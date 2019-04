45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Tooor für Chelsea FC, 1:1 durch Marcos Alonso

Das gibt es doch nicht! David De Gea patzt zum wiederholten Male! Der Schlussmann der Gastgeber kann einen Schuss von Rüdiger nicht festhalten und das Leder springt vor die Füße von Alonso, der aus kurzer Distanz mit Hilfe des Innenpfostens zum Ausgleich trifft.

42 Gelbe Karte für Ander Herrera (Manchester United)

Der Mittelfeldmotor kommt an der Mittellinie gegen Alonso einen guten Schritt zu spät und fährt seinem Gegenüber in die Parade. Gelb geht da in Ordnung.

39 Sechs Minuten sind noch zu gehen vor der Pause und weiterhin ist Manchester leicht im Vorteil. Von Chelsea kommt in der aktuellen Phase zu wenig.

35 Was allerdings auf der Strecke bleibt, sind die Strafraumszenen. Abgesehen von Baily's Kopfball nach einem Eckball passierte vor den Toren seit dem 1:0 herzlich wenig.

32 Beide Teams schenken sich auch rund eine halbe Stunde nach Beginn nichts. Immer wieder übernimmt eines der Teams das Kommando, aktuell sind wieder die Red Devils am Zug.

28 Manchester hat gemerkt, dass sie hier mehr tun müssen. Nach der Führung kam nämlich herzlich wenig von United. Nach einem Eckball ist es nun Bailly, der knapp am Pfosten vorbeiköpft.

24 Chelsea hat mittlerweile etwas mehr von der Partie, schafft es aber nicht, gefährlich zu werden. Es macht den Anschein, als fehle den Londonern der Ideengeber im Zentrum, der beispielsweise einen Gonzalo Higuain in Szene setzt.

21 Auffällig viele Spieler rutschen in den ersten 20 Minuten weg. Der Platz sieht zwar top aus, scheint jedoch etwas seifig zu sein.

18 Nach einem Foul von Herrera an Hazard bekommt Chelsea einen Freistoß in guter Position zugesprochen. Luiz und Alonso legen sich die Kugel zurecht, doch letztere hebt das Spielgerät ein Stück über den Querbalken.

14 Und die frühe Führung für die Red Devils ist sicherlich nicht unverdient. United hat in der Anfangsphase mehr vom Spiel und kommt immer wieder nach vorne, ohne von Chelsea groß unter Druck gesetzt zu werden.

11 Tooor für Manchester United, 1:0 durch Mata

Da ist die frühe Führung für die Hausherren! Shaw legt die Kugel raus auf Pogba, der sofort auf Lukaku ablegt. Der Belgier hebt das Leder in den Lauf des durchgestarteten Shaw, der bis zur Grundlinie zieht und das Spielgerät in den Rücken der Abwehr auf Mata legt. Der Ex-Londoner hat keine Mühe aus kurzer Distanz zur Führung einzunetzen.

7 Die Begegnung beginnt ohne großes Abtasten. Beide Mannschaften suchen sofort den Weg nach vorne und versuchen ihre Außen einzusetzen. Eine Flanke von Azpilicueta ist etwas zu steil für Hazard und so ist auch diese Möglichkeit vertan.

4 Die erste gute Chance der Partie geht auf das Konto von Romelu Lukaku. Der Belgier wird mit einem langen Ball auf die Reise geschickt und entwischt der aufgerückten Gäste-Abwehr. Der erste Kontakt ist schwierig und trotz guter Annahme wird der Angreifer rechtzeitig von Rüdiger gestört und scheitert aus der Bedrängnis an Kepa.

1 Auf geht's! Manchester stößt das Spitzenspiel an, indem beide Mannschaften ihren Spitzennamen alle Ehre machen. Die Blues agieren in Blau, die Red Devils tragen natürlich rote Jerseys.

1 Spielbeginn

Das heutige Spiel ist das 150. Aufeinandertreffen der beiden Vereine in der Premier League. Mit insgesamt 60 Siegen gingen die Red Devils deutlich häufiger als Sieger vom Platz als die Blues, die 45 Mal gewannen. 44 Partien endeten zudem Remis. Der Blick auf die vergangenen sechs Spiele zeigt mit zwei Siegen für United, zwei Siegen für Chelsea und zwei Unentschieden eine ausgeglichene Bilanz. Die Partie wird geleitet von Martin Atkinson. Der Polizist aus Leeds pfeift heute seine 375. Begegnung in der Premier League. Ihn unterstützen an der Seitenlinie Stephen Child und Lee Betts.

Bei Chelsea lief es etwas besser, der Verein hatte es aber auch in der Europa League mit einem anderen Kaliber als dem FC Barcelona zutun. Durch zwei Siege gegen Slavia Prag zog man in das Halbfinale der Europa League ein. In der Liga ließ man dafür in den vergangenen zwei Wochen etwas Federn. Während eine Niederlage gegen den FC Liverpool durchaus passieren kann, dürfte Trainer Maurizio Sarri mit dem 2:2 gegen den FC Burnley nach zweimaliger Führung alles andere als zufrieden sein. Gegen Brighton (3:0) sowie West Ham (2:0) siegte man Anfang des Monats noch überlegen. Wie erwähnt würde man mit einem Sieg den Vorsprung auf Arsenal auf vier Punkte ausbauen und hätte zwei Spieltage vor Schluss große Chancen auf die Champions League.

Der April war bisher kein guter Monat für das Team von Ole Gunnar Solskjær. Neben zwei Niederlagen gegen den FC Barcelona in der Champions League und dem daraus resultierenden Aus in der Königsklasse lief es auch in der Liga nicht gut. Aus vier Spielen holte United nur einen Sieg gegen West Ham und verlor gegen Wolverhampton (1:2), Everton (0:4) und den Stadtrivalen Manchester City (0:2). Coach und Mannschaft können daher froh sein, dass man sich auf den Siebtplatzierten aus Wolverhampton bereits einen nicht mehr aufholbaren Vorsprung von 13 Punkten erspielt hat. Dennoch: Im Kampf um ein Ticket für die CL-Gruppenphase wurden die Punkte hergeschenkt und könnten am Ende fehlen.

Lediglich drei Punkte trennen die beiden Clubs voneinander in der Tabelle, doch die machen einen gehörigen Unterschied und entscheiden zwischen Europa League und Champions League. Nach der Niederlage von Arsenal hat die Partie sogar noch an Wichtigkeit gewonnen, denn während Chelsea bei einem Sieg vier Punkte Vorsprung hätte, wäre Manchester trotz schwacher letzter Wochen wieder mitten drin im Geschäft.