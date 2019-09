Auch in dieser Spielzeit gab es bereits ein Aufeinandertreffen der beiden Rivalen. Im UEFA Super Cup ging es nach einer hart umkämpften Begegnung schließlich sogar bis ins Elfmeterschießen. Die ersten neun Schützen verwandelten allesamt und erst Tammy Abraham versagten vom Punkt die Nerven. Der junge Stürmer, der sich im Moment in Topform befindet, scheiterte an Liverpools Ersatzkeeper Adrián, der dadurch zum Helden wurde. Wegen des verschossenen Strafstoßes dürfte auf die LFC-Hintermannschaft einiges zu kommen, denn Abraham wird sicherlich mit einer gehörigen Extramotivation agieren.

Allerdings haben die Blues schon einige große Serie im Westen Londons beenden können und dadurch große Träume zerstört! Gerade Liverpool weiß das nur zu gut. Im April 2014 träumten bei den Reds alle vom ersten Meistertitel nach 24 Jahren. Doch gegen Chelsea setzte es am 36. Spieltag, nach elf Siegen in Folge, eine extrem bittere 2:0-Niederlage. Da Liverpool in der Woche drauf auch gegen Crystal Palace nicht über ein 3:3-Remis hinaus kam konnte Manchester City die Merseysider im Schlussspurt doch noch überholen und den Reds den Titel damit vor der Nase wegschnappen.

Bei einem Sieg an der Stamford Bridge würde Liverpool einen neuen Vereinsrekord aufstellen! Sadio Mané und Co. hätten dann den siebten Auswärtssieg in Folge zu bejubeln und würden zum elften Mal in Serie in der Fremde nicht verlieren. Überhaupt sind die Reds beinahe unschlagbar. Von den letzten 44 Premier-League-Matches ging nur eine verloren (36 Siege und 7 Unentschieden) und seit 22 Partien ist der LFC unbesiegt.

Nicht nur Chelsea musste in der Königsklasse eine bittere Niederlage einstecken. Auch der Titelverteidiger aus Liverpool musste sich geschlagen geben. In Neapel ließ das Team von Jürgen Klopp einiges an Spielfreude vermissen und da ausnahmsweise sogar Virgil van Dijk patzte, endete die Italien-Reise mit einer 2:0-Niederlage. Allerdings läuft es für die Reds in der Liga dafür umso besser! Nach fünf Partien sind sie noch ohne jeglichen Punktverlust und führen die Liga mit 15 Punkten klar an. Bei einem Dreier würde der Vorsprung auf den großen Konkurrenten aus Manchester wieder fünf Punkte betragen. Dabei ragt, wie schon in der Vorsaison, nicht nur die Offensive heraus (zweitbeste hinter Man City), sondern auch die Verteidigung ist wieder extrem stark. Mit nur vier Gegentoren stellt der LFC die beste Defensive der gesamten Liga.

Nachdem die Blues schlecht in die Saison starteten, unter anderem verlor man mit 4:0 gegen Manchester United, kommen die Londoner immer besser in Fahrt. Die letzten vier Ligaspiele wurden nicht mehr verloren und gerade am letzten Spieltag konnte der CFC ein Ausrufezeichen setzen. Bei den Wolverhamton Wanderers feierte Chelsea einen souveränen 5:2-Erfolg. Der herausragende Akteur war dabei wieder einmal Tammy Abraham. Gegen die Wolves gelang dem 21-Jährigen nicht nur ein Dreierpack, sondern er traf auch im dritten Spiel in Folge mindestens doppelt. Unter der Woche folgte beim Champions-League-Auftakt dann allerdings ein herber Dämpfer. Beim ausgeglichenen Heimspiel reichte eine Unaufmerksamkeit bei einem gegnerischen Freistoß, die Rodrigo zum 1:0 für Valencia ausnutzen konnte. Im Anschluss versuchten die Jungs von Frank Lampard noch einmal alles, doch sogar ein Elfmeter brachte nicht mehr den Ausgleich. Ross Barkley war sich so sicher, dass er verwandeln würde, dass er Jorginho und Willian wegschickte. Doch sein Schuss knallte nur gegen die Latte und ging dann über den Kasten.