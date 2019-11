37 Tooor für Manchester City, 2:1 durch Riyad Mahrez

City dreht den Spielstand!

36 De Bruyne setzt sich erneut im rechten Halbraum durch und zirkelt aus gut 19 Metern mit dem linken Innenrist in Richtung des linken Kreuzecks. Der Ball segelt knapp drüber.

35 Willian nimmt im halblinken Offensivkorridor an Fahrt auf und bedient Emerson, der den Weg an die Grundlinie findet. Seine Flanke vor den Kasten ist aber viel zu hoch und findet dementsprechend keinen Abnehmer.

34 Agüero kann das Spielgerät nach einem Einwurf von der rechten Seite auf der ballnahen Sechzehnerseite mit dem Rücken zum Tor stehend zwar gegen Zouma behaupten, doch aufgrund der engen Bewachung gelingt dem Argentinier nach der Drehung kein Abschluss.

32 Trotz einer eher enttäuschenden ersten halben Stunde können die Citizens das Zwischenergebnis also ausgeglichen gestalten. Um Liverpool auf den Fersen zu bleiben, müssen sie heute aber zweifellos gewinnen.

29 Tooor für Manchester City, 1:1 durch Kevin De Bruyne

Aus heiterem Himmel gleichen die Citizens aus! Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld treibt Silva die Kugel schnell nach vorne. Mit viel Dusel gelangt De Bruyne an sie und zieht aus zentralen 18 Metern ab. Zouma fälscht unglücklich ab und sorgt so dafür, dass Keeper Kepa gegen den nun mittigen Abschluss völlig machtlos ist.

27 Kanté kann von der tiefen rechten Seite unbedrängt flanken, doch seine Hereingabe ist viel zu hoch angesetzt. So segelt sie über Freund und Feind hinweg.

24 Kurzer Blick auf die Live-Tabelle: Während die Blues durch den Treffer vier Punkte vor dem heutigen Widersacher liegen, beträgt Liverpools Vorsprung auf den Titelverteidiger satte zwölf Zähler.

21 Tooor für Chelsea FC, 0:1 durch N'Golo Kanté

Chelsea führt im Etihad! Kanté wird durch Kovačić aus dem Mittelfeld mit einem langen Ball auf die linke Strafraumseite geschickt. Er behauptet das Leder nicht nur gegen Stones, sondern kann es zudem am herauslaufenden Keeper Ederson mit links vorbei in die Maschen spitzeln.

20 Emerson gegen Ederson! Infolge einer Willian-Verlagerung von halbrechts nach halblinks feuert der Italianer aus 15 Metern mit dem linken Spann in Richtung halbhoher kurzer Ecke. Der Brasilianer im Heimkasten greift sicher zu.

19 Chelsea verteidigt clever und überzeugt mit einem schnellen Umschaltspiel. City fällt auf engem Raum in dieser Phase wenig ein; wie vor der Länderspielpause vermittelt zudem die Defensive nicht den sichersten Eindruck.

16 Tomori mit der Direktabnahme! Dem Neuzugang aus Derby fällt das Leder infolge einer nur halbherzig geklärten Ecke am Elfmeterpunkt vor die Füße. Er zieht direkt mit dem linken Spann ab und setzt die Kugel sehr knapp unten rechts vorbei.

15 Nach etwas zurückhaltenden Anfangsminuten bewegt sich Chelsea auf Augenhöhe mit dem amtierenden Meister der Premier League. Das Duell zwischen dem Tabellenvierten und dem Dritten ist eine äußerst intensive, aber bisher faire Angelegenheit.

12 Nach Pass von Pulisic verpasst Kanté zwar den direkt Weg in Richtung Heimkasten, kann aber für Abraham querlegen. Der schlenzt aus zentralen 18 Metern weit am angepeilten linken Winkel vorbei.

9 Willian mit der Gästechance! Die Blues schalten nach einem Ballgewinn im linken Mittelfeld schnell um. Abraham nimmt im offensiven Zentrum an Fahrt auf und bedient den Brasilianer auf der rechten Sechzehnerseite. Der feuert aus vollem auf die untere linke Ecke. Auch sein Versuch verfehlt den Pfosten hauchdünn.

7 Das Guardiola-Team bestimmt die ersten Minuten, vermittelt bisher den spritzigeren Eindruck. Der Gast tut sich noch schwer, das Leder länger in den eigenen Reihen zu halten.

6 Frank Lampard stellt nach dem 2:0-Heimsieg gegen den Crystal Palace FC zweimal um. Azpilicueta und Jorginho bekommen den Vorzug vor Reece James und Mason Mount, die nur auf einen Teilzeiteinsatz hoffen dürfen.

4 De Bruyne mit dem ersten Ausrufezeichen! Agüero wird auf dem rechten Flügel durch Fernandinho in Szene gesetzt. Der Argentinier gibt direkt flach auf die ballnahme Sechzehnerseite zum Belgier weiter, der aus spitzem Winkel und gut 13 Metern die flache linke Ecke anvisiert. Zum Aluminium fehlen Zentimeter.

3 Pep Guardiola hat im Vergleich zur 1:3-Niederlage beim Liverpool FC vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Kyle Walker, José Angeliño, İlkay Gündoğan (allesamt auf der Bank) und Bernardo Silva (Sperre) beginnen Benjamin Mendy, João Cancelo, David Silva und Riyad Mahrez.

1 City gegen Chelsea – auf geht's im Ethiad Stadium!

1 Spielbeginn

Die Mannschaften betreten den Rasen.

Liverpool hat sich am Nachmittag übrigens mit 2:1 bei Crystal Palace durchgesetzt. Damit liegen die Reds vor dieser Abendpartie elf Punkte vor Chelsea und zwölf Punkte vor City.

Als hauptverantwortlicher Schiedsrichter wurde Martin Atkinson auf den 158. Pflichtspielvergleich zwischen MCFC und CFC angesetzt. Der 48-jährige Lehrer aus Yorkshire pfeift seit 2005 in der Premier League und stand von 2006 bis 2018 auf der FIFA-Liste. Bei seinem 388. Einsatz auf der höchsten nationalen Ebene unterstützen ihn die Linienrichter Lee Betts und Constantine Hatzidakis; als Vierter Offizieller verdingt sich Jonathan Moss.

Vor allem in der Fremde kann die Lampard-Truppe in diesen Wochen glänzen: Sie hat infolge der 0:4-Auftaktklatsche bei United die sieben Auswärtspartien in allen Wettbewerben für sich entschieden und könnte heute mit einem weiteren Dreier einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Bei einem Top-6-Klub haben die Blues allerdings seit zehn Begegnungen nicht mehr gewonnen.

Der Chelsea FC tritt im Etihad Stadium als starker Tabellendritter an. Nach der Transfersperre im Sommer sowie der Verpflichtung von Vereinslegende Frank Lampard als Trainer waren die Blues mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen sehr durchwachsen in den nationalen Ligabetrieb gestartet, doch mit zuletzt sechs Siegen in Serie sind die richtig ins Rollen gekommen und haben dementsprechend großes Selbstvertrauen.

An das jüngste Heimspiel gegen den Chelsea FC haben die Anhänger des Manchester City FC noch beste Erinnerungen: Im Februar deklassierten die Citizens die Blues mit 6:0. Unglaublicherweise führten sie bereits nach 25 Minuten mit 4:0 und legten dann „nur“ noch zwei weitere Treffer nach. Für den Klub aus dem Westen Londons war es trotzdem die höchste Pleite seit der Premier-League-Gründung 1992.

Obwohl die Citizens mit Rang vier so schwach positioniert sind wie seit 14 Monaten nicht mehr, ist die Zufriedenheit mit Trainer Pep Guardiola ungebrochen groß. Der Katalane, dessen Vertrag noch bis 2021 läuft, bekannte sich in der vereinsfußballfreien Phase nach vielen Gerüchten eines vorzeitigen Abgangs zu seinem aktuellen Verein. Zweifellos geht sein Blick auch auf die Champions League, die er bisher „nur“ mit dem FC Barcelona gewann.

Der Manchester City FC hat unmittelbar vor der jüngsten Länderspielpause einen großen Rückschlag in Sachen Titelhattrick hinnehmen müssen. Nachdem sie an den vorherigen elf Spieltagen insgesamt bereits acht Zähler hatten liegen lassen, mussten sie sich beim Liverpool FC verdientermaßen mit 1:3 geschlagen geben. In Anfield brachten den Sky Blues zwei Gegentore in der ersten Viertelstunde früh das Genick.

Zweifellos gibt es im englischen Fußball größere Rivalitäten als die zwischen dem Manchester City FC und dem Chelsea FC. Durch die massiven finanziellen Unterstützungen in den letzten Jahren gehören beide Vereine allerdings zur nationalen und internationalen Spitze und liefern sich dementsprechend heiße Duelle auf einem hohen fußballerischem Niveau. Aktuell laufen aber sowohl Citizens als auch Blues dem Liverpool FC hinterher, der in seiner Nachmittagspartie beim Crystal Palace FC eine Viertelstunde vor dem Ende mit 1:0 führt und das satte Punktepolster auszubauen scheint.