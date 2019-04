You'll Never Walk Alone erklingt. Die Teams laufen ein - ein großer Fußballabend steht bevor.

Gleich sechsmal (!) tauscht Maurizio Sarri im Vergleich zum Prag-Spiel unter der Woche aus: Marcos Alonso (der nicht im Kader ist), Christensen, Kovacic, Barkley, Giroud und Pedro sitzen auf der Bank. Emerson, David Luiz, Kanté, Loftus-Cheek, Hazard und Hudson-Odoi stehen in der Startelf.

Personell gesehen rücken im Team von Jürgen Klopp die Verteidiger Joel Matip und Andrew Robertson zurück in die Startelf. Auf der Bank nehmen dafür James Milner und Dejan Lovren Platz.

Noch keines von zwei Pflichtspielen gewannen die Reds in dieser Saison gegen die Blues. In der Liga ging die Paarung an der Stamford Bridge nur 1:1-Remis aus. Im Ligapokal gewann der CFC gar mit 2:1.

Gespielt wird heute Abend in der legendären Anfield Road. 54.074 Fans fasst das 1884 eröffnete Stadion. Bis heute strahlt die Spielstätte einen extremen Flair aus und gilt als eines der wichtigsten Orte des Weltfußballs.

Unter der Woche gewann Chelsea denkbar knapp mit 1:0 bei Slavia Prag in der Europa League. Während des Spiels zeichnete sich eine neue Stärke der Londoner ab: niemals aufgeben. Sarri sagte nach dem Spiel: „Aber als wir in Schwierigkeiten waren, hatten wir in der Vergangenheit sofort ein Tor eingeräumt. Jetzt können wir in Schwierigkeiten bleiben, kämpfen, leiden, ohne irgendetwas einstecken zu müssen. Und ich denke, das ist für uns ein Fortschritt."

"Das Spiel ist gegen einen sehr starken Gegner und wir brauchen alle unsere Ressourcen, um es zu gewinnen, und das ist offensichtlich das Ziel", erklärte LFC-Coach Jürgen Klopp vor der Begegnung.

Die Stars beider Mannschaften betreten in diesen Minuten den Rasen und beginnen mit dem Aufwärmen. In den Gesichtern ist vor allem bei Mohamed Salah & Co. die Anspannung zu sehen: klar, es geht mal wieder um den Titel!

Allerdings wartet mit den Blues am heutigen Abend ein schwerer Gegner auf Liverpool. Das Team von Maurizio Sarri holte zuletzt fünf Siege aus sieben Partien und ist von Rang sechs auf vier gesprungen. Mit einem Sieg könnten die Londoner gar den Drittplatzierten überholen. Die Spurs haben 67 Zähler, Chelsea 66.

Noch immer träumen die Reds von der ersten Meisterschaft seit 29 Jahren. Nur ein Punkt trennt die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp von Spitzenreiter Manchester City - ein Sieg im heutigen Spiel wäre immens wichtig, um die Titelhoffnungen bei zu behalten.