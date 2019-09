50 Gelbe Karte für Nicolás Otamendi (Manchester City)

Everton kontert über Dominic Calvert-Lewin. Nicolás Otamendi steigt hart gegen den Angreifer ein. Beide bleiben angeschlagen liegen, doch der Argentinier holt sich völlig zu Recht den gelben Karton ab.

49 City legt los wie die Feuerwehr! Riyad Mahrez steckt zu Kevin De Bruyne durch, der aus spitzem Winkel aber nur das rechte Außennetz trifft. Der Querpass wäre hier die bessere Option gewesen.

47 Die erste Chance verbuchen die Gäste! Nach Zuspiel von links bleibt İlkay Gündoğan aus sieben Metern gerade noch an einem Abwehrbein hängen. Der Nationalspieler zeigt sich heute sehr torgefährlich.

46 Mit Anstoß für die Hausherren geht es weiter. Wechsel gibt es auf beiden Seiten nicht zu verzeichnen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Nach 45 Minuten steht es zwischen Everton und Manchester City 1:1. Der erste Durchgang begann mit einem Schockmoment, Theo Walcott blieb nach einer scharfen Flanke von Raheem Sterling bewusstlos liegen. Der frühere Arsenal-Flügel musste nach knapp achtminütiger Unterbrechung vom Platz getragen werden, erst dann ging das Spiel richtig los. City erwischte den besseren Start, vergab durch İlkay Gündoğan eine erste tolle Möglichkeit und ging in der 24. Minute verdient durch Gabriel Jesus in Führung. Dann nahm die Guardiola-Elf aber den Fuß vom Gaspedal und musste in der 33. Minute den ebenfalls nicht unverdienten Ausgleichstreffer von Seámus Coleman hinnehmen. In der Folge passierte nicht mehr viel, City drehte erst in der Schlussphase wieder leicht auf. Für den zweiten Durchgang muss sich der amtierende Meister aber steigern!

45 Ende 1. Halbzeit

45 City agiert wieder deutlich druckvoller. Von der angezeigten Nachspielzeit sind aber bereits zwei Drittel um.

45 Über mehrere Stationen wird Ilkay Gündogan in Szene gesetzt. Der Deutsche feuert aus 20 Metern und zentraler Position einen Hammer ab, bringt Jordan Pickford mit dem zu unplatzierten Schuss aber nicht in Verlegenheit.

45 Aus dem Halbfeld hat Raheem Sterling die Übersicht für den einlaufenden Gabriel Jesus, der von Yerry Mina gerade noch entscheidend am Kopfball gehindert wird.

45 "Nur" sechs Minuten gibt es obendrauf. Der Gast aus Manchester findet jetzt wieder etwas besser ins Spiel.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

44 Nach langer Zeit bringen die Citizens mal wieder einen gelungenen Angriff auf das Parkett. Der Abschluss von Gabriel Jesus misslingt aber völlig.

43 Aufgrund der langen Verletzungspause von Theo Walcott darf man sich auf eine deftige Nachspielzeit einstellen. Acht Minuten scheinen realistisch.

41 Aus dem linken Halbfeld schlägt Alex Iwobi eine tolle Flanke auf den startenden Gylfi Sigurðsson, der plötzlich frei vor Ederson auftaucht, mit seinem Versuch der Direktabnahme aber einen Moment zu lange zögert und wohl zu viel Respekt vor dem herauseilenden Keeper zeigt. Der frühere Hoffenheimer kann das Leder nicht auf den Kasten bringen.

39 Gelbe Karte für Rodri (Manchester City)

Der Spanier wird für ein Foul in der eigenen Hälfte verwarnt. Der anschließende Freistoß für die Hausherren bringt aber nichts ein.

37 Der Ausgleich hatte sich nicht wirklich angedeutet, ist aber auch nicht unverdient. Es ist beeindruckend, wie die Hausherren trotz der frühen Auswechslung von Walcott und des Rückstands in das Spiel gefunden haben.

35 Sollte der Unparteiische tatsächlich Coleman als Torschützen notiert haben, handelt es dabei um eine Fehlentscheidung, denn Dominic Calvert-Lewin köpft genau auf der Linie ein. Regelkonform ist der Treffer aber auf jeden Fall, Calvert-Lewin steht nicht im Abseits.

33 Tooor für Everton FC, 1:1 durch Séamus Coleman

Die Toffes kommen zum Ausgleich! Alex Iwobi stochert das Leder im Sechzehner zu Séamus Coleman durch, der von der rechten Torauslinie einen Heber vor den Kasten schlägt. Dominic Calvert-Lewin springt am zweiten Pfosten mit dem Kopf voraus in den Ball hinein, doch der Treffer wird wohl Coleman zugesprochen, weil Calvert-Lewin erst hinter der Linie einnickt!

31 Michael Keane versucht es mit einem scharfen Diagonalpass aus dem Rückraum. Das Leder segelt an Freund und Feind vorbei ins Aus, doch immerhin: Das Team von Marco Silva traut sich mittlerweile mehr zu.

29 Wieder setzt City zum Konter an. Riyad Mahrez kommt von der rechten Strafraumkante zum Abschluss, bringt das Leder aber zu lasch in die Arme von Jordan Pickford.

28 Die Toffees schaffen es nun tiefer in die gegnerische Hälfte. Richarlison bringt von rechts eine scharfe Flanke vor den Kasten, Ederson muss mit den Fäusten ran!

25 Everton ist um eine schnelle Antwort bemüht und kommt zu einem Distanzschuss von Gylfi Sigurðsson. Ederson kann nur nach vorne abwehren, hält das Leder aber im Nachfassen.

24 Tooor für Manchester City, 0:1 durch Gabriel Jesus

Kaum rücken die Hausherren mal auf, kontert die Guardiola-Elf eiskalt: Kevin De Bruyne schlägt aus dem rechten Halbfeld eine tolle Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Gabriel Jesus aus kurzer Distanz per Flugkopfball in das lange Eck einnetzt!

22 Die Citizens schaffen es mittlerweile, ihr gewohntes Ballbesitzspiel aufzuziehen. Klare Chancen springen seit dem Lattenknaller von İlkay Gündoğan vor zehn Minuten aber nicht mehr heraus.

20 Jetzt schickt der Algerier jedoch Kyle Walker auf die Reise. Yerry Mina kann gegen den Außenverteidiger gerade noch zum ersten Eckball der Partie klären.

19 Der Rasen befindet sich nicht in bestem Zustand. Das bekommt auch Riyad Mahrez zu spüren, der einen Diagonalball direkt ins gegenüberliegende Aus drischt.

17 Nun dringt Raheem Sterling von links in den Sechzehner ein und bringt aus spitzem Winkel den Querpass vor den Kasten. Doch wieder ist Mina zur Stelle.

16 City versucht, die Partie an sich zu reißen. Nicolás Otamendi spielt einen tollen Pass in die Tiefe, Yerry Mina geht aber gerade noch dazwischen.

14 Lucas Digne führt aus, schlenzt die Kugel aus halbrechter Position aber zentral über den Kasten.

13 Nun dürfen sich die Hausherren das Leder zu einem aussichtsreichen Freistoß hinlegen. Fernandinho bringt Richarlison nahe der Strafraumkante zu Fall.

12 İlkay Gündoğan trifft aus kurzer Distanz den Querbalken! Eine scharfe Mahrez-Hereingabe von rechts rutscht bis zum deutschen Nationalspieler durch, der das Leder am zweiten Pfosten nicht richtig erwischt.

10 Endlich kann Fußball gespielt werden. Zwingend wird es auf beiden Seiten aber noch nicht. Raheem Sterling bleibt auf links an Séamus Coleman hängen.

8 Mit Alex Iwobi betritt ein weiterer ehemaliger Arsenal-Akteur das Geläuf.

8 Einwechslung bei Everton FC: Alex Iwobi

8 Auswechslung bei Everton FC: Theo Walcott

7 Unter großem Applaus wird Walcott vom Feld getragen. Hoffentlich hat sich der ehemalige Nationalspieler nichts Schlimmeres zugezogen.

6 Für den 30-Jährigen geht es tatsächlich nicht weiter. Er kann das Spielfeld nicht mit eigenen Mitteln verlassen und wird auf der Trage abgeführt. Alex Iwobi steht für die Einwechslung bereit.

3 Immerhin ist Walcott nun wieder ansprechbar. Er muss allerdings weiter auf dem Spielfeld behandelt werden.

1 Weiterhin ist keine Minute gespielt, da trifft Raheem Sterling mit seiner Flanke von links nur den Kopf von Theo Walcott. Der frühere Arsenal-Flügel bleibt wohl bewusstlos liegen.

1 Nicht mal eine Minute ist gespielt, da verbucht Riyad Mahrez aus der zweiten Reihe den ersten ernsthaften Abschluss. Jordan Pickford lenkt das Leder zur Seite.

1 Die neongelb-orange gekleideten Gäste haben Anstoß, im bewölkten Goodison Park geht es los!

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist der international erfahrene Michael Oliver. Erst am letzten Wochenende war der 34-Jährige bei Chelsea vs. Liverpool (1:2) im Einsatz, am Dienstag zuvor in der Champions League bei Lyon vs. Zenit (2:2). Everton pfiff er in dieser Spielzeit noch nicht, City dafür schon beim 4:1 in Brighton und beim 2:2 gegen Tottenham.

Für die Citizens geht es schon am Dienstag mit einem Champions League-Heimspiel gegen Dinamo Zagreb weiter. Kun Agüero, der mit acht Treffern die Torschützenliste der Premier League anführt, wird daher erstmal geschont.

Zudem müssen beide Übungsleiter mit der Doppelbelastung fertig werden. Beide Mannschaften waren unter der Woche im Carabao Cup im Einsatz und erledigten ihre Pflichtaufgaben gegen Zweitligisten souverän. Everton setzte sich bei Sheffield Wednesday mit 2:0 durch, während City bei Preston North End mit 3:0 triumphierte.

Auf beiden Seiten haben die Coaches heute Ausfälle zu beklagen. Neben André Gomes fehlt bei den Hausherren auch der frühere Mainzer Jean-Philippe Gbamin verletzt. Pep Guardiola muss sowohl auf Leroy Sané als auch die beiden Verteidiger Aymeric Laporte und John Stones verzichten.

In der abgelaufenen Saison waren Hin- und Rückspiel eine klare Angelegenheit. Vor eigenem Publikum setzte sich City mit 2:0 durch, im Goodison Park gelang ein 3:1-Auswärtssieg. Der letzte Everton-Erfolg gegen die Citizens datiert aus dem Januar 2017, damals setzten sich die noch von Ronald Koeman trainierten Toffees mit 4:0 durch.

Ein Sieg heute ist also Pflicht. Vor allem, da es bei Everton derzeit überhaupt nicht läuft. Die ambitionierten Toffees unterlagen zuletzt mit 1:3 in Bournemouth und zuhause mit 0:2 gegen Aufsteiger Sheffield United. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist durch die zwei Pleiten in Folge auf zwei Zähler geschrumpft.

Da das Team von Pep Guardiola in der noch jungen Spielzeit allerdings schon zweimal Punkte ließ (2:2 zuhause gegen Tottenham und 2:3 in Norwich) und der verlustpunktfreie Spitzenreiter Liverpool am frühen Nachmittag durch ein 1:0 in Sheffield bereits vorlegen konnte, beträgt der Rückstand zur Tabellenspitze derzeit stolze acht Zähler.

Am vergangenen Wochenende waren die Citizens in aller Munde, als sie Schlusslicht Watford mit 8:0 aus dem Etihad Stadium fegten. Bereits nach 18 Minuten hatte es gegen die Hornets 5:0 gestanden.