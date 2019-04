70 Einwechslung bei West Ham United -> Pedro Obiang

70 Auswechslung bei West Ham United -> Mark Noble

68 West Ham gelingt es das Spiel aus seiner Hälfte nach vorne zu verlagern. In den letzten fünf Minuten haben sie sogar über 70 Prozent Ballbesitz. Chelsea besinnt sich in der Defensive aber auch eher auf die Kompaktheit und läuft nicht mehr so früh an.

64 Auf der Gegenseite die Chance für Hazard. Loftus-Cheek steckt herrlich durch, aus 16 Metern nimmt sich der Belgier offenbar ein Beispiel am Vorlagengeber aus der 56'. Er chipt das Leder viel zu Locker auf den Kasten, Fabiański hat damit überhaupt keine Probleme.

63 Aaron Cresswell mit dem Versuch! Rüdiger kann den hohen Steilpass auf Arnautovic zwar noch abwehren, doch sein Kopfballl titscht einmal auf, ehe der auferückte Linksverteidiger aus 15 Metern mit seinem linken Außenrist Maß nimmt. Von halblinks dreht sich das Leder, das zunächst etwas zu weit nach rechts zu fliegen scheint, immer näher in Richtung des Pfostens. Wenige Zentimeter fehlen am Ende.

59 Die Gelegenheit durch Lanzini scheint die Gäste zumindest ein kleines bisschen aufzuwecken. Immerhin gelingt es jetzt, etwas länger am Ball zu bleiben. Dadurch ergibt sich auch mal die Möglichkeit als gesamtes Team aufzurücken.

56 Auf der Gegenseite kommt Loftus-Cheek überraschend durch und hat aus zehn Metern nur noch den Keeper vor sich. Von halblinks ist es eine Mischung aus Chip und Schlenzer, die viel zu locker aufs Tor fliegt und somit ganz einfach abgefangen werden kann. Eine große Chance verpufft dadurch.

54 Plötzlich ist West Ham im Strafraum. Arnautovi wird geschickt und legt im Strafraum rechts von der Grunlinie ab in den Rückraum auf Lanzini, der viel zu viel Platz hta. Der Abshluss aus 10 Metern halbrechts ist jedoch zu zentral, sodass Kepa abwehren kann.

51 West Ham bekommt überhaupt keinen Zugriff. Es werden kaum Anspielstationen geboten, da Chelsea aber auch sehr hoch presst. Symptomatisch ist der Befreiungsschlag von Fabiański ins Aus. Er wird wie seine Mitspieler zuvor angelaufen, nur ist er der erste Spieler in der Reihe, der nicht noch weiter nach hinten passen und die Verantwortung somit weiterschieben kann.

48 Loftus-Cheek imitiert Hazard und dribbelt durch das gesamte Mittelfeld. Er legt vor dem Kasten links auf Hazard ab. Der Belgier visiert flach den rechten, langen Pfosten an, doch sein Schuss fliegt Zentimeter am Kasten vorbei. Der Sturmlauf scheint sich fortzusetzen.

47 Chicharito hing völlig in der Luft, bekam kaum Zuspiele seines Teams. Snodgrass fügt sich gleich mal mit einer übermotivierten Grätsche gegen Azpilicueta ein.

46 Einwechslung bei West Ham United -> Robert Snodgrass

46 Auswechslung bei West Ham United -> Javier Hernández

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit 1:0 geht es in die Kabinen. Chelsea dominiert das Spiel nach Belieben und Hazard brachte die Gastgeber in der 24. Spielminute in Führung. Seitdem ist ein noch einseitigeres Spiel geworden. Die Hammers schaffen es nicht für Entlastung zu Sorgen und werden immer wieder defensiv gefordert. Es gibt kaum Szenen in der offensiven Hälfte für die Gäste, die sich in der Halbzeit dringend etwas einfallen lassen müssen. Chicharito ist in der Spitze völlig verloren und berührte beispielsweise gerade einmal 14 Mal die Kugel. Chelsea wird versuchen seinen Sturmlauf fortzusetzen und das zweite Tor zu erzielen.

45 Ende 1. Halbzeit

43 Kanté flankt auf Higuaín, der aus fünf Metern zwar von mehreren Verteidigern umringt wird, das Spielgerät aber dennoch mit der Brust annimmt. Den abtropfenden Ball nimmt er mit rechts aus dem Zentrum Volley, Fredericks fällt bei der Gegenläufigen Bewegung auf den Boden, doch kann sein Bein gerade noch ausstrecken und so tatsächlich den Schuss zur Ecke abblocken. Der Keeper hätte aus der Distanz wohl keine Chance gehabt.

41 Wieder Hazard auf Hudson-Odoi. Der Jungspund nimmt Tempo auf und kontrolliert den Steilpass circa 23 Meter vor dem Kasten. Ogbonna macht es nicht schlecht, indem er den Engländer nach Außen lenkt. Aus 14 MEtern zieht Hudson-Odoi dann aber doch von rechts ab. Seine Fackel wird gerade noch von Fabiański über die Latte gelenkt.

38 Die Gastgeber dominieren nach Belieben. Sie sind das einzige Team, das offensiv stattfindet.

35 Die Blues mit ganz viel Selbstvertrauen und Spielkunst. Schon im gegnerischen Sechzehner zieht Hazard von links in die Mitte und legt aus Schussposition aber noch einmal ab. Er schlägt einen punktgenauen Flankenball auf Hudson-Odoi, der am rechten Fünfereck annimmt. Der Engländer wird aber dann doch zu stark bedrängt, sodass keine klare Aktion gelingt. Der Strafraum war sehr überlaufen und dennoch gelang es Hazard noch einmal einen Mitspieler zu finden.

33 Chelsea ist so kompakt, dass die ‚Hammers‘ kaum in die gegnerische Hälfte kommen. In die andere Richtung geht es dann ganz schnell. Die Flanke von Hudson-Odoi findet aber nur den polnischen Schlussmann.

30 Die Verunsicherung ist den Gästen deutlich anzumerken. Die Blues rennen in dieser Phase aber auch immer weiter vorne an.

27 Chelsea legt beinahe nach! Ein hoher Ball fliegt auf Higuaín, der das Leder halblinks im Strafraum annimmt und aus kurzer Distanz abschließt. Der Winkel war zu spitz. Der Argentinier triff nur das Aluminium, weiter rechts wäre Fabiański aber wohl zur Stelle gewesen.

24 Tooor für Chelsea FC, 1:0 durch Eden Hazard

Was für ein Solo! Hazard bekommt 40 Meter vor dem Kasten nimmt der Belgier die Kugel an und hat viel zu viel Platz. So kann er Tempo aufnehmen und auf die letzte Linie zudribbeln. Er kontrolliert das Leder ganz eng. Mit einem ganz schnellen Links-Rechts-Doppelkontakt geht er kurz vor dem Strafraum zwischen Ogbonna und Balbuena durch, als wären es Slalom-Stangen. Mit links schließt er direkt danach in zentraler Position aus zehn Metern ab, sodass die Grätsche von Fredericks zu spät kam. Der Ball fliegt flach ins rechte Eck. Ein Wahnsinns-Treffer!

22 Chelsea mit mehr Schwung! Am rechten Flügel spielen Azpilicueta und Kanté einen Doppelpass. Der Spanier zieht in die Box ein, wird jedoch so deutlich gestört, dass er immer weiter Richtung Kasten läuft, ohne zu einer Aktion zu kommen. Letzten Endes verpufft die Szene, indem Fabiański ans Spielgerät kommt.

20 Auffällig ist, wie selten ein Vorwärtspass der Gäste sein Ziel findet. So wird es nichts mit einer gefährlichen West-Ham-Szene.

18 Kuriose Szene: Ohne dass ein Gegner in der Nähe ist, laufen David Luiz und Rüdiger beide in einen hohen Ball und kollidieren. Der Brasilianer bekommt den Arm des Deutschen ins Gesicht und muss kurz behandelt werden.

16 Der erste Versuch aus dem Spiel heraus. 20 Meter vor dem Kasten nimmt er das Leder am rechten Strafraumeck an, zieht in Robben Manier ins Zentrum und schließt in zentraler Position kurz vor dem Strafraum mit links ab. Der Schuss fliegt jedoch deutlich drüber.

12 Der fällige Freistoß aus knapp 20 Metern aus halbrechter wird von Emerson mit links getreten, verfehlt das Tor jedoch so weit rechts, dass der Versuch eine genauere Beschreibung nicht verdient hat.

11 Gelbe Karte für Angelo Ogbonna (West Ham United)

Higuaín steckt im Doppelpass auf Höhe der Mittellinie auf Hazard durch, der mit einem schnellen Sprint halbrechts durchbrechen könnte. Bevor es in den Strafraum geht, reißt ihn Ogbonna sicherheitshalber runter. Der Italiener war die ganze Zeit dicht dran und störte den Belgier gut, beachtlich, dass er das Tempo mithalten konnte.

8 Beide Teams kommen gut in die Defensivzweikämpfe. Immer wieder ist ein Verteidiger zur Stelle, bevor es gefährlich werden kann.

6 Ängstlich treten die Gäste aber keineswegs auf. Auch sie versuchen sich nach vorne zu kombinieren.

3 Das Spiel beginnt, wie es zu erwarten war: Chelsea lässt die Kugel laufen, West Ham versucht die Lücken zu schließen. So ziehen sich die Gäste bei gegnerischen Ballbesitz in die eigene Hälfte zurück.

1 Spielbeginn

Bei West Ham gibt es gleich fünf Änderungen im Vergleich zur 0:2-Pleite gegen den FC Everton. Bei Chelsea gibt es zwei Änderungen.

Das London-Derby findet heute zum 100. Mal statt. Beim Auflaufen gibt es ein Feuerwerk.

Bei den Gästen sprach Manuel Pellegrini über den österreichischen Angreifer Marko Arnautovic. Beim ehemaligen Bremer lief es in den letzten Wochen alles andere als Rund, sodass er sogar von den eigenen Fans ausgebuht wurde. Damit ist der Coach nicht einverstanden: "Niemand kann derzeit glücklich sein. Die Fans sind es nicht, ich bin es nicht. Und Marko ist es auch nicht. Aber die Fans liegen falsch, wenn sie glauben, Marko will nicht bei West Ham sein. Er ist mental und physisch voll dabei" stellte er sich vor seinen Schützling.

Wie lange er Tipps geben kann ist aber fraglich. Unter der Woche teilte das Real Madrid nahestehende Sportblatt 'Marca' mit, dass ein Wechsel zum spanischen Hauptstadtclub kurz vor dem Abschluss steht. Zidane äußerte sich auf einer Pressekonferenz zum Belgier: „Ich werde keine persönliche Meinung zu Hazard abgeben. Darüber reden wir am Ende der Saison oder am Anfang der nächsten.“ Wir dürfen gespannt sein, wo der Flügelflitzer im nächsten Jahr spielt. Sicher ist, dass Chelsea in den kommenden beiden Transferperioden keinen Ersatz verpflichten kann, da man mit einer Transfersperre belegt wurde.

Der Shootingstar ist in den Medien ein großes Thema: Eden Hazard wurde gefragt, ob er in dem Alter schon so weit gewesen sei. Der Belgier antwortete scherzhaft: "Ich glaube, ich war besser als er." Darüber hinaus bot er aber an bei Fragen mit Ratschlägen zu helfen.

Bei den Gastgebern steht ein Mann im Fokus, der bereits sehr intensiv mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde: Callum Hudson-Odoi. Am Mittwoch stand der frisch gebackene englische Nationalspieler das erste Mal in der Anfangsformation. Gegen Brighton & Hove Albion glänzte er mit einem Assist.

Mauricio Sarri steht daher trotz seiner Idee eines gepflegten Kombinationsfußballs in der Kritik. Der sogenannte „Sarri-Ball“ muss bereits in der ersten Saison Früchte tragen. Die Schönheit des Spiels nimmt bei den Fans, die unbedingt zurück in die Königsklasse wollen, hinter dem Erfolg eine untergeordnete Bedeutung in der Bewertung ein.

Für West Ham hingegen geht es in dieser Saison um nichts mehr. Die Abstiegsränge liegen in sicherer Distanz, der europäische Fußball scheint aber auch außer Reichweite.

Der FC Chelsea steht nach 32 Spieltagen auf Rang Fünf der Premier League. Damit ist man bei den Blues nicht einverstanden, die Fans erwarten die Rückkehr in die Champions-League. Mit einem Dreier würde der CFC sogar auf Platz Drei vorrücken, die Spurs und Arsenal haben aber dann ein Match weniger auf dem Konto. Auf Platz Sechs drängelt Manchester United mit zwei Zählern Rückstand.