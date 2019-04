9 Kompany mit einem noch fahrlässigeren Fehler - der Belgier passt von der Innenverteidigung direkt auf Wood, aber der kann die Kugel nicht kontrollieren, es ergibt sich kein Konter.

6 Ein erster Querschläger der Gastgeber landet bei Bernardo Silva und über Umwege zu Walker auf rechts, dessen scharfe Hereingabe in die Mitte aber geblockt wird.

4 Die Clarets sind ein kampfbereites Team, da zuletzt auch dem FC Chelsea einen Punkt abtrotzte. Für City wird es ein hartes Stück Arbeit heute Nachmittag werden.

1 Los geht's im Turf Moor - die Gastgeber in ihren weinroten Heimfarben, City tritt hingegen in Dunkelblau an.

1 Spielbeginn

Pep Guardiola setzt heute nach der vielen Kritik an dem Verzicht auf Leroy Sané heute wieder auf den deutschen Außenbahnspieler als Ergänzung zu Bernardo Silva, Sterling und Agüero in der Offensive. David Silva und Gündoğan besetzten das zentrale Mittelfeld, während innen heute Kompany und Laporte verteidigen dürfen - links hinten findet sich erneut der junge Ukrainer Zinchenko.

Gegen den heutigen Gegner kommt hinzu: City hat den FC Burnley in dieser Spielzeit schon zweimal 5:0 geschlagen. Sollte ein drittes Spiel mit fünf Toren gegen diesen Gegner hinzukommen, wäre das neuer englischer Rekord. Dazu kommt, dass Burnley gegen Mannschaften von der Top6 meist schlecht aussieht und nur einen Sieg in 15 Spielen gegen solcherart Gegner feiern konnte - diesen holten sie aber immerhin dieses Jahr beim Erfolg gegen Tottenham im Februar.

Auch die Statistik spricht für City: Aktuell stehen die Skyblues bei sage und schreibe 11 Siegen am Stück in der Liga. Sollten sie diese Serie bis zum Ende aufrechterhalten, wären sie das erste Team in der Historie, das die letzten 14 Spiele allesamt gewinnen konnte. Dazu kommt, dass City sich selten gegen kleine Teams verspekuliert - alle 12 Spiele gegen die letzten 7 Mannschaften der Liga gingen souverän gewonnen, mit einem Torverhältnis von 41:7.

im Grunde spricht wenig dafür, dass der amtierende Meister sich die Butter noch vom Brote nehmen lässt. Die Siege gegen die Top6-Konkurrenz aus Tottenham und von ManUtd zuletzt schienen die letzten Stolpersteine auf dem Weg zur Titelverteidigung zu sein - nun heißt es eigentlich nur noch Nerven bewahren für das Team von Pep Guardiola. Vor allem, da man aus der Champions League bereits ausgeschieden ist und sich einmal mehr voll auf den Ligaendspurt konzentrieren kann.

Der FC Liverpool hat im Kampf um den Titel bereits am Freitagabend vorgelegt und Huddersfield mit 5:0 aus dem Stadion geschossen. Nun müssen die Skyblues nachlegen - drei Punkte gegen Burnley sind fest eingeplant, ausrutschen verboten. Schließlich deutet das Restprogramm der Reds darauf hin, dass sie keine Punkte mehr liegen lassen dürften. Umso wichtiger ist es für City, selbst konstant zu bleiben und drei Siegen zum Abschluss die Titelverteidigung perfekt zu machen.