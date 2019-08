19 Tooor für Chelsea FC, 1:2 durch Mason Mount

Weiter im Text. Die Gelben sind hinten unachtsam und ein blitzschnelles FC Chelsea kann das ausnutzen. Der öffnende Pass von Ross Barkley findet Christian Pulisic, der für diesen Angriff in der Zentrale mitmischt. Sofort leitet der ehemalige Borusse die Kirsche in den Sechzehner weiter zu Mason Mount. Der überrascht mit einer Körpertäuschung und hält dann aus zwölf Metern drauf. Tim Krul im Kasten hat keine Abwehrchance.

17 War das ein Torschuss? In den Nachwehen einer Ecke landet der Ball bei Ross Barkley. Der will vermutlich von halblinks zur Flanke ansetzen, aber die trudelt deutlich zu weit und zieht nicht nur an Tim Krul, sondern auch am Kasten vorbei ins Toraus.

16 Gelbe Karte für Marco Stiepermann (Norwich City)

Für das taktische Foulspiel an Mateo Kovačić sieht Marco Stiepermann die Gelbe Karte.

14 Endlich mal eine Kombination. Pedro setzt links zum Tempodribbling und gibt die Murmel im richtigen Moment in die Mitte zu Ross Barkley. Der will mit Mason Mount einen Doppelpass spielen und läuft nach dem Abspiel in den Strafraum ein, aber Max Aarons hat etwas dagegen und grätscht dazwischen.

12 Nach furiosem Start ist jetzt seit dem Ausgleichstreffer ein wenig Ruhe eingekehrt. Das liegt auch daran, dass Chelsea ein bisschen mehr Ballbesitz haben will. Schließlich gehört den Blues das Leder gerade einmal zu 34% der Zeit. Das mag ob der Favoritenrolle seltsam sein, aber Norwich agiert nun einmal nicht wie ein klassischer Aufsteiger.

10 Christensen mit dem ganz wichtigen Bein. Bei Norwich ist Emi die Anspielstation und der macht das Leder am Mittelkreis auch gut fest. Sein Zuspiel soll Teemu Pukki dann in die Spitze jagen, doch Christensen hat etwas dagegen und fährt die intervenierende Sense aus, die den gut gemeinten Pass abfangt.

8 Es ist ein super Start an der Carrow Road! Die Fans kommen voll auf ihre Kosten. Der angepriesene Offensivfußball von Frank Lampard in Abgrenzung zu seinen Vorgängern bei Chelsea lässt grüßen. Aber eben auch der Aufsteiger versteckt sich kein bisschen.

7 Tooor für Norwich City, 1:1 durch Todd Cantwell

Aber es klingelt auf der anderen Seite! Das Solo von Emi eröffnet dem Aufsteiger neue Möglichkeiten. Die Kugel erreicht auf der linken Strafraumseite Teemu Pukki. Der Finne könnte fast schon selbst schießen, aber entscheidet sich zurecht anders. Sein Pass kommt flach und scharf vors Tor, wo der perfekt stehende Todd Cantwell nur noch den Fuß reinhalten muss.

5 Damit bestrafen die Londoner auch das schlechte Stellungsspiel der Abwehr des Aufsteigers. Viel zu passiv haben die Kanarienvögel da agiert. Klassischer Fall von überrumpelt! Denn Chelsea macht auch nach dem Treffer weiter Druck.

4 Tooor für Chelsea FC, 0:1 durch Tammy Abraham

Wow! Chelsea zieht sofort die Zügel an und belohnt sich. Eine sinnvolle Seitenverlagerung landet auf der rechten Seite bei Christian Pulisic. Der nimmt Azpilicueta und schickt die Pille zur Grundlinie. Der spanische Routinier zirkelt seine Flanke mit viel Gefühl an den zweiten Pfosten. Tammy Abraham muss sich ein bisschen zurück orientieren, aber knallt den Ball schließlich ohne Rücksicht auf Verluste per Drop-Kick rechts unten in die Maschen.

3 Norwich lässt die Kugel in den ersten Minuten gut laufen und versucht seinen Aufbau spielerisch zu gestalten. Todd Cantwell meint es dann etwas zu gut am Mittelkreis und verdaddelt den Ball an Mateo Kovačić. Doch der bringt sein Zuspiel im Fallen nur bei einem Gegenspieler unter.

2 Vereinslegende Frank Lampard wartet als Cheftrainer der Londoner noch immer auf seinen ersten Pflichtspielsieg. Ist es heute endlich so weit oder tritt Norwich so selbstbewusst auf wie schon zuletzt? Gleich wissen wir mehr.

1 Los geht's an der Carrow Road. Die Gäste spielen heute nicht wie sonst ganz in Blau, sondern ganz in weiß. Und lassen das Leder als erstes durch ihre Reihen Kreisen.

1 Spielbeginn

Mit Martin Atkinson schickt der Verband seinen zeitältesten Schiedsrichter ins Rennen. Der 48-Jährige hat bereits über 500 Pflichtspiele allein in England an der Pfeife begleitet. Partie Nummer 522 steht zudem in den Startlöchern. Gemeinsam mit seinen Assistenten Harry Lennard und Constantine Hatzidakis begleitet der Ouldie-Schiri die Teams augenblicklich auf den Rasen.

Vom Statistikzettel kann der Coach nicht unbedingt neuen Mut schöpfen. Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass Norwich den FC Chelsea bezwingen konnte. Seither hält der Fluch gegen die Blues wettbewerbsübergreifend schon seit 15 Spielen an. Ist heute endlich Schluss mit lustig oder setzt sich der Favorit durch?

Gegen Chelsea weiß der gebürtige Steinfurter seine Rolle einzuschätzen. "Chelsea hat so eine hochkarätige Mannschaft. Sie sind jetzt vielleicht noch gefährlicher, weil sie gierig nach ihrem ersten Sieg sind", analysierte der 42-Jährige. Trotzdem müsse er seine Spieler "nicht warnen".

Die Kommunikation mit dem Trainer dürfte nicht das Hauptproblem sein. Norwichs Übungsleiter Daniel Farke stammt aus Deutschland und ist gerade drauf und dran in die Fußstapfen eines gewissen David Wagner zu treten. Auch er betreute vor seinem Wechsel in England zweithöchste Spielklasse die Vertretung der Dortmunder.

Damit sitzt bei den Hausherren einer auf der Bank, den die meisten wohl aus der Bundesliga kennen. Ralf Fährmann, Leihgabe vom FC Schalke 04, hat es auch im dritten Spiel nicht zwischen die Pfosten geschafft. Bei Norwich City ist Tim Krul auch nach dem Aufstieg die klare Nummer eins.

Noch weniger Rotationen weisen die Gäste aus dem Osten der Insel vor. Vielmehr schickt Chefcoach Daniel Farke genau die gleiche Elf ins Rennen, die Newcastle mit 3:1. Bezwungen hatte. Genau wie der FC Chelsea setzen die Kanarienvögel dabei auf ein 4-2-3-1-System.

Aber die Hauptstädter setzen wie schon zuletzt auf Kurt Zouma und Andreas Christensen in der Innenverteidigung. Ohnehin gibt es nur zwei Veränderungen im Vergleich zum 1:1 gegen Leicester. Mittelfeldmotor N’Golo Kanté weicht verletzungsbedingt für Mateo Kovačić. Außerdem erhält Tammy Abraham den Vorzug vor Olivier Giroud.

Was die Defensive betrifft, kann Lampard bald wieder auf Antonio Rüdiger zurückgreifen, der in der vergangenen Saison eine wichtige Säule in der Innenverteidigung der Blues darstellte. Seit April außer Gefecht gab der deutsche Nationalspieler zuletzt beim 3:0-Sieg der U23 gegen Liverpool sein Comeback über 90 Minuten. Nach dem Abgang von Davide Zappacosta zur AS Roma galt Rüdiger sogar schon heute als Option.

Der neue Coach will vor "positiv bleiben", um die kleine Durststrecke zu beenden. Dabei appelliert er vor allem an die Offensive. "Wir haben hier einige großartige Angriffsspieler. Der Wettbewerb ist da und das ist die Herausforderung für die Stürmer", betonte Lampard im Vorfeld an die Partie gegen Norwich. Der 41-Jährige habe zumindest "keine Probleme mit der Einstellung" seiner Offensivleute.

Somit stehen die Blues nach zwei Spieltagen mit nur einem Pünktchen dar und belegen Platz 15 in der Tabelle. In England reicht ein solcher Start längst aus, um sich öffentliche Kritik gefallen lassen zu müssen. "Ich muss mir über das, was schlaue Experten oder wer auch immer sagt, keine zu großen Sorgen machen", konterte Frank Lampard.

Chelsea wäre indes froh, wenn die gesamte Mannschaft vier Tore verbuchen würde. Wobei fairerweise zu erwähnen ist, dass Pukkis Tore bereits die Totale seines Teams darstellt. In jedem Fall hat der Londoner Kultklub erst eine Bude bejubeln dürfen. Beim 1:1 gegen Leicester markierte Mason Mount den Ausgleich.

Den Kanarienvögeln ist das Heimspieldebüt geglückt. Nach der deutlichen 1:4-Auftaktpleite gegen Liverpool behauptete sich der Aufsteiger mit 3:1 gegen Newcastle. Der einstige Schalker Teemu Pukki schnürte dabei einen Dreierpack. Als erster Spieler in der Geschichte steht der Finne mit vier Treffern nach zwei Spielen da.