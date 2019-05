48 Erstes Antasten von Manchester City, Bernardo Silva schießt aus halbrechter Seite neben den rechten Pfosten. Da war keine Gefahr in Sicht.

46 Der Ball rollt wieder! Leicester hat im zweiten Durchgang angestoßen, beide Mannschaften kommen unverändert aus der Kabine.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Pause im Etihad Stadium, Manchester City muss weiterhin auf den erlösenden Treffer warten. Der Meisterschaftsaspirant zeigt seine Qualität bislang lediglich in Ansätzen, häufig sind die Angriffe nicht konsequent zu Ende gespielt. Dafür strahlt man aus der zweiten Reihe Gefahr aus, an der Präzision müssen Phil Folden und seine Nebenmänner aber noch arbeiten. Der besten Chance im ersten Abschnitt geht derweil ein ruhender Ball voraus, Kun Agüero scheitert mit seinem Kopfball am Querbalken (32.). Damit läutet der Argentinier eine Druckphase ein, kurz vor der Pause kann sich Leicester City aber wieder befreien. Im zweiten Durchgang dürfte wohl kaum weniger Arbeit auf die Gäste warten.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Bernardo Silva schießt aus 21 Metern flach auf das rechte Eck, Kasper Schmeichel taucht ab und hält den Ball fest.

44 Gelbe Karte für Vincent Kompany (Manchester City)

Maddison rennt durch das Mittelfeld und legt die Kugel an Kompany vorbei, der Verteidiger trifft ihn mit einer Grätsche am Knöchel.

43 Es sind erst 43 Minuten von der Uhr, schon beginnt Kasper Schmeichel mit dem Zeitspiel. Schiedsrichter Mike Dean wählt mahnende Worte für den Gästekeeper.

41 Eckball für die Gastgeber, das Leder wird in den Rückraum geklärt. Bernardo Silva zieht volley ab, bleibt aber im Getümmel hängen.

39 Leicester hat nun zunehmend mehr Ballbesitz, im Angriffsspiel profitiert man aber nicht davon. Albrighton sucht mit einem Diagonalball den mitgelaufenen Maddison, der rutscht allerdings auf dem nassen Rasen aus.

36 Entlastung durch die Gäste, Albrighton bringt seine Flanke aber nicht bei Vardy an. Ederson schnappt sich den Ball.

35 Gelbe Karte für Harry Maguire (Leicester City)

Maguire sieht Gelb wegen Meckerns.

35 Manchester klopft immer häufiger an, David Silva verfehlt das lange Eck aus 17 Metern nur um wenige Zentimeter. Agüero hätte noch den Fuß reinhalten können, tritt aber am Ball vorbei.

32 Hawk-Eye: Aguüero steigt nach einer Ecke von der linken Seite am ersten Pfosten hoch, er nickt das Leder auf den linken Torwinkel. Schmeichel reagiert blitzschnell, als das Leder an die Unterkante der Latte klatscht. Dann haut der Schlussmann es raus. Referee Dean schaut auf seine Uhr, bekommt aber kein Zeichen.

31 Wahnsinnsdribbling von Bernardo Silva, vier Gegenspieler sehen im Strafraum alt aus. Ndidi kann schließlich doch einen Fuß reinstellen, der Ball prallt in den Rückraum. Gündogan bleibt hängen.

27 David Silva erhält die Kugel im Zentrum, hebt den Kopf und steckt sofort durch. Die Abwehrkette erwischt er auf dem falschen Fuß, Raheem Sterling startet jedoch ebenfalls zu spät.

25 Blitzangriff der Hausherren, David Silva und Raheem Sterling spielen einen schnellen Doppelpass. Jonny Evans ist wach und grätscht rechtzeitig vor den Passempfänger.

22 Gelbe Karte für David Silva (Manchester City)

Tielemanns treibt das Leder durch die Mitte, David Silva senst ihn von hinten um.

21 Kritische Situation im Strafraum von Leicester, Sterling spielt einen langen Ball direkt in die Mitte. Evans wehrt ab, dabei ist aber auch die Hand im Spiel - Referee Dean lässt weiterlaufen.

20 Nach einem feinen Pass von Albrighton versucht Ricardo Pereira, das Leder von der Grundlinie zu kratzen. Im Sprung spielt er es in die Mitte, dann zeigt der Linienrichter einen Abstoß an.

18 Eine City-Ecke fliegt von der rechten Seite auf den zweiten Pfosten, Sterling tritt volley an der Kugel vorbei. Daraufhin gelangt die Kugel in den Rückraum, Foden setzt den Ball aus 18 Metern weit über den Querbalken.

17 Auf der anderen Seite versucht es Kyle Walker gar aus über 30 Metern, sein Schuss fliegt auf die Tribüne.

14 Distanzschuss von Youri Tielemans, der 21-Jährige schickt aus 23 Metern einen Aufsetzer ab. Ederson hat keine Probleme.

11 Und jetzt die Hausherren, Foden schleicht sich im Rücken von Choudhury in den Strafraum. Es folgt ein hoher Ball, der Mittelfeldmann nimmt ihn per Brust an und holt zum Seitfallzieher aus. Sein Abschluss landet in den Armen von Schmeichel.

8 Dicke Chance für die Gäste! Ndidi wird in die rechte Strafraumhälfte geschickt, mit einem Haken lässt er Zinchenko ins Leere grätschen. Dann zieht er aus zwölf Metern ab, Kompany grätscht durch den Sechzehner und wehrt mit dem Rücken ab.

7 Im letzten Moment wird Kun Agüero am Abschluss gehindert, 17 Meter vor dem Kasten hat er sich die Kugel bereits auf den linken Fuß gelegt. Der zuürckgeeilte Youri Tielemans spitzelt sie noch weg.

5 Feines Dribbling von Chilwell, mit einem Beinschuss lässt er Walker stehen. Seine anschließende Hereingabe bringt keine Gefahr, Kompany ist auf dem Pfosten.

1 Bernardo Silva dribbelt sich bis zur Grundlinie durch, nach drei Übersteigern gibt er in die Mitte ab. Jonny Evans kann klären.

1 ...und los! Die Hausherren haben in himmelblauen Trikots angestoßen, Leicester ist in Dunkelblau unterwegs.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Mike Dean. Der 50-Jährige kommt in dieser Saison auf satte 27 Einsätze in der Premier League, darunter auch das Hinspiel zwischen Leicester City und Manchester City. An den Seitenlinien assistieren Richard West und Dan Robathan, vierter Offizieller ist Lee Mason.

Das Hinspiel stieg am 2. Weihnachtstag, Leicester City vermieste dem amtierenden Meister die besinnliche Zeit. Bernardo Silva (14.) brachte Manchester zunächst in Front, Marc Albrighton (19.) und Ricardo Pereira (81.) drehten das Spiel. Der 2:1-Erfolg dürfte den Anhängern des FC Liverpool Hoffnung für die heutige Partie machen.

Leicester City tritt übrigens im Vergleich zur Vorwoche unverändert an. Bei den Hausherren rückt Phil Folden in die erste Elf, Leroy Sané muss zunächst auf der Bank Platz nehmen. Beim jüngsten 1:0-Auswärtssieg in Burnley durfte der deutsche Nationalspieler noch beginnen.

Anerkennung für das Arsenal-Spiel erhielten die heutigen Gäste auch von Pep Guardiola. „Ich war wirklich beeindruckt, wie sie ihr Spiel aufgezogen haben“, honoriert der City-Coach. Deshalb wird es, so denkt der Spanier, heute keine leichte Aufgabe. „Es ist natürlich bereits ein Finale für uns“, sagt Guardiola. „Deshalb müssen wir tun, was zu tun ist. Hoffentlich wird unser Publikum dabei helfen.“

Für Leicester City geht es nur noch um die Ehre, bei maximaler Punktausbeute in den letzten beiden Spielen könnte die Elf von Trainer Brendan Rodgers noch auf Rang sieben klettern – sofern die Konkurrenz am letzten Spieltag mitmacht. Trotzdem: Heute werden die Foxes alles geben. „Wir freuen uns auf das Spiel, es wird eine große Herausforderung“, sagt Rodgers. Sein Spieler Ricardo Pereira ergänzt, dass man die Außenseiterrolle zuletzt gut annahm. „Wenn wir alle zusammenhalten, können wir auch Spiele gegen die Teams aus den Top-Sechs gewinnen.“ Gewagt ist diese Aussage nicht, erst am vergangenen Sonntag schickte Leicester den FC Arsenal mit einer 3:0-Niederlage im Gepäck nach Hause.

Unabhängig vom heutigen Spielausgang steht fest, dass die englische Meisterschaft erst am kommenden Sonntag entschieden wird. Die Cityzens reisen dann zu Brighton & Hove Albion, Liverpool muss im Fernduell gegen die Wolverhampton Wanderers ran.

Manchester City ist am Zug: Das Rennen um die Meisterschaft entscheidet sich im Zweikampf zwischen der Guardiola-Elf und dem FC Liverpool. Die Reds legten am Samstag mit einem 3:2-Auswärtserfolg in Newcastle vor, prompt setzte man sich an die Tabellenspitze. Manchester City benötigt daher einen Dreier, um am letzten Spieltag in Pole Position zu starten.