Italien - Wales

20 Auch das symptomatisch: ein langer Ball aus der italienischen Defensive landet direkt im Aus. Ein großes Fußballspiel ist das bis jetzt nicht.

19 Die technisch bis dato beste Aktion kommt von Italiens Coach Roberto Mancini, der eine verunglückte Seitenverlagerung mit der Hacke annimmt. Gekonnt ist gekonnt.

18 Zum ersten Mal Wales etwas länger am Ball. Ein Fehlpass beendet aber auch dieses ungewohnte Bild.

17 Abgefälschter Schuss von Toloi. Aber das aber kein Problem für Ward.

16 Schöne Aktion von Verratti, der einen Doppelpass per Hacke vollendet und so zumindest die erste Defensiv-Reihe durchbricht. Kurz vor dem Strafraum ist dann aber Endstation.

15 Italien erhöht den Druck, Emerson versucht es aus der Distanz. Torhüter Ward ist zur Stelle. Aber immerhin: der erste Schuss aufs Tor.

14 Trotzdem wird Italien etwas stärker. Die Squadra Azzurra setzt vermehrt auf Flanken. Keine schlechte Idee.

13 Wales steht weiter mit allen Spielern rund 30 Meter vor dem eigenen Tor. Das ist mal ein Abwehr-Bollwerk.

12 Das sah zum ersten Mal gefährlich aus: Nach einer Flanke versucht Andrea Belotti artistisch an den Ball zu kommen. Sein Robin-Gosens-artige Flugeinlage sieht dann zwar schön aus, den Ball trifft er aber nicht.

11 Ramsey setzt sich mal in der Mitte durch und wird dann leicht gehalten. Der Pfiff des Schiedsrichters bleibt aber aus. Ballbesitz Italien.

10 Verratti holt sich den Ball am eigenen Strafraum ab, um den Spielaufbau zu beschleunigen. Das ist im Spiel nach vorne bislang aber noch zu statisch und ausrechenbar.

9 Bernardeschi versucht es mal mit einem Dribbling, bleibt dann aber in der vielbeinigen Abwehr der Waliser hängen.

8 Im Parallelspiel ist die Schweiz in Führung gegangen. Der Druck auf Wales steigt damit zumindest etwas. Zur Erinnerung: Sollte Wales verlieren und die Schweiz fünf Tore im Torverhältnis gutmachen, würden die Eidgenossen Wales noch überholen.

7 Der nächste lange Ball, der sein Ziel nicht findet. Kein Problem für Wales-Keeper Danny Ward.

6 Von Hektik oder Aktionismus ist bislang noch nichts zu sehen. Wales steht tief, Italien sucht die Lücke. Bislang geht es eher entspannt zu.

5 Ein langer Ball aus der italienischen Defensive landet im Aus. Die Feinjustierung stimmt noch nicht ganz.

4 Sobald die Waliser am Ball sind, gibt es Pfiffe von den Rängen. Kennt man nach so langer Geisterspiel-Zeit fast gar nicht mehr. Der Heimvorteil ist aber auch akustisch wahrnehmbar.

3 Die Italiener lassen den Ball zu Beginn in den eigenen Reihen laufen und holen sich Sicherheit. Wales zieht sich erst einmal zurück.

2 Wales beginnt gut erkennbar mit einer Fünferkette. Das ist also etwas defensiver als in den beiden Spielen zuvor.

1 Der Ball rollt, es geht los. Vorhang auf zum letzten Spieltag in der Gruppe A.

1 Spielbeginn

Der erste Sieg des Abends geht an Gareth Bale. Er gewinnt die Platzwahl, Italien wird damit anstoßen.

Wenn die Italiener ähnlich entschlossen spielen sollten wie sie gerade bei Hymne performt haben, könnte das schwierig werden für Wales.

Und nun dürfen die Italiener singen. Zumindest in dieser Disziplin gibt es bei dieser EURO wohl wenige Teams, die da mithalten können.

Den musikalischen Anfang macht das walisische Teams, das im Stadion von einigen mitgereisten Fans unterstützt wird.

In diesem Moment betreten die Mannschaften den Rasen. Jetzt heißt es: Stimmbänder ölen und Aufstellen für die Hymnen.

Bis es soweit ist, gilt es heute aber noch einmal die Konzentration hochzuhalten und auch das letzte Gruppenspiel zu gewinnen. Der Gegner aus Wales wird das verhindern wollen.

Das Stadion in Rom ist gut gefüllt, die Stimmung ist sehr euphorisch. Die Fußball-Nation Italien ist bereit für den Titel.

Für Italiens Abwehrchef Giorgio Chiellini, der heute leicht angeschlagen fehlt, ist das Ziel jedenfalls klar: "Wir sind schon im Achtelfinale, jetzt wollen wir Gruppensieger werden."

Ab jetzt gilt die Konzentration aber dem aktuellen Spiel und der Frage: Ist die italienische B-Elf stark genug, um auch Wales zu schlagen?

Und wer wartet im Achtelfinale? Noch steht der Gegner natürlich nicht fest. Interessant ist aber, dass beide Direktqualifizierte im Achtelfinale auf einen Zweitplatzierten treffen werden. Für den Gruppensieger geht es gegen den Zweitbesten aus der Gruppe C, also die Ukraine oder Österreich. Der Gruppenzweite bekommt es mit dem Zweiten der Gruppe B, also (höchstwahrscheinlich) Russland, Finnland oder Dänemark zu tun.

An dieser Stelle lohnt natürlich auch ein Blick auf das Parallelspiel. Die Schweiz und die Türkei klammern sich dort an den sprichwörtlichen letzten Strohhalm. Sollte die Schweiz gewinnen und im Vergleich mit Wales fünf Treffer im Torverhältnis gutmachen, könnten die Eidgenossen noch auf Platz zwei springen. Eine Niederlage von Wales vorausgesetzt natürlich. Für die Türken geht es darum, mit einem Sieg an der Schweiz vorbeizuziehen und dann darauf zu hoffen, als einer der besten Gruppendritten doch noch weiterzukommen.

Dass Italien heute als Favorit ins Spiel geht, sollte klar sein. Wie gut die Form ist, verdeutlicht ein Blick auf die Statistik: Die Squadra Azzurra ist seit 29 Länderspielen ungeschlagen, die letzte Niederlage setzte es im September 2018. Ein Gegentor kassierten die Italiener in keinem der vergangenen zehn Spiele, in Rom gab es noch nie eine italienische Niederlage.

Italiens Trainer Mancini hat den heutigen Gegner im Vorfeld mit Stoke City verglichen. Soll heißen: Er erwartet ein unangenehmes Spiel und aufopferungsvoll kämpfende Waliser. Und Mancini weiß, wovon er spricht: Immerhin hat er vier Jahre bei Manchester City gespielt. Die heutige Partie könnte demnach ein echter Charaktertest werden. Can Italy do it on a cold and rainy night in Stoke?

Etwas weniger experimentierfreudig zeigt sich Mancinis Gegenüber Robert Page. Der walisische Coach bringt im Vergleich zum 2:0-Erfolg gegen die Türkei drei frische Kräfte. Interessant dabei: Alle drei in der Defensive. Vieles deutet damit auf eine Fünferkette hin.

Der prominenteste Neue in der italienischen Startelf ist zweifelsohne Marco Verrati. Der Mittelfeld-Chef von Paris St. Germain hat seine Knieprobleme überwunden und kommt zu seinem ersten Einsatz bei dieser EURO. Ein Verrati in Topform könnte diese ohnehin starke Mannschaft im weiteren Turnierverlauf wohl noch einmal stärker machen.

Kommen wir zu den Aufstellungen: Der italienische Nationaltrainer Roberto Mancini schmeißt die Rotationsmaschine ein und bringt im Vergleich zum 3:0-Sieg gegen die Schweiz gleich acht neue Spieler. Gianluigi Donnarumma, Abwehrchef Leonardo Bonucci und Sechser Jorginho bleiben in der Startelf, auf allen anderen Positionen dürfen frische Kräfte starten.

Apropos Remis: Genau dieses Ergebnis würde wohl auch Wales im Vorfeld unterschreiben. Die Mannschaft um Superstar Gareth Bale steht nach der Punktteilung gegen die Schweiz und dem Sieg gegen die Türkei mit vier Punkten auf Platz zwei. Bei einem weiteren Zähler wäre den Walisern der zweite Platz und damit das sichere Achtelfinal-Ticket nicht mehr zu nehmen.

Das Wichtigste an diesem letzten Spieltag natürlich: die Ausgangslage. Italien ist mit zwei 3:0-Siegen mit Siebenmeilenstiefeln an die Tabellenspitze und ins Achtelfinale gestürmt. Die Squadra Azzurra ist bereits sicher mit dabei in der K.o.-Phase und hat sich zu einem der heißesten Titelkandidaten entwickelt. Ein Remis würde den Italienern zum Gruppensieg reichen.