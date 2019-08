Tooor für Chelsea FC, 1:0 durch Mason Mount Da ist die Führung, 1:0! Schmeichel rollt den Ball zu Evans, der gibt an Ndidi ab. Mount rauscht an und schnappt sich die Kugel 20 Meter vor dem Kasten, aus halbrechter Position schiebt der Leihrückkehrer flach ein.

Emerson gibt vom linken Strafraumeck flach in die Mitte ab, Choudhury klärt per Grätsche.

Fulminanter Start der Hausherren: Azpilicueta flankt von der rechten Seiten, Giroud lässt per Brust abtropfen. Pedro nimmt die Vorlage aus zwölf Metern volley ab und trifft das rechte Außennetz.

Auftakt an der Stamford Bridge! Chelsea hat in blauen Trikots angestoßen, Leicester trägt Rosa.

Schiedsrichter der Partie ist Graham Scott. Der Unparteiische startete am vergangenen Samstag in seine sechste Premier League-Spielzeit, er pfiff den 3:0-Erfolg von Burnley über Southampton. An den Seitenlinien assistieren Ian Hussin und Richard West, vierter Offizieller ist Oliver Langford. Sollte der Videobeweis benötigt werden, sind Mike Dean und Dan Robathan verantwortlich.