26 Norwic dreht allmählich richtig auf: Wieder kommen die Gäste über links, dieses Mal kommt Marco Stiepermann per Volley aus 20 Metern zum Abschluss. Sein Schuss ist jedoch zu zentral, Alisson faustet die Kugel aus der Gefahrenzone.

25 Max Aarons nimmt Fahrt in die Mitte auf und erreicht mit seiner Hereingabe am Strafraumrand Teemu Pukki. Der Stürmer schießt aus knapp 18 Metern in die Arme von Alisson.

22 Norwich gibt sich trotz des 0:2-Rückstandes weiterhin nicht auf und versuchen es immer wieder über die beiden Außenbahnen. Der letzte Schritt in die Gefahrenzone gelingt da jedoch noch nicht.

19 Tooor für Liverpool FC, 2:0 durch Mohamed Salah

Das geht viel zu schnell für den Aufsteiger! Die Reds fahren einen Angriff über die rechte Seite mit Trent Alexander-Arnold. Daraufhin spielten Mohamed Salah und Roberto Firmino einen Doppelpass am Strafraumrand, den Mohamed Salah schlussendlich per Schuss ins lange Eck veredelt.

16 Andrew Robertson schießt von halbrechts nach Vorlage von Divock Origi - und landet mit seinem Versuch am Außennetz.

15 Norwich drückt und macht ordentlich Alarm in der Hälfte von Liverpool. Über links kommt die Elf von Daniel Farke erneut über Teemu Pukki, sein Zuspiel in die Mitte erreicht aber niemanden.

13 Überraschenderweise haben die Gäste aus Norwich viel Ballbesitz in der Anfangsphase. Von hinten bauen sie das Spiel über Torhüter Tim Krul immer wieder in Ruhe auf - mehr kam da allerdings noch nicht bei rum.

10 Trotz des Rückstandes spielt Norwich frei auf: Die Gäste kommen über links mit Teemu Pukki, der direkt in die Mitte auf Marco Stiepermann spielt. Der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund schlenzt aus 20 Metern aber links deutlich drüber.

7 Tooor für Liverpool FC, 1:0 durch Grant Hanley (Eigentor)

Das ist die frühe Führung für die Reds und das erste Tor der neuen Saison. Liverpool kommt mit Divock Origi über die linke Seite und setzt sich stark gegen Max Aarons durch. Sein Zuspiel in die Mitte ist eher schwach, doch Grant Hanley trifft den Ball am Fünfmeterraum nicht richtig und trifft ins eigene Gehäuse - wie bitter.

6 Die Reds gewannen übrigens zehn der letzten zwölf Aufeinandertreffen gegen Norwich. Auch heute wird es nicht unbedingt einfacher für die Gäste...

3 Erste Ecke für Liverpool, nachdem Ben Godfrey ein technischer Fehler unterlaufen war. Der Standard von Trent Alexander-Arnold ist allerdings ungefährlich.

2 Der LFC agiert in den roten Jerseys, Norwich spielt in gelben Trikots.

1 Los geht es in der Premier League: Die neue Spielzeit ist eröffnet.

1 Spielbeginn

"You'll Never Walk Alone" ertönt an der Anfield Road - gleich geht es los in Liverpool!

Vor dem Spiel lobte Reds-Trainer Jürgen Klopp seinen Gegenüber Daniel Farke (der er aus gemeinsamen Dortmunder Zeiten kennt): „Man muss einfach nur sagen, dass Daniel da einen Sensations-Job macht. Die Art und Weise wie sie aufgestiegen sind ist wirklich speziell. Wer die Championship verfolgt, weiß, dass das eine Liga ist, die extrem physisch ist, wo es ganz schwer ist sich einen Vorteil zu erspielen“, so Klopp.

Bei Norwich lief die Vorbereitung deutlich besser: Seit Beginn der Zeit hat Trainer Daniel Farke seinen kompletten Kader beisammen und konnte sich mit seiner Mannschaft intensiv auf die neue Spielzeit vorbereiten. Die Testspiele liefen bei Norwich auch durchaus erfolgreich: Gegen Bielefeld, spielten die „Canaries“ Remis, Schalke 04 (2:1), Luton Town (5:1), und Toulouse (1:0) wurden besiegt. Nur gegen Brentford (1:3) und Atalanta (1:4) setzten es Pleiten.

Für den FC Liverpool lief die Vorbereitung nicht optimal. Viele Spieler (wie auch Sturm-Trio Mohamed Salah, Roberto Firmino und Sadio Mane) stiegen aufgrund des Afrika Cups und der Copa America erst spät im Juli in die Vorbereitung ein und verpassten damit große Teile der wichtigen Zeit vor der Saison. Auch in den Testspielen waren die Reds nur semi-erfolgreich. Gegen Dortmund (2:3), Sevilla (1:2) und Neapel (0:3) setzte es für Liverpool Niederlagen. Nur gegen Olympique Lyon (3:1) konnte die Elf überzeugen.

Die heutigen Gäste aus Norwich gewannen in der vergangenen Spielzeit auch einen Titel: Die Meisterschaft in der Championship und damit der verbundene Aufstieg in die Premier League. Unter dem deutschen Trainer Daniel Farke kämpften sich die „Canaries“ nach drei Jahren in der Zweitklassigkeit zurück in die höchste Liga – das Ziel: der Klassenerhalt.

Der Champions-League-Sieger der letzten Saison startet in die neue Spielzeit und wird dabei mit einem ganz anderen Auge gesehen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp ist in den letzten beiden Jahren zusammengewachsenen und hat sich zu einem absoluten Top-Klub an der Weltspitze entwickelt. Fast wäre dabei noch der Meister-Titel in der englischen Oberklasse herausgesprungen: Am Ende fehlte den Reds aber ein mickriger Punkt auf Manchester City.