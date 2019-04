40 Walker hat auf dem rechten Flügel viel Platz und kann ungestört Flanken. Am zweiten Pfosten rauscht Gündoğan vorbei und verpasst knapp.

38 Es geht nicht weiter bei KDB. Der ehemalige Wolfsburger humpelt vom Platz und wird von Fernandinho ersetzt.

38 Einwechslung bei Manchester City -> Fernandinho

38 Auswechslung bei Manchester City -> Kevin De Bruyne

36 Gehts weiter bei Kevin De Bruyne. Bei einem Schussversuch blieb der Belgier mit dem Standbein im Rasen hängen und verdrehte sich das Knie.

35 Bernardo Silva gegen Gazzaniga! Der Portugiese zieht von rechts mit dem Robben-Move durch die Box und lässt einen Flaschuss ab. Der Lloris-Ersatz taucht blitzschnell ab und nimmt den Schuss mit beiden Armen in Empfang.

33 Dele Alli lässt gleich drei anlaufende Citizens mit einer Pirouette nahe am eigenen Strafraum alt aus sehen. Weil es gut geht, ist die Aktion des englischen Nationalspielers äußerst ansehnlich, wenn auch riskant.

30 Nach einer halben Stunde Spielzeit ist festzuhalten, dass die Führung für die Sky Blues in Ordnung geht. City hat deutlich höhere Spielanteile und wirkt insgesamt etwas selbstsicherer als die Nordlondoner. Die Spurs stachen ihrerseits aber auch schon ein-zwei Mal in die gegnerische Hälfte vor.

26 Hoppala! Im Sechzehner bekommt Gazzaniga einen Rückpass zugespielt, den er lässig zu Vertonghen zurücklupfen will. Der Pass rutscht dem Argentinier aber vom Schlappen und landet im Toraus zur Ecke. Der Keeper kann durchatmen, denn der Standard wird in der folge nicht gefährlich.

23 Zinchenko verlagert die Seite zu Bernardo Silva, der für Foden in den Rückraum ablegt. Der Youngster wird nicht angegangen und prüft Gazzaniga mit einem halbhohen Schuss, der dankbar für Gazzaniga im Tor der Lilywhites kommt.

21 Elfmeter oder nicht? Bernardo Silva geht nach einem Kontakt mit Vertonghen im Spurs-Strafraum zu Boden. Der Belgier trifft viel vom Standbein des Portugiesen, der Assistent lässt die Fahne aber unten und der Pfiff bleibt aus - Glück für Tottenham!

20 City ist gewarnt. Am Dienstagabend präsentierten sich die Spurs absolut klinisch und nutzen fast jede ihrer Chancen. Heute passt der Abschluss noch nicht, aber die Chancen sind da für den Tabellendritten.

17 Nächste Chance: Aus der Schaltzentrale hebelt Eriksen die ganze City-Abwehr mit einem Pass aus, der Son in Richtung Tor schickt. Der Südkoreaner nimmt die Kugel mit dem zweiten Kontakt etwas unsauber mit und wird in höchster Not noch von Laporte abgegrätscht.

15 Eriksen startet auf der Gegenseite zwischen die Abwehr und wird von Foyth gefunden. Auf dem Weg zum Tor wird der Däne noch entscheidend von Laporte bedrängt und setzt aus elf Metern einen unplatzierten Schuss genau auf Ederson ab. Da war mehr drin!

14 Phil Foden probiert Sergio Agüero mit einem Doppelpass in Szene zu setzten, das Zuspiel ist aber etwas zu steil für den Stürmer. Trotzdem macht der 18-Jährige einen aktiven Eindruck im Zentrum.

11 Die Sky Blues kontrollieren das Geschehen in den ersten zehn Minuten. Bis auf den Abschluss aus spitzem Winkel von Heung-min Son sind die Nordlondoner noch nicht nahe an das Ederson-Tor gekommen.

8 Da hat die Spurs-Defensive trotz Fünferkette einmal keinen Zugriff gehabt und schon klingelt es. City ist sichtlich beflügelt von den Treffer und geht die Gäste früh in der eigenen Hälfte an - mit Erfolg. Die Spurs leisten sich leichte Ballverluste.

5 Tooor für Manchester City, 1:0 durch Phil Foden

City sticht zu! Von der rechten Seite zieht Bernardo Silva vor die Box und bedient den im Rücken der Abwehr gestarteten Agüero mit einem herrlichen Lupferpass. Am langen Pfosten steigt der Argentinier hoch und legt perKopf rüber zu Foden, der aus einem Meter einnickt!

3 Son mit dem ersten Abschluss! John Stones verliert im Spielaufbau den Kopf und gibt die Kugel genau zu Lucas. Von da springt sie zu Eriksen, der City-Schreck Son in die linke Gasse schickt. Aus spitzem Winkel prüft der Südkoreaner Ederson mit einem satten Schuss, den der Schlussmann mit beiden Fäusten entschärft.

1 Bei strahlendem Sonnenschein und über 20 Grad präsentiert sich dieser Ostersamstag von seiner besten Seite für ein weiteres Spektakel. Fallen auch heute wieder sieben Tore? Los gehts!

1 Spielbeginn

Michael Oliver und seine Assistenten Stuart Burt und Simon Bennett kümmern sich um Recht und Ordnung auf dem Platz. Der erfahrene 34-jährige Unparteiische übernimmt in dieser Spielzeit zum 27. die Spielleitung.

Auch heute steht für beide Teams also wieder eine ganze Menge auf dem Spiel. Ungeachtet dieser Tatsache rütteln beide Trainer ihre Startelf durch: Zinchenko, Stones und Foden rücken bei den Citizens in das Aufgebot. Bei den Spurs bekommen heute Gazzaniga, Sanchez, Foyth, Dier und Davies eine Chance.

Pep Guardiolas Quadrupel-Hoffnungen sind begraben, doch das Rennen um die Meisterschaft auf der Insel bleibt spannend. Mit einem Spiel mehr absolviert und zwei Pünktchen Vorsprung thront der FC Liverpool derzeit an der Spitze der Tabelle. Manchester City (83 Punkte) lauert dahinter auf Rang zwei, mit einigem Abstand gefolgt von den Nordlondoner (67). Die müssen sich im Kampf um die Königsklasse Erzrivale Arsenal und Chelsea vom Leibe halten, die nur einen Zähler hinter der Pochettino-Truppe auf einen Ausrutscher warten.

Das letzte Lachen hatten also doch die Lilywhites, die sich dank der drei Auswärtstore am Ende für die Runde der letzten Vier qualifizierten. "Meine Spieler sind Helden", schwärmte ein euphorisierter Mauricio Pochettino nach der Partie. Trotz der etwas besseren Ausgangslage galten die Spurs als Außenseiter, geschuldet auch dem Ausfall von Schlüsselspieler Harry Kane, für den die Saison aufgrund einer Bandverletzung im Sprunggelenk wohl gelaufen ist.

Aufgrund des 0:1-Hinspiel-Ergebnisses aus Sicht von Manchester waren die Citizens am Dienstagabend im eigenen Stadion in Zugzwang. Beide Teams legten los wie die Feuerwehr, nach 20 Minuten stand es bereits 3:2 für die Sky Blues. Noch wilder wurde es in der Nachspielzeit der Partie, als Sterling den Treffer zum 5:3 erzielte, der City ins Halbfinale katapultiert hätte – doch der Videoassistent meldete sich zu Wort und offenbarte eine Abseitsposition von Vorlagengeber Agüero.

Aller guten Dinge sind drei: Bereits zum dritten Mal innerhalb der vergangenen elf Tage begegnen sich Manchester City und Tottenham Hotspur in einem Pflichtspiel. Erst drei Tage sind seit dem letzten Aufeinandertreffen vergangen – als die Teams an einem denkwürdigen Champions-League-Abend vielleicht für das bislang spannendste Spiel der Saison sorgten.