den Rasen verlassen.

13 Gylfi Sigurðsson liegt nach einem Zweikampf mit Corentin Tolisso am Boden, kann aber nach kurzer Behandlungspause wieder weitermachen.

Tschechien - England

12 Was für ein Auftakt in diese Partie! Beide Teams spielen hier mit offenem Visier und suchen den Weg in die Offensive. Für Brabec war es übrigens das erste Tor im Nationalmannschaftsdress.

Türkei - Albanien

12 Gelbe Karte für Ledian Memushaj (Albanien)

Island - Frankreich

10 Während die Fans der Hausherren ihr Team lautstark anfeuern, kämpfen sich ihre Wikinger auf dem Spielfeld Meter für Meter in die Hälfte der Franzosen. Eine Flanke von Arnór Ingvi Traustason findet aber keinen Mitspieler.

Tschechien - England

10 Gelbe Karte für Danny Rose (England)



9 Gelbe Karte für Jakub Jankto (Tschechien)



9 Tooor für Tschechien, 1:1 durch Jakub Brabec

Stattdessen klingelt's bei der folgenden Ecke. Der Standard segelt von der linken Seite in den Sechzehner, wird im Zentrum schlecht verteidigt und landet bei Brabec am langen Pfosten. Der Innenverteidiger schaltet blitzschnell und bringt die Kugel an Rose vorbei über die Linie.

8 Doch die Hausherren zeigen sich unbeeindruckt und reagieren auf diesen Gegentreffer auf die einzig richtige Art und Weise: Mit Offensivpower! Kral zieht aus zwanzig Metern ab, wird aber noch entscheidend abgefälscht. Die Pille rauscht auf die rechte Seite, wo Coufal zum zweiten Anlauf ausholt und Pickford mit einem harten Schuss aufs linke Toreck prüft. Englands Schlussmann ist auf dem Posten!

Island - Frankreich

7 Ein hohes Tempo bestimmt die Anfangsminuten dieser Partie. Frankreich hat viel Ballbesitz, jedoch gibt es bei ihnen im letzten Drittel noch leichte Abstimmungsschwierigkeiten.

Portugal - Luxemburg

9 Gelbe Karte für Leandro Barreiro (Luxemburg)

Türkei - Albanien

7 Gelbe Karte für Keidi Bare (Albanien)

7 Gelbe Karte für Merih Demiral (Türkei)

Tschechien - England

5 Tooor für England, 0:1 durch Harry Kane

Englands Kapitän lässt sich nicht lange bitten und haut die Pille halbhoch mittig ins Tor. Tschechiens Keeper Vaclík fliegt nach links. Das ist ein früher Dämpfer für das Heimteam!

Island - Frankreich

4 Ein Vorstoß von Benjamin Pavard führt zum ersten Eckball für die Gäste, doch die Hereingabe von Antoine Griezmann ist zu flach, um die Defensive der Isländer in Schwierigkeiten zu bringen.

Tschechien - England

4 Elfmeter für England! Und auch heute gibt es für die Three Lions früh die Chance in Führung zu gehen. Sterling zündet auf der linken Seite den Turbo und zieht in den Sechzehner ein. Masopust rennt hinterher und trifft den Flügelflitzer am rechten Fuß. Sterling sagt Danke und geht direkt zu Boden. Den muss Skomina geben.

4 Für England geht es seit Gareth Southgate das Team vor drei Jahren übernommen hat, klar bergauf. Auf den vierten Platz bei der WM in Russland folgte in diesem Jahr der dritte Platz in der Nations League. Natürlich will man nun auch in dieser EM-Quali die weiße Weste bewahren.

Türkei - Albanien

4 Gelbe Karte für Kastriot Dermaku (Albanien)

Island - Frankreich

2 Island mit einem ersten Zeichen gegen den Favoriten! Arnór Ingvi Traustason flankt von links außen scharf auf den langen Pfosten, wo Jóhann Guðmundsson nur sehr knapp verpasst.

2 Kurz vor Spielbeginn hat es bei den Franzosen noch einen kurzfristigen Tausch in der Startelf gegeben: Anstelle von N'Golo Kanté spielt Moussa Sissoko.

Tschechien - England

2 Die Hausherren präsentieren sich vor heimischer Kulisse in den gewohnten Farben Blau und Rot. Die Three Lions haben die komplett weißen Jerseys aus dem Kleiderschrank hervorgekramt.

Türkei - Albanien

1 Spielbeginn

Portugal - Luxemburg

1 Spielbeginn

Montenegro - Bulgarien

1 Spielbeginn

Ukraine - Litauen

1 Spielbeginn

Andorra - Moldau

1 Spielbeginn

Island - Frankreich

1 Los gehts im Stadion Laugardalsvöllur in Reykjavik! Die Heimelf ist in blauen Trikots unterwegs, während die Gäste ganz in Weiß gekleidet sind.

Tschechien - England

1 Und damt rein in diese Partie! Schiedsrichter Skomina pfeift das Topduell der Gruppe A in dieser EM-Qualifikation an und eröffnet die Begegnung zwischen den Nationalteams von Tschechien und England.

1 Spielbeginn

Island - Frankreich

1 Spielbeginn

Tschechien - England

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Damir Skomina. Der 43-jährige Slowene hat international bereits in jedem großen Wettbewerb die Pfeife in der Hand gehalten. Neben 49 Champions League-Spielen stehen unter anderem bereits 21 Freundschaftsspiele zu Buche. In Sachen EM-Qualifikation feierte er bereits 2007 beim Spiel Schottland vs. Litauen sein Debüt. Er erhält heute Unterstützung von seinen beiden Landsleuten Jure Praprotnik und Robert Vukan.

Island - Frankreich

Als Schiedsrichter ist heute der Italiener Gianluca Rocchi im Einsatz. Der erfahrene 46-Jährige ist bereits seit 2004 im Profifußball etabliert und wird an diesem Abend von seinen Kollegen Filippo Meli und Giorgio Peretti an den Seitenlinien unterstützt.

Personell bauen beide Trainer jeweils vier Mal die eigene Startelf um. Islands Erik Hamrén setzt im Vergleich zur Niederlage gegen Albanien auf den Darmstädter Victor Pálsson, Arnór Traustason, Jóhann Guðmundsson und Kolbeinn Sigþórsson. Frankreichs Didier Deschamps schickt im Vergleich zum Sieg gegen Andorra Steve Mandanda, Benjamin Pavard, Blaise Matuidi und N'Golo Kanté neu auf das nasse Grün.

Mit Umtiti und Mbappé sind unter den Verletzten auch zwei Torschützen aus dem Hinspiel. In Saint-Denis gab es damals ein klares 4:0 für die "Les Bleus". Antoine Griezmann und Olivier Giroud waren die beiden weiteren Torschützen.

Tschechien - England

Mit Blick auf die heutige Aufstellung nimmt Trainer Jaroslav Silhavy nur eine Veränderung im Vergleich zum 3:0-Erfolg gegen Montenegro am 10. September vor. Für den Augsburger Marek Suchy startet heute Jakub Brabec in der Innenverteidigung an der Seite von Ondrej Celustka. Auf Seiten der Engländer vollzieht Coach Southgate drei Wechsel im Vergleich zum 5:3-Torspektakel gegen den Kosovo. Während Doppel-Torschütze Jadon Sancho in der Startaufstellung bleibt und erneut mit Raheem Sterling und Harry Kane das brandgefährliche Sturmtrio bildet, rücken Ben Chilwell, Trent Alexander-Arnold und Ross Barkley auf die Bank. Stattdessen dürfen heute Danny Rose, Kieran Trippier und Chelsea's Zehnertalent Mason Mount von Beginn an ran.

Island - Frankreich

Nun aber muss das verletzungsgebeutelte Frankreich aber erst gegen die heimstarken Isländer gewinnen. Coach Didier Deschamps weiß genau, was sie in Reykjavik erwartet: "Island ist ein Team mit zwei Gesichtern, das zuhause effizienter ist als auswärts. Sie bringen eine athletische Dichte, ein sehr direktes Spiel und viel Engagement mit. Wir müssen vor allem bei Standardsituationen aufpassen, wo sie sehr effektiv sind. Zuhause haben sie eine extra Seele.". Verzichten muss Deschamps heute unter Anderem auf Schlüsselspieler, wie Kapitän Hugo Lloris, Kylian Mbappé, Samuel Umtiti oder Paul Pogba.

Bei den Franzosen herrscht dagegen seit der 0:2-Niederlage gegen die Türkei im Juni wieder Euphorie. Das Team von Cheftrainer Didier Deschamps hat die letzten drei Quali-Spiele allesamt für sich entschieden und damit weitere Schritte in Richtung Qualifikation genommen. Fix ist aber noch längst nichts! Gegen die Isländer kann sich die Equipe Tricolore aber bei einem Sieg einen direkten Konkurrenten vom Leib schaffen und würde sich bei weiteren drei Punkten aus dem nächsten Heimspiel gegen die Türkei schon für das Turnier im nächsten Jahr qualifizieren.

Tschechien - England

Bei Tschechien geht es heute nicht nur darum für eine Revanche zu sorgen, sondern auch zu verhindern auf den dritten Rang in der Gruppe abzurutschen. Immerhin sichern sich nur die beiden Gruppenbesten ein Ticket für die Europameisterschaft im nächsten Jahr, die diesmal mit 12 gastgebenden Ländern erstmals in ganz Europa ausgespielt wird. Der Kosovo hat mit acht Punkten aktuell nur einen Zähler Rückstand auf die Tschechen und spielt am Montag gegen die noch sieglosen Montenegriner. Größte Hoffnung ist bei Tschechien weiterhin Stürmer Patrik Schick. Der Neu-Leipziger markierte bislang vier der erzielten neun Treffer in der EM-Quali. Mit Vladimir Darida, Pavel Kaderabek und Keeper Jiri Pavlenka zählen außerdem drei weitere aus der Bundesliga bekannte Gesichter zum Kader des heutigen Gastgebers.

Island - Frankreich

Trainer Erik Hamrén weiß aber auch, dass sie an diesem Abend der klare Außenseiter sind und geht nicht vollends von einem Sieg seiner Elf aus: "Gegen Frankreich werden wir alles machen, was wir können, um einen Punkt oder vielleicht sogar drei zu holen. Island hat noch nie gegen Frankreich gewonnen, aber vielleicht ist die Zeit dafür nun reif." Der schwedische Coach sorgte allerdings mit der Nominierung der im Moment vereinslosen Birkir Bjarnason und Emil Hallfredsson für viel Gesprächsstoff und einige kritische Stimmen in der isländischen Presse, die nicht zuletzt seit der unnötigen 2:4-Pleite gegen Albanien laut wurden.

Tschechien - England

Für die Three Lions war der Kantersieg im März ein perfekter Auftakt in eine bislang sehr erfolgreiche EM-Qualifikation. Bei den weiteren Partien gegen Montenegro (5:1), Bulgarien (4:0) und den Kosovo (5:3) zeigte das Team von Trainer Gareth Southgate vor allem offensiv, über welches Potenzial man verfügt. Beim torreichen 5:3-Erfolg gegen den Kosovo sorgte unter anderem Borussia Dortmunds Sturmjuwel Jadon Sancho für einen Doppelpack. Der 19-Jährige hat sich ebenso in Southgate’s Team gespielt wie West Ham’s Declan Rice. Der defensive Mittelfeldmann ist ebenfalls erst 20 Jahre alt, stand aber bei allen vier Quali-Spielen auf dem Platz, bei den letzten drei sogar jeweils über die volle Distanz.

Island - Frankreich

Die Isländer unter ihrem schwedischen Trainer Erik Hamrén werden in das Duell mit dem aktuellen Weltmeister alles reinhauen, was sie haben. Denn klar ist: Die Erinnerungen an die, aus ihrer Sicht, furiose Europameisterschaft 2016 in Frankreich dürften bei den meisten noch präsent sein. Um die Chancen auf ein erneutes Europa-Abenteuer zu bewahren, sollte am besten heute gepunktet werden. Bei einem Sieg würden die Männer aus dem hohen Norden immerhin gleichziehen mit den Franzosen.

Vier Spieltage vor Schluss ist die Tabellenfrage in der Gruppe H noch längst nicht geklärt! Neben den erst- und zweitplatzierten Franzosen und Türken, sind auch die drittplatzierten Isländer mit drei Punkten Abstand noch im Rennen um die beiden Qualifikationsplätze. Kleine Restchancen besitzen noch die Albaner, die aber bei sechs Punkten Rückstand auf die Top-2 heute in der Türkei gewinnen müssen.

Hallo und herzlich willkommen zum siebten Spieltag in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020! Um 20:45 Uhr empfangen die Isländer den Weltmeister Frankreich zum Duell in der Gruppe H.

Tschechien - England

Für England besteht heute die Möglichkeit den Gruppensieg so gut wie perfekt zu machen. Die noch ungeschlagenen Three Lions führen die Gruppe nach vier Siegen in vier Spielen aktuell mit zwölf Punkten an. Ein weiterer Dreier heute und das Ticket für die EM im nächsten Jahr wäre bereits gesichert. Tschechien liegt mit neun Punkten auf Rang zwei. Im Gegensatz zu der Mannschaft von der Insel hat der heutige Gastgeber bereits fünf Spiele auf dem Buckel. Dabei musste man sich neben dem Kosovo auch den Engländern im ersten Spiel Mitte März geschlagen geben. Auswärts im Londoner Wembley Stadion fing sich das Team von Trainer Jaroslav Silhavy ein sattes 0:5 ein. Dafür möchte man sich heute vor heimischer Kulisse natürlich revanchieren.