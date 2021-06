59 Das Spiel gleicht weiter einem Angriff beim Handball. Die Spanier kreisen um den Strafraum, finden aber keine Lücke.

58 Über kurz oder lang sollte Spaniens Trainer Enrique über frische Kräfte und neue Ideen nachdenken. Thiago würde dem Spiel sicher guttun.

57 Die Spanier schaffen es nicht, Feuer und Tempo in die Aktionen zu bekommen. Das ist alles oft zu statisch. Schweden steht tief, muss aber auch nicht viel machen.

56 Nun ist Schluss mit lustig: Genau dieser wird wegen Zeitspiels verwarnt. Wohlgemerkt: nach nicht einmal einer Stunde Spielzeit.

55 Gelbe Karte für Mikael Lustig (Schweden)

55 Schweden jetzt mal mit einer längeren Ballbesitzphase und gutem Gegenpressing. Mehr als ein weiterer Einwurf springt allerdings erst einmal nicht dabei heraus.

54 Die Schweden lassen sich bei einem Einwurf viel Zeit und bekommen dafür die ersten Pfiffe zu hören.

53 Die Spanier versuchen es jetzt konsequent über die Außen und mit hohen Hereingaben. Ob das das richtige Mittel gegen dieses Bollwerk ist?

50 Morata zu ungenau

51 Alba versucht sich wieder einmal an einer Flanke. Hohe Bälle sind für die Schweden aber gefundenes Fressen.

50 Die nächste Gelegenheit für Morata. Nach etwas Billard in der schwedischen Defensive fällt der Ball Morata vor die Füße. Der Atletico-Stürmer zielt aber erneut zu ungenau.

49 Mini-Chance für Schweden. Nach einem Freistoß fliegt der Ball genau zu Lustig, der freistehend abziehen will. Der Schwede schießt sich aber selbst an.

48 Beide spanischen Außenverteidiger schieben konsequent so hoch, dass ständig fünf Spanier in vorderster Linie stehen. Für Durchschlagskraft hat aber auch das bislang nicht gesorgt.

47 Die Spanier rennen direkt wieder an, die Schweden ziehen sich zurück. Daran wird sich heute wohl nichts mehr ändern.

46 Es geht ohne personelle Änderungen weiter. Die zweite Hälfte in Sevilla läuft.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

Halbzeit-Fazit Spanien spielt, Schweden mauert, Tore gibt es noch nicht. Die Skandinavier sind hier angetreten, um irgendwie die Null zu halten und einen Punkt mitzunehmen. Das sieht nicht schön aus, raubt den Spaniern aber den Nerv und ist effektiv. Die größte Chance für Spanien vergibt Morata, auf der Gegenseite hätte Isak das Spiel auf den Kopf stellen können. Spanien ist das klar bessere Team und hätte eine Führung verdient. Die Schweden machen das im Rahmen ihrer Möglichkeiten aber auch gut. Klar ist: Leicht wird das für die Spanier in der zweiten Hälfte nicht.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Auch in der Nachspielzeit passiert aber nichts mehr.

45 Es gibt eine Minute Nachschlag.

45 Auch diese können die Schweden zunächst abwehren. Im zweiten Anlauf zieht Olmo aus knapp 25 Metern ab und prüft Olsen. Der schwedische Keeper ist aber zur Stelle und pariert.

44 Noch einmal Ecke für Spanien.

40 Isak hat die Führung auf dem Fuß

43 War da eine Hand am Ball? Larsson springt der Ball in einem Duell mit Olmo in Richtung Oberkörper. Die Spanier protestieren vorsichtig, es geht aber weiter. Richtige Entscheidung.

42 Das wäre es gewesen. Spanien macht das Spiel und Schweden fast das Tor. Auch so kann es gehen.

41 Wow! Der Schwede Isak steht plötzlich im spanischen Strafraum und wackelt Laporte aus. Sein Schuss wird von Llorente abgefälscht und knallt an den Pfosten. Glück für Spanien.

40 Schweden greift plötzlich mal am gegnerischen Strafraum an. Die Spanier können sich spielerisch befreien, das Umschalten dauert aber zu lange. Die Schweden können sich wieder positionieren.

39 Olmo verlagert schön die Seite, Torres zieht nach innen und dann ab. Sein Schuss ist allerdings zu harmlos.

38 Morata vergibt die bisher beste Chance

38 Riesen-Chance für Spanien: Schwedens Innenverteidiger Danielson senst am Ball vorbei und bringt so unfreiwillig Morata in die Show. Der Stürmer steht völlig frei vor dem schwedischen Kasten und schiebt den Ball rechts vorbei. Der muss rein.

37 Forsberg bringt den Ball scharf vors Tor, die Spanier können sich aber befreien. Klar ist: Bei Standards sind die Schweden gefährlich. Auch so kann man Spiele gewinnen.

36 Siehe da: Eine Flanke von Larsson wird lang und länger und segelt Richtung Tor. Simon muss eingreifen und klärt zur Ecke.

35 Emil Forsberg erobert den Ball im Mittelfeld und eröffnet so eine Chance zum Kontern. Daraus wird allerdings nichts.

34 Mittelstürmer Morata lässt sich immer wieder fallen, um ins Spiel eingebunden zu werden. Ist verständlich, macht die Räume aber noch enger.

33 Koke erläuft einen Vertikalpass und kommt vor Danielson an den Ball. Der erste Kontakt ist aber nicht perfekt, der Ball rollt ins Aus. Da war mehr drin.

32 Die Schweden lassen sich jetzt schon viel Zeit bei jedem Einwurf oder Abstoß. Das könnte eine zähe Angelegenheit für die Furia Roja werden.

31 Jetzt mal etwas Platz für Spanien, da die Schweden aufgerückt waren. Die Flanke von Alba wird aber abgewehrt.

30 Auch das bezeichnend: Schwedens Keeper Olsen bekommt den Ball und drischt diesen einfach blind nach vorne. Ein Mitspieler war da weit und breit nicht zu sehen.

29 Gute Aktion von Olmo: Der Leipziger setzt sich auf links durch und bedient dann Koke. Die Direktabnahme geht aber weit drüber.

28 So unattraktiv das schwedische Spiel auch ist. Bislang funktioniert die Idee von Trainer Janne Andersson. Die Spanier hatten zwar zwei Chancen, insgesamt tun sie sich gegen diese massive Deckung aber schwer.

27 Noch eine Statistik mit Aussagewert: Die Schweden haben derzeit eine Passquote von 60 Prozent. Einfache Erklärung: Fast jeder zweite Ballkontakt ist ein Befreiungsschlag.

26 Die Schweden können die Ecke erneut klären, verlieren den Ball dann aber umgehend in der Vorwärtsbewegung.

25 Spanien kommt dem Tor näher. Llorente ist schon im Strafraum, seine Hereingabe ist dann aber zu ungenau. Es gibt aber immerhin Eckball.

24 Morata erkämpft sich den Ball im Mittelfeld und wird dann gefoult. Freistoß Spanien.

23 Koke schießt knapp vorbei

23 Die nächste gute Möglichkeit für Spanien. Lustig klärt genau in die Füße von Koke, der direkt humorlos abzieht. Sein Schuss geht rechts am Tor vorbei.

22 Erster Abschluss der Schweden: Nach einem langen Einwurf kommt der Ball über Umwege zu Forsberg, der direkt volley abzieht. Sein Versuch segelt jedoch in Richtung Hintertor-Tribüne.

21 Premiere in Sevilla: Spaniens Keeper Simon mit dem ersten Ballkontakt. Nicht aber etwa durch eine Parade, er wurde von seinen Kollegen ins Aufbauspiel eingebunden.

20 Die beiden schwedischen Stürmer Isak und Berg hängen weiter komplett in der Luft. Ihre einzige Aufgabe bislang: Defensivarbeit.

19 Schönes Direktspiel der Spanier über die rechte Seite. Der Bremer Augustinsson bekommt dann aber ein Bein dazwischen und kann klären.

17 Diese Szene beweist aber: Spanien ist mittlerweile mehr als eine reine Passmaschine. Auch Flanken gehören bei Trainer Enrique mit zum Repertoire.

16 Olmo mit der ersten guten Chance für Spanien

16 Erste Großchance: Koke flankt den Ball punktgenau auf den Kopf von Olmo. Der Leipziger scheitert aber an Olsen. Starke Parade.

15 Die Statistik belegt das, was sehr offensichtlich ist: Spanien hat knapp 83 Prozent Ballbesitz. Schweden war noch nicht einmal mit dem Ball in der gegnerischen Hälfte.

14 Die Zuschauer machen sich erstmals etwas lauter bemerkbar. Gegen diesen schwedischen Abwehrriegel ist jede Unterstützung Gold wert.

13 Schönes Duell zwischen Morata und Danielson. Der Schwede setzt sich durch - Einwurf Spanien.

12 Koke bringt den Ball in den Strafraum, findet dort aber keinen Mitspieler. Die Schweden können klären. Und es geht von vorne los...

11 Jetzt mal ein Freistoß aus aussichtsreicher Position für Spanien. Olmo wurde knapp 30 Meter vor dem Tor gefoult.

10 Das Bild gleicht sich: Spanien hat den Ball, aber noch kein Tempo in den Aktionen. Die Schweden nehmen die Gastgeber ungefähr in Höhe der Mittellinie in Empfang und machen die Räume dann sehr dicht.

9 Die Spanier streuen mal einen langen Ball auf Sturmspitze Morata ein. Der kann sich zunächst auch behaupten, letztlich greifen die schwedischen Innenverteidiger aber zu und können klären.

8 Und weiter geht's mit spanischem Ballbesitz-Fußball. Schweden macht hier bislang nicht den Anschein, hier überhaupt Fußball spielen zu wollen.

7 Der erste Abschluss der Partie: Dani Olmo zieht aus der zweiten Reihe einfach mal ab. Der Ball geht aber knapp drüber.

6 Spanien macht ordentlich Druck, Augustinsson klärt eine Flanke von Alba zur nächsten Ecke.

5 Die Schweden verteidigen schon jetzt mit Mann und Maus. Genauer: auch mit Isak und Berg. Selbst das Sturmduo zieht sich weit zurück. Die klare Devise: Irgendwie die Null halten.

4 Diese bringt nichts ein, Spanien bleibt aber in Ballbesitz.

4 Nach einer Flanke von Llorente gibt es die erste Ecke des Spiels für Spanien.

3 Rodri zeigt im Mittefeld etwas, was man heutzutage nur noch selten sieht: Er hat als einiger das Trikot in der Hose. Ein Arbeiter im Kreise vieler Edeltechniker.

2 Spanien lässt zu Beginn den Ball in den eigenen Reihen laufen, die Schweden warten ab. Dieses Bild könnte es in den kommenden Minuten wohl öfter zu sehen geben.

1 Der Ball rollt. Auf geht's.

1 Spielbeginn

Der handwerklich offenbar sehr begabte Platzwart hat das Problem gelöst. Es folgt: Anstoß, zweiter Versuch.

Der Schiedsrichter hat noch etwas am Tornetz zu bemängeln. Der Anstoß verzögert sich wohl doch noch etwas. Es muss geflickt werden.

Der erste Sieg des Abends geht an Jordi Alba. Der spanische Kapitän gewinnt die Platzwahl, Schweden hat Anstoß.

Die Teams sind bereit. Für das letzte Spiel des vierten EM-Tages ist alles angerichtet.

Und nun erklingen die Töne Spaniens. Mitsingen wird niemand, ein Text hat die Hymne bekanntermaßen nicht.

Es folgen die Hymnen. Den Anfang machen die Schweden.

Kapitän bei den Spaniern ist heute übrigens Jordi Alba vom FC Barcelona. Er vertritt damit seinen Mannschaftskollegen Sergio Busquets, der wegen einer Corona-Infektion noch nicht dabei sein kann.

Die Teams stehen in den Katakomben bereit. Es kann gleich losgehen.

Im Stadion läuft inzwischen die Eröffnungszeremonie. Sevilla, das für Bilbao nachnominiert wurde, ist der insgesamt neunte Gastgeber, der ins Turnier startet. Morgen folgen noch Budapest und München.

Alle, die sich heute auf den ehemaligen Bayern-Taktgeber Thiago gefreut hatten, müssen sich noch etwas gedulden. Der Liverpooler sitzt zunächst auf der Bank und muss sich mit der Jokerrolle begnügen. Sein Ersatz ist aber auch nicht so schlecht: Der 19 Jahre alte Pedri vom FC Barcelona ist einer der heißesten Durchstarter-Kandidaten.

Ein klein wenig deutsche Beteiligung gibt es auch: Bastian Dankert hat Videoschiedsrichter-Schicht und wird bei allen wichtigen Entscheidungen genau hinschauen. Bislang ist das Turnier ohne große VAR-Diskussionen ausgekommen. Schauen wir mal, ob das so bleibt.

Andalusien macht seinem Ruf beim Wetter heute übrigens alle Ehre. In der Stadt sind es immer noch über 30 Grad. Für Spieler und Fans gibt es aber eine gute Nachricht: Das Stadion liegt weitgehend im Schatten.

Im schönen Sevilla werden heute übrigens knapp 12.000 Zuschauer im Stadion sein und ihr Nationalteam nach vorne brüllen. Neben spanischen Anfeuerungsrufen werden aber auch schwedische Gesänge zu hören sein – im Stadion werden rund 2.000 Gäste-Fans erwartet. Für alle gilt: Vorher testen, Maske tragen und gut die Hände desinfizieren.

Wie sind die Kräfteverhältnisse heute einzuschätzen? Spanien ist sicher klarer Favorit. Die Schweden bewiesen in der EM-Qualifikation jedoch, dass mit ihnen zu rechnen ist. Das Spiel in Spanien ging mit 3:0 zwar klar an die Iberer, beim Rückspiel in Schweden sahen die Skandinavier aber bis in die Nachspielzeit wie der sichere Sieger aus. Erst ein Last-Minute-Tor von Rodrigo rettete Spanien das 1:1-Remis. Also: Auch heute ist alles möglich.

Ein bemerkenswerter Fakt im spanischen Kader ist, dass Trainer Luis Enrique keinen einzigen Spieler von Real Madrid nominiert hat. Selbst der eigentliche Kapitän Sergio Ramos wird die Spiele seines Teams nur auf der heimischen Couch verfolgen. Da der Abwehrchef zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, verzichtete Enrique auf eine Nominierung und verordnete Ruhe und Regeneration. "Es tut weh, dass ich meinem Team nicht helfen kann. Aber jetzt ist es besser, gesund zu werden", kommentierte Ramos sein EM-Aus.

Abgesehen von den Corona-Infizierten war die meistdiskutierte Personalie in Schweden in den vergangenen Wochen und Monaten natürlich Zlatan Ibrahimovic. Der 39 Jahre alte Superstar vom AC Mailand, der im März 2020 sein umjubeltes Comeback im Nationalelf gefeiert hatte, musste seine EM-Teilnahme im Mai wegen einer Knieverletzung absagen. Der selbsternannte Fußballgott hat doch menschliche Züge.

Rein vom Personal lässt sich noch nicht ablesen, wie die beiden Teams dieses Spiel angehen werden. Da Spanien aber sehr gerne den Ball hat und sehr viel damit anfangen kann, werden die Iberer wohl die Initiative ergreifen. Schweden braucht eine stabile Defensive und dann Tempo bei möglichen Kontern.

Interessant an der spanischen Aufstellung ist zudem, dass Trainer Luis Henrique im Tor tatsächlich auf den 24 Jahre alten Unai Simon von Atletico Bilbao setzt. Der langjährige Stammkeeper David de Gea von Manchester United muss auf die Bank.

Eine gute Brise Bundesliga gibt es auch bei den Schweden: Alexander Isak, der früher beim BVB spielte, bildet gemeinsam mit dem Ex-Hamburger Marcus Berg das Sturm-Duo. Linksverteidiger Ludwig Augustinsson ist gerade mit Werder Bremen abgestiegen, Albin Ekdal hat ebenfalls eine HSV-Vergangenheit. Der wohl prominenteste Name ist Spielmacher Emil Forsberg von RB Leipzig.

Werfen wir einen Blick auf die Aufstellungen: Spanien beginnt im gewohnten 4-3-3-System mit den beiden Innenverteidigern Pau Torres und Aymeric Laporte. Rodri ersetzt den fehlenden Kapitän Sergio Busquets auf der Sechs, im Dreiersturm steht mit Dani Olmo ein bekanntes Gesicht aus der Bundesliga.

Und bei den Schweden? Die Skandinavier müssen gegen Spanien ohne Dejan Kulusevski von Juventus Turin und Mattias Svanberg vom FC Bologna auskommen. Kulusevski infizierte sich bei einem privaten Abendessen mit dem Virus, Svanberg steckte sich vermutlich wenig später bei ihm an. Das Duo steht zwar unmittelbar vor der Rückkehr ins Training, für das Duell gegen Spanien reicht es aber noch nicht.

Die Vorbereitung beider Mannschaften wurde in den vergangenen Tagen stark durch Corona beeinflusst. Bei den Spaniern wurden Sergio Busquets, der den EURO-Auftakt verpassen wird, und Diego Llorente positiv getestet. Letzterer durfte nach vier negativen Tests in Folge zurückkehren, der kurzfristig aufgestellte Schattenkader mit 17 U-21-Spielern wurde inzwischen wieder aufgelöst. Ungestört lief das EM-Trainingslager aber definitiv nicht.