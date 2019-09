45 Halbzeitfazit:

Pause im spannenden Londoner Nordderby! Tottenham führt mit 2:1 bei Arsenal. Zu Beginn haben die gastgebenden Gunners das Spiel bestimmt, durch den ersten Konter der Gäste allerdings das 0:1 kassiert (10.). Anschließend ist es wild hin und her gegangen, da beide Offensivreihen die jeweilige Defensive überfordert haben. Per Elfmeter (40.) haben die Lilywhites zunächst erhöht, ehe Arsenal in der Nachspielzeit auf 1:2 verkürzen konnte. Somit ist hier wieder alles offen. So spannend darf es gerne weitergehen.

Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für Arsenal FC, 1:2 durch Alexandre Lacazette

Anschluss! Davinson Sánchez spielt die Kugel zunächst raus, doch die kommt postwendend zurück. Über drei, vier Stationen schieben die Gunners das Leder in den Sechzehner. Nicolas Pépé bedient den über links ins Zentrum ziehende Alexandre Lacazette per Außenrist. Aus sechs Metern hämmert der Franzose den Ball mit links unter die Latte.

45 Nicolas Pépé mit links oder Lacazette mit rechts? Letzteres ist der Fall, aber Hugo Lloris hat den Schuss auf das Torwarteck.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Kurz vor dem Pausentee gibt es einen Freistoß für die Auswahl von Unai Emery. Die Kugel liegt fast am linken Strafraumrand.

43 Lloris verhindert den Anschluss! In dieser Szene kombiniert sich das Heimteam pfeilschnell nach vorne. Am Ende zieht Nicolas Pépé aus kurzer Distanz ab. Lloris hat den Ball erst im Nachfassen sicher unter Kontrolle.

43 In der noch jungen Saison liegen die Spurs erstmals in Führung.

42 Mit dem 2:0 hat Harry Kane wettbewerbsübergreifend übrigens die meisten Buden im Londoner Nordderby erzielt (10). Er teilt sich diesen Rekord mit Emmanuel Adebayor und Bobby Smith.

40 Tooor für Tottenham Hotspur, 0:2 durch Harry Kane

Kalt wie eine Hundeschnauze pfeffert Kane den Elfer flach ins aus seiner Sicht linke Eck. Leno ist früh in die andere Richtung unterwegs gewesen.

39 Elfmeter für Tottenham Hotspur! Heung-min Son wird halblinks im Strafraum von Granit Xhaka volles Pfund umgegrätscht.

38 ...Christian Eriksen probiert es direkt. Leno fliegt ins Torwarteck und kratzt das Ding raus.

38 Freistoß für die Gäste rund 27 Meter vor dem Gehäuse...

36 Gewusel im Arsenal-Sechzehner! Ohne Not lässt Bernd Leno einen 22-Meter-Flachschuss von Kane nach vorne prallen und Son macht die Kugel wieder scharf. Erst nach zwei, drei Anläufen können die Gunners die Situation bereinigen.

35 Eine Linksflanke von Harry Winks wird direkt von Maitland-Niles abgefangen. Es ist auffällig, dass beide Vereine kurz vor dem gegnerischen Strafraum die Präzision verlieren.

33 Nein! Nach einem Eckstoß der Gunners wollen die Spurs über die rechte Seite kontern. Moussa Sissoko wird bereits vor der Mittellinie sauber abgelaufen und das Leder ist weg.

32 Gelbe Karte für Érik Lamela (Tottenham Hotspur)



31 Mit Standards reißen die Roten bislang wenig bis gar nichts. Tottenham besitzt die Lufthoheit und verteidigt clever. Insgesamt hat sich das Geschehen auf dem Platz beruhigt, das Tempo ist deutlich geringer.

29 Harry Kane steigt am Elfmeterpunkt hoch und entschärft eine Freistoßflanke der Gunners. Der folgende Eckstoß generiert keine Gefahr.

28 Gelbe Karte für Danny Rose (Tottenham Hotspur)

Der bisher tadellose Rose legt sich das Spielgerät kurz vor dem eigenen Strafraum zu weit vor und muss anschließend Alexandre Lacazette umholzen, um einen schnellen Angriff der Gastgeber zu verhindern.

27 Nicolas Pépé versucht es direkt. Sein Linksschuss fliegt jedoch drei Meter am linken Eck vorbei.

26 Toby Alderweireld räumt Alexandre Lacazette ab. Arsenal darf sich die Murmel in zentraler Position ca. 25 Meter vor dem Kasten zurechtlegen.

25 Im Zentrum machen beide Mannschaften die Räume sehr eng. Generell fehlen - auf beiden Seiten - immer wieder Anspielstationen.

23 Gute Aktion der Hausherren! Aubameyang zirkelt von der linken Außenbahn eine Traumflanke an den langen Pfosten. Nicolas Pépé köpft von dort auf das kurze Eck, allerdings klärt Danny Rose bärenstark zur wirkungslos verpuffenden Ecke.

22 Arsenals Angriff ist sicherlich titelreif, doch die Abwehr offenbart große, große Baustellen. Hier und heute wird es so oder so nicht bei einem einzigen Tor bleiben, das deutetet sich schon jetzt an.

20 Aktuell haben die Spurs etwas mehr Ballbesitz (54 Prozent). Zudem haben die Lilywhites alle vier Schüsse auch auf das gegnerische Tor gebracht, was bei Arsenal nicht der Fall ist. Auch bei den Pässen haben die Gunners das Nachsehen und bringen deutlich weniger Bälle an den Mann.

18 Starke Parade von Leno! Heung-min Son zündet den Turbo und dribbelt sich über links an den gegnerischen Sechzehner. Statt den parallel gestarteten Kane zu bedienen, zieht die Sieben der Gäste aus 19 Metern wuchtig ab. Leno schmeißt sich katzenartig in die Lüfte und fischt das Ding aus dem rechten Giebel.

17 ...Érik Lamela zirkelt den ruhenden Ball ungefährlich an das rechte Fünfereck. Dort packt Leno sicher zu.

16 Granit Xhaka legt Harry Kane im linken Halbfeld. Weiter geht es mit einem Freistoß für die Lilywhites...

15 Bernd Leno greift einen halbherzigen Schlenzer von Christian Eriksen locker aus der Luft.

14 Zweitweise geht es ziemlich wild hin und her. Warum? Weil die Defensiven auf beiden Seiten nicht den Speed der Offensivkräfte mitgehen können. Das wird immer wieder deutlich aufgezeigt.

12 Das 0:1 ist für die Hausherren natürlich zur Unzeit gekommen. Eigentlich sind die Gunners überlegen gewesen. Doch Tottenham hat gleich den ersten Angriff zur Führung genutzt und Arsenals massive Abstimmungsprobleme in der Abwehr aufgezeigt.

10 Tooor für Tottenham Hotspur, 0:1 durch Christian Eriksen

Aus heiterem Himmel gehen die Spurs in Führung! Diesmal hauen die Gäste die Kugel weit nach vorne. Heung-min Son spielt einen feinen Pass in die Schnittstelle. Sokratis Papastathopoulos pennt und verschätzt sich beim Zuspiel auf Lamela völlig - David Luiz geht erst gar nicht mehr mit nach hinten. Lamelas Flachschuss lässt Leno sehr unglücklich zur Seite abklatschen und Eriksen muss nur noch den linken Schlappen hinhalten.

10 Alexandre Lacazette! Nach einem schwachen Abstoß der Gäste kommt der Ball sofort wieder zurück. Lacazette zieht von der Mitte etwas nach rechts, schlägt aus der zweiten Reihe jedoch ein halbes Luftloch.

9 Tottenham Hotspur kann Nicolas Pépé immer wieder in die Mitte schieben und dort sozusagen einkesseln. Der 80-Millionen-Mann hängt aktuell ein wenig in der Luft.

8 Bislang haben die Hausherren mehr vom Spiel. Auf der Sechs erobert Granit Xhaka die Pille quasi nach Belieben und kann seine Kollegen nach vorne treiben. Beim Gast sehen die Offensivaktionen noch nicht allzu zwingend aus.

6 Ainsley Maitland-Niles zieht aus halbrechter Position saftig ab. Die Spurs haben Glück, dass sich Kane in diesen Hammer wirft und Schlimmeres verhindert. Hugo Lloris hätte da sicherlich Probleme bekommen.

6 Arsenal fokussiert sich definitiv auf Tottenhams rechte Abwehrseite. Vor allem Aubameyang sorgt über seine linke Außenbahn immer wieder für viel Arbeit.

5 Moussa Sissoko hilft Davinson Sánchez und verhindert, dass ein weiteres Zuspiel von Pierre-Emerick Aubameyang gefährlich in den Sechzehner segelt.

4 Von Beginn an ist hier Feuer drin. Beide Teams beginnen druckvoll und wollen sich in diesem Derby natürlich keine Blöße geben.

2 Geleitet wird der Kracher übrigens von Martin Atkinson. An den Seitenlinien assistieren ihm Lee Betts und Constantine Hatzidakis. Vierter Offizieller ist Andre Marriner. An den Videobildschirmen sitzen Paul Tierney sowie Stephen Child.

1 Puh! Pierre-Emerick Aubameyang wirbelt die gegnerische Defensive auf und steckt von links schön durch. In der Zentrale dreht sich Nicolas Pépé einmal um die eigene Achse und wuchtet das Leder mit links aus 17 Metern durchaus knapp am kurzen Eck vorbei.

1 Und damit rein ins Geschehen. Tottenham stößt an und spielt in weißen Trikots sowie blauen Hosen zunächst von rechts nach links. Arsenal agiert in roten Trikots und weißen Hosen.

1 Spielbeginn

In wenigen Minuten geht es auf dem Rasen zur Sache. Freuen wir uns auf eine intensive und spannende Partie. Viel Spaß!

"Alle wissen, was dieses Spiel bedeutet", so Mauricio Pochettino vor dem Match: "Mit einem schlechten Ergebnis im Gepäck musst du immer gewinnen."

Fünf der letzten 14 Buden zwischen beiden Mannschaften resultierten aus Strafstößen. Tottenham Hotspur hat lediglich zwei der letzten zehn Begegnungen mit Arsenal verloren - beide auswärts. Neben drei Siegen für die Spurs gab es fünf Unentschieden. Die letzten fünf Duelle beider: Zwei Siege für Arsenal, zwei für Tottenham sowie ein Remis.

Unai Emery schickt folgende erste Elf ins Rennen: Leno - Sokratis, Maitland-Niles, David Luiz, Kolašinac - Torreira, Guendouzi, Xhaka - Lacazette, Aubameyang, Pépé. Damit setzen die Hausherren erstmals auf ihren Traumsturm inklusive 80-Millionen-Mann Nicolas Pepé. Auf der Bank sitzt unter anderem Mesut Özil.

Verzichten müssen die Spurs heute auf Juan Foyth, Tanguy NDombèlé, Ryan Sessegnon und Kyle Walker-Peters. Es starten Lloris - Rose, Alderweireld, Vertonghen, Sánchez - Son, Winks, Lamela, Sissoko, Eriksen - Kane.

Arsenal ist seit 1969 in Nordlondon-Derbys ungeschlagen, wenn diese im September stattfinden. Hier stehen die Gunners bei sechs Siegen und einem Remis. Insgesamt trafen beide Klubs schon 54 Mal aufeinander. Der FC Arsenal holte 20, Tottenham zwölf Siege - zudem gab es 22 Unentschieden. Im Dezember schlug Arsenal die Spurs zuhause mit 4:2, im März 2019 gab es ein 1:1 im Wembley-Stadion.

Deutlich angespannter gestaltet sich hingegen die Situation bei den Gästen. Mit übersichtlichen vier Punkten belegen die Lilywhites momentan den elften Rang der Tabelle. Zuletzt kassierte das Team um Coach Mauricio Pochettino eine überraschende 0:1-Heimniederlage gegen Newcastle.

Die gastgebenden Gunners erwischten zunächst einen perfekten Start in die neue Saison und gewannen mit 1:0 bei Newcastle und dann 2:1 gegen Burnley. Vergangenes Wochenende musste sich die Mannschaft um Trainer Unai Emery allerdings mit 1:3 beim FC Liverpool geschlagen geben und ist nun Siebter. "Es ist der beste Test für uns, innerhalb von einer Woche gegen die beiden Champions-League-Finalisten zu spielen", erklärte der Spanier Emery vor der Begegnung mit den Spurs und forderte: "Wir müssen jeden Ball, jeden Meter und jede Minute mit hoher Intensität spielen."