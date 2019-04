45 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen dem FC Chelsea und dem FC Burnley 2:2-Unentschieden. Die Blues begannen druckvoll, Hazard (2.) und Higuaín (6.) hatten früh die Chance auf das Führungstor. Dies erzielten dann die Gäste in der achten Spielminute - Hendrick traf nach einem zu kurz geklärten Eckball per Volleyabnahme zum 1:0 für die Clarets. Die Blues zeigten sich nicht geschockt, sondern schlugen schnell zurück: Erst glich Kanté (12.) nach toller Vorarbeit von Hazard für Chelsea aus, wenig später brachte Higuaín (14.) die Gastgeber mit 2:1 in Führung. Doch zehn Minuten später kam Burnley zu seinem zweiten Treffer, wieder nach einem Standard. Nach einem zweifach verlängerten Freistoß traf Barnes zum 2:2-Ausgleich für die Gäste. In der Folge war Chelsea spielbestimmend, kam gegen dann besser verteidigende Gäste aber kaum einmal mehr zu wirklich aussichtsreichen Torabschlüssen. Auf Burnley wartet in der zweiten Halbzeit noch eine Menge Defensivarbeit gegen heute spielfreudige Blues.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ein Eckball von der linken Seite von Chelsea, von Hazard auf den ersten Pfosten geschlagen, sorgt für keine Gefahr.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3 Die satte Nachspielzeit von drei Minuten lässt sich wohl vor allem durch die vier gefallenen Tore begründen.

43 Das Spiel ist etwas zur Ruhe gekommen und plätschert in diesen Minuten dem Pausenpfiff entgegen. Chelsea ist tonangebend, kommt in dieser Phase aber nicht mehr so oft vor das Tor der Clarets wie noch zu Spielbeginn.

41 Pedro ersetzt den verletzten Hudson-Odoi in der Blues-Offensive.

41 Einwechslung bei Chelsea FC -> Pedro

41 Auswechslung bei Chelsea FC -> Callum Hudson-Odoi

38 Hudson-Odoi setzt sich, während Chelsea im Ballbesitz ist, auf den Rasen. Er scheint verletzungsbedingt nicht weiterspielen zu können.

36 Bisher spielt fast nur Chelsea, während Burnley eine abwartende Rolle einnimmt. Nun zeigen die Clarets einen ansehnlich vorgetragenen Angriff über die linke Seite, doch die Hintermannschaft der Blues kann die Hereingabe von McNeil im Zentrum klären.

32 Gelbe Karte für Tom Heaton (Burnley FC)

Schiedsrichter Friend entscheidet auf Zeitspiel von Heaton bei der Ausführung eines Abstoßes.

30 Auch den nächsten Torabschluss besitzt mit Higuaín ein Akteur der Blues. Der Stürmer probiert es aus der Distanz und visiert die linke obere Ecke des Tores an - knapp verfehlt der Schuss sein Ziel.

28 Diesmal ist es Hazard, der es per Schlenzer versucht: Der Schuss des Belgiers aus neun Metern von halblinks segelt am rechten oberen Eck des Kastens der Gäste vorbei.

26 Vier Tore nach 24 Minuten - in Sachen Entertainment kommen die Zuschauer an der Stamford Bridge bisher wahrlich auf ihre Kosten.

24 Tooor für Burnley FC, 2:2 durch Ashley Barnes

Die Clarets stellen auf 2:2! Wieder ist es eine Standardsituation von Burnley, die Chelsea hinten kalt erwischt. Eine Freistoßflanke aus 35 Metern Torentfernung wird nach links in den Blues-Strafraum geschlagen und dann zweimal verlängert. Halbrechts im Strafraum steht Barnes sechs Meter vor dem Tor der Hausherren frei und überwindet Kepa aus kurzer Distanz.

20 Soviel fehlt da nicht: Loftus-Cheek probiert es mit einem Schlenzer von der Strafraumgrenze aus halblinker Position - das rechte obere Toreck verpasst er bei diesem Versuch nur knapp.

17 Chelsea zeigte sich von dem frühen Rückstand unbeeindruckt und liegt nach einem Doppelschlag nun mit 2:1 in Front.

14 Tooor für Chelsea FC, 2:1 durch Gonzalo Higuaín

Was für ein Auftakt, Chelsea geht in Führung! Die Blues kombinieren sich auf engstem Raum halbrechts über Higuaín, Hazard und Azpilicueta in den Strafraum der Gäste. Am Ende erhält wieder der argentinische Angreifer den Ball und bringt ihn aus zwölf Metern Torentfernung von halbrechts im Tor der Clarets unter.

12 Tooor für Chelsea FC, 1:1 durch N'Golo Kanté

Chelsea gleicht zum 1:1 aus! Hazard dribbelt an der linken Strafraumgrenze Lowton schwindelig und sieht dann in die Mitte Kanté, der die Kugel aus 14 Metern wuchtig mittig unter die Latte schweißt.

11 Die Gastgeber begannen eigentlich sehr ordentlich, müssen nun aber einem Rückstand hinterherlaufen.

8 Tooor für Burnley FC, 0:1 durch Jeff Hendrick

Klingeln tut es aber auf der Gegenseite! Einen Eckstoß von der rechten Seite können die Gastgeber im Zentrum klären, allerdings nicht weit genug: Hendrick steht halbrechts am Strafraum und nimmt den geklärten Ball direkt per Volleyabnahme - die Kugel schlägt rechts im Chelsea-Kasten ein! Ein tolles Tor des Mittelfeldmanns.

6 Und die Chance ist für die Gastgeber noch größer: Hazard steckt sehenswert für Higuaín durch, der die Kugel aus spitzem Winkel am herausgeilten Heaton vorbeispitzelt. Abwehrmann Mee zeigt sich sehr aufmerksam und schlägt den Ball kurz vor der Torlinie weg!

2 Nach einem Eckball von der rechten Seite probiert es Hazard aus halbrechter Position aus 14 Metern Torentfernung mit einem wuchtigen Schuss - Heaton im Tor der Gäste kann den mittig auf seinen Kasten fliegenden Ball abwehren. Im Anschluss kann Burnley im Getümmel klären. Das war nicht ungefährlich.

1 Los geht's, das Spiel an der Stamford Bridge ist freigegeben.

1 Spielbeginn

Referee Kevin Friend leitet die Begegnung. Für den 47-Jährigen ist dies der 25. Premier-League-Einsatz in der aktuellen Spielzeit.

Burnley-Coach Dyche lässt genau die elf Spieler auflaufen, die auch am vergangenen Spieltag beim 2:0-Heimsieg gegen Cardiff City begannen.

Bei den Blues ergeben sich im Vergleich zum Auftritt in der Europa-League gegen Slavia Prag am Donnerstag vier Wechsel in der Startelf: Jorginho, Loftus-Cheek, Hudson-Odoi und Higuaín beginnen anstelle von Barkley, Kovačić, Pedro und Giroud (alle Bank).

Diese exzellente Ausgangsposition im Abstiegskampf erarbeitete sich der FC Burnley an den vergangenen drei Wochenenden. Nach zuvor vier Pleiten in Serie gewannen die Clarets die Partien gegen Wolverhampton, Bournemouth und Cardiff allesamt und kletterten so mit großen Schritten aus dem Keller. Chris Wood sorgte vor neun Tagen mit einem Doppelpack (31., 90.) für den 2:0-Erfolg Burnleys über die Waliser.

Auch im Falle eines einfachen Punktgewinns an der Stamford Bridge wären die Clarets mit dann neun Punkten Vorsprung auf Cardiff und einem um 17 Tore besseren Torverhältnis so gut wie gerettet.

Nicht nur dem FC Chelsea, sondern auch seinem Gegner, dem FC Burnley, bietet die heutige Partie mit Blick auf die Tabelle eine große Chance: Die Clarets besitzen nach 34 gespielten Partien derzeit als Tabellenfünfzehnter acht Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, der von Cardiff City eingenommen wird. Die Waliser haben bereits 35 Spiele bestritten. Sollte Burnley heute drei Punkte aus London entführen, könnte die Mannschaft von Coach Sean Dyche drei Runden vor Schluss mit dann 41 Zählern nicht mehr auf einen Abstiegsplatz rutschen – der Klassenerhalt wäre für Burnley perfekt.

Nach Siegen in der Premier League über die Kellerkinder Cardiff und Brighton, sowie Stadtrivale West Ham, mussten die Blues am vergangenen Wochenende beim FC Liverpool eine 0:2-Pleite hinnehmen. Anschließend war die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri unter der Woche siegreich: Im Viertelfinal-Rückspiel der Europa-League gegen Slavia Prag gewann Chelsea vor heimischer Kulisse in einem torreichen Spiel mit 4:3. Nach einer 4:1-Halbzeitführung ließen die Blues den Außenseiter im zweiten Abschnitt durch einen Doppelschlag noch einmal herankommen. Das Hinspiel hatten die Londoner mit 1:0 in Tschechien für sich entschieden.

Jede der vier Mannschaften hat 34 Ligapartien absolviert. Der FC Chelsea bestreitet gegen den FC Burnley heute somit sein 35. Spiel und würde im Falle eines Sieges als großer Gewinner des Spieltags hervorgehen. Grund dafür ist, dass sowohl die Spurs, als auch die Gunners und Manchester United, also alle Konkurrenten der Blues um die Champions-League-Plätze, an diesem Wochenende ihre Spiele verloren haben.

Liverpool und Manchester City, die sich einen erbitterten Wettkampf um die Premier-League-Krone liefern, sind in der Tabelle weit enteilt und haben ihre Tickets für die kommende Champions-League-Saison sicher. Hinter den beiden Klubs im Tableau tobt ein zwischen Tottenham, Arsenal, Chelsea und Manchester United von vier Teams geführtes Rennen um die zwei weiteren zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigenden Ränge, das kaum enger sein könnte.