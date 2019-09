45 Halbzeitfazit:

Zur Pause liegt der FC Liverpool im Heimspiel gegen Newcastle United mit 2:1 in Führung. Den Gästen gelang ein Start nach Maß in diese Partie: In der siebten Spielminute traf Frankfurt-Leihgabe Willems mit einem sehenswerten Rechtsschuss zur 1:0-Führung für die Magpies. Die Reds zeigten sich im Anschluss nicht geschockt, taten sich gegen sehr tief verteidigende Gäste aber teilweise schwer, Torchancen herauszuspielen. Bei einem Eckball der Reds in der 26. Spielminute hätte die Klopp-Elf nach einem Foul von Lascelles an Matip einen Elfmeter erhalten müssen. Zwei Minuten später glich Liverpool durch einen sehenswerten Treffer von Mané aus (28.). In der 40. Spielminute brachte Mané den LFC durch seinen zweiten Treffer mit 2:1 in Führung, den er unter gütiger Mithilfe von Newcastle-Keeper Dúbravka erzielte.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Wijnaldum befindet sich nahe der Strafraumgrenze in einer guten Abschlussposition, trifft den Ball bei seinem Versuch mit dem rechten Fuß aus halbrechter Position aber nicht voll. Dúbravka im Tor der Magpies hat mit dem Abschluss keine Probleme.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43 Nach dem frühen Rückstand haben die Reds die Partie nun also gedreht. Newcastle tritt mit Ausnahme weniger Situationen sehr defensiv und teilweise zu passiv auf und darf sich deshalb über den Rückstand nicht beschweren.

40 Tooor für Liverpool FC, 2:1 durch Sadio Mané

Liverpool geht in Führung! Der gerade erst eingewechselte Roberto Firmino spielt einen Steckpass auf Sturmkollege Mané, der aber etwas zu weit gerät. Newcastle-Schlussmann Dúbravka ist eigentlich vor Mané am Ball, dem Torhüter gelingt es jedoch nicht den Pass aufzunehmen. Der Ball prallt ihm dagegen gegen das Knie und bewegt sich im Anschluss Richtung Tor. Mané bleibt aufmerksam und schiebt die Kugel aus wenigen Metern Torentfernung zur 2:1-Führung ins Netz! Bei diesem Treffer macht der Keeper von Newcastle keine gute Figur.

37 Divock Origi kann nicht weitermachen. Roberto Firmino ersetzt den Ex-Wolfsburger in der Reds-Offensive.

37 Einwechslung bei Liverpool FC: Roberto Firmino

37 Auswechslung bei Liverpool FC: Divock Origi

36 Divock Origi sitzt aktuell auf dem Rasen und wird behandelt. Anscheinend hat die unglückliche Aktion in der Anfangsphase an der Außenlinie ernstere Folgen nach sich gezogen.

34 Die Gastgeber sind weiterhin im Vorwärtsgang, Newcastle tut sich schwer in die Zweikämpfe zu finden. Auf der letzten Linie verteidigen die Magpies aber aufmerksam und klären so ein um die andere Situation.

30 Der Ausgleich der Reds geht in Ordnung. Liverpool schnürte die Gäste in den letzten Minuten am und im eigenen Strafraum ein und belohnte sich nun für diesen Aufwand mit dem 1:1-Ausgleichstreffer.

28 Tooor für Liverpool FC, 1:1 durch Sadio Mané

Die Gastgeber gleichen aus! Ein Seitenwechsel landet nahe des linken Strafraumecks bei Robertson, der das Spielgerät gut verarbeitet und in der Folge mit einem Kurzpass Mitspieler Mané bedient, der den Ball aus 13 Metern halblinker Position sehenswert ins rechte obere Toreck zwirbelt!

26 Bei einem Eckball von der linken Seite wird Joel Matip im Strafraum deutlich von Jamaal Lascelles festgehalten. Die Pfeife von Referee Andre Marriner bleibt stumm. Auch der VAR scheint dort kein Foul erkannt zu haben.

24 Origi wird im Gäste-Strafraum gleich zweimal innerhalb weniger Sekunden gesucht. Der Stürmer verpasst zunächst eine Flanke von halbrechts, weil Lascelles noch gerade so mit dem Scheitel am Ball ist. Die Kugel wird so verlängert und in der Folge erneut von Mané ins Zentrum gegeben. Diesmal kommt Origi an die Kugel, setzt seinen Kopfball aber rechts am Kasten vorbei. Dies hat auch damit zu tun, dass Lascelles ihn beim Kopfball behindert.

22 Ein weiter Ball findet den Ex-Hoffenheimer Joelinton, der halblinks hinter der Abwehrreihe der Reds an den Ball kommt, jedoch ebenso wie Teamkollege Almirón wenige Minuten zuvor aufgrund einer Abseitsstellung zurückgepfiffen wird.

19 Shelvey probiert es bei einem schnellen Gegenstoß mit einem Torschuss aus der eigenen Hälfte (!) unweit der Mittellinie aus zentraler Position - das Leder rutscht dem Mittelfeldmann dabei über den Schlappen und verfehlt sein Ziel deutlich.

17 Auf der Gegenseite wird Miguel Almirón relativ freistehend von einer Flanke aus dem linken Halbfeld gefunden, das Schiedsrichtergespann hat allerdings eine Abseitsstellung des Magpies-Akteur ausgemacht.

15 Die Gäste klären eine Hereingabe der Hausherren von der rechten Seite unzureichend, doch Liverpool schlägt anschließend kein Kapital daraus, denn eine Flanke aus dem halbrechten Korridor von Oxlade-Chamberlain fliegt über das Tor von Newcastle.

14 Newcastle verteidigt nach dem Führungstreffer natürlich nicht höher. Die Reds haben ein dickes Brett zu bohren.

12 Die Gastgeber haben ihren ersten Torabschluss: Oxlade-Chamberlain zieht von kurz vor dem Strafraum in halbrechter Position ab und verfehlt den Magpies-Kasten nur knapp! Der Ball rauscht flach links am Gehäuse vorbei.

9 Wie geht die Klopp-Elf mit dieser kalten Dusche um?

7 Tooor für Newcastle United, 0:1 durch Jetro Willems

Der Außenseiter geht in Führung! Und wie: Atsu nimmt einen langen Ball 25 Meter vor dem LFC-Tor gekonnt an und hat in der Folge Platz. Der Offensivmann spielt nach links raus zu Willems, der sich die Kugel halblinks im Strafraum auf den rechten Fuß legt und dann aus 14 Metern wuchtig abzieht - das Spielgerät schlägt im rechten oberen Toreck ein! Ein toller Treffer!

4 Origi hat sich bei einer Aktion an der linken Außenlinie wehgetan, scheint aber zumindest vorerst weiterspielen zu können.

3 Newcastle konzentriert sich in den ersten Minuten auf eine kompakte Defensive, Liverpool sucht die Lücken.

1 Das Spiel in Liverpool läuft!

1 Spielbeginn

Die Mannschaften sind in Anfield eingelaufen, gleich geht es los!

Andre Marriner heißt der Schiedsrichter, der die Partie gleich freigegeben wird. Der 48-Jährige kann extrem viel Premier-League-Erfahrung vorweisen – die heutige Begegnung ist seine 312. im englischen Oberhaus. Scott Ledger und Simon Long heißen seine Assistenten an den Außenlinien.

Bei Newcastle ergibt sich nach dem 1:1-Remis zuhause gegen Watford eine personelle Veränderung in der Startelf: Jonjo Shelvey läuft für Sean Longstaff auf, der heute nicht im Aufgebot der Magpies steht.

Jürgen Klopp verändert seine Startelf gegenüber dem 3:0-Erfolg in Burnley vor der Länderspielpause auf zwei Positionen: Alex Oxlade-Chamberlain ersetzt Jordan Henderson (Bank) im Dreiermittelfeld, Divock Origi beginnt im Angriff anstelle von Roberto Firmino (Bank).

Liverpool stellte mit dem 3:0-Erfolg in Burnley, bei dem ein Eigentor von Clarets-Akteur Wood (33.) die Reds auf die Siegerstraße brachte, bevor Mané (37.) und in der Schlussphase Roberto Firmino (80.) nachlegten, einen neuen Klubrekord auf: Der Auswärtssieg im Turf Moor war saisonübergreifend der 13. Dreier für die Klopp-Elf in Folge. Eine so lange Siegesserie gelang den Reds zuvor noch nie.

Im letzten Ligaspiel vor zwei Wochen zuhause gegen Watford teilte Newcastle mit einem 1:1 die Punkte. Ein Gegentor in der zweiten Minute brachte The Toon früh ins Hintertreffen. Der Ex-Hoffenheimer Fabian Schär glich für Newcastle in der 41. Spielminute aus. Im Premier-League-Tableau, das natürlich zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison noch kaum Aussagekraft besitzt, belegen die Magpies mit den von ihnen gesammelten vier Zählern aus vier Partien Tabellenplatz 14.

Der Saisonstart von Newcastle United glich einem Auf und Ab. Der Tabellendreizehnte der abgelaufenen Spielzeit startete mit einem Heimspiel gegen Arsenal in die aktuelle Saison und unterlag den Gunners zum Auftakt mit 0:1. Auch das anschließende Gastspiel beim Aufsteiger Norwich (1:3) ging für die Magpies verloren. Es folgte mit dem Gastauftritt bei Tottenham ein weiteres, schweres Auswärtsspiel, in dem der Mannschaft von Trainer Steve Bruce mit dem 1:0-Sieg ein echter Coup gelang.

Die Ligapause aufgrund der ausgetragenen Länderspiele ist Geschichte, weiter geht es mit Spieltag fünf in der englischen Eliteklasse. Dem FC Liverpool ist ein Start nach Maß in die Ligaspielzeit gelungen. Die Spiele zuhause gegen Norwich (4:1), bei Southampton (2:1), daheim gegen Arsenal (3:1) und in Burnley (3:0) konnte der LFC allesamt gewinnen und hat als einziger Klub der Liga die maximal mögliche Ausbeute von zwölf Punkten auf der Habenseite. Die Reds führen damit die Tabelle an, Zweiter ist der amtierende Meister Manchester City mit zehn Zählern auf dem Konto.