47 Andrew Robertson holt gegen James Tarkowski den ersten Eckball im zweiten Durchgang heraus. Die Reds legen sofort wieder den Vorwärtsgang ein.

46 Schon geht es weiter! Wechsel gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu verzeichnen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt Liverpool bereits mit zwei Toren Vorsprung in Burnley! Schon nach fünf Minuten verbuchte Mohamed Salah mit einem Pfostenschuss die erste große Chance, ansonsten gestaltete sich das Geschehen jedoch weitgehend ausgeglichen. Erst nach einer halben Stunde drehten die Reds auf: In der 33. Minute senkte sich eine noch unglücklich abgefälschte Flanke von Trent Alexander-Arnold unhaltbar für Nick Pope in das lange Eck. Vier Minuten später bestrafte die Klopp-Elf einen Ballverlust der Hausherren eiskalt, Sadio Mané konnte nach Vorarbeit von Roberto Firmino einschieben. Bei Burnley hingegen ging in der Offensive kaum etwas zusammen. Mal sehen, ob den Clarets nach dem Pausentee noch etwas einfällt.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Wieder Barnes! Es ist allerdings noch nicht der Tag des Torjägers, der das Leder aus ähnlicher Position einen halben Meter am langen Pfosten vorbeischiebt.

43 Ashley Barnes kommt nun mal zu seinem ersten Abschluss! An der rechten Strafraumseite wird er aber noch entscheidend gestört und drischt das Leder weit am Kasten vorbei.

41 Die Clarets sind bemüht, allerdings steht Liverpool nun tiefer und bietet kaum ein Durchkommen. Dwight McNeil hofft an der linken Torauslinie nach dem Duell mit Trent Alexander-Arnold vergeblich auf einen Eckball.

39 Schon rauscht die nächste gefährliche Flanke in den Sechzehner der Gastgeber. Die Hereingabe von Jordan Henderson kann Nick Pope gerade noch abfangen.

37 Tooor für Liverpool FC, 0:2 durch Sadio Mané

Die Klopp-Elf legt sofort nach! An der Mittellinie leisten sich die Hausherren einen folgenschweren Ballverlust. Roberto Firmino läuft zentral auf den Kasten zu und legt links raus zu Sadio Mané, der von der Strafraumkante überlegt ins rechte untere Eck abschließt!

35 Burnley-Coach Sean Dyche hatte seine Schützlinge vor Spielbeginn noch vor der tiefstehenden Sonne gewarnt. Doch die TAA-Flanke wurde von Chris Wood noch entscheidend abgefälscht und war für Nick Pope tatsächlich nur schwer zu halten.

33 Tooor für Liverpool FC, 0:1 durch Trent Alexander-Arnold

Die Reds gehen kurios in Führung! Jordan Henderson legt von der rechten Torauslinie zurück ins Halbfeld, wo Trent Alexander-Arnold angerauscht kommt und flankt. Der Ball wird länger und länger und senkt sich hinter Nick Pope in das lange Eck!

32 Nach Foul von Fabinho dürfen die Clarets wieder zum Freistoß antreten. Den Chipball von Ashley Westwood klärt jedoch der aufmerksame Virgil van Dijk.

30 Das erste Spieldrittel ist um. An die turbulente Anfangsphase kann die Partie nicht mehr anknüpfen, doch es bleibt spannend.

29 Auf der Gegenseite steckt Sadio Mané diagonal für Mohamed Salah durch, der dem im Eins gegen Eins mit Nick Pope wieder nur wenige Zentimeter fehlen.

27 Doch für Nadelstiche sind die Hausherren immer gut. Aaron Lennon bringt von rechts eine scharfe Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Trent Alexander-Arnold nur mit Mühe zur Ecke klärt.

26 Ashley Barnes ist in der Sturmspitze bislang komplett abgemeldet, muss weit der eigenen Hälfte verteidigen und weiß sich nur mit unfairen Mitteln zu helfen. Der fällige Freistoß leitet die nächste Ballbesitzphase für Liverpool ein.

24 Ein Seitenwechsel von Trent Alexander-Arnold findet am linken Pfosten Sadio Mané, der sich ein wenig durch den Sechzehner tänzelt und mit einem abgefälschten Abschluss eine Ecke herausholt.

23 Liverpool wird wieder stärker. Roberto Firmino zieht von der zentralen Strafraumkante ab, bleibt aber an einem Abwehrbein hängen.

21 Mohamed Salah vergibt erneut die Führung! Per Doppelpass mit Jordan Henderson dringt der Ägypter in den Sechzehner ein. Im Laufduell mit Keeper Nick Pope hat er knapp das Nachsehen, allerdings prallt ihm das Spielgerät noch an das Bein und von dort knapp am rechten Pfosten vorbei!

19 Dwight McNeil nimmt Tempo auf. Aus 20 Metern zieht er selbst ab und bringt eine abgefälschte Bogenlampe in die Arme von Adrián. Der Pass auf den Mitspieler wäre wohl die bessere Option gewesen.

17 Die Gastgeber holen einen Freistoß in der gegnerischen Hälfte heraus. Die Hereingabe von James Tarkowski segelt allerdings direkt ins Toraus.

15 Eine Viertelstunde ist gespielt, es geht auf und ab. Für Liverpool ist es bislang die erwartet schweren Aufgabe, mit dem Pfostenschuss von Mohamed Salah kann die Klopp-Elf aber immerhin schon eine Großchance verzeichnen.

14 Nun sind wieder die Reds dran. Liverpool hält das Leder für längere Zeit in den eigenen Reihen, kann aber keine Durchschlagskraft entwickeln.

12 Wieder wird es gefährlich. Diesmal muss Adrián mit den Fäusten eingreifen, befördert die Kugel aber souverän aus dem eigenen Sechzehner.

11 Virgil van Dijk ist mit dem Kopf zur Stelle, kann aber nur zu einer Ecke von der gegenüberliegenden Seite klären.

10 Doch plötzlich setzt sich Dwight McNeil auf dem linken Flügel durch und holt gegen Trent Alexander-Arnold den ersten Eckball der Partie heraus.

9 Mittlerweile gelingt es dem LFC besser, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Burnleys Angriffsversuche werden seltener.

7 Die Hausherren versuchen es immer wieder mit langen Bällen in die Spitze. Meistens landen die etwas zu ungenauen Zuspiele aber in den Armen von Adrián.

5 Mohamed Salah trifft den Pfosten! Der Ägypter wird an der rechten Strafraumseite von Sadio Mané angespielt und zieht volley Richtung kurzes Eck ab. Von der Stange prallt der Schlenzer zurück auf das Spielfeld.

3 Nun schaltet die Klopp-Elf wieder den Vorwärtsgang ein. Eine Henderson-Flanke von rechts gerät aber zu lang für den auf der gegenüberliegenden Seite lauernden Georginio Wijnaldum.

2 Was für ein Start in die Partie! Die erste Spielminute wird klar von den Reds dominiert, die aber nicht zu einem gefährlichen Abschluss kommen. Dann ist auf der Gegenseite plötzlich Chris Wood frei durch, bleibt von der rechten Strafraumseite aber an Adrián hängen.

1 Mit Anstoß für die dunkel gekleideten Gäste geht es los! In Lancashire scheint die Sonne.

1 Spielbeginn

In einer knappen Viertelstunde geht es los! Beide Übungsleiter schicken angesichts der anstehenden Länderspielpause ihr bestes Personal ins Rennen. Der heutige Unparteiische heißt Chris Kavanagh und kommt aus Manchester.

Burnleys letzter Sieg gegen die Reds ist gut drei Jahre her. Beim 2:0-Erfolg der Clarets hießen die Coaches ebenfalls schon Sean Dyche und Jürgen Klopp. Während es den früheren Dortmunder 2015 auf die Insel zog, ist sein Trainerkollege seit 2012 bei Burnley im Amt und hat seither zwei Premier League-Aufstiege und eine Europa League-Teilnahme zu verbuchen.

Die letzten zwei Begegnungen im Turf Moor verliefen beide nach dem gleichen Muster. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehten die Reds im zweiten Durchgang auf und gingen im Januar 2018 mit 2:1 und im Dezember 2018 mit 3:1 als Sieger vom Platz.

Spannende Duelle könnten heute zwischen Ashley Barnes und Virgil van Dijk stattfinden. Barnsley Angreifer befindet sich nach zwölf Treffern in der vergangenen Spielzeit auch in der Frühphase dieser Saison in guter Form und hat bereits vier Tore auf dem Konto. Liverpools Innenverteidiger wurde unter der Woche zu Europas Fußballer des Jahres geehrt.

Doch auch Burnley erwischte einen guten Saisonstart. Am ersten Spieltag feierten die Clarets einen 3:0-Heimerfolg gegen Southampton. Aus den folgenden zwei Auswärtspartien nahm das Team von Sean Dyche immerhin einen Punkt mit. Einer 1:2-Niederlage bei Arsenal folgte ein 1:1 in Wolverhampton.

Zum Auftakt setzte sich die Klopp-Elf mit 4:1 gegen Aufsteiger Norwich durch. Mit einem 2:1 in Southampton folgte umgehend der erste Auswärtssieg, ehe man am vergangenen Wochenende das Spitzenduell gegen Arsenal mit 3:1 für sich entscheiden konnte.

Wie schon in der Vorsaison scheint es in der höchsten englischen Spielklasse auf einen Zweikampf zwischen Manchester City und dem Liverpool FC hinauszulaufen. Während sich die Citizens mit dem 2:2 gegen Tottenham aber schon einen ersten Strauchler erlaubten, haben die Reds nach drei Spieltagen noch keinen Punktverlust zu verzeichnen.