Havertz bringt den Ball nicht aufs Tor

45 Immerhin mal ein Torschuss! Aber erst wird Havertz geblockt, dann senst er den zweiten Versuch weit rechts daneben, den hat er gar nicht getroffen.

45 Die Deutschen verlagern und verlagern, aber es kommt nicht ein Pass in die Tiefe.

44 Die Ungarn stehen jetzt wieder mit elf Mann tief in der eigenen Hälfte, ganz schwer, da eine Lücke zu finden. Vor allem, wenn man sich so langsam bewegt wie Kroos und Gündogan.

43 Botka wird behandelt, es scheint aber weiterzugehen.

42 Botka war im Zweikampf mit Rüdiger umgeknickt, das hat wehgetan. War aber kein Foul.

42 Botka liegt am Boden, Kimmich bricht fair den Angriff ab.

41 Klasse-Flanke von Kroos, aber Sané kommt nicht an den Kopfball heran - Botka klärt.

40 Sallai zieht aus 24 Metern halblinks ab, aber das ist sichere Beute für Neuer.

39 Havertz und Gnabry müssen viel mehr entgegenkommen, ihr Freilaufverhalten ist bislang miserabel. Auch Sané rennt sich meistens nur fest.

38 Konter der Ungarn - und Schäfer mit einem kernigen Distanzschuss. Aber der Ball geht gut einen Meter über das Tor.

38 Jetzt versucht es Kroos mal alleine, bleibt aber am Strafraum an Orban hängen.

38 Kroos steht zuviel, wenn er am Ball ist. Er nimmt zuviel Tempo aus der Partie.

37 Aber überragend gescoutet von den Ungarn. Gosens ist komplett raus aus dem Spiel, Kimmich rennt sich immer wieder gegen Fiola fest.

36 Fiola gewinnt den nächsten Zweikampf gegen Kimmich, der muss heute unfassbar schuften.

35 Der Regen wird immer schlimmer hier, Wahnsinn. Die Zuschauer in den unteren Reihen flüchten schon nach oben.

34 Jetzt hat Fiola nach Ginters Patzer sogar mal den Platz, links durchzugehen, er flankt gefährlich - aber Rüdiger klärt so gerade noch vor Szalai.

33 Sallai geht links wieder mit Druck Richtung Strafraum, aber Hummels stellt ihn gut zu.

33 Ein super-zweikampfintensives Spiel, vor allem Kimmich ist immer wieder involviert. Tolles Duell mit Fiola.

32 Bei Gündogan mag auch schon ein bisschen Frust dabeigewesen sein, er hat bislang noch gar nicht ins Spiel gefunden.

31 Ungarn jetzt mal mit einem Angriff, der kein Konter ist - das sieht man selten. Sallai bleibt aber an Ginter hängen.

30 Gelbe Karte für İlkay Gündoğan (Deutschland)

30 Erst der Fehlpass, dann das taktische Foul von Gündogan - die Karte hat er sich allein selbst zuzuschreiben.

28 Botka foult Gündogan und sieht gelb

28 Gelbe Karte für Endre Botka (Ungarn)

29 Sehr gut, dass Karasev jetzt mal ein zeichen gegen diese Treterei der Ungarn setzt. Das war absolut überfällig.

28 Kimmich muss aufpassen, dass er da ruhig bleibt, das ist natürlich leicht geschrieben und unheiml,ioch schwer, wenn man so ein Heißsporn ist wie er. Aber er hat ja auch schon eine Gelbe Karte, bei der zweiten wäre er fürs Achtelfinale gesperrt.

27 Fiola nervt Kimmich extrem, ist immer nah am Mann, tritt auch immer wieder kernig zu.

26 Kroos lässt sich jetzt zwischen Hummels und Rüdiger fallen, um beim Spielaufbau mitzumachen. Das kann er lassen, das können beide selbst.

25 Klasse, wie Sané hier gerade bei der Ballrückeroberung mitmacht - und erfolgreich ist. Er hat die Botschaft auf jeden Fall verstanden.

24 Hummels versucht den Modriuc-Pass, lang mit dem Außenrist. Aber Fiola blockt vor Kimmich.

23 aber überragend zuvor, wie sich Hummels gegen Orban und Fiola im Luftkampf durchgesetzt hatte. Da hätte er seinen Stellungsfehler beim 0:1 bestens reparieren können.

22 Ginter scheitert an Gulácsi

22 Ginter aus allerbester Position, acht Meter zentral vor Gulacsi. Aber er trifft den Ball nicht voll, so kann der Leipziger locker parieren.

22 Aber Deutschland bleibt voll auf dem Gaspedal. Und Ginter hat die nächste Chance!

21 Lattenkracher von Hummels Was für ein Pech! Super-Ecke von rechts, in die sich Hummels klasse reinwirft - der Ball kracht an die Latte!

21 Hummels trifft die Latte

20 Ginter schlägt viele Bälle aus dem Willy-Sagnol-Gedächtnis-Halbfeld in den Strafraum, aber das ist bislang alles ganz leichte Beute für die kopfballstarken Ungarn um Orban, also Willi Orban...

19 Es ist ja ganz sicher nicht die Spielweise, die den Deutschen liegt, von daher wird das hier noch ein langer und zäher Abend. Ein mitspielendes Team wie Portugal, das mag die DFB-Elf - aber immer nur gegen ein Bollwerk anrennen ganz sicher nicht.

18 Havertz versucht es mal mit einem Solo! Dann wird er aber einen Tick zu weit nach außen abgetrieben, legt nochmal in die Mitte, aber in den Rücken von Gnabry - Chance vertan.

18 Deutscher Angriff findet nicht den Weg ins Tor

17 Der Spielstand bestärkt die Ungarn natürlich auch noch in ihrer Herangehensweise. Sie werden jetzt noch enger zusammenrücken, noch kompakter sein, noch härter verteidigen - und die Konter sind immer zu beachten.

15 In der Blitztabelle ist Deutschland jetzt gerade Letzter, wäre also ausgeschiden. Aber die gute Nachricht: Es sind noch 75 Minuten zu spielen.

14 Also, damit muss die DFB-Elf erstmal klarkommen. Bis dahin waren sie natürlich drückend überlegen, aber gefährlich sind sie bis auf die Kimmich-Chance noch nicht geworden.

13 Die Deutschen kommen über Sané und Kimmich, aber Sané stand beim Anspiel im Abseits.

12 Sallai hatte den langen Ball auf Szalai gespielt, also der Freiburger auf den Mainzer. Das Tor ist quasi made in Germany, aber ein Trost ist das nicht.

11 Ádám Szalai trifft nach tollem Zuspiel zum 0:1

11 Was für ein Kopfballkracher! Da liegt der Mainzer quer in der Luft, entwischt Hummels, auch Ginter kommt nicht hin - und Neuer erst recht nicht.

Toooor für die Ungarn Szalai trifft zum 1:0!

11 Tooor mit dem Kopf für Ungarn, 0:1 durch Ádám Szalai

10 Aber man sieht schon, wie eng es die Ungarn hier machen - und dann auf Konter lauern.

9 Gosens hat ja gegen Portugal ein Sensationsspiel abgeliefert, heute hält er sich noch vornehm zurück.

8 Die Ungarn haben das Spiel gegen Portugal top analysiert. Fiola ist super-eng an Kimmich dran, auch jetzt lässt er ihm wieder keinerlei Platz. Und auf der anderen Seite kümmert sich Négo liebevoll um Gosens.

7 Kimmich hat sich da im Duell mit Fiola wehgetan, es war aber kein Foul und zu Recht auch kein Pfiff von Karasev.

6 Ungarn mit einem gefährlichen Vorstoß! Orban schlägt den Ball lang über die Kette in Richtung Sallai, aber Hummels ist da und letztlich hat Neuer die Kugel sicher.

5 Kimmich hatte sich klasse gegen Fiola durchgesetzt. Diese Position auf rechts mit vielen Freiheiten nach vorne ist ja gar nicht so schlecht, wie manchmal behauptet wurde - auch wenn er vielleicht im Zentrum fehlt.

4 Super-Angriff der Deutschen über die rechte Seite, Kimmich dringt in den Strafraum ein und schließt aus spitzem Winkel hart ab - aber stark gehalten von Gulacsi.

3 Kimmich mit der ersten guten Chance

3 Und die erste dicke Chance für die Deutschen!

2 Joachim Löw steht draußen mit Kapuze - wünschen wir ihm, dass es nicht sein letztes Länderspiel sein wird, das er für den DFB betreut.

2 Während der Hymne der Ungarn versuchte übrigens ein Flitzer im DFB-Trikot, auf den Rasen zu stürmen. Das Sicherheitspersonal hat ihn aber abgefangen und abgeführt.

1 Spielbeginn

1 Los geht! Die Deutschen haben den Anstoß ausgeführt.

Die deutsche Startaufstellung

Der Schiedsrichter kommt aus Russland, Karasev ist ausgesprochen erfahren und bekannt als sehr konsequenter Leiter, der das Spiel aber gut laufen lässt.

Müller steht übrigens im Kader, soviel zu den Theorien vieler Twitter-Experten, die einen Ausfall von bis zu sechs Wochen prognostiziert hatten...

Jetzt läuft die deutsche Hymne, gleich danach folgt großer Jubel der leider wieder nur rund 14.000 Fans.

Es läuft die ungarische Hymne. Gottseidank ohne Pfiffe der deutschen Anhänger. Man weiß offenbar einzuschätzen, dass nicht die Mannschaft, sondern der Regierungschef die Kritik verdient, über die im Vorfeld dieser Partie soviel gesagt und geschrieben wurde.

Welches Gesicht zeigen die Deutschen heute - da sist die große Frage. Gegen Frankreich agierte die Mannschaft teilweise ängstlich, verhalten in Richtung gegnerisches Tor, zögerlich im Abschluss. Gegen Portugal hingegen hat es unglaublichen Spaß gemacht, dieser Elf zuzusehen.

Während es hier weiter schüttet, kommen jetzt die beiden Teams aufs Feld.

Gehen wir mal kurz die Möglichkeiten durch. Sollte das DFB-Team Gruppenerster werden, wartet als Gegner die Schweiz. Belegt das Team von Jogi Löw Rang zwei, ist England in London der Gegner. Als Gruppendritter bekäme es die Mannschaft mit Belgien zu tun.

Alles ist in dieser Hammergruppe F noch möglich. Deutschland kann auch noch alle vier Plätze belegen.

Dieser Punkt der Ungarn bewirkt im Übrigen, dass sie auch noch alle Chancen auf das Erreichen des Achtelfinales haben - dazu brauchen sie heute aber einen Sieg.

Diesen Punkt haben sich die Ungarn vor allem dank herausragende Defensivarbeit erarbeitet - und die ist heute auch genauso gegen das DFB-Team zu erwarten.

Das Team um Adam Szalai, der angeschlagen war, aber auch wieder in der Startelf steht, hat sportlich bei dieser EURO schon eine tolle Überraschung hingelegt - und gegen Weltmeister Frankreich einen Punkt geholt.

Einen Fehler darf man aber natürlich nicht machen. Die Haltung von Victor Orban ist ganz sicher nicht die Haltung aller Ungarn. Und auch sicher nicht die Haltung der ungarischen Spieler.

Der DFB spielt in diesem Zusammenhang auch keine brillante Rolle, aber großartig ist die Solidarität vieler anderer Städte und deren Stadien: Deutschlandweit leuchtet der Regenbogen heute an sehr vielen Stellen und sendet eine glasklare Botschaft in die Welt.

Konsequent ist in diesem Zusammenhang Orbans Entscheidung, sein Kommen heute Abend spontan abzusagen. Es wäre aber schön gewesen, wenn er hier in München die über 10.000 Fähnchen in Regenbogenfarben live hätte sehen können - hoffentlich sieht er sie wenigstens im Fernsehen. Dass er darüber ins Nachdenken gekommen wäre, ob sein Gesetz, dass Jugendlichen die Aufklärung über Diversität verbietet, ist aber nicht zu erwarten.

Noch größer ist der Witz, diese Bitte auch noch abschlägig zu bescheiden. Natürlich darf sich Victor Orban direkt angesprochen fühlen, und natürlich reicht damit diese Botschaft auch in die Politik hinein. Aber allein, dass ein Präsident es als Affront betrachtet, auf Freiheitsrechte hingewiesen werden zu müssen, sagt schon alles.

Sie haben ja sicher die große Diskussion um die von der UEFA verbotene Beleuchtung der Arena heute Abend in Regenbogenfarben mitverfolgt. Das Ganze ist natürlich an Verlogenheit nicht zu überbieten. Allein die Tatsache, dass man die UEFA um Erlaubnis bitten muss, wenn man für Vielfalt, Respekt, Diversität, also letztlich einfach für Freiheit und Menschenrechte eintritt, ist ja schon ein Witz.

In der Münchener Arena schüttet es übrigens gerade vom Himmel - vielleicht sehen wir gleich ja tatsächlich doch noch einen großen Regenbogen.

Also, Sie wussten es natürlich sofort: Das war Lothar Matthäus, der damals für die Blamage der DFB-Elf sorgte.

Die letzte Niederlage der Deutschen liegt inzwischen 17 Jahre zurück - es war ein 0:2 in Kaiserslautern im Vorfeld der EURO 2004. Sie dürfen jetzt mal raten, wer damals Trainer der Ungarn war.

Und auf dieses 3:8 folgte dann ja auch sogleich noch im selben Turnier das 3:2 im Finale von Bern - diese Partie ist verrückterweise auch das letzte Pflichtspiel der beiden Teams bis heute.

Die Torbilanz hat Deutschland mittlerweile auch auf seine Seite gezogen, obwohl es da ja mal ein legendäres 3:8 gab. Okay, ist jetzt auch schon 67 Jahre her...

Bilanz gegen die Ungarn Schauen wir mal, auf die Länderspielbilanz zwischen diesen beiden Teams. Es gab bisher 35 Duelle, und es ist erstaunlich ausgeglichen. 13 Mal hat Deutschland gewonnen, zwölf Mal ging es für die Ungarn aus.

Zur Aufteilung in der Offensive sagt Löw, dass es die "drei vorne" flexibel handhaben sollen - also viel rochieren, die Positionen tauschen. Alle drei, also neben Sané auch Havertz und Gnabry, sind ja keine echten Mittelstürmer, aber alle drei werden im Lauf des Spiels auch auf dieser Position auftauchen.

Joachim Löw erklärt gerade im ZDF, warum er sich für Sané entschieden hat. Sané würde "brennen", sagt der Bundestrainer, er habe sich diese Chance im Training erarbeitet und verdient.

Goretzka hätte speziell den Part von "Radio Müller" natürlich besser erfüllt, aber er kommt auch aus einer Verletzung, hatte einen Faserriss - vielleicht will ihn Löw noch später im Turnier bringen.

Die anderen Fragezeichen in der deutschen Startelf haben sich zu Ausrufezeichen verwandelt. Gosens, Gündogan und Hummels waren ja auch angeschlagen, sie sind aber alle dabei.

Aber Sané kann vieles andere. Sané ist schneller, er hat einen krachenden Abschluss - wenn er denn so wie Havertz gegen Portugal sein manchmal unglaubliches Phlegma ablegt und sich voll reinhängt.

Da ist ja einmal der Vorlagengeber Müller, dann ist da der Antreiber Müller und natürlich manchmal auch der Abschlussspieler Müller - bei dieser EURO aber noch nicht. Aber vor allem geht es natürlich auch um "Radio Müller", also den Vorredner, der dieser sonst sehr stillen mannschaft extrem gefehlt hat. Diesen Job wird Sané nun mit absoluter Sicherheit nicht verrichten können.

Wobei "ersetzt" natürlich so eine Sache ist. Denn da sind sich eigentlich alle einig: Müller mit all seinen Facetten ist nicht zu ersetzen.

Also, soviel zu dem Vorurteil, dass Joachim Löw immer dann, wenn es entscheidend wird, einen Sicherheits-Reflex bekommt. Na gut, das hat es natürlich schon gegeben, mehrfach sogar. Aber heute hat er sich für die offensivere Variante entschieden: nicht Goretzka, wie von vielen erwartet, sondern Sané ersetzt Müller.

Die deutsche Startelf Hier dann nochmal die komplette Startelf im Überblick: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens - Gnabry, Havertz, Sané,

Deutsche Aufstellung ist da: Sané ersetzt Müller Die Aufstellung der deutschen Mannschaft wurde soeben veröffentlicht. Bundestrainer Joachim Löw ersetzt den angeschlagenen Thomas Müller durch dessen Vereinskollegen Leroy Sané. Ansonsten vertraut Löw dem Startteam aus den ersten beiden Partien.