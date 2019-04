45 Fazit

Der FC Liverpool gibt sich wie erwartet keine Blöße und hat schon zur Pause alle Zügel in der Hand, um die Führung in der Tabelle bis Sonntag zurückzuerobern. Ein Tor mit dem Anpfiff, eins in der Mitte und eines kurz vor dem Pausenpfiff - eine perfekt aufgeteilte Halbzeit der Reds sorgt für eine komfortable Führung gegen einen in allen Belangen überforderten Premier-League-Absteiger. Für Liverpool könnte es im Laufe des Spiles noch um das Torverhältnis gehen, während Huddersfield irgendwie noch Schadensbegrenzung betreiben wird, denn die Köpfe hängen zu lassen könnte noch fatal werden.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für Liverpool FC, 3:0 durch Mohamed Salah

Alexander-Arnold hat an der Mittellinie auf der rechten Seite ein wenig zu viel Zeit, spielt einen hervorragenden Ball genau an die Strafraumkante, wo der Ägypter super einläuft und mit links wie im Training über Lössl in die Maschen hebt. So einfach geht das!

43 Pool vergibt das 3:0! Nach schnellem Ballgewinn schickt Mané Robertson links bis an die Grundlinie, Salah verpasst zwar in der Mitte, aber Henderson kommt aus 14 Metern noch zu einer guten Schussgelegenheit, doch der Kapitän vergibt über das Gehäuse.

41 Für Coach Jan Siewert und seine Mannschaft geht es weniger darum, sich angemessen von der PL zu verabschieden als vielmehr darum, einige Spieler nochmal zu testen und zu sehen, wer sich für die neuen Aufgabe Championship nächste Saison eignet.

39 Liverpool hat wieder etwas zurückgeschaltet, lässt aber anders als in der Anfangsviertelstunde Huddersfield nicht ins Spiel kommen sondern verlagert die Partie ins Mittelfeld. Das ist unansehnlich, lässt die Uhr aber herunterlaufen.

35 Das Torverhältnis der Reds ist aktuell um fünf Tore schlechter als dasjenige Manchester Citys. Der heutige Gegner wäre im Grunde eine gute Gelegenheit, aufzuholen...

33 Liverpool versucht nun die Kugel etwas in seinen Reihen zu halten und den Ball laufen zu lassen. Das sieht schick aus, aber Torgefahr bringt das nicht. Aber warum auch? Das Spiel schien schon vor Anpfiff im Grunde entschieden.

30 Es ist kein Spektakel, obwohl bereits zwei Tore gefallen sind. Liverpool trifft mit gefühlt jedem Torschuss, Huddersfield versucht den Ball irgendwie nach vorne zu tragen - bisher vergebens.

27 Kaum schaltet Liverpool einen Gang wieder hoch, fällt der zweite Treffer. Klar, der Klassenunterschied ist hier spürbar. Aber Huddersfield tut, was es kann und stemmt sich mutig gegen den übermächtigen Gegner.

23 Tooor für Liverpool FC, 2:0 durch Sadio Mané

Die Reds legen nach! Van Dijk leitet das Tor hervorragend mit einem Lucio-artigen Offensivlauf ein, spielt auf der linke Außenbahn zu Robertson, der direkt mit Bananenflanke in die Mitte flankt und Mané in der Mitte einfach nur noch zentral einnicken muss - da ist niemand beim Gegner, viel zu einfacher Treffer für Liverpool.

22 Virgil van Dijk ist auch heute wieder ein Turm in der Schlacht und lässt keinen Zweikampf verloren. Nicht umsonst wurde er von den Spielern der PL zum besten Spieler der Saison gewählt.

20 Die Gäste werden nun wieder in ihre Hälfte gedrängt, die gute Phase der Blau-Weißen scheint vorbei. Liverpool scheint den Ernst der Lage erkannt zu haben und spielt nun wieder nah vorne.

17 Die Terriers haben nichts zu verlieren und treten trotz des Rückstands mit breiter Brust auf. Aber zählbares kommt da auch noch nicht raus, Liverpool scheint alles unter Kontrolle zu haben.

15 Endlich der zweite Liverpool Angriff nach, nach dem 1:0. Salah wird von Henderson in die Spitze geschickt, täuscht das Zuspiel an, verheddert sich aber dann aber etwas im Dribbling und kann nur noch mit der Picke neben das Tor abschließen.

12 Trotz der aktuell 77 Punkte (!) die die beiden Teams derzeit trennen, spielerisch ist das gerade kein großer Unterschied. Liverpool wirkt etwas unkonzentriert und fahrig. Die Fans feiern trotzdem.

9 Klar, Pool wird sich hier nicht nicht abrackern und schn früh Vollgas geben, dafür ist das Spiel am Mittwoch gegen Barcelona viel zu präsent in den Köpfen. Dennoch ist das bisher noch etwas wenig von den Reds, Huddesfield spielt hier.

6 Liverpool spielt nach der Führung etwas leichtsinnig und lässt die Terriers viel über die linke Seite kommen. Es kommen dadurch immer wieder Bälle in die Mitte, die aber noch geklärt werden können.

3 Huddersfield spielt mit! Von links kommt der Ball flach zu Hogg, der es in die linke Ecke probiert, aber noch abgefälscht das Außennetz trifft. Die folgende Ecke ist harmlos.

1 Tooor für Liverpool FC, 1:0 durch Naby Keïta

Kaum rollt der Ball, steht's schon 1:0 nach 15 Sekunden! Lössl spielt auf Stankovič, der die Kugel gegen den früh pressenden Keita vor dem Sechzehner verliert. Der Ball kommt zu Salah, der den einlaufenden Keita gleich wieder bedient und der Mann aus Mali versenkt links vom Innenpfosten in die Maschen.

1 Spielbeginn

Huddersfield-Coach Jan Siewert lässt mit Schindler und Durm erneut zwei Deutsche in der Anfangself auflaufen, Löwe und Kachunga sitzen zusätzlich auf der Bank. Zu achten ist bei den Gästen vor allem auf Wirbelwind Bacuna, während der beste Torschütze der Blau-Weißen in Aaron Mooy heute verletzungsbedingt ausfällt.

Jürgen Klopp lässt auch gegen Huddersfield nichts anbrennen und schickt seine wohl bestmögliche Elf ins Rennen, lediglich Roberto Firmino muss aufgrund einer Muskelverletzung aussetzen, soll aber zum Mittwoch wieder fit sein, wenn Pool beim FC Barcelona im Champions League Halbfinale ran muss. Ihn ersetzt Sturridge, der sein erstes Ligaspiel von Beginn an in 2019 absolviert. In der Innenverteidigung darf heute wieder Lovren neben van Dijk ran, Matip sitzt dafür auf der Bank. Keita spielt im Mittelfeld, vorne sind auch wieder Salah und Mané mit von der Partie.

Die Gäste, seit langem schon abgeschlagenen am Tabellenende und einer der klarsten Absteiger der letzten Jahre, haben 12 (!) der letzten 13 Spiele verloren. Sollten sie heute was aus Liverpool mitnehmen, wäre es, wie englische Zeitungen schrieben, "eines der größten Wunder der Premier League Geschichte". Und das nicht nur aufgrund der Tabellenposition, sondern auch der Wichtigkeit des Spiels für die Gastgeber, die sich nun keinen Ausrutscher mehr im Titelrennen erlauben dürfen.

Dazu gehört selbstredend auch ein Sieg daheim gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten. Die ist nicht nur eine Pflichtaufgabe für die Reds, sondern nach wie vor Teil des Glaubens an den Titel, aufgeben will auch Trainer Klopp noch lange nicht: "Es gibt immer Hoffnung bis zum letzten Schlusspfiff. Wenn es Leute gibt die nicht mehr daran glauben kann ich es nicht ändern. Aber wer immer noch daran glaubt, der ist hier herzlich willkommen", so der Kultcoach im Vorfeld.

Die letzten drei Spiele stehen an - und nach wie vor ist das Meisterrennen offen wie lange nicht. Lediglich einen Punkt trennen Manchester City und den FC Liverpool an der Tabellenspitze. Die Reds müssen also selbst eine weißen Weste behalten und gleichzeitig auf einen Ausrutscher der Skyblues hoffen, um die erste Meisterschaft seit 1990 zu feiern. Nach dem Derbysieg Citys unter der Woche gegen United sind die Chancen Pools um einiges gesunken - trotzdem geben Jürgen Klopp und Co. nicht auf und wollen es bis zur letzten Sekunde spannend machen.