73 Au weia! Ein Eckball von der linken Seite rutscht zum rechten Strafraumeck durch. Wan-Bissaka zieht direkt ab und drischt die Murmel in den Fanblock der Wolves.

70 James nutzt einen Boly-Fehler und trägt das Spielgerät in die rechte Strafraumhälfte. Er zögert zu lange, sein finaler Schuss wird von Coady geblockt.

68 Elfmeter verschossen von Paul Pogba, Manchester United

Rui Patrício hält! Der Gefoulte schießt selbst, sein Elfmeter fliegt halbhoch auf das Tor. Wolves-Schlussmann Rui Patrício holt den harten Schuss aus dem linken Eck.

67 Elfmeter für United! Pogba bricht nach Doppelpass mit Martial in den Sechzehner durch, Coady lässt einen Fuß stehen und fällt den Franzosen.

67 Gelbe Karte für Ryan Bennett (Wolverhampton Wanderers)

Bennett trifft mit seiner Grätsche nur Rashford.

66 Jetzt lässt er sich zuviel Zeit: Rúben Neves präferiert offensichtlich einen Rechtsschuss aus halblinker Position, es dauert aber bis er sich die Kugel zurechtlegegen kann.

63 Grausamer Freistoß von Marcus Rashford, der Angreifer schießt aus 30 Metern völlig am linken Pfosten vorbei.

61 Mittlerweile sieht man auch am Ballbesitz, dass die Wolves hier besser reinkommen. United hat nur noch 51 Prozent, im ersten Abschnitt standen die Red Devils zumeist bei über 70 Prozent.

59 Der eingewechselte Traoré sorgt für Belebung, diesmal zieht er vom Flügel nach innen. Aus 19 Metern setzt der Joker zum Flachschuss an, das Leder rollt am rechten Pfosten vorbei.

55 Tooor für Wolverhampton Wanderers, 1:1 durch Rúben Neves

Traumtor, 1:1! Die Wolves spielen einen Eckball kurz aus, João Moutinho legt flach in den Rückraum ab. Rúben Neves nimmt aus 18 Metern exakt Maß, das Spielgerät knallt von der Unterkante der Latte ins rechte Eck.

54 Pfosten! João Moutinho tritt den fälligen Freistoß von rechts als Flanke in die Mitte. Jiménez läuft vor Rashford ein und köpft an den linken Innenpfosten, von dort prallt das Leder an De Gea ab.

54 Vor dem rechten Strafraumeck lässt Maguire den frischen Traoré auflaufen. Freistoß in attraktiver Position.

51 Gelbe Karte für Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers)

Rúben Neves trifft mit seiner Grätsche nur die Beine von James, der Ball ist nicht zu erreichen.

50 Nur der Abschluss stimmt nicht: Wan-Bissaka und James beweisen neben dem Strafraum Geduld, Erster flankt schließlich halbhoch in den Rückraum. Lingard setzt freistehend zum Volleyschuss an, trifft das Leder aber nicht.

47 João Moutinho spielt das Leder aus dem Zentrum in die linke Strafraumhälfte, Jonny legt sofort flach vor den Kasten. Jiménez ist einschussbereit, Maguire klärt risikoreich neben den linken Pfosten.

46 ...und weiter! United hat unverändert angestoßen, die Wolves mussten verletzungsbedingt wechseln. Doherty humpelte auf dem Weg in die Kabine, Traoré ersetzt ihn auf der Rechtsverteidigerposition.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei Wolverhampton Wanderers: Adama Traoré

46 Auswechslung bei Wolverhampton Wanderers: Matt Doherty

45 Halbzeitfazit

Pause im Montagabendspiel, Manchester United führt mit 1:0 bei den Wolverhampton Wanderers. Für den einzigen Treffer der ersten Halbzeit ist Anthony Martial verantwortlich, ansonsten passierte vor den Toren nicht allzu viel. Manchester United hat zwar klare Ballbesitzvorteile, in den Strafraum kann man aber kaum einziehen. Deshalb ruhen die Hoffnungen meist auf ruhenden Bällen. Der lange Harry Maguire rückt stets auf und soll per Kopf verteilen, bislang findet der Innenverteidiger aber noch keinen Zielspieler. Kurz vor dem Halbzeitpfiff klingelt es dann trotzdem fast ein zweites Mal, Martial lässt allerdings ein Geschenk liegen. Deshalb ist für die Wolves, die bislang zu wenig für die Offensive machen, noch alles drin.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Fast das 0:2! Martial schnappt sich einen verunglückten Rückpass und läuft alleine auf den Kasten zu. Kurz vor dem Sechzehner tritt er versehentlich auf das Spielgerät, von seiner Hacke prallt der Ball weg.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42 Kurz denkt Martial über einen Fallrückzieher nach, dann ist ihm der Raum doch zu eng. Knappe zehn Meter vor dem Kasten versucht er den halbhohen Ball zu kontrollieren, Coady steht ihm auf den Füßen.

41 Auf der linken Seite zündet Shaw den Turbo, Rashford passt bis vor die Grundlinie. Bennett kann das Tempo mitgehen und klärt per Grätsche.

36 Martial versucht sich nach einem Flachpass irgendwie in den Strafraum zu mogeln. Er schafft es in zentraler Position zunächst an Dendoncker vorbei, bei Coady ist aber Schluss.

33 Doppelte Abschlusschance für Jiménez, der Angreifer wird nach einem Eckstoß zweimal von Pogba geblockt. Erst verhindert der Franzose einen Kopfballabschluss, dann stellt er sich in einen 11-Meter-Schuss.

31 Jiménez schiebt sich auf dem rechten Flügel stark an McTominay vorbei, seine anschließende Hereingabe landet aber direkt in den Füßen von Pogba.

27 Tooor für Manchester United, 0:1 durch Anthony Martial

Führung für die Gäste! Rashford erhält die Kugel zwischen den Linien, in zentraler Position wird er von Shaw überlaufen. Er will den Außenverteidiger per Flachpass im Strafraum bedienen, Martial kreuzt den Laufweg und drischt die Murmel hoch in das linke Eck.

24 Gelbe Karte für Daniel James (Manchester United)

James muss sich bereits seit der 8. Spielminute Pfiffe gefallen lassen, weil ihm die Fans da unberechtigt eine Schwalbe unterstellt haben. Nun hebt der Flügelspieler wirklich ohne einen Kontakt ab, Referee Moss zückt Gelb. Beliebter macht sich James damit wohl nicht.

22 Bei Freistößen suchen die Gäste immer wieder Maguire. Der Innenverteidiger steigt diesmal in der rechten Strafraumhälfte hoch, seine Kopfballhereingabe wird abgefangen.

19 Rashford bittet Bennett zum Tänzchen, der Angreifer lässt seinen Kontrahenten wirklich alt aussehen. Es folgt eine scharfe Flanke in die Mitte, das Duo Boly/Martial kommt nicht dran - Abstoß.

16 Ein Querschläger von Diogo Jota landet am linken Strafraumeck, Jiménez kann die Kugel nicht ordentlich annehmen. McTominay klärt.

14 United kann immer noch nicht viel anfangen mit der Kugel. Aktuell steht das Ballbesitzverhältnis bei 72:28 zu Gunsten der Red Devils.

13 Da schüttelt Lindelöf selbst mit dem Kopf: Sein Freistoß von der Mittellinie soll Maguire finden, das Leder landet jedoch ohne Umwege ins Toraus.

10 Nun auch die Gäste mit ihrem ersten Eckstoß, Bennett klärt die Hereingabe von Shaw am zweiten Pfosten.

9 Eckball für die Wolves, João Moutinho hebt das Leder von der rechten Seite in die Mitte. Maguire behält die Lufthoheit.

8 Von der rechten Seite zieht James in die Mitte. Er stolpert über das Bein von Rúben Neves, einen Freistoß bekommt er nicht.

5 Martial läuft Rui Patrício nach einem Rückpass an, der Schlussmann muss ins Seitenaus klären.

4 Der Ball befindet sich zu Anfang meist in den Reihen von Manchester United. In Strafraumnähe schaffen es die Gäste aber bislang nicht.

1 Auftakt im altehrwürdigen Molineux Stadium! Wolverhampton hat in gelben Trikots angestoßen, United ist in Rot unterwegs.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Jonathan Moss. Der 48-Jährige war bereits am 1. Spieltag im Einsatz, da pfiff er die Begegnung zwischen Crystal Palace und dem FC Everton. An den Seitenlinien assistieren Marc Perry und Eddie Smart, vierter Offizieller ist Andy Madley. Sollte der Videobeweis benötigt werden, sind Paul Tierney und Stephen Child verantwortlich.

Nuno beschwerte sich nach dem Auftaktspiel übrigens über den neuen Videoreferee. "Erst feiern wir ein Tor, dann feiern die Leicester-Fans, dass es nicht gegeben wird. Das passt nicht in diesen Sport, wir können nicht eine Entscheidung zelebrieren", meint Wolverhamptons Trainer.

"Wolverhampton ist schwer kleinzukriegen", erinnert sich United-Coach Ole Gunnar Solskjær. "Sie verteidigen tief und machen die Räume eng. Aber sie können auch mitspielen und gefährlich kontern." Durch den überraschend hohen Auftaktsieg kann der Norweger derzeit in aller Ruhe arbeiten. In Manchester schaut man daher optimistisch in die nähere Zukunft. "Wir werden selbstbewusst in das Spiel gehen", verspricht Solskjær.

In der vergangenen Saison war Wolverhampton alles andere als ein gutes Pflaster für United. Im Hinspiel in Manchester trennten sich die Mannschaften 1:1, im März bezwangen die Wolves den Favoriten dann im FA Cup daheim mit 2:1. Nur zweieinhalb Wochen später stand das Rückspiel in der Premier League an, erneut setzte sich Wolverhampton mit 2:1 durch.

Wolves-Coach Nuno schickt heute exakt die Elf auf den Platz, die zum Auftakt einen Punkt gegen Leicester City holte. Am Donnerstag traten die Engländer noch zum Europa League-Qualifikationsrückspiel gegen Pyunik Erewan (Armenien) an, von der heutigen Anfangself standen beim 4:0-Sieg nur João Moutinho und Conor Coady von Beginn an auf dem Rasen. Bei Manchester United ist im Vergleich zum Chelsea-Spiel eine Änderung zu sehen: Neuzugang und Torschütze Daniel James verdrängt Andreas Pereira auf die Bank.

Die Wolverhampton Wanderers starteten mit einem torlosen Remis in die Saison 2019/2020. Am vergangenen Wochenende hieß der Gegner Leicester City. Manchester United setzte daheim gegen den FC Chelsea ein Ausrufezeichen: Auf der Anzeigetafel stand zum Abpfiff ein 4:0. Übrigens spielten die letzten Gegner der beiden Teams gestern gegeneinander. Chelsea und Leicester trennten sich 1:1.